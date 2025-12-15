Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Phoenix Awards; TOOTSIE Leads Best Musical!

Hope Kalin
- VCP CABARET
- Velvet Curtain Productions
19%
Jazlynn Damasco
- VCP CABARET
- Velvet Curtain Productions
18%
Asenahana Fulilangi
- VCP CABARET
- Velvet Curtain Productions
14%
Landon Kalin
- VCP CABARET
- Velvet Curtain Productions
11%Best Choreography Of A Play Or Musical
Breona Conrad
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Don Bluth Front Row Theatre
14%
Hope Kalin
- WE ARE THE TIGERS
- Velvet Curtain Productions
12%
Cambrian James
- ANYTHING GOES
- Hale Centre Theatre
11%
Cambrian James/Rebekah Raun
- ANASTASIA
- Hale Centre Theatre
9%
Marley DeGroodt
- FIRST DATE: THE MUSICAL
- Scottsdale Desert Stages Theatre
8%
Mickey Nugent
- XANADU
- Arts Express Theatre
7%
Breona Conrad
- CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Front Row Theatre
7%
Cambrian James
- HOLIDAY INN
- Hale Centre Theatre
6%
Haizy Kovac
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Starlight Community Theater
6%
Mickey Nugent
- JOSEPH AND THE TECHN
- Arts Express Theatre
6%
Deshik Vansadia
- ROMEO & JULIET
- Southwest Shakespeare Company
5%
Yoshi DeLisa
- LEADING LADIES
- Don Bluth Front Row Theatre
5%
Andrew McDuff
- DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS
- Zao Theatre
4%
Gianluca Russo
- HEATHERS
- Velvet Curtain Productions
4%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Brielle Hawkes
- ANASTASIA
- Hale Centre Theatre
16%
Teresa Knudson
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Don Bluth Front Row Theatre
10%
Toya Abrams
- EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!)
- Fountain Hills Theater
9%
Angee Lewandowski
- THE SECRET GARDEN
- Southwest Shakespeare Company
7%
Landon Kalin
- HEATHERS
- Velvet Curtain Productions
7%
Heather Riddle
- CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Theater
6%
Cynthia Meier
- TARTUFFE
- The Rogue Theatre
5%
Brielle Hawkes
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Hale Centre Theatre
5%
Nina Christensen
- THE WIZARD OF OZ
- Saguaro city musical theater
5%
Landon Kalin
- THE LIGHTNING THIEF
- Velvet Curtain Productions
5%
Ange Lewandoski & LeeAnn Jensen
- ROMEO & JULIET
- Southwest Shakespeare Company
5%
Briana Thompson
- LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL
- The Black Theatre Troupe
4%
Brielle Hawkes
- HOLIDAY INN
- Hale Centre Theatre
3%
Heather Riddle
- DONE TO DEATH
- Don Bluth Front Row Theatre
3%
Marianne trombino
- THE CAKE
- Invisible theater
3%
Heather Riddle
- LEADING LADIES
- Don Bluth Front Row Theatre
2%
Heather Riddle
- THE RAINMAKER
- Don Bluth Theater
2%
Emma Denny
- BASKERVILLE
- Ghostlight Theatre
1%
Amgee Lewandowski
- TWELFTH NIGHT
- Southwest Shakespeare Company
1%Best Dance Production ANYTHING GOES
- Hale Centre Theatre
34%ANASTASIA
- Hale Centre Theatre
32%HEATHERS
- Velvet Curtain Productions
18%HOLIDAY INN
- Hale Centre Theatre
16%Best Direction Of A Musical
Cambrian James
- ANASTASIA
- Hale Centre Theatre
12%
Van Rockwell
- FIRST DATE: THE MUSICAL
- Scottsdale Desert Stages Theatre
12%
Chanel Bragg
- LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL
- The Black Theatre Troupe
11%
Danny Gorman
- BEAUTIFUL
- Arizona Broadway Theatre
9%
Landon Kalin
- WE ARE THE TIGERS
- Velvet Curtain Productions
9%
Don Bluth
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Don Bluth Front Row Theatre
8%
JC Kovac
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Starlight Community Theater
8%
Don Bluth
- CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Front Row Theatre
7%
Cambrian James
- ANYTHING GOES
- Hale Centre Theatre
5%
Cambrian James
- SCARLET PIMPERNEL
- Hale Centre Theatre
5%
Scott Weinstein
- WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL
- The Phoenix Theatre
5%
Gianluca Russo
- HEATHERS
- Velvet Curtain Productions
4%
Mickey Bryce
- DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS
- Zao Theatre
3%
Mickey Nugent
- XANADU
- Arts Express Theatre
2%Best Direction Of A Play
AJ Flores
- SWING STATE
- Theatrikos Theatre Company
17%
Jan Rominger
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Theatrikos Theatre Company
14%
Van Rockwell
- DONE TO DEATH
- Don Bluth Front Row Theatre
7%
Annika Maher & Zac Austin
- MACBITCHES
- The Scoundrel & Scamp Theatre
6%
Rod Ambrose
- THE MOMENT
- New Carpa Theater Co.
6%
Chanel Bragg
- THE AFRICAN COMPANY PRESENTS RICHARD III
- The Black Theatre Troupe
5%
Van Rockwell
- CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Front Row Theatre
4%
Matthew Eads
- SCOTLAND ROAD
- Starlight Community Theater
4%
Cheryl Schaar
- LEADING LADIES
- Don Bluth Front Row Theatre
4%
Amie Bjorkland
- TWELFTH NIGHT
- Southwest Shakespeare Company
4%
Samantha Cormier
- EVERYTHING YOU'VE GOT
- Scoundrel & Scamp Theatre
4%
Joseph McGrath
- TARTUFFE
- The Rogue Theatre
3%
James Cougar Canfield
- THE SECRET GARDEN
- Southwest Shakespeare Company
3%
Cody Goulder
- A DOLL'S HOUSE
- Ronin Theatre Collective
3%
Cheryl Schaar
- IT'S A WONDERFUL LIFE
- The Don Bluth Front Row Theatre
3%
Camilla Ross
- DRIVING MISS DAISY
- Emerson Theater Collaborative
3%
Deshik Vansadia/ Grant Mudge
- ROMEO & JULIET
- Southwest Shakespeare Company
2%
Gretchen wirges
- BIRDS OF NORTH AMERICA
- Invisible Theatre
2%
Carol Macleod
- ART
- Theatre Artists Studio
2%
Diedra Celeste Miranda
- HEAVEN CAN WAIT
- Don Bluth Front Row Theatre
1%
Claude N Pensis
- THE GLASS MENAGERIE
- GCU Ethington Theatre
1%
Diedra Celeste Miranda
- THE RAINMAKER
- Don Bluth Theater
1%
Camilla Ross & Kaycee Palumbo
- SILENCE IS NOT GOLDEN
- Emerson Theater Collaborative
1%
Kaycee Palumbo
- SILENCE IS NOT GOLDEN
- Emerson Theater Collaborative
0%
Beau Heckman
- THE MERCHANT OF VENICS
- Southwest Shakespeare Company
0%Best Ensemble THE PLAY THAT GOES WRONG
- Theatrikos Theatre Company
19%TOOTSIE
- Arizona Broadway Theatre
13%ANYTHING GOES
- Hale Centre Theatre
7%HEATHERS
- Velvet Curtain Productions
6%THE MOMENT
- New Carpa Theater Co.
5%LITTLE SHOP OF HORRORS
- Stray Cat Theater
5%A CHORUS LINE
- Mesa Encore Theatre
4%BEAUTIFUL
- Arizona Broadway Theatre
4%ANASTASIA: THE MUSICAL
- Don Bluth Front Row Theatre
3%CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Front Row Theatre
3%HOLIDAY INN
- Hale Centre Theatre
3%A DOLL'S HOUSE
- Ronin Theatre Collective
3%IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Zao Theatre
3%CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Starlight Community Theater
3%THE CHRISTMAS CAROL: A QUEER FANTASIA
- All Queer Shakespeare
2%DONE TO DEATH
- Don Bluth Front Row Theatre
2%FIRST DATE: THE MUSICAL
- Scottsdale Desert Stages Theatre
2%THE PRINCE OF EGYPT
- TheaterWorks
2%IT IS A WONDERFUL LIFE
- Don Bluth Theater
1%THE SECRET GARDEN
- Southwest Shakespeare Company
1%MACBITCHES
- The Scoundrel & Scamp Theatre
1%ART
- Theatre Artists Studio
1%XANADU
- Arts Express Theatre
1%HOPSCOTCH TO INFINITY
- Invisible Theatre
1%TARTUFFE
- The Rogue Theatre
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Ashton Corey
- ANASTASIA
- Hale Centre Theatre
12%
Landon Kalin
- HEATHERS
- Velvet Curtain Productions
9%
Ashton Corey
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Hale Centre Theatre
7%
Jeff A Davis
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Stray Cat Theater
7%
Stacey Walston
- THE SECRET GARDEN
- Southwest Shakespeare Company
6%
Christopher Mason
- MACBETH
- The Scoundrel & Scamp Theatre
6%
Jeff A Davis
- THE PRINCE OF EGYPT
- TheaterWorks
6%
Don Bluth & Bret Reese
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Don Bluth Front Row Theatre
6%
Stacie Walston
- ROMEO & JULIET
- Southwest Shakespeare Company
5%
Don Bluth
- CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Theater
5%
Don Bluth
- IT'S A WONDERFUL LIFE
- Don Bluth Front Row Theatre
5%
Haizy Kovac
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Starlight Community Theater
4%
Alex J Alegria
- LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL
- The Black Theatre Troupe
4%
Bret Reese
- ANASTASIA
- Don Bluth Front Row Theatre
4%
Haizy Kovac
- FIRST DATE
- Desert Stages
3%
Jim Blair
- THE CAKE
- Invisible theater
3%
Don Bluth
- LEADING LADIES
- Don Bluth Theater
2%
Don Bluth
- HEAVEN CAN WAIT
- Don Bluth Theater
2%
Domino Mannheim
- MARJORIE PRIME
- The Rogue Theatre
2%
Haizy Kovac
- ARSENIC & OLD LACE
- Starlight Community Theater
1%
Nathaniel White
- TWELFTH NIGHT
- Southwest Shakespeare Company
1%
Robert Murdock
- RAINMAKER
- Don Bluth Front Row Theatre
0%
Sarah Woods
- SILENCE IS NOT GOLDEN
- Emerson Theater Collaborative
0%
Maz Sailer
- DRIVING MISS DAISY
- Hazeltine Theater
0Best Music Direction & Orchestra Performance
Chris Tackett
- NUTCRACKER
- Temple, Music and Art
14%
Jay Melberg
- FIRST DATE: THE MUSICAL
- Scottsdale Desert Stages Theatre
14%
Sam Shaw
- HEATHERS
- Velvet Curtain Productions
13%
Roger McKay
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Don Bluth Front Row Theatre
11%
Jessica Wells
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Starlight Community Theater
10%
Roger McKay
- CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Front Row Theatre
9%
Cory D Duger
- LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL
- The Black Theatre Troupe
7%
Elizabeth Spencer
- XANADU
- Arts Express Theatre
6%
Gregg Hammer
- WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL
- The Phoenix Theatre
6%
David Thomas
- DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS
- Zao Theatre
5%
Russell Ronnebaum
- IF ON A WINTER'S NIGHT A TRAVELER
- The Rogue Theatre
5%Best Musical TOOTSIE
- Arizona Broadway Theatre
18%LITTLE SHOP OF HORRORS
- Stray Cat Theater
8%CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Starlight Community Theater
7%ANASTASIA: THE MUSICAL
- Don Bluth Front Row Theatre
6%BEAUTIFUL
- Arizona Broadway Theatre
5%WE ARE THE TIGERS
- Velvet Curtain Productions
5%FIRST DATE: THE MUSICAL
- Scottsdale Desert Stages Theatre
5%HEATHERS
- Velvet Curtain Productions
5%HOLIDAY INN
- Hale Centre Theatre
5%THE WIZARD OF OZ
- Saguaro City Music Theatre
5%A CHORUS LINE
- Mesa Encore Theatre
5%THE PRINCE OF EGYPT
- TheaterWorks
4%WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL
- The Phoenix Theatre
3%DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS
- Zao Theatre
3%SCARLET PIMPERNEL
- Hale Centre Theatre
3%THE LIGHTENING THIEF
- Velvet Curtain Productions
3%CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Front Row Theatre
3%XANADU
- Arts Express Theatre
3%LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL
- The Black Theatre Troupe
2%CABARET
- Fountain Hills Theater
1%Best New Play Or Musical CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Theater
18%WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL
- The Phoenix Theatre
14%THE SECRET GARDEN
- Southwest Shakespeare Company
13%THE CHRISTMAS CAROL: A QUEER FANTASIA
- All Queer Shakespeare
11%THE MOMENT
- New Carpa Theater Co.
10%CHRISTMAS CAROL FOR TWO
- Southwest Shakespeare Company
10%EVERYTHING YOU'VE GOT
- Scoundrel & Scamp Theatre
7%MADE IN AMERICA
- Ronin Theatre Collective
6%IF ON A WINTER'S NIGHT A TRAVELER
- The Rogue Theatre
5%LEADING LADIES
- Don Bluth Theater
4%THE DINNER
- Emerson Theater Collaborative
1%SILENCE IS NOT GOLDEN
- Emerson Theater Collaborative
0Best Performer In A Musical
Reba Hartman
- TOOTSIE
- Arizona Broadway Theatre
21%
Asenahana Fulilangi
- WE ARE THE TIGERS
- Velvet Curtain Productions
9%
Brie Wadsworth-Gates
- ANASTASIA
- Hale Centre Theatre
7%
Chanel Bragg
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Stray Cat Theater
6%
Isaac Greenland
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Stray Cat Theater
6%
Devin Baheshone
- A CHORUS LINE
- Mesa Encore Theatre
5%
Matthew Eads
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Starlight Community Theater
5%
Caelan Creaser
- FROZEN
- The Phoenix Theatre
4%
Lindsay Decoste
- FIRST DATE: THE MUSICAL
- Scottsdale Desert Stages Theatre
4%
Melissa Campbell
- BEAUTIFUL
- Arizona Broadway Theatre
3%
Hector Corris
- CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Front Row Theatre
3%
Bryan Stewart
- DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS
- Zao Theatre
2%
Gina kim
- DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS
- Zao Theatre
2%
Abbi Rye
- XANADU
- Arts Express Theatre
2%
Brandt Norris
- HOLIDAY INN
- Hale Centre Theatre
2%
Gregg Hammer
- WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL
- The Phoenix Theatre
2%
Rico Burton
- LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL
- The Black Theatre Troupe
2%
Zach Walsh
- FIRST DATE: THE MUSICAL
- Scottsdale Desert Stages Theatre
2%
Maddie Canfield
- BEAUTIFUL
- Arizona Broadway Theatre
2%
Hope Kalin
- WE ARE THE TIGERS
- Velvet Curtain Productions
1%
Yoshi DeLisa
- CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Front Row Theatre
1%
Jazlynn Damasco
- WE ARE THE TIGERS
- Velvet Curtain Productions
1%
Landon Kalin
- HEATHERS
- Velvet Curtain Productions
1%
Brie Wadsworth-Gates
- ANYTHING GOES
- Hale Centre Theatre
1%
Louis Pardo
- WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL
- The Phoenix Theatre
1%Best Performer In A Play
Rachel Finley
- THE MOMENT
- New Carpa Theater Co.
9%
Wyatt Murphy
- THE SECRET GARDEN
- Southwest Shakespeare Company
8%
Matthew Harris
- LEADING LADIES
- Don Bluth Front Row Theatre
6%
Isaac Greenland
- KIMBERLY AKIMBO
- Order/Chaos Theater Company
5%
Ryan Glover
- THE CHRISTMAS CAROL: A QUEER FANTASIA
- All Queer Shakespeare
5%
Isaac Greenland
- IT'S A WONDERFUL LIFE
- The Don Bluth Front Row Theatre
4%
Matthew Harris
- DONE TO DEATH
- The Don Bluth Front Row Theatre
4%
Alexandra Utpadel
- LEADING LADIES
- Don Bluth Front Row Theatre
4%
Tom Mangum
- EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!)
- Fountain Hills Theater
4%
Gretchen Wirges
- EVERYTHING YOU'VE GOT
- Scoundrel and Scamp
3%
Jason Isaak
- ART
- Theatre Artists Studio
3%
Wolfe Bowart
- THE WOBO SHOW
- The Scoundrel & Scamp Theatre
3%
Bryn Booth
- ROMEO & JULIET
- The Rogue Theatre
3%
Abeth Spencer
- DONE TO DEATH
- Don Bluth Front Row Theatre
3%
Dominik Rebilas
- ART
- Theatre Artists Studio
3%
Alex Palmatier
- EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!)
- Fountain Hills Theater
3%
Cora Epton
- THE GLASS MENAGERIE
- GCU Ethington Theatre
2%
Roger Prenger
- EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!)
- Fountain Hills Theater
2%
Ashley Letizia
- PETER AND THE STARCATCHER
- Fountain Hills Community Theatre
2%
Gretchen Wirges
- THE CAKE
- Invisible theater
2%
Hunter Hnat
- THE PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD
- The Rogue Theatre
2%
Audrey Young
- SILENCE IS NOT GOLDEN
- Emerson Theater Collaborative
2%
Silver Days
- THE MOMENT
- New Carpa Theater Co.
2%
Ryan Jenkins
- TWELFTH NIGHT
- Southwest Shakespeare Company
1%
Joan Westmoreland
- DRIVING MISS DAISY
- Hazeltine Theater
1%Best Play THE PLAY THAT GOES WRONG
- Theatrikos Theatre Company
35%THE SECRET GARDEN
- Southwest Shakespeare Company
9%CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Theater
6%DONE TO DEATH
- Don Bluth Front Row Theatre
5%THE MOMENT
- New Carpa Theater Co.
5%LEADING LADIES
- Don Bluth Front Row Theatre
4%THE GLASS MENAGERIE
- GCU Ethington Theatre
4%THE CHRISTMAS CAROL: A QUEER FANTASIA
- All Queer Shakespeare
4%THE CAKE
- Invisible theater
4%MACBITCHES
- The Scoundrel & Scamp Theatre
3%EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!)
- Fountain Hills Theater
2%EVERYTHING YOU'VE GOT
- Scoundrel and Scamp Theater
2%RIPCORD
- Live theatre workshop
2%KIMBERLY AKIMBO
- Order/Chaos Theater Company
2%THE COMEUPPANCE
- Stray Cat Theater
2%ART
- Theatre Artists Studio
2%LIFE IS WONDERFUL
- Don Bluth Theater
1%PETER AND THE STARCATCHER
- Fountain Hills community Theatre
1%DRIVING MISS DAISY
- Emerson Theater Collaborative
1%ROMEO & JULIET
- Southwest Shakespeare Company
1%HEAVEN CAN WAIT
- Don Bluth Front Row Theatre
1%TARTUFFE
- The Rogue Theatre
1%THE MERCHANT OF VENICE
- Southwest Shakespeare Company
1%MARJORIE PRIME
- The Rogue Theatre
0%THE MINUTES
- Live Theatre Workshop
0%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Stephen Gifford
- SEUSSICAL
- The Phoenix Theatre
12%
Cheryl Schaar & Don Bluth
- ANASTASIA
- Don Bluth Front Row Theatre
11%
JC Kovac
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Starlight Community Theater
11%
Ally Baumlin
- FIRST DATE: THE MUSICAL
- Scottsdale Desert Stages Theatre
10%
Jeff Rudolf
- HEATHERS
- Velvet Curtain Productions
10%
Bryan Rafael Falcón
- MACBETH
- The Scoundrel & Scamp Theatre
9%
Tiana Torrilhon-Wood
- TWELFTH NIGHT
- Southwest Shakespeare Company
8%
Diedra Celeste Miranda & Cheryl Schaar
- THE RAINMAKER
- Don Bluth Front Row Theatre
6%
Sarah Harris
- LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL
- The Black Theatre Troupe
4%
Jim Blair And Betsy Craig
- INVISIBLE THEATER
- Invisible theater
4%
Cheryl Schaar
- LEADING LADIES
- Don Bluth Front Row Theatre
3%
Joseph McGrath
- TARTUFFE
- The Rogue Theatre
3%
Cheryl Schaar
- DONE TO DEATH
- Don Bluth Front Row Theatre
2%
Jeff Thomson
- IMAGINARY INVALID
- MCC Theatre
2%
Liz Neuberger
- ARSENIC & OLD LACE
- Starlight Community Theater
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Don Bluth & Roger Mckay
- ANASTASIA
- Don Bluth Front Row Theatre
18%
Annika Maher
- MACBETH
- The Scoundrel & Scamp Theatre
13%
Van Rockwell & Roger McKay
- DONE TO DEATH
- Don Bluth Front Row Theatre
12%
Ben Tyler, Van Rockwell
- EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!)
- Fountain Hills Theater
11%
James Canfield
- THE SECRET GARDEN
- Southwest Shakespeare Company
11%
Peter Bish
- THE MERCHANT OF VENICE
- Southwest Shakespeare Company
10%
Cheryl Schaar
- LEADING LADIES
- Don Bluth Theater
6%
Elizabeth Broeder
- MADE IN AMERICA
- Ronin Theatre Collective
5%
Diedra Celeste Miranda & Roger McKay
- HEAVEN CAN WAIT
- Don Bluth Front Row Theatre
5%
Don Bluth & Roger McKay
- IT'S A WONDERFUL LIFE
- Don Bluth Front Row Theatre
4%
Emmanuel Antillon
- 12TH NIGHT
- Southwest Shakespeare Company
4%
Ginny Burkitt
- SILENCE IS NOT GOLDEN
- Emerson Theater Collaborative
2%Best Supporting Performer In A Musical
Sarah Joy Kane
- TOOTSIE
- Arizona Broadway Theatre
16%
Kerrington Fink
- THE LIGHTENING THIEF
- Velvet Curtain Productions
10%
Adam Vargas
- TOOTSIE
- Arizona Broadway Theatre
9%
Rob Stuart
- ANASTASIA
- Hale Centre Theatre
6%
Hector Coris
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Stray Cat Theater
6%
Tony Blosser
- TOOTSIE
- Arizona Broadway Theatre
5%
Ixy Utpadel
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Don Bluth Front Row Theatre
5%
Emmy Robinson
- FIRST DATE: THE MUSICAL
- Scottsdale Desert Stages Theatre
4%
Andrew McGuire
- THE LIGHTENING THIEF
- Velvet Curtain Productions
4%
Lacey Dixon
- FIRST DATE: THE MUSICAL
- Scottsdale Desert Stages Theatre
3%
Hector Coris
- CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Front Row Theatre
3%
Shelby Hanks
- CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Front Row Theatre
3%
Fernando Rubio
- THE PRINCE OF EGYPT
- TheaterWorks
2%
Landon Kalin
- HEATHERS
- Velvet Curtain Productions
2%
James Schultz
- BEAUTIFUL
- Arizona Broadway Theatre
2%
Corgan Atkins
- WE ARE THE TIGERS
- Velvet Curtain Productions
2%
Barbara McBain
- ANASTASIA
- Don Bluth Front Row Theatre
2%
Noah Archibald
- JERSEY BOYS
- The Phoenix Theatre
2%
Rochelle Barton
- ANASTASIA
- Hale Centre Theatre
2%
Calvin J Worthen
- LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL
- The Black Theatre Troupe
2%
Matthew Harris
- CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Front Row Theatre
2%
Hope Kalin
- HEATHERS
- Velvet Curtain Productions
1%
Jerry Maggio
- DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS
- Zao Theatre
1%
Samantha Celaya
- CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Front Row Theatre
1%
Barbara McBain
- CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Front Row Theatre
1%Best Supporting Performer In A Play
Stephen Kessen
- THE MOMENT
- New Carpa Theater Co.
12%
Xochitl Martinez
- THE WOBO SHOW
- The Scoundrel & Scamp Theatre
9%
Barbara McBain
- DONE TO DEATH
- Don Bluth Front Row Theatre
8%
Ixy Utpadel
- LEADING LADIES
- Don Bluth Front Row Theatre
8%
Brandon Erickson-Moen
- THE GLASS MENAGERIE
- GCU Ethington Theatre
6%
Tom Endicott
- LEADING LADIES
- Don Bluth Front Row Theatre
6%
Adam Petzold
- DONE TO DEATH
- Don Bluth Front Row Theatre
5%
Devon Mahon
- THE SECRET GARDEN
- Southwest Shakespeare Company
5%
Bonnie Beus Romney
- THE SECRET GARDEN
- Southwest Shakespeare Company
4%
Chris Cook
- ROMEO & JULIET
- Southwest Shakespeare Company
4%
Jaden Sparkman
- CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Theater
4%
James Yaw
- DRIVING MISS DAISY
- Emerson Theater Collaborative
3%
Sophie Gibson Rush
- TARTUFFE
- The Rogue Theatre
3%
Bethany Baca
- THE SECRET GARDEN
- Southwest Shakespeare Company
3%
Myani Watson
- THE CAKE
- Invisible theater
3%
Eric-Lee Olsen
- HEAVEN CAN WAIT
- Don Bluth Front Row Theatre
2%
Nick Philips
- RAINMAKER
- Don Bluth Front Row Theatre
2%
Ryan MacNamara
- RAINMAKER
- Don Bluth Theater
2%
Brandon Erickson-Moen
- DONE TO DEATH
- Don Bluth Front Row Theatre
2%
Danny Rosenbaum
- HEAVEN CAN WAIT
- Don Bluth Front Row Theatre
2%
Shalay Garcia
- SILENCE IS NOT GOLDEN
- Emerson Theater Collaborative
2%
Nia Hughes
- THE GLASS MENAGERIE
- GCU Ethington Theatre
2%
Kandace Kapelle
- SILENCE IS NOT GOLDEN
- Emerson Theater Collaborative
1%
Daniel Brugger
- LEADING LADIES
- Don Bluth Front Row Theatre
1%
Joe Musil
- HEAVEN CAN WAIT
- Don Bluth Front Row Theatre
0%Best Theatre For Young Audiences Production WILLY WONKA
- Saguaro City Music Theatre
42%GOOSEBUMPS: THE MUSICAL
- Starlight Community Theater
39%THE WOBO SHOW
- The Scoundrel & Scamp Theatre
11%HOPSCOTCH TO INFINITY
- Invisible Theatre
8%Favorite Local Theatre
Arizona Broadway Theatre
30%
Hale Centre Theatre
13%
Stray Cat Theater
6%
Don Bluth Front Row Theatre
6%
Velvet Curtain Productions
6%
New Carpa Theater Co.
5%
Starlight Community Theater
4%
Scoundrel and Scamp
3%
Zao Theatre
3%
All Queer Shakespeare
3%
Mesa Encore Theatre
3%
Southwest Shakespeare Company
3%
Invisible Theatre
2%
Desert Stages
2%
Ronin Theatre Collective
2%
The Rogue Theatre
2%
Saguaro City Music Theatre
1%
TheaterWorks
1%
Theatre Artists Studio
1%
Live Theatre Workshop
0%
Fountain Hills
0%
Arts Express Theatre
0%
Emerson Theater Collaborative
0