BLUE MOON inaugurará la 63ª edición del Festival Internacional de Cine de Gijón

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



El próximo 14 de noviembre, el Festival Internacional de Cine de Gijón inaugurará su 63ª edición con la esperada proyección de BLUE MOON, la nueva película de Richard Linklater. El filme, que se presentará dentro de la sección Albar, promete ser uno de los grandes acontecimientos cinematográficos del otoño, reuniendo a un destacado reparto encabezado por Ethan Hawke, Margaret Qualley, Bobby Cannavale y Andrew Scott.

BLUE MOON narra la historia del legendario letrista Lorenz Hart, quien junto al compositor Richard Rodgers formó uno de los dúos creativos más influyentes de la historia del musical estadounidense. Escrita por Robert Kaplow, la película se adentra en la compleja relación entre ambos artistas y en los conflictos personales de Hart, marcados por su genialidad y su inestabilidad emocional.

Ambientada en la noche del 31 de marzo de 1943, la cinta sitúa a Hart en el bar Sardi de Nueva York, mientras su antiguo compañero celebra el estreno de Oklahoma!, su primer gran éxito sin él. En el transcurso de esa noche, el letrista se enfrenta a sus demonios internos, a un mundo que parece haber olvidado su talento y a la amarga imposibilidad del amor.

Tras su paso por el festival, BLUE MOON llegará exclusivamente a los cines españoles el 28 de noviembre, distribuida por Sony Pictures Entertainment Iberia. La película promete ser una nueva muestra del talento narrativo de Linklater, quien vuelve a explorar la complejidad humana a través de personajes llenos de matices y emociones.

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.