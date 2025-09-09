Andoni García se incorpora a ATRAPADAS EN LA OFI, que estrena nuevo cartel en el Teatro Lara

Enter Your Email to Unlock This Article



El musical ATRAPADAS EN LA OFI arranca esta semana su quinta temporada en el Teatro Lara con una gran novedad: la incorporación de Andoni García al elenco. Para celebrarlo, la producción presenta un nuevo cartel oficial en el que García comparte protagonismo junto a Paula García Lara, Ricky Merino y Candela Solé, cuatro rostros que encabezarán las funciones en la Sala Lola Membrives y en la Sala Cándido Lara.

Con esta incorporación, la producción vuelve a demostrar su capacidad de reinventarse y mantener el interés del público con mas de 10 nominaciones a los Premios de Teatro en España y miles de espectadores. El espectáculo, que combina humor, situaciones cotidianas y canciones originales, se ha consolidado como una de las comedias musicales más queridas de la cartelera madrileña.

Andoni García inició su carrera en televisión con FAMA, ¡A bailar! y pronto dio el salto a los escenarios, participando en montajes como Mamma Mia! y la producción española de The Book of Mormon. Su versatilidad, carisma y conexión con el público le convierten en un fichaje de lujo para este nuevo capítulo de ATRAPADAS EN LA OFI, donde dará vida a Quique, el nuevo “chico de la oficina”.

Cinco temporadas, críticas entusiastas y reconocimientos como el Premio MusicOff a Mejor Actriz de Musical para Paula García Lara avalan el éxito de una producción que sigue creciendo. Con el estreno de este nuevo cartel y la llegada de Andoni García, ATRAPADAS EN LA OFI encara una temporada clave que promete aún más risas, música y complicidad con el público.