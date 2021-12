Carlos Marín (Il Divo) fallece a los 53 años

La cuenta Twitter oficial de IL DIVO acaba de anunciar la noticia: "Con gran pesar os comunicamos que nuestro amigo y compañero, Carlos Marin, ha fallecido. Sus amigos, familia y fans le echaremos de menos. Nunca habrá otra voz o espíritu como el de Carlos. Durante 17 años los cuatro hemos pasado por este viaje de IL DIVO juntos, y echaremos de menos a nuestro querido amigo. Esperamos y rezamos porque su hermosa alma descanse en paz. Con amor - David, Sebastien and Urs."

It is with heavy hearts that we are letting you know that our friend and partner, Carlos Marin, has passed away. He will be missed by his friends, family and fans. There wiIl never be another voice or spirit like Carlos. pic.twitter.com/uyRFjXADF6