Vuelve LOS BUFOS MADRILEÑOS al Teatro de la Comedia

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

La Compañía Nacional de Teatro Clásico recupera uno de los títulos más celebrados de su reciente trayectoria con la reposición de LOS BUFOS MADRILEÑOS, que vuelve al Teatro de la Comedia a partir del 18 de diciembre. Bajo la dirección artística de Laila Ripoll, el montaje rinde homenaje a Francisco Arderíus, actor, cantante y empresario que revolucionó la escena teatral española en la segunda mitad del siglo XIX.

Con versión y dirección de Rafa Castejón, la propuesta se articula en dos partes bien diferenciadas: un prólogo que contextualiza la figura de Arderíus y el fenómeno de los Bufos Madrileños, y la representación de LOS ÓRGANOS DE MÓSTOLES, una zarzuela bufa de enredo amoroso con música de José Rogel y libreto de Luis Mariano de Larra. Humor, crítica social y una mirada sorprendentemente moderna atraviesan esta pieza satírica que dialoga con el presente desde la tradición.

El elenco está formado por Clara Altarriba, Chema del Barco, Rafa Castejón, Antonio Comas, Paco Déniz, Eva Diago, Beatriz Miralles, Alejandro Pau y Cecilia Solaguren. El equipo artístico se completa con Antonio Comascomo director musical, Nuria Castejón como coreógrafa y directora adjunta, escenografía de Alessio Meloni, iluminación de Juan Gómez-Cornejo, vestuario de Gabriela Salaverri y sonido de Benigno Moreno.

Tras su éxito en la temporada 2023-2024, LOS BUFOS MADRILEÑOS regresan para reivindicar una tradición escénica popular, irreverente y plenamente vigente, permaneciendo en cartel hasta el 25 de enero de 2026.

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.