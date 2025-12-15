Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Phoenix Awards; TOOTSIE Leads Best Musical!

Click Here for More on BWW Regional Awards

🎭 NEW! Arizona Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Arizona & beyond. ✨ Sign Up

The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Phoenix Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.

This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

2025 BroadwayWorld Phoenix Standings

Best Cabaret/Concert/Solo Performance

Gretchen Wirges - EVERYTHING YOU'VE GOT - Scoundrel & Scamp Theatre 38%

VCP CABARET

19%

Hope Kalin -- Velvet Curtain Productions

VCP CABARET

18%

Jazlynn Damasco -- Velvet Curtain Productions

VCP CABARET

14%

Asenahana Fulilangi -- Velvet Curtain Productions

VCP CABARET

11%

Landon Kalin -- Velvet Curtain Productions

ANASTASIA: THE MUSICAL

14%

Breona Conrad -- Don Bluth Front Row Theatre

WE ARE THE TIGERS

12%

Hope Kalin -- Velvet Curtain Productions

ANYTHING GOES

11%

Cambrian James -- Hale Centre Theatre

ANASTASIA

9%

Cambrian James/Rebekah Raun -- Hale Centre Theatre

FIRST DATE: THE MUSICAL

8%

Marley DeGroodt -- Scottsdale Desert Stages Theatre

XANADU

7%

Mickey Nugent -- Arts Express Theatre

CRAZY FOR YOU

7%

Breona Conrad -- Don Bluth Front Row Theatre

HOLIDAY INN

6%

Cambrian James -- Hale Centre Theatre

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

6%

Haizy Kovac -- Starlight Community Theater

JOSEPH AND THE TECHN

6%

Mickey Nugent -- Arts Express Theatre

ROMEO & JULIET

5%

Deshik Vansadia -- Southwest Shakespeare Company

LEADING LADIES

5%

Yoshi DeLisa -- Don Bluth Front Row Theatre

DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS

4%

Andrew McDuff -- Zao Theatre

HEATHERS

4%

Gianluca Russo -- Velvet Curtain Productions

ANASTASIA

16%

Brielle Hawkes -- Hale Centre Theatre

ANASTASIA: THE MUSICAL

10%

Teresa Knudson -- Don Bluth Front Row Theatre

EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!)

9%

Toya Abrams -- Fountain Hills Theater

THE SECRET GARDEN

7%

Angee Lewandowski -- Southwest Shakespeare Company

HEATHERS

7%

Landon Kalin -- Velvet Curtain Productions

CRAZY FOR YOU

6%

Heather Riddle -- Don Bluth Theater

TARTUFFE

5%

Cynthia Meier -- The Rogue Theatre

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

5%

Brielle Hawkes -- Hale Centre Theatre

THE WIZARD OF OZ

5%

Nina Christensen -- Saguaro city musical theater

THE LIGHTNING THIEF

5%

Landon Kalin -- Velvet Curtain Productions

ROMEO & JULIET

5%

Ange Lewandoski & LeeAnn Jensen -- Southwest Shakespeare Company

LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL

4%

Briana Thompson -- The Black Theatre Troupe

HOLIDAY INN

3%

Brielle Hawkes -- Hale Centre Theatre

DONE TO DEATH

3%

Heather Riddle -- Don Bluth Front Row Theatre

THE CAKE

3%

Marianne trombino -- Invisible theater

LEADING LADIES

2%

Heather Riddle -- Don Bluth Front Row Theatre

THE RAINMAKER

2%

Heather Riddle -- Don Bluth Theater

BASKERVILLE

1%

Emma Denny -- Ghostlight Theatre

TWELFTH NIGHT

1%

Amgee Lewandowski -- Southwest Shakespeare Company

ANYTHING GOES

34%

- Hale Centre Theatre

ANASTASIA

32%

- Hale Centre Theatre

HEATHERS

18%

- Velvet Curtain Productions

HOLIDAY INN

16%

- Hale Centre Theatre

ANASTASIA

12%

Cambrian James -- Hale Centre Theatre

FIRST DATE: THE MUSICAL

12%

Van Rockwell -- Scottsdale Desert Stages Theatre

LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL

11%

Chanel Bragg -- The Black Theatre Troupe

BEAUTIFUL

9%

Danny Gorman -- Arizona Broadway Theatre

WE ARE THE TIGERS

9%

Landon Kalin -- Velvet Curtain Productions

ANASTASIA: THE MUSICAL

8%

Don Bluth -- Don Bluth Front Row Theatre

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

8%

JC Kovac -- Starlight Community Theater

CRAZY FOR YOU

7%

Don Bluth -- Don Bluth Front Row Theatre

ANYTHING GOES

5%

Cambrian James -- Hale Centre Theatre

SCARLET PIMPERNEL

5%

Cambrian James -- Hale Centre Theatre

WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL

5%

Scott Weinstein -- The Phoenix Theatre

HEATHERS

4%

Gianluca Russo -- Velvet Curtain Productions

DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS

3%

Mickey Bryce -- Zao Theatre

XANADU

2%

Mickey Nugent -- Arts Express Theatre

SWING STATE

17%

AJ Flores -- Theatrikos Theatre Company

THE PLAY THAT GOES WRONG

14%

Jan Rominger -- Theatrikos Theatre Company

DONE TO DEATH

7%

Van Rockwell -- Don Bluth Front Row Theatre

MACBITCHES

6%

Annika Maher & Zac Austin -- The Scoundrel & Scamp Theatre

THE MOMENT

6%

Rod Ambrose -- New Carpa Theater Co.

THE AFRICAN COMPANY PRESENTS RICHARD III

5%

Chanel Bragg -- The Black Theatre Troupe

CRAZY FOR YOU

4%

Van Rockwell -- Don Bluth Front Row Theatre

SCOTLAND ROAD

4%

Matthew Eads -- Starlight Community Theater

LEADING LADIES

4%

Cheryl Schaar -- Don Bluth Front Row Theatre

TWELFTH NIGHT

4%

Amie Bjorkland -- Southwest Shakespeare Company

EVERYTHING YOU'VE GOT

4%

Samantha Cormier -- Scoundrel & Scamp Theatre

TARTUFFE

3%

Joseph McGrath -- The Rogue Theatre

THE SECRET GARDEN

3%

James Cougar Canfield -- Southwest Shakespeare Company

A DOLL'S HOUSE

3%

Cody Goulder -- Ronin Theatre Collective

IT'S A WONDERFUL LIFE

3%

Cheryl Schaar -- The Don Bluth Front Row Theatre

DRIVING MISS DAISY

3%

Camilla Ross -- Emerson Theater Collaborative

ROMEO & JULIET

2%

Deshik Vansadia/ Grant Mudge -- Southwest Shakespeare Company

BIRDS OF NORTH AMERICA

2%

Gretchen wirges -- Invisible Theatre

ART

2%

Carol Macleod -- Theatre Artists Studio

HEAVEN CAN WAIT

1%

Diedra Celeste Miranda -- Don Bluth Front Row Theatre

THE GLASS MENAGERIE

1%

Claude N Pensis -- GCU Ethington Theatre

THE RAINMAKER

1%

Diedra Celeste Miranda -- Don Bluth Theater

SILENCE IS NOT GOLDEN

1%

Camilla Ross & Kaycee Palumbo -- Emerson Theater Collaborative

SILENCE IS NOT GOLDEN

0%

Kaycee Palumbo -- Emerson Theater Collaborative

THE MERCHANT OF VENICS

0%

Beau Heckman -- Southwest Shakespeare Company

THE PLAY THAT GOES WRONG

19%

- Theatrikos Theatre Company

TOOTSIE

13%

- Arizona Broadway Theatre

ANYTHING GOES

7%

- Hale Centre Theatre

HEATHERS

6%

- Velvet Curtain Productions

THE MOMENT

5%

- New Carpa Theater Co.

LITTLE SHOP OF HORRORS

5%

- Stray Cat Theater

A CHORUS LINE

4%

- Mesa Encore Theatre

BEAUTIFUL

4%

- Arizona Broadway Theatre

ANASTASIA: THE MUSICAL

3%

- Don Bluth Front Row Theatre

CRAZY FOR YOU

3%

- Don Bluth Front Row Theatre

HOLIDAY INN

3%

- Hale Centre Theatre

A DOLL'S HOUSE

3%

- Ronin Theatre Collective

IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS

3%

- Zao Theatre

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

3%

- Starlight Community Theater

THE CHRISTMAS CAROL: A QUEER FANTASIA

2%

- All Queer Shakespeare

DONE TO DEATH

2%

- Don Bluth Front Row Theatre

FIRST DATE: THE MUSICAL

2%

- Scottsdale Desert Stages Theatre

THE PRINCE OF EGYPT

2%

- TheaterWorks

IT IS A WONDERFUL LIFE

1%

- Don Bluth Theater

THE SECRET GARDEN

1%

- Southwest Shakespeare Company

MACBITCHES

1%

- The Scoundrel & Scamp Theatre

ART

1%

- Theatre Artists Studio

XANADU

1%

- Arts Express Theatre

HOPSCOTCH TO INFINITY

1%

- Invisible Theatre

TARTUFFE

1%

- The Rogue Theatre

ANASTASIA

12%

Ashton Corey -- Hale Centre Theatre

HEATHERS

9%

Landon Kalin -- Velvet Curtain Productions

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

7%

Ashton Corey -- Hale Centre Theatre

LITTLE SHOP OF HORRORS

7%

Jeff A Davis -- Stray Cat Theater

THE SECRET GARDEN

6%

Stacey Walston -- Southwest Shakespeare Company

MACBETH

6%

Christopher Mason -- The Scoundrel & Scamp Theatre

THE PRINCE OF EGYPT

6%

Jeff A Davis -- TheaterWorks

ANASTASIA: THE MUSICAL

6%

Don Bluth & Bret Reese -- Don Bluth Front Row Theatre

ROMEO & JULIET

5%

Stacie Walston -- Southwest Shakespeare Company

CRAZY FOR YOU

5%

Don Bluth -- Don Bluth Theater

IT'S A WONDERFUL LIFE

5%

Don Bluth -- Don Bluth Front Row Theatre

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

4%

Haizy Kovac -- Starlight Community Theater

LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL

4%

Alex J Alegria -- The Black Theatre Troupe

ANASTASIA

4%

Bret Reese -- Don Bluth Front Row Theatre

FIRST DATE

3%

Haizy Kovac -- Desert Stages

THE CAKE

3%

Jim Blair -- Invisible theater

LEADING LADIES

2%

Don Bluth -- Don Bluth Theater

HEAVEN CAN WAIT

2%

Don Bluth -- Don Bluth Theater

MARJORIE PRIME

2%

Domino Mannheim -- The Rogue Theatre

ARSENIC & OLD LACE

1%

Haizy Kovac -- Starlight Community Theater

TWELFTH NIGHT

1%

Nathaniel White -- Southwest Shakespeare Company

RAINMAKER

0%

Robert Murdock -- Don Bluth Front Row Theatre

SILENCE IS NOT GOLDEN

0%

Sarah Woods -- Emerson Theater Collaborative

DRIVING MISS DAISY

0

Maz Sailer -- Hazeltine Theater

NUTCRACKER

14%

Chris Tackett -- Temple, Music and Art

FIRST DATE: THE MUSICAL

14%

Jay Melberg -- Scottsdale Desert Stages Theatre

HEATHERS

13%

Sam Shaw -- Velvet Curtain Productions

ANASTASIA: THE MUSICAL

11%

Roger McKay -- Don Bluth Front Row Theatre

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

10%

Jessica Wells -- Starlight Community Theater

CRAZY FOR YOU

9%

Roger McKay -- Don Bluth Front Row Theatre

LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL

7%

Cory D Duger -- The Black Theatre Troupe

XANADU

6%

Elizabeth Spencer -- Arts Express Theatre

WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL

6%

Gregg Hammer -- The Phoenix Theatre

DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS

5%

David Thomas -- Zao Theatre

IF ON A WINTER'S NIGHT A TRAVELER

5%

Russell Ronnebaum -- The Rogue Theatre

TOOTSIE

18%

- Arizona Broadway Theatre

LITTLE SHOP OF HORRORS

8%

- Stray Cat Theater

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

7%

- Starlight Community Theater

ANASTASIA: THE MUSICAL

6%

- Don Bluth Front Row Theatre

BEAUTIFUL

5%

- Arizona Broadway Theatre

WE ARE THE TIGERS

5%

- Velvet Curtain Productions

FIRST DATE: THE MUSICAL

5%

- Scottsdale Desert Stages Theatre

HEATHERS

5%

- Velvet Curtain Productions

HOLIDAY INN

5%

- Hale Centre Theatre

THE WIZARD OF OZ

5%

- Saguaro City Music Theatre

A CHORUS LINE

5%

- Mesa Encore Theatre

THE PRINCE OF EGYPT

4%

- TheaterWorks

WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL

3%

- The Phoenix Theatre

DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS

3%

- Zao Theatre

SCARLET PIMPERNEL

3%

- Hale Centre Theatre

THE LIGHTENING THIEF

3%

- Velvet Curtain Productions

CRAZY FOR YOU

3%

- Don Bluth Front Row Theatre

XANADU

3%

- Arts Express Theatre

LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL

2%

- The Black Theatre Troupe

CABARET

1%

- Fountain Hills Theater

CRAZY FOR YOU

18%

- Don Bluth Theater

WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL

14%

- The Phoenix Theatre

THE SECRET GARDEN

13%

- Southwest Shakespeare Company

THE CHRISTMAS CAROL: A QUEER FANTASIA

11%

- All Queer Shakespeare

THE MOMENT

10%

- New Carpa Theater Co.

CHRISTMAS CAROL FOR TWO

10%

- Southwest Shakespeare Company

EVERYTHING YOU'VE GOT

7%

- Scoundrel & Scamp Theatre

MADE IN AMERICA

6%

- Ronin Theatre Collective

IF ON A WINTER'S NIGHT A TRAVELER

5%

- The Rogue Theatre

LEADING LADIES

4%

- Don Bluth Theater

THE DINNER

1%

- Emerson Theater Collaborative

SILENCE IS NOT GOLDEN

0

- Emerson Theater Collaborative

TOOTSIE

21%

Reba Hartman -- Arizona Broadway Theatre

WE ARE THE TIGERS

9%

Asenahana Fulilangi -- Velvet Curtain Productions

ANASTASIA

7%

Brie Wadsworth-Gates -- Hale Centre Theatre

LITTLE SHOP OF HORRORS

6%

Chanel Bragg -- Stray Cat Theater

LITTLE SHOP OF HORRORS

6%

Isaac Greenland -- Stray Cat Theater

A CHORUS LINE

5%

Devin Baheshone -- Mesa Encore Theatre

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

5%

Matthew Eads -- Starlight Community Theater

FROZEN

4%

Caelan Creaser -- The Phoenix Theatre

FIRST DATE: THE MUSICAL

4%

Lindsay Decoste -- Scottsdale Desert Stages Theatre

BEAUTIFUL

3%

Melissa Campbell -- Arizona Broadway Theatre

CRAZY FOR YOU

3%

Hector Corris -- Don Bluth Front Row Theatre

DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS

2%

Bryan Stewart -- Zao Theatre

DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS

2%

Gina kim -- Zao Theatre

XANADU

2%

Abbi Rye -- Arts Express Theatre

HOLIDAY INN

2%

Brandt Norris -- Hale Centre Theatre

WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL

2%

Gregg Hammer -- The Phoenix Theatre

LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL

2%

Rico Burton -- The Black Theatre Troupe

FIRST DATE: THE MUSICAL

2%

Zach Walsh -- Scottsdale Desert Stages Theatre

BEAUTIFUL

2%

Maddie Canfield -- Arizona Broadway Theatre

WE ARE THE TIGERS

1%

Hope Kalin -- Velvet Curtain Productions

CRAZY FOR YOU

1%

Yoshi DeLisa -- Don Bluth Front Row Theatre

WE ARE THE TIGERS

1%

Jazlynn Damasco -- Velvet Curtain Productions

HEATHERS

1%

Landon Kalin -- Velvet Curtain Productions

ANYTHING GOES

1%

Brie Wadsworth-Gates -- Hale Centre Theatre

WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL

1%

Louis Pardo -- The Phoenix Theatre

THE MOMENT

9%

Rachel Finley -- New Carpa Theater Co.

THE SECRET GARDEN

8%

Wyatt Murphy -- Southwest Shakespeare Company

LEADING LADIES

6%

Matthew Harris -- Don Bluth Front Row Theatre

KIMBERLY AKIMBO

5%

Isaac Greenland -- Order/Chaos Theater Company

THE CHRISTMAS CAROL: A QUEER FANTASIA

5%

Ryan Glover -- All Queer Shakespeare

IT'S A WONDERFUL LIFE

4%

Isaac Greenland -- The Don Bluth Front Row Theatre

DONE TO DEATH

4%

Matthew Harris -- The Don Bluth Front Row Theatre

LEADING LADIES

4%

Alexandra Utpadel -- Don Bluth Front Row Theatre

EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!)

4%

Tom Mangum -- Fountain Hills Theater

EVERYTHING YOU'VE GOT

3%

Gretchen Wirges -- Scoundrel and Scamp

ART

3%

Jason Isaak -- Theatre Artists Studio

THE WOBO SHOW

3%

Wolfe Bowart -- The Scoundrel & Scamp Theatre

ROMEO & JULIET

3%

Bryn Booth -- The Rogue Theatre

DONE TO DEATH

3%

Abeth Spencer -- Don Bluth Front Row Theatre

ART

3%

Dominik Rebilas -- Theatre Artists Studio

EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!)

3%

Alex Palmatier -- Fountain Hills Theater

THE GLASS MENAGERIE

2%

Cora Epton -- GCU Ethington Theatre

EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!)

2%

Roger Prenger -- Fountain Hills Theater

PETER AND THE STARCATCHER

2%

Ashley Letizia -- Fountain Hills Community Theatre

THE CAKE

2%

Gretchen Wirges -- Invisible theater

THE PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD

2%

Hunter Hnat -- The Rogue Theatre

SILENCE IS NOT GOLDEN

2%

Audrey Young -- Emerson Theater Collaborative

THE MOMENT

2%

Silver Days -- New Carpa Theater Co.

TWELFTH NIGHT

1%

Ryan Jenkins -- Southwest Shakespeare Company

DRIVING MISS DAISY

1%

Joan Westmoreland -- Hazeltine Theater

THE PLAY THAT GOES WRONG

35%

- Theatrikos Theatre Company

THE SECRET GARDEN

9%

- Southwest Shakespeare Company

CRAZY FOR YOU

6%

- Don Bluth Theater

DONE TO DEATH

5%

- Don Bluth Front Row Theatre

THE MOMENT

5%

- New Carpa Theater Co.

LEADING LADIES

4%

- Don Bluth Front Row Theatre

THE GLASS MENAGERIE

4%

- GCU Ethington Theatre

THE CHRISTMAS CAROL: A QUEER FANTASIA

4%

- All Queer Shakespeare

THE CAKE

4%

- Invisible theater

MACBITCHES

3%

- The Scoundrel & Scamp Theatre

EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!)

2%

- Fountain Hills Theater

EVERYTHING YOU'VE GOT

2%

- Scoundrel and Scamp Theater

RIPCORD

2%

- Live theatre workshop

KIMBERLY AKIMBO

2%

- Order/Chaos Theater Company

THE COMEUPPANCE

2%

- Stray Cat Theater

ART

2%

- Theatre Artists Studio

LIFE IS WONDERFUL

1%

- Don Bluth Theater

PETER AND THE STARCATCHER

1%

- Fountain Hills community Theatre

DRIVING MISS DAISY

1%

- Emerson Theater Collaborative

ROMEO & JULIET

1%

- Southwest Shakespeare Company

HEAVEN CAN WAIT

1%

- Don Bluth Front Row Theatre

TARTUFFE

1%

- The Rogue Theatre

THE MERCHANT OF VENICE

1%

- Southwest Shakespeare Company

MARJORIE PRIME

0%

- The Rogue Theatre

THE MINUTES

0%

- Live Theatre Workshop

SEUSSICAL

12%

Stephen Gifford -- The Phoenix Theatre

ANASTASIA

11%

Cheryl Schaar & Don Bluth -- Don Bluth Front Row Theatre

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

11%

JC Kovac -- Starlight Community Theater

FIRST DATE: THE MUSICAL

10%

Ally Baumlin -- Scottsdale Desert Stages Theatre

HEATHERS

10%

Jeff Rudolf -- Velvet Curtain Productions

MACBETH

9%

Bryan Rafael Falcón -- The Scoundrel & Scamp Theatre

TWELFTH NIGHT

8%

Tiana Torrilhon-Wood -- Southwest Shakespeare Company

THE RAINMAKER

6%

Diedra Celeste Miranda & Cheryl Schaar -- Don Bluth Front Row Theatre

LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL

4%

Sarah Harris -- The Black Theatre Troupe

INVISIBLE THEATER

4%

Jim Blair And Betsy Craig -- Invisible theater

LEADING LADIES

3%

Cheryl Schaar -- Don Bluth Front Row Theatre

TARTUFFE

3%

Joseph McGrath -- The Rogue Theatre

DONE TO DEATH

2%

Cheryl Schaar -- Don Bluth Front Row Theatre

IMAGINARY INVALID

2%

Jeff Thomson -- MCC Theatre

ARSENIC & OLD LACE

1%

Liz Neuberger -- Starlight Community Theater

ANASTASIA

18%

Don Bluth & Roger Mckay -- Don Bluth Front Row Theatre

MACBETH

13%

Annika Maher -- The Scoundrel & Scamp Theatre

DONE TO DEATH

12%

Van Rockwell & Roger McKay -- Don Bluth Front Row Theatre

EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!)

11%

Ben Tyler, Van Rockwell -- Fountain Hills Theater

THE SECRET GARDEN

11%

James Canfield -- Southwest Shakespeare Company

THE MERCHANT OF VENICE

10%

Peter Bish -- Southwest Shakespeare Company

LEADING LADIES

6%

Cheryl Schaar -- Don Bluth Theater

MADE IN AMERICA

5%

Elizabeth Broeder -- Ronin Theatre Collective

HEAVEN CAN WAIT

5%

Diedra Celeste Miranda & Roger McKay -- Don Bluth Front Row Theatre

IT'S A WONDERFUL LIFE

4%

Don Bluth & Roger McKay -- Don Bluth Front Row Theatre

12TH NIGHT

4%

Emmanuel Antillon -- Southwest Shakespeare Company

SILENCE IS NOT GOLDEN

2%

Ginny Burkitt -- Emerson Theater Collaborative

TOOTSIE

16%

Sarah Joy Kane -- Arizona Broadway Theatre

THE LIGHTENING THIEF

10%

Kerrington Fink -- Velvet Curtain Productions

TOOTSIE

9%

Adam Vargas -- Arizona Broadway Theatre

ANASTASIA

6%

Rob Stuart -- Hale Centre Theatre

LITTLE SHOP OF HORRORS

6%

Hector Coris -- Stray Cat Theater

TOOTSIE

5%

Tony Blosser -- Arizona Broadway Theatre

ANASTASIA: THE MUSICAL

5%

Ixy Utpadel -- Don Bluth Front Row Theatre

FIRST DATE: THE MUSICAL

4%

Emmy Robinson -- Scottsdale Desert Stages Theatre

THE LIGHTENING THIEF

4%

Andrew McGuire -- Velvet Curtain Productions

FIRST DATE: THE MUSICAL

3%

Lacey Dixon -- Scottsdale Desert Stages Theatre

CRAZY FOR YOU

3%

Hector Coris -- Don Bluth Front Row Theatre

CRAZY FOR YOU

3%

Shelby Hanks -- Don Bluth Front Row Theatre

THE PRINCE OF EGYPT

2%

Fernando Rubio -- TheaterWorks

HEATHERS

2%

Landon Kalin -- Velvet Curtain Productions

BEAUTIFUL

2%

James Schultz -- Arizona Broadway Theatre

WE ARE THE TIGERS

2%

Corgan Atkins -- Velvet Curtain Productions

ANASTASIA

2%

Barbara McBain -- Don Bluth Front Row Theatre

JERSEY BOYS

2%

Noah Archibald -- The Phoenix Theatre

ANASTASIA

2%

Rochelle Barton -- Hale Centre Theatre

LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL

2%

Calvin J Worthen -- The Black Theatre Troupe

CRAZY FOR YOU

2%

Matthew Harris -- Don Bluth Front Row Theatre

HEATHERS

1%

Hope Kalin -- Velvet Curtain Productions

DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS

1%

Jerry Maggio -- Zao Theatre

CRAZY FOR YOU

1%

Samantha Celaya -- Don Bluth Front Row Theatre

CRAZY FOR YOU

1%

Barbara McBain -- Don Bluth Front Row Theatre

THE MOMENT

12%

Stephen Kessen -- New Carpa Theater Co.

THE WOBO SHOW

9%

Xochitl Martinez -- The Scoundrel & Scamp Theatre

DONE TO DEATH

8%

Barbara McBain -- Don Bluth Front Row Theatre

LEADING LADIES

8%

Ixy Utpadel -- Don Bluth Front Row Theatre

THE GLASS MENAGERIE

6%

Brandon Erickson-Moen -- GCU Ethington Theatre

LEADING LADIES

6%

Tom Endicott -- Don Bluth Front Row Theatre

DONE TO DEATH

5%

Adam Petzold -- Don Bluth Front Row Theatre

THE SECRET GARDEN

5%

Devon Mahon -- Southwest Shakespeare Company

THE SECRET GARDEN

4%

Bonnie Beus Romney -- Southwest Shakespeare Company

ROMEO & JULIET

4%

Chris Cook -- Southwest Shakespeare Company

CRAZY FOR YOU

4%

Jaden Sparkman -- Don Bluth Theater

DRIVING MISS DAISY

3%

James Yaw -- Emerson Theater Collaborative

TARTUFFE

3%

Sophie Gibson Rush -- The Rogue Theatre

THE SECRET GARDEN

3%

Bethany Baca -- Southwest Shakespeare Company

THE CAKE

3%

Myani Watson -- Invisible theater

HEAVEN CAN WAIT

2%

Eric-Lee Olsen -- Don Bluth Front Row Theatre

RAINMAKER

2%

Nick Philips -- Don Bluth Front Row Theatre

RAINMAKER

2%

Ryan MacNamara -- Don Bluth Theater

DONE TO DEATH

2%

Brandon Erickson-Moen -- Don Bluth Front Row Theatre

HEAVEN CAN WAIT

2%

Danny Rosenbaum -- Don Bluth Front Row Theatre

SILENCE IS NOT GOLDEN

2%

Shalay Garcia -- Emerson Theater Collaborative

THE GLASS MENAGERIE

2%

Nia Hughes -- GCU Ethington Theatre

SILENCE IS NOT GOLDEN

1%

Kandace Kapelle -- Emerson Theater Collaborative

LEADING LADIES

1%

Daniel Brugger -- Don Bluth Front Row Theatre

HEAVEN CAN WAIT

0%

Joe Musil -- Don Bluth Front Row Theatre

WILLY WONKA

42%

- Saguaro City Music Theatre

GOOSEBUMPS: THE MUSICAL

39%

- Starlight Community Theater

THE WOBO SHOW

11%

- The Scoundrel & Scamp Theatre

HOPSCOTCH TO INFINITY

8%

- Invisible Theatre

30%

Arizona Broadway Theatre

13%

Hale Centre Theatre

6%

Stray Cat Theater

6%

Don Bluth Front Row Theatre

6%

Velvet Curtain Productions

5%

New Carpa Theater Co.

4%

Starlight Community Theater

3%

Scoundrel and Scamp

3%

Zao Theatre

3%

All Queer Shakespeare

3%

Mesa Encore Theatre

3%

Southwest Shakespeare Company

2%

Invisible Theatre

2%

Desert Stages

2%

Ronin Theatre Collective

2%

The Rogue Theatre

1%

Saguaro City Music Theatre

1%

TheaterWorks

1%

Theatre Artists Studio

0%

Live Theatre Workshop

0%

Fountain Hills

0%

Arts Express Theatre

0

Emerson Theater Collaborative

Wrong region? Click here.

Phoenix Awards - Live Stats Best Musical - Top 3 1. TOOTSIE (Arizona Broadway Theatre) 18% of votes 2. LITTLE SHOP OF HORRORS (Stray Cat Theater) 7.6% of votes 3. CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY (Starlight Community Theater) 7% of votes Vote Now!