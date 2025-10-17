EL GRAN SHOWMAN anuncia el elenco completo con Oliver Tompsett y Samantha Barks

Get Access To Every Broadway Story



Por fin llega a los teatros una de las adaptaciones más esperadas. EL GRAN SHOWMAN aterrizará en el Hipódromo de Bristol (Reino Unido) el 15 de marzo de 2026 con una espectacular producción que durará hasta el 10 de mayo. Asimismo, Disney Theatrical Group ha anunciado al elenco completo con Oliver Tompsett (P. T. Barnum) y Samantha Barks (Charity Barnum).

El resto del elenco lo completan Lorna Courtney dará vida a Anne Wheeler, Ben Joyce a Phillip Carlyle, Vajèn van den Bosch será Jenny Lind y Malinda Parris se encargará de meterse en la piel de Lettie Lutz. El reparto también incluye como Caroline/Young Charity a Mia Raggio, Angelica Pearl Scott y Maya Sewrey; como Helen – Harly Gill, Ellie McArdle y Eleanor Sebastian; y Young Barnum - Max Bispham, Joel Tennant y Clark Young. Josh St. Clair (Alternante P.T. Barnum), Katie Tonkinson (Suplente Anne Wheeler).

El conjunto lo conforman Derek Aidoo, Cornelius Atkinson, Matt Bateman, Nikki Bentley, Courtenay Brady, Thea Bunting, Amara Campbell, Jonathan Cordin, Angus Good, Ryesha Higgs, Barney Hudson, Annie Knight, Nathan Louis-Fernand, Liam Marcellino, Ayesha Maynard, Suzie McAdam, Emily McCarthy, Will Meager, Michael Patterson, Stuart Matthew Price, Emile Ruddock, Annie Southall, Zoe Schubert, con Abigail Climer, Bobby Cookson, Katrina Dix, Zack Guest, Georgie Hutchinson, Fallon Mondlane, Stephen Rolley, Jess Smith, Blake Tuke, Santino Zapico como Swings.

La producción estará basada en el exito cinematográfico homónimo de 2017, con canciones de Benj Pasek y Justin Paul, guion de Tim Federle y dirección y coreografía de Casey Nicholaw. En este sentido, la obra contará con las canciones ganadoras del GRAMMY y nominadas al Oscar de los ganadores de EGOT Benj Pasek y Justin Paul, incluyendo “The Greatest Show,” “A Million Dreams,” “Come Alive,” “Rewrite the Stars,” “Never Enough” y el ganador del Globo de Oro “This Is Me,” junto con otras canciones nuevas escritas especialmente para el musical.

Por otro lado, el equipo creativo estará gestionado por Alex Lacamoire (Supervisión Musical, Arreglos Musicales y Orquestaciones), David Korins (Diseño Escénico), Gregg Barnes y Sky Switser (Diseño de Vestuario); Natasha Katz (Diseño de Iluminación); Peter Hylenski (Diseño de Sonido), George Reeve (Diseño de Video), Lorenzo Pisoni (Creación y Diseño de Circo), Josh Marquette (Diseño de Peinados y Pelucas), Milagros Medina-Cerdeira (Diseño de Maquillaje), Jeremy Chernick (Diseño de Efectos Especiales), Skylar Fox (Ilusiones), Natalie Gallacher CDG para Pippa Ailion y Natalie Gallacher Casting (Director de Casting) y Keston & Keston (Director General y de Casting infantil).

Basado en la película del 20th Century Studios EL GRAN SHOWMAN es el primer título de 20th Century Studios en ser adaptado para el escenario por Disney Theatrical Group, que llegará finalmente en 2026 tras una larga espera y con una gran expectación, ya que es, sin duda, uno de los grandes musicales de los últimos años.