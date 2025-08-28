CON LA BOCA ABIERTA inicia su quinta temporada en el Teatro Lara

Get Access To Every Broadway Story



El Teatro Lara vuelve a acoger a Dimensión Vocal, que inaugura la quinta temporada de su espectáculo CON LA BOCA ABIERTA. La propuesta, que combina música 100% vocal, coreografías y una cuidada puesta en escena, se representará un domingo al mes mientras la compañía continúa con su gira nacional e internacional.

Desde su estreno, CON LA BOCA ABIERTA ha reunido a más de 50.000 espectadores y ha recibido elogios tanto del público como de la crítica. En 2023 fue distinguido con el Premio BroadwayWorld al Mejor Musical de pequeño formato, lo que consolidó su reputación como “el pequeño gran gigante de los musicales de Madrid”.

La obra presenta una historia en la que cinco desconocidos son sorprendidos en la consulta de un dentista por un dios joven y torpe que los transforma en un grupo a capela. A través de pruebas que ponen a prueba su destreza musical y su capacidad de trabajo en equipo, la pieza explora el potencial de la voz humana, interpretando más de 100 éxitos sin acompañamiento instrumental.

La dirección está a cargo de José Negrete, con dirección musical de Julio Vaquero, dirección vocal de Felipe Forastiere y coreografías de Sandra González y Belén Marcos. El elenco lo conforman intérpretes como Aser León, David Pérez-Bayona, Luis León, Diego Jacobina y Luis Alonso, junto a otros artistas en alternancia.

Dimensión Vocal nació en 2011 en el seno de la Madrid Youth Orchestra y se ha consolidado como uno de los grupos a capela más versátiles de España, con un repertorio que abarca desde música renacentista hasta éxitos contemporáneos