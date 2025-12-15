 tracker
Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Phoenix Awards; TOOTSIE Leads Best Musical!

Voting continues through December 31, 2025.

By: Dec. 15, 2025
Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Phoenix Awards; TOOTSIE Leads Best Musical! Image
The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Phoenix Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.

This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

2025 BroadwayWorld Phoenix Standings

Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Gretchen Wirges - EVERYTHING YOU'VE GOT - Scoundrel & Scamp Theatre 38%

Hope Kalin - VCP CABARET - Velvet Curtain Productions 19%

Jazlynn Damasco - VCP CABARET - Velvet Curtain Productions 18%

Asenahana Fulilangi - VCP CABARET - Velvet Curtain Productions 14%

Landon Kalin - VCP CABARET - Velvet Curtain Productions 11%

Best Choreography Of A Play Or Musical
Breona Conrad - ANASTASIA: THE MUSICAL - Don Bluth Front Row Theatre 14%

Hope Kalin - WE ARE THE TIGERS - Velvet Curtain Productions 12%

Cambrian James - ANYTHING GOES - Hale Centre Theatre 11%

Cambrian James/Rebekah Raun - ANASTASIA - Hale Centre Theatre 9%

Marley DeGroodt - FIRST DATE: THE MUSICAL - Scottsdale Desert Stages Theatre 8%

Mickey Nugent - XANADU - Arts Express Theatre 7%

Breona Conrad - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Front Row Theatre 7%

Cambrian James - HOLIDAY INN - Hale Centre Theatre 6%

Haizy Kovac - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Starlight Community Theater 6%

Mickey Nugent - JOSEPH AND THE TECHN - Arts Express Theatre 6%

Deshik Vansadia - ROMEO & JULIET - Southwest Shakespeare Company 5%

Yoshi DeLisa - LEADING LADIES - Don Bluth Front Row Theatre 5%

Andrew McDuff - DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Zao Theatre 4%

Gianluca Russo - HEATHERS - Velvet Curtain Productions 4%

Best Costume Design Of A Play Or Musical
Brielle Hawkes - ANASTASIA - Hale Centre Theatre 16%

Teresa Knudson - ANASTASIA: THE MUSICAL - Don Bluth Front Row Theatre 10%

Toya Abrams - EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!) - Fountain Hills Theater 9%

Angee Lewandowski - THE SECRET GARDEN - Southwest Shakespeare Company 7%

Landon Kalin - HEATHERS - Velvet Curtain Productions 7%

Heather Riddle - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Theater 6%

Cynthia Meier - TARTUFFE - The Rogue Theatre 5%

Brielle Hawkes - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Hale Centre Theatre 5%

Nina Christensen - THE WIZARD OF OZ - Saguaro city musical theater 5%

Landon Kalin - THE LIGHTNING THIEF - Velvet Curtain Productions 5%

Ange Lewandoski & LeeAnn Jensen - ROMEO & JULIET - Southwest Shakespeare Company 5%

Briana Thompson - LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL - The Black Theatre Troupe 4%

Brielle Hawkes - HOLIDAY INN - Hale Centre Theatre 3%

Heather Riddle - DONE TO DEATH - Don Bluth Front Row Theatre 3%

Marianne trombino - THE CAKE - Invisible theater 3%

Heather Riddle - LEADING LADIES - Don Bluth Front Row Theatre 2%

Heather Riddle - THE RAINMAKER - Don Bluth Theater 2%

Emma Denny - BASKERVILLE - Ghostlight Theatre 1%

Amgee Lewandowski - TWELFTH NIGHT - Southwest Shakespeare Company 1%

Best Dance Production
ANYTHING GOES - Hale Centre Theatre 34%

ANASTASIA - Hale Centre Theatre 32%

HEATHERS - Velvet Curtain Productions 18%

HOLIDAY INN - Hale Centre Theatre 16%

Best Direction Of A Musical
Cambrian James - ANASTASIA - Hale Centre Theatre 12%

Van Rockwell - FIRST DATE: THE MUSICAL - Scottsdale Desert Stages Theatre 12%

Chanel Bragg - LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL - The Black Theatre Troupe 11%

Danny Gorman - BEAUTIFUL - Arizona Broadway Theatre 9%

Landon Kalin - WE ARE THE TIGERS - Velvet Curtain Productions 9%

Don Bluth - ANASTASIA: THE MUSICAL - Don Bluth Front Row Theatre 8%

JC Kovac - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Starlight Community Theater 8%

Don Bluth - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Front Row Theatre 7%

Cambrian James - ANYTHING GOES - Hale Centre Theatre 5%

Cambrian James - SCARLET PIMPERNEL - Hale Centre Theatre 5%

Scott Weinstein - WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL - The Phoenix Theatre 5%

Gianluca Russo - HEATHERS - Velvet Curtain Productions 4%

Mickey Bryce - DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Zao Theatre 3%

Mickey Nugent - XANADU - Arts Express Theatre 2%

Best Direction Of A Play
AJ Flores - SWING STATE - Theatrikos Theatre Company 17%

Jan Rominger - THE PLAY THAT GOES WRONG - Theatrikos Theatre Company 14%

Van Rockwell - DONE TO DEATH - Don Bluth Front Row Theatre 7%

Annika Maher & Zac Austin - MACBITCHES - The Scoundrel & Scamp Theatre 6%

Rod Ambrose - THE MOMENT - New Carpa Theater Co. 6%

Chanel Bragg - THE AFRICAN COMPANY PRESENTS RICHARD III - The Black Theatre Troupe 5%

Van Rockwell - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Front Row Theatre 4%

Matthew Eads - SCOTLAND ROAD - Starlight Community Theater 4%

Cheryl Schaar - LEADING LADIES - Don Bluth Front Row Theatre 4%

Amie Bjorkland - TWELFTH NIGHT - Southwest Shakespeare Company 4%

Samantha Cormier - EVERYTHING YOU'VE GOT - Scoundrel & Scamp Theatre 4%

Joseph McGrath - TARTUFFE - The Rogue Theatre 3%

James Cougar Canfield - THE SECRET GARDEN - Southwest Shakespeare Company 3%

Cody Goulder - A DOLL'S HOUSE - Ronin Theatre Collective 3%

Cheryl Schaar - IT'S A WONDERFUL LIFE - The Don Bluth Front Row Theatre 3%

Camilla Ross - DRIVING MISS DAISY - Emerson Theater Collaborative 3%

Deshik Vansadia/ Grant Mudge - ROMEO & JULIET - Southwest Shakespeare Company 2%

Gretchen wirges - BIRDS OF NORTH AMERICA - Invisible Theatre 2%

Carol Macleod - ART - Theatre Artists Studio 2%

Diedra Celeste Miranda - HEAVEN CAN WAIT - Don Bluth Front Row Theatre 1%

Claude N Pensis - THE GLASS MENAGERIE - GCU Ethington Theatre 1%

Diedra Celeste Miranda - THE RAINMAKER - Don Bluth Theater 1%

Camilla Ross & Kaycee Palumbo - SILENCE IS NOT GOLDEN - Emerson Theater Collaborative 1%

Kaycee Palumbo - SILENCE IS NOT GOLDEN - Emerson Theater Collaborative 0%

Beau Heckman - THE MERCHANT OF VENICS - Southwest Shakespeare Company 0%

Best Ensemble
THE PLAY THAT GOES WRONG - Theatrikos Theatre Company 19%

TOOTSIE - Arizona Broadway Theatre 13%

ANYTHING GOES - Hale Centre Theatre 7%

HEATHERS - Velvet Curtain Productions 6%

THE MOMENT - New Carpa Theater Co. 5%

LITTLE SHOP OF HORRORS - Stray Cat Theater 5%

A CHORUS LINE - Mesa Encore Theatre 4%

BEAUTIFUL - Arizona Broadway Theatre 4%

ANASTASIA: THE MUSICAL - Don Bluth Front Row Theatre 3%

CRAZY FOR YOU - Don Bluth Front Row Theatre 3%

HOLIDAY INN - Hale Centre Theatre 3%

A DOLL'S HOUSE - Ronin Theatre Collective 3%

IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS - Zao Theatre 3%

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Starlight Community Theater 3%

THE CHRISTMAS CAROL: A QUEER FANTASIA - All Queer Shakespeare 2%

DONE TO DEATH - Don Bluth Front Row Theatre 2%

FIRST DATE: THE MUSICAL - Scottsdale Desert Stages Theatre 2%

THE PRINCE OF EGYPT - TheaterWorks 2%

IT IS A WONDERFUL LIFE - Don Bluth Theater 1%

THE SECRET GARDEN - Southwest Shakespeare Company 1%

MACBITCHES - The Scoundrel & Scamp Theatre 1%

ART - Theatre Artists Studio 1%

XANADU - Arts Express Theatre 1%

HOPSCOTCH TO INFINITY - Invisible Theatre 1%

TARTUFFE - The Rogue Theatre 1%

Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Ashton Corey - ANASTASIA - Hale Centre Theatre 12%

Landon Kalin - HEATHERS - Velvet Curtain Productions 9%

Ashton Corey - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Hale Centre Theatre 7%

Jeff A Davis - LITTLE SHOP OF HORRORS - Stray Cat Theater 7%

Stacey Walston - THE SECRET GARDEN - Southwest Shakespeare Company 6%

Christopher Mason - MACBETH - The Scoundrel & Scamp Theatre 6%

Jeff A Davis - THE PRINCE OF EGYPT - TheaterWorks 6%

Don Bluth & Bret Reese - ANASTASIA: THE MUSICAL - Don Bluth Front Row Theatre 6%

Stacie Walston - ROMEO & JULIET - Southwest Shakespeare Company 5%

Don Bluth - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Theater 5%

Don Bluth - IT'S A WONDERFUL LIFE - Don Bluth Front Row Theatre 5%

Haizy Kovac - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Starlight Community Theater 4%

Alex J Alegria - LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL - The Black Theatre Troupe 4%

Bret Reese - ANASTASIA - Don Bluth Front Row Theatre 4%

Haizy Kovac - FIRST DATE - Desert Stages 3%

Jim Blair - THE CAKE - Invisible theater 3%

Don Bluth - LEADING LADIES - Don Bluth Theater 2%

Don Bluth - HEAVEN CAN WAIT - Don Bluth Theater 2%

Domino Mannheim - MARJORIE PRIME - The Rogue Theatre 2%

Haizy Kovac - ARSENIC & OLD LACE - Starlight Community Theater 1%

Nathaniel White - TWELFTH NIGHT - Southwest Shakespeare Company 1%

Robert Murdock - RAINMAKER - Don Bluth Front Row Theatre 0%

Sarah Woods - SILENCE IS NOT GOLDEN - Emerson Theater Collaborative 0%

Maz Sailer - DRIVING MISS DAISY - Hazeltine Theater 0

Best Music Direction & Orchestra Performance
Chris Tackett - NUTCRACKER - Temple, Music and Art 14%

Jay Melberg - FIRST DATE: THE MUSICAL - Scottsdale Desert Stages Theatre 14%

Sam Shaw - HEATHERS - Velvet Curtain Productions 13%

Roger McKay - ANASTASIA: THE MUSICAL - Don Bluth Front Row Theatre 11%

Jessica Wells - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Starlight Community Theater 10%

Roger McKay - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Front Row Theatre 9%

Cory D Duger - LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL - The Black Theatre Troupe 7%

Elizabeth Spencer - XANADU - Arts Express Theatre 6%

Gregg Hammer - WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL - The Phoenix Theatre 6%

David Thomas - DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Zao Theatre 5%

Russell Ronnebaum - IF ON A WINTER'S NIGHT A TRAVELER - The Rogue Theatre 5%

Best Musical
TOOTSIE - Arizona Broadway Theatre 18%

LITTLE SHOP OF HORRORS - Stray Cat Theater 8%

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Starlight Community Theater 7%

ANASTASIA: THE MUSICAL - Don Bluth Front Row Theatre 6%

BEAUTIFUL - Arizona Broadway Theatre 5%

WE ARE THE TIGERS - Velvet Curtain Productions 5%

FIRST DATE: THE MUSICAL - Scottsdale Desert Stages Theatre 5%

HEATHERS - Velvet Curtain Productions 5%

HOLIDAY INN - Hale Centre Theatre 5%

THE WIZARD OF OZ - Saguaro City Music Theatre 5%

A CHORUS LINE - Mesa Encore Theatre 5%

THE PRINCE OF EGYPT - TheaterWorks 4%

WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL - The Phoenix Theatre 3%

DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Zao Theatre 3%

SCARLET PIMPERNEL - Hale Centre Theatre 3%

THE LIGHTENING THIEF - Velvet Curtain Productions 3%

CRAZY FOR YOU - Don Bluth Front Row Theatre 3%

XANADU - Arts Express Theatre 3%

LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL - The Black Theatre Troupe 2%

CABARET - Fountain Hills Theater 1%

Best New Play Or Musical
CRAZY FOR YOU - Don Bluth Theater 18%

WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL - The Phoenix Theatre 14%

THE SECRET GARDEN - Southwest Shakespeare Company 13%

THE CHRISTMAS CAROL: A QUEER FANTASIA - All Queer Shakespeare 11%

THE MOMENT - New Carpa Theater Co. 10%

CHRISTMAS CAROL FOR TWO - Southwest Shakespeare Company 10%

EVERYTHING YOU'VE GOT - Scoundrel & Scamp Theatre 7%

MADE IN AMERICA - Ronin Theatre Collective 6%

IF ON A WINTER'S NIGHT A TRAVELER - The Rogue Theatre 5%

LEADING LADIES - Don Bluth Theater 4%

THE DINNER - Emerson Theater Collaborative 1%

SILENCE IS NOT GOLDEN - Emerson Theater Collaborative 0

Best Performer In A Musical
Reba Hartman - TOOTSIE - Arizona Broadway Theatre 21%

Asenahana Fulilangi - WE ARE THE TIGERS - Velvet Curtain Productions 9%

Brie Wadsworth-Gates - ANASTASIA - Hale Centre Theatre 7%

Chanel Bragg - LITTLE SHOP OF HORRORS - Stray Cat Theater 6%

Isaac Greenland - LITTLE SHOP OF HORRORS - Stray Cat Theater 6%

Devin Baheshone - A CHORUS LINE - Mesa Encore Theatre 5%

Matthew Eads - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Starlight Community Theater 5%

Caelan Creaser - FROZEN - The Phoenix Theatre 4%

Lindsay Decoste - FIRST DATE: THE MUSICAL - Scottsdale Desert Stages Theatre 4%

Melissa Campbell - BEAUTIFUL - Arizona Broadway Theatre 3%

Hector Corris - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Front Row Theatre 3%

Bryan Stewart - DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Zao Theatre 2%

Gina kim - DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Zao Theatre 2%

Abbi Rye - XANADU - Arts Express Theatre 2%

Brandt Norris - HOLIDAY INN - Hale Centre Theatre 2%

Gregg Hammer - WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL - The Phoenix Theatre 2%

Rico Burton - LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL - The Black Theatre Troupe 2%

Zach Walsh - FIRST DATE: THE MUSICAL - Scottsdale Desert Stages Theatre 2%

Maddie Canfield - BEAUTIFUL - Arizona Broadway Theatre 2%

Hope Kalin - WE ARE THE TIGERS - Velvet Curtain Productions 1%

Yoshi DeLisa - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Front Row Theatre 1%

Jazlynn Damasco - WE ARE THE TIGERS - Velvet Curtain Productions 1%

Landon Kalin - HEATHERS - Velvet Curtain Productions 1%

Brie Wadsworth-Gates - ANYTHING GOES - Hale Centre Theatre 1%

Louis Pardo - WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL - The Phoenix Theatre 1%

Best Performer In A Play
Rachel Finley - THE MOMENT - New Carpa Theater Co. 9%

Wyatt Murphy - THE SECRET GARDEN - Southwest Shakespeare Company 8%

Matthew Harris - LEADING LADIES - Don Bluth Front Row Theatre 6%

Isaac Greenland - KIMBERLY AKIMBO - Order/Chaos Theater Company 5%

Ryan Glover - THE CHRISTMAS CAROL: A QUEER FANTASIA - All Queer Shakespeare 5%

Isaac Greenland - IT'S A WONDERFUL LIFE - The Don Bluth Front Row Theatre 4%

Matthew Harris - DONE TO DEATH - The Don Bluth Front Row Theatre 4%

Alexandra Utpadel - LEADING LADIES - Don Bluth Front Row Theatre 4%

Tom Mangum - EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!) - Fountain Hills Theater 4%

Gretchen Wirges - EVERYTHING YOU'VE GOT - Scoundrel and Scamp 3%

Jason Isaak - ART - Theatre Artists Studio 3%

Wolfe Bowart - THE WOBO SHOW - The Scoundrel & Scamp Theatre 3%

Bryn Booth - ROMEO & JULIET - The Rogue Theatre 3%

Abeth Spencer - DONE TO DEATH - Don Bluth Front Row Theatre 3%

Dominik Rebilas - ART - Theatre Artists Studio 3%

Alex Palmatier - EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!) - Fountain Hills Theater 3%

Cora Epton - THE GLASS MENAGERIE - GCU Ethington Theatre 2%

Roger Prenger - EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!) - Fountain Hills Theater 2%

Ashley Letizia - PETER AND THE STARCATCHER - Fountain Hills Community Theatre 2%

Gretchen Wirges - THE CAKE - Invisible theater 2%

Hunter Hnat - THE PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD - The Rogue Theatre 2%

Audrey Young - SILENCE IS NOT GOLDEN - Emerson Theater Collaborative 2%

Silver Days - THE MOMENT - New Carpa Theater Co. 2%

Ryan Jenkins - TWELFTH NIGHT - Southwest Shakespeare Company 1%

Joan Westmoreland - DRIVING MISS DAISY - Hazeltine Theater 1%

Best Play
THE PLAY THAT GOES WRONG - Theatrikos Theatre Company 35%

THE SECRET GARDEN - Southwest Shakespeare Company 9%

CRAZY FOR YOU - Don Bluth Theater 6%

DONE TO DEATH - Don Bluth Front Row Theatre 5%

THE MOMENT - New Carpa Theater Co. 5%

LEADING LADIES - Don Bluth Front Row Theatre 4%

THE GLASS MENAGERIE - GCU Ethington Theatre 4%

THE CHRISTMAS CAROL: A QUEER FANTASIA - All Queer Shakespeare 4%

THE CAKE - Invisible theater 4%

MACBITCHES - The Scoundrel & Scamp Theatre 3%

EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!) - Fountain Hills Theater 2%

EVERYTHING YOU'VE GOT - Scoundrel and Scamp Theater 2%

RIPCORD - Live theatre workshop 2%

KIMBERLY AKIMBO - Order/Chaos Theater Company 2%

THE COMEUPPANCE - Stray Cat Theater 2%

ART - Theatre Artists Studio 2%

LIFE IS WONDERFUL - Don Bluth Theater 1%

PETER AND THE STARCATCHER - Fountain Hills community Theatre 1%

DRIVING MISS DAISY - Emerson Theater Collaborative 1%

ROMEO & JULIET - Southwest Shakespeare Company 1%

HEAVEN CAN WAIT - Don Bluth Front Row Theatre 1%

TARTUFFE - The Rogue Theatre 1%

THE MERCHANT OF VENICE - Southwest Shakespeare Company 1%

MARJORIE PRIME - The Rogue Theatre 0%

THE MINUTES - Live Theatre Workshop 0%

Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Stephen Gifford - SEUSSICAL - The Phoenix Theatre 12%

Cheryl Schaar & Don Bluth - ANASTASIA - Don Bluth Front Row Theatre 11%

JC Kovac - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Starlight Community Theater 11%

Ally Baumlin - FIRST DATE: THE MUSICAL - Scottsdale Desert Stages Theatre 10%

Jeff Rudolf - HEATHERS - Velvet Curtain Productions 10%

Bryan Rafael Falcón - MACBETH - The Scoundrel & Scamp Theatre 9%

Tiana Torrilhon-Wood - TWELFTH NIGHT - Southwest Shakespeare Company 8%

Diedra Celeste Miranda & Cheryl Schaar - THE RAINMAKER - Don Bluth Front Row Theatre 6%

Sarah Harris - LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL - The Black Theatre Troupe 4%

Jim Blair And Betsy Craig - INVISIBLE THEATER - Invisible theater 4%

Cheryl Schaar - LEADING LADIES - Don Bluth Front Row Theatre 3%

Joseph McGrath - TARTUFFE - The Rogue Theatre 3%

Cheryl Schaar - DONE TO DEATH - Don Bluth Front Row Theatre 2%

Jeff Thomson - IMAGINARY INVALID - MCC Theatre 2%

Liz Neuberger - ARSENIC & OLD LACE - Starlight Community Theater 1%

Best Sound Design Of A Play Or Musical
Don Bluth & Roger Mckay - ANASTASIA - Don Bluth Front Row Theatre 18%

Annika Maher - MACBETH - The Scoundrel & Scamp Theatre 13%

Van Rockwell & Roger McKay - DONE TO DEATH - Don Bluth Front Row Theatre 12%

Ben Tyler, Van Rockwell - EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!) - Fountain Hills Theater 11%

James Canfield - THE SECRET GARDEN - Southwest Shakespeare Company 11%

Peter Bish - THE MERCHANT OF VENICE - Southwest Shakespeare Company 10%

Cheryl Schaar - LEADING LADIES - Don Bluth Theater 6%

Elizabeth Broeder - MADE IN AMERICA - Ronin Theatre Collective 5%

Diedra Celeste Miranda & Roger McKay - HEAVEN CAN WAIT - Don Bluth Front Row Theatre 5%

Don Bluth & Roger McKay - IT'S A WONDERFUL LIFE - Don Bluth Front Row Theatre 4%

Emmanuel Antillon - 12TH NIGHT - Southwest Shakespeare Company 4%

Ginny Burkitt - SILENCE IS NOT GOLDEN - Emerson Theater Collaborative 2%

Best Supporting Performer In A Musical
Sarah Joy Kane - TOOTSIE - Arizona Broadway Theatre 16%

Kerrington Fink - THE LIGHTENING THIEF - Velvet Curtain Productions 10%

Adam Vargas - TOOTSIE - Arizona Broadway Theatre 9%

Rob Stuart - ANASTASIA - Hale Centre Theatre 6%

Hector Coris - LITTLE SHOP OF HORRORS - Stray Cat Theater 6%

Tony Blosser - TOOTSIE - Arizona Broadway Theatre 5%

Ixy Utpadel - ANASTASIA: THE MUSICAL - Don Bluth Front Row Theatre 5%

Emmy Robinson - FIRST DATE: THE MUSICAL - Scottsdale Desert Stages Theatre 4%

Andrew McGuire - THE LIGHTENING THIEF - Velvet Curtain Productions 4%

Lacey Dixon - FIRST DATE: THE MUSICAL - Scottsdale Desert Stages Theatre 3%

Hector Coris - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Front Row Theatre 3%

Shelby Hanks - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Front Row Theatre 3%

Fernando Rubio - THE PRINCE OF EGYPT - TheaterWorks 2%

Landon Kalin - HEATHERS - Velvet Curtain Productions 2%

James Schultz - BEAUTIFUL - Arizona Broadway Theatre 2%

Corgan Atkins - WE ARE THE TIGERS - Velvet Curtain Productions 2%

Barbara McBain - ANASTASIA - Don Bluth Front Row Theatre 2%

Noah Archibald - JERSEY BOYS - The Phoenix Theatre 2%

Rochelle Barton - ANASTASIA - Hale Centre Theatre 2%

Calvin J Worthen - LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL - The Black Theatre Troupe 2%

Matthew Harris - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Front Row Theatre 2%

Hope Kalin - HEATHERS - Velvet Curtain Productions 1%

Jerry Maggio - DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Zao Theatre 1%

Samantha Celaya - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Front Row Theatre 1%

Barbara McBain - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Front Row Theatre 1%

Best Supporting Performer In A Play
Stephen Kessen - THE MOMENT - New Carpa Theater Co. 12%

Xochitl Martinez - THE WOBO SHOW - The Scoundrel & Scamp Theatre 9%

Barbara McBain - DONE TO DEATH - Don Bluth Front Row Theatre 8%

Ixy Utpadel - LEADING LADIES - Don Bluth Front Row Theatre 8%

Brandon Erickson-Moen - THE GLASS MENAGERIE - GCU Ethington Theatre 6%

Tom Endicott - LEADING LADIES - Don Bluth Front Row Theatre 6%

Adam Petzold - DONE TO DEATH - Don Bluth Front Row Theatre 5%

Devon Mahon - THE SECRET GARDEN - Southwest Shakespeare Company 5%

Bonnie Beus Romney - THE SECRET GARDEN - Southwest Shakespeare Company 4%

Chris Cook - ROMEO & JULIET - Southwest Shakespeare Company 4%

Jaden Sparkman - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Theater 4%

James Yaw - DRIVING MISS DAISY - Emerson Theater Collaborative 3%

Sophie Gibson Rush - TARTUFFE - The Rogue Theatre 3%

Bethany Baca - THE SECRET GARDEN - Southwest Shakespeare Company 3%

Myani Watson - THE CAKE - Invisible theater 3%

Eric-Lee Olsen - HEAVEN CAN WAIT - Don Bluth Front Row Theatre 2%

Nick Philips - RAINMAKER - Don Bluth Front Row Theatre 2%

Ryan MacNamara - RAINMAKER - Don Bluth Theater 2%

Brandon Erickson-Moen - DONE TO DEATH - Don Bluth Front Row Theatre 2%

Danny Rosenbaum - HEAVEN CAN WAIT - Don Bluth Front Row Theatre 2%

Shalay Garcia - SILENCE IS NOT GOLDEN - Emerson Theater Collaborative 2%

Nia Hughes - THE GLASS MENAGERIE - GCU Ethington Theatre 2%

Kandace Kapelle - SILENCE IS NOT GOLDEN - Emerson Theater Collaborative 1%

Daniel Brugger - LEADING LADIES - Don Bluth Front Row Theatre 1%

Joe Musil - HEAVEN CAN WAIT - Don Bluth Front Row Theatre 0%

Best Theatre For Young Audiences Production
WILLY WONKA - Saguaro City Music Theatre 42%

GOOSEBUMPS: THE MUSICAL - Starlight Community Theater 39%

THE WOBO SHOW - The Scoundrel & Scamp Theatre 11%

HOPSCOTCH TO INFINITY - Invisible Theatre 8%

Favorite Local Theatre
Arizona Broadway Theatre 30%

Hale Centre Theatre 13%

Stray Cat Theater 6%

Don Bluth Front Row Theatre 6%

Velvet Curtain Productions 6%

New Carpa Theater Co. 5%

Starlight Community Theater 4%

Scoundrel and Scamp 3%

Zao Theatre 3%

All Queer Shakespeare 3%

Mesa Encore Theatre 3%

Southwest Shakespeare Company 3%

Invisible Theatre 2%

Desert Stages 2%

Ronin Theatre Collective 2%

The Rogue Theatre 2%

Saguaro City Music Theatre 1%

TheaterWorks 1%

Theatre Artists Studio 1%

Live Theatre Workshop 0%

Fountain Hills 0%

Arts Express Theatre 0%

Emerson Theater Collaborative 0

Videos