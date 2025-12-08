Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Phoenix Awards; Arizona Broadway Theatre Leads Favorite Theatre!

Click Here for More on BWW Regional Awards

The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Phoenix Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.

This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

2025 BroadwayWorld Phoenix Standings

Best Cabaret/Concert/Solo Performance

Gretchen Wirges - EVERYTHING YOU'VE GOT - Scoundrel & Scamp Theatre 38%

VCP CABARET

17%

Hope Kalin -- Velvet Curtain Productions

VCP CABARET

17%

Asenahana Fulilangi -- Velvet Curtain Productions

VCP CABARET

15%

Landon Kalin -- Velvet Curtain Productions

VCP CABARET

14%

Jazlynn Damasco -- Velvet Curtain Productions

WE ARE THE TIGERS

15%

Hope Kalin -- Velvet Curtain Productions

ANASTASIA: THE MUSICAL

15%

Breona Conrad -- Don Bluth Front Row Theatre

CRAZY FOR YOU

10%

Breona Conrad -- Don Bluth Front Row Theatre

ANYTHING GOES

9%

Cambrian James -- Hale Centre Theatre

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

8%

Haizy Kovac -- Starlight Community Theater

XANADU

8%

Mickey Nugent -- Arts Express Theatre

ROMEO & JULIET

7%

Deshik Vansadia -- Southwest Shakespeare Company

ANASTASIA

6%

Cambrian James/Rebekah Raun -- Hale Centre Theatre

DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS

5%

Andrew McDuff -- Zao Theatre

FIRST DATE: THE MUSICAL

5%

Marley DeGroodt -- Scottsdale Desert Stages Theatre

JOSEPH AND THE TECHN

5%

Mickey Nugent -- Arts Express Theatre

LEADING LADIES

4%

Yoshi DeLisa -- Don Bluth Front Row Theatre

HEATHERS

2%

Gianluca Russo -- Velvet Curtain Productions

HOLIDAY INN

2%

Cambrian James -- Hale Centre Theatre

ANASTASIA

14%

Brielle Hawkes -- Hale Centre Theatre

THE SECRET GARDEN

10%

Angee Lewandowski -- Southwest Shakespeare Company

HEATHERS

10%

Landon Kalin -- Velvet Curtain Productions

CRAZY FOR YOU

8%

Heather Riddle -- Don Bluth Theater

EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!)

8%

Toya Abrams -- Fountain Hills Theater

ANASTASIA: THE MUSICAL

8%

Teresa Knudson -- Don Bluth Front Row Theatre

THE LIGHTNING THIEF

5%

Landon Kalin -- Velvet Curtain Productions

TARTUFFE

5%

Cynthia Meier -- The Rogue Theatre

DONE TO DEATH

5%

Heather Riddle -- Don Bluth Front Row Theatre

THE WIZARD OF OZ

5%

Nina Christensen -- Saguaro city musical theater

LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL

4%

Briana Thompson -- The Black Theatre Troupe

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

3%

Brielle Hawkes -- Hale Centre Theatre

ROMEO & JULIET

3%

Ange Lewandoski & LeeAnn Jensen -- Southwest Shakespeare Company

HOLIDAY INN

3%

Brielle Hawkes -- Hale Centre Theatre

BASKERVILLE

2%

Emma Denny -- Ghostlight Theatre

TWELFTH NIGHT

2%

Amgee Lewandowski -- Southwest Shakespeare Company

THE RAINMAKER

2%

Heather Riddle -- Don Bluth Theater

LEADING LADIES

1%

Heather Riddle -- Don Bluth Front Row Theatre

THE CAKE

1%

Marianne trombino -- Invisible theater

ANYTHING GOES

36%

- Hale Centre Theatre

ANASTASIA

31%

- Hale Centre Theatre

HEATHERS

22%

- Velvet Curtain Productions

HOLIDAY INN

11%

- Hale Centre Theatre

BEAUTIFUL

12%

Danny Gorman -- Arizona Broadway Theatre

ANASTASIA

12%

Cambrian James -- Hale Centre Theatre

LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL

10%

Chanel Bragg -- The Black Theatre Troupe

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

10%

JC Kovac -- Starlight Community Theater

WE ARE THE TIGERS

10%

Landon Kalin -- Velvet Curtain Productions

ANASTASIA: THE MUSICAL

9%

Don Bluth -- Don Bluth Front Row Theatre

CRAZY FOR YOU

9%

Don Bluth -- Don Bluth Front Row Theatre

FIRST DATE: THE MUSICAL

8%

Van Rockwell -- Scottsdale Desert Stages Theatre

ANYTHING GOES

5%

Cambrian James -- Hale Centre Theatre

HEATHERS

4%

Gianluca Russo -- Velvet Curtain Productions

DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS

4%

Mickey Bryce -- Zao Theatre

SCARLET PIMPERNEL

3%

Cambrian James -- Hale Centre Theatre

WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL

2%

Scott Weinstein -- The Phoenix Theatre

XANADU

1%

Mickey Nugent -- Arts Express Theatre

MACBITCHES

10%

Annika Maher & Zac Austin -- The Scoundrel & Scamp Theatre

THE MOMENT

8%

Rod Ambrose -- New Carpa Theater Co.

SCOTLAND ROAD

8%

Matthew Eads -- Starlight Community Theater

THE AFRICAN COMPANY PRESENTS RICHARD III

8%

Chanel Bragg -- The Black Theatre Troupe

LEADING LADIES

7%

Cheryl Schaar -- Don Bluth Front Row Theatre

TWELFTH NIGHT

6%

Amie Bjorkland -- Southwest Shakespeare Company

CRAZY FOR YOU

6%

Van Rockwell -- Don Bluth Front Row Theatre

SWING STATE

5%

AJ Flores -- Theatrikos Theatre Company

DONE TO DEATH

4%

Van Rockwell -- Don Bluth Front Row Theatre

IT'S A WONDERFUL LIFE

4%

Cheryl Schaar -- The Don Bluth Front Row Theatre

A DOLL'S HOUSE

4%

Cody Goulder -- Ronin Theatre Collective

DRIVING MISS DAISY

4%

Camilla Ross -- Emerson Theater Collaborative

TARTUFFE

3%

Joseph McGrath -- The Rogue Theatre

THE PLAY THAT GOES WRONG

3%

Jan Rominger -- Theatrikos Theatre Company

THE SECRET GARDEN

3%

James Cougar Canfield -- Southwest Shakespeare Company

ART

3%

Carol Macleod -- Theatre Artists Studio

EVERYTHING YOU'VE GOT

3%

Samantha Cormier -- Scoundrel & Scamp Theatre

ROMEO & JULIET

3%

Deshik Vansadia/ Grant Mudge -- Southwest Shakespeare Company

BIRDS OF NORTH AMERICA

2%

Gretchen wirges -- Invisible Theatre

HEAVEN CAN WAIT

2%

Diedra Celeste Miranda -- Don Bluth Front Row Theatre

THE GLASS MENAGERIE

2%

Claude N Pensis -- GCU Ethington Theatre

SILENCE IS NOT GOLDEN

1%

Camilla Ross & Kaycee Palumbo -- Emerson Theater Collaborative

THE RAINMAKER

1%

Diedra Celeste Miranda -- Don Bluth Theater

SILENCE IS NOT GOLDEN

1%

Kaycee Palumbo -- Emerson Theater Collaborative

THE MERCHANT OF VENICS

1%

Beau Heckman -- Southwest Shakespeare Company

TOOTSIE

20%

- Arizona Broadway Theatre

HEATHERS

9%

- Velvet Curtain Productions

ANYTHING GOES

8%

- Hale Centre Theatre

THE MOMENT

6%

- New Carpa Theater Co.

A CHORUS LINE

6%

- Mesa Encore Theatre

CRAZY FOR YOU

5%

- Don Bluth Front Row Theatre

BEAUTIFUL

5%

- Arizona Broadway Theatre

IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS

5%

- Zao Theatre

A DOLL'S HOUSE

4%

- Ronin Theatre Collective

ANASTASIA: THE MUSICAL

4%

- Don Bluth Front Row Theatre

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

4%

- Starlight Community Theater

LITTLE SHOP OF HORRORS

3%

- Stray Cat Theater

THE CHRISTMAS CAROL: A QUEER FANTASIA

3%

- All Queer Shakespeare

THE PRINCE OF EGYPT

2%

- TheaterWorks

THE PLAY THAT GOES WRONG

2%

- Theatrikos Theatre Company

THE SECRET GARDEN

2%

- Southwest Shakespeare Company

HOLIDAY INN

1%

- Hale Centre Theatre

IT IS A WONDERFUL LIFE

1%

- Don Bluth Theater

XANADU

1%

- Arts Express Theatre

MACBITCHES

1%

- The Scoundrel & Scamp Theatre

ART

1%

- Theatre Artists Studio

THE WIZARD OF OZ

1%

- Saguaro City Music Theatre

TARTUFFE

1%

- The Rogue Theatre

DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS

1%

- Zao Theatre

FIRST DATE: THE MUSICAL

1%

- Scottsdale Desert Stages Theatre

HEATHERS

11%

Landon Kalin -- Velvet Curtain Productions

ANASTASIA

9%

Ashton Corey -- Hale Centre Theatre

CRAZY FOR YOU

8%

Don Bluth -- Don Bluth Theater

THE SECRET GARDEN

7%

Stacey Walston -- Southwest Shakespeare Company

MACBETH

6%

Christopher Mason -- The Scoundrel & Scamp Theatre

LITTLE SHOP OF HORRORS

6%

Jeff A Davis -- Stray Cat Theater

IT'S A WONDERFUL LIFE

6%

Don Bluth -- Don Bluth Front Row Theatre

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

5%

Haizy Kovac -- Starlight Community Theater

LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL

5%

Alex J Alegria -- The Black Theatre Troupe

THE PRINCE OF EGYPT

5%

Jeff A Davis -- TheaterWorks

ANASTASIA: THE MUSICAL

4%

Don Bluth & Bret Reese -- Don Bluth Front Row Theatre

ANASTASIA

4%

Bret Reese -- Don Bluth Front Row Theatre

ROMEO & JULIET

4%

Stacie Walston -- Southwest Shakespeare Company

LEADING LADIES

3%

Don Bluth -- Don Bluth Theater

HEAVEN CAN WAIT

3%

Don Bluth -- Don Bluth Theater

FIRST DATE

3%

Haizy Kovac -- Desert Stages

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

3%

Ashton Corey -- Hale Centre Theatre

ARSENIC & OLD LACE

2%

Haizy Kovac -- Starlight Community Theater

MARJORIE PRIME

2%

Domino Mannheim -- The Rogue Theatre

THE CAKE

2%

Jim Blair -- Invisible theater

TWELFTH NIGHT

1%

Nathaniel White -- Southwest Shakespeare Company

RAINMAKER

1%

Robert Murdock -- Don Bluth Front Row Theatre

DRIVING MISS DAISY

0

Maz Sailer -- Hazeltine Theater

SILENCE IS NOT GOLDEN

0

Sarah Woods -- Emerson Theater Collaborative

NUTCRACKER

14%

Chris Tackett -- Temple, Music and Art

HEATHERS

13%

Sam Shaw -- Velvet Curtain Productions

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

12%

Jessica Wells -- Starlight Community Theater

ANASTASIA: THE MUSICAL

12%

Roger McKay -- Don Bluth Front Row Theatre

CRAZY FOR YOU

11%

Roger McKay -- Don Bluth Front Row Theatre

FIRST DATE: THE MUSICAL

8%

Jay Melberg -- Scottsdale Desert Stages Theatre

XANADU

8%

Elizabeth Spencer -- Arts Express Theatre

LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL

7%

Cory D Duger -- The Black Theatre Troupe

DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS

7%

David Thomas -- Zao Theatre

WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL

5%

Gregg Hammer -- The Phoenix Theatre

IF ON A WINTER'S NIGHT A TRAVELER

3%

Russell Ronnebaum -- The Rogue Theatre

TOOTSIE

23%

- Arizona Broadway Theatre

ANASTASIA: THE MUSICAL

9%

- Don Bluth Front Row Theatre

WE ARE THE TIGERS

7%

- Velvet Curtain Productions

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

7%

- Starlight Community Theater

A CHORUS LINE

7%

- Mesa Encore Theatre

BEAUTIFUL

6%

- Arizona Broadway Theatre

HEATHERS

5%

- Velvet Curtain Productions

CRAZY FOR YOU

4%

- Don Bluth Front Row Theatre

LITTLE SHOP OF HORRORS

4%

- Stray Cat Theater

THE LIGHTENING THIEF

4%

- Velvet Curtain Productions

THE WIZARD OF OZ

4%

- Saguaro City Music Theatre

THE PRINCE OF EGYPT

4%

- TheaterWorks

LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL

3%

- The Black Theatre Troupe

HOLIDAY INN

3%

- Hale Centre Theatre

FIRST DATE: THE MUSICAL

2%

- Scottsdale Desert Stages Theatre

WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL

2%

- The Phoenix Theatre

XANADU

2%

- Arts Express Theatre

DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS

2%

- Zao Theatre

CABARET

1%

- Fountain Hills Theater

SCARLET PIMPERNEL

0%

- Hale Centre Theatre

HARRY POTTER & THE CURSED CHILD

27%

- QCPAC

CRAZY FOR YOU

16%

- Don Bluth Theater

THE SECRET GARDEN

12%

- Southwest Shakespeare Company

THE CHRISTMAS CAROL: A QUEER FANTASIA

9%

- All Queer Shakespeare

WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL

9%

- The Phoenix Theatre

CHRISTMAS CAROL FOR TWO

8%

- Southwest Shakespeare Company

THE MOMENT

8%

- New Carpa Theater Co.

LEADING LADIES

3%

- Don Bluth Theater

EVERYTHING YOU'VE GOT

3%

- Scoundrel & Scamp Theatre

IF ON A WINTER'S NIGHT A TRAVELER

2%

- The Rogue Theatre

MADE IN AMERICA

2%

- Ronin Theatre Collective

THE DINNER

1%

- Emerson Theater Collaborative

SILENCE IS NOT GOLDEN

0

- Emerson Theater Collaborative

TOOTSIE

28%

Reba Hartman -- Arizona Broadway Theatre

WE ARE THE TIGERS

9%

Asenahana Fulilangi -- Velvet Curtain Productions

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

7%

Matthew Eads -- Starlight Community Theater

A CHORUS LINE

6%

Devin Baheshone -- Mesa Encore Theatre

LITTLE SHOP OF HORRORS

5%

Chanel Bragg -- Stray Cat Theater

LITTLE SHOP OF HORRORS

5%

Isaac Greenland -- Stray Cat Theater

FROZEN

4%

Caelan Creaser -- The Phoenix Theatre

BEAUTIFUL

4%

Melissa Campbell -- Arizona Broadway Theatre

CRAZY FOR YOU

4%

Hector Corris -- Don Bluth Front Row Theatre

ANASTASIA

3%

Brie Wadsworth-Gates -- Hale Centre Theatre

LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL

3%

Rico Burton -- The Black Theatre Troupe

BEAUTIFUL

3%

Maddie Canfield -- Arizona Broadway Theatre

WE ARE THE TIGERS

2%

Hope Kalin -- Velvet Curtain Productions

WE ARE THE TIGERS

2%

Jazlynn Damasco -- Velvet Curtain Productions

WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL

2%

Gregg Hammer -- The Phoenix Theatre

ANYTHING GOES

2%

Brie Wadsworth-Gates -- Hale Centre Theatre

DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS

2%

Gina kim -- Zao Theatre

CRAZY FOR YOU

2%

Robert Allocca -- Don Bluth Front Row Theatre

HEATHERS

2%

Landon Kalin -- Velvet Curtain Productions

FIRST DATE: THE MUSICAL

2%

Zach Walsh -- Scottsdale Desert Stages Theatre

CRAZY FOR YOU

2%

Yoshi DeLisa -- Don Bluth Front Row Theatre

DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS

2%

Bryan Stewart -- Zao Theatre

XANADU

2%

Abbi Rye -- Arts Express Theatre

HOLIDAY INN

1%

Brandt Norris -- Hale Centre Theatre

ANASTASIA: THE MUSICAL

1%

Jacob Shore -- Don Bluth Front Row Theatre

THE MOMENT

9%

Rachel Finley -- New Carpa Theater Co.

LEADING LADIES

8%

Matthew Harris -- Don Bluth Front Row Theatre

THE SECRET GARDEN

7%

Wyatt Murphy -- Southwest Shakespeare Company

KIMBERLY AKIMBO

6%

Isaac Greenland -- Order/Chaos Theater Company

IT'S A WONDERFUL LIFE

6%

Isaac Greenland -- The Don Bluth Front Row Theatre

LEADING LADIES

5%

Alexandra Utpadel -- Don Bluth Front Row Theatre

DONE TO DEATH

4%

Matthew Harris -- The Don Bluth Front Row Theatre

THE CHRISTMAS CAROL: A QUEER FANTASIA

4%

Ryan Glover -- All Queer Shakespeare

EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!)

4%

Tom Mangum -- Fountain Hills Theater

ART

4%

Jason Isaak -- Theatre Artists Studio

THE WOBO SHOW

4%

Wolfe Bowart -- The Scoundrel & Scamp Theatre

ART

4%

Dominik Rebilas -- Theatre Artists Studio

EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!)

3%

Alex Palmatier -- Fountain Hills Theater

ROMEO & JULIET

3%

Bryn Booth -- The Rogue Theatre

DONE TO DEATH

3%

Abeth Spencer -- Don Bluth Front Row Theatre

EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!)

3%

Roger Prenger -- Fountain Hills Theater

PETER AND THE STARCATCHER

3%

Ashley Letizia -- Fountain Hills Community Theatre

TWELFTH NIGHT

2%

Keath Hall -- Southwest Shakespeare Company

THE MERCHANT OF VENICE

2%

David Lorello -- Southwest Shakespeare Company

INAGINARY INVALID

2%

Alex Parker -- Mesa Community College

THE MOMENT

2%

Silver Days -- New Carpa Theater Co.

EVERYTHING YOU'VE GOT

1%

Gretchen Wirges -- Scoundrel and Scamp

LEADING LADIES

1%

Emily Sussman -- Don Bluth Front Row Theatre

THE CAKE

1%

Gretchen Wirges -- Invisible theater

THE AFRICAN COMPANY PRESENTS RICHARD III

1%

Paul Perkins -- The Black Theatre Troupe

THE PLAY THAT GOES WRONG

14%

- Theatrikos Theatre Company

THE SECRET GARDEN

13%

- Southwest Shakespeare Company

CRAZY FOR YOU

10%

- Don Bluth Theater

THE MOMENT

7%

- New Carpa Theater Co.

THE CHRISTMAS CAROL: A QUEER FANTASIA

6%

- All Queer Shakespeare

DONE TO DEATH

6%

- Don Bluth Front Row Theatre

LEADING LADIES

6%

- Don Bluth Front Row Theatre

THE GLASS MENAGERIE

5%

- GCU Ethington Theatre

THE CAKE

5%

- Invisible theater

MACBITCHES

4%

- The Scoundrel & Scamp Theatre

THE COMEUPPANCE

4%

- Stray Cat Theater

ART

3%

- Theatre Artists Studio

KIMBERLY AKIMBO

3%

- Order/Chaos Theater Company

EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!)

3%

- Fountain Hills Theater

RIPCORD

3%

- Live theatre workshop

PETER AND THE STARCATCHER

2%

- Fountain Hills community Theatre

LIFE IS WONDERFUL

2%

- Don Bluth Theater

DRIVING MISS DAISY

2%

- Emerson Theater Collaborative

ROMEO & JULIET

2%

- Southwest Shakespeare Company

HEAVEN CAN WAIT

2%

- Don Bluth Front Row Theatre

TARTUFFE

1%

- The Rogue Theatre

THE MERCHANT OF VENICE

1%

- Southwest Shakespeare Company

EVERYTHING YOU'VE GOT

1%

- Scoundrel and Scamp Theater

THE MINUTES

1%

- Live Theatre Workshop

SILENCE IS NOT GOLDEN

0

- Emerson Theater Collaborative

HEATHERS

13%

Jeff Rudolf -- Velvet Curtain Productions

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

12%

JC Kovac -- Starlight Community Theater

ANASTASIA

11%

Cheryl Schaar & Don Bluth -- Don Bluth Front Row Theatre

SEUSSICAL

11%

Stephen Gifford -- The Phoenix Theatre

FIRST DATE: THE MUSICAL

8%

Ally Baumlin -- Scottsdale Desert Stages Theatre

MACBETH

8%

Bryan Rafael Falcón -- The Scoundrel & Scamp Theatre

TWELFTH NIGHT

8%

Tiana Torrilhon-Wood -- Southwest Shakespeare Company

THE RAINMAKER

6%

Diedra Celeste Miranda & Cheryl Schaar -- Don Bluth Front Row Theatre

LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL

6%

Sarah Harris -- The Black Theatre Troupe

INVISIBLE THEATER

4%

Jim Blair And Betsy Craig -- Invisible theater

DONE TO DEATH

4%

Cheryl Schaar -- Don Bluth Front Row Theatre

LEADING LADIES

3%

Cheryl Schaar -- Don Bluth Front Row Theatre

IMAGINARY INVALID

3%

Jeff Thomson -- MCC Theatre

ARSENIC & OLD LACE

2%

Liz Neuberger -- Starlight Community Theater

TARTUFFE

1%

Joseph McGrath -- The Rogue Theatre

ANASTASIA

19%

Don Bluth & Roger Mckay -- Don Bluth Front Row Theatre

THE SECRET GARDEN

14%

James Canfield -- Southwest Shakespeare Company

MACBETH

13%

Annika Maher -- The Scoundrel & Scamp Theatre

EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!)

10%

Ben Tyler, Van Rockwell -- Fountain Hills Theater

THE MERCHANT OF VENICE

10%

Peter Bish -- Southwest Shakespeare Company

DONE TO DEATH

10%

Van Rockwell & Roger McKay -- Don Bluth Front Row Theatre

LEADING LADIES

7%

Cheryl Schaar -- Don Bluth Theater

MADE IN AMERICA

5%

Elizabeth Broeder -- Ronin Theatre Collective

IT'S A WONDERFUL LIFE

4%

Don Bluth & Roger McKay -- Don Bluth Front Row Theatre

12TH NIGHT

4%

Emmanuel Antillon -- Southwest Shakespeare Company

HEAVEN CAN WAIT

3%

Diedra Celeste Miranda & Roger McKay -- Don Bluth Front Row Theatre

SILENCE IS NOT GOLDEN

1%

Ginny Burkitt -- Emerson Theater Collaborative

TOOTSIE

21%

Sarah Joy Kane -- Arizona Broadway Theatre

THE LIGHTENING THIEF

13%

Kerrington Fink -- Velvet Curtain Productions

TOOTSIE

9%

Adam Vargas -- Arizona Broadway Theatre

ANASTASIA: THE MUSICAL

5%

Ixy Utpadel -- Don Bluth Front Row Theatre

TOOTSIE

3%

Tony Blosser -- Arizona Broadway Theatre

HEATHERS

3%

Landon Kalin -- Velvet Curtain Productions

CRAZY FOR YOU

3%

Hector Coris -- Don Bluth Front Row Theatre

FIRST DATE: THE MUSICAL

3%

Emmy Robinson -- Scottsdale Desert Stages Theatre

LITTLE SHOP OF HORRORS

3%

Hector Coris -- Stray Cat Theater

ANASTASIA

3%

Rob Stuart -- Hale Centre Theatre

BEAUTIFUL

3%

James Schultz -- Arizona Broadway Theatre

WE ARE THE TIGERS

2%

Corgan Atkins -- Velvet Curtain Productions

CRAZY FOR YOU

2%

Matthew Harris -- Don Bluth Front Row Theatre

THE PRINCE OF EGYPT

2%

Fernando Rubio -- TheaterWorks

JERSEY BOYS

2%

Noah Archibald -- The Phoenix Theatre

FIRST DATE: THE MUSICAL

2%

Angel Castaneda -- Scottsdale Desert Stages Theatre

FIRST DATE: THE MUSICAL

2%

Lacey Dixon -- Scottsdale Desert Stages Theatre

CRAZY FOR YOU

2%

Samantha Celaya -- Don Bluth Front Row Theatre

CRAZY FOR YOU

2%

Shelby Hanks -- Don Bluth Front Row Theatre

LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL

2%

Calvin J Worthen -- The Black Theatre Troupe

HEATHERS

2%

Hope Kalin -- Velvet Curtain Productions

IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS

1%

Kaylee Forth -- Zao Theatre

DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS

1%

Jerry Maggio -- Zao Theatre

CRAZY FOR YOU

1%

Barbara McBain -- Don Bluth Front Row Theatre

ANASTASIA

1%

Barbara McBain -- Don Bluth Front Row Theatre

THE MOMENT

15%

Stephen Kessen -- New Carpa Theater Co.

LEADING LADIES

11%

Ixy Utpadel -- Don Bluth Front Row Theatre

THE WOBO SHOW

7%

Xochitl Martinez -- The Scoundrel & Scamp Theatre

THE SECRET GARDEN

7%

Devon Mahon -- Southwest Shakespeare Company

ROMEO & JULIET

6%

Chris Cook -- Southwest Shakespeare Company

CRAZY FOR YOU

5%

Jaden Sparkman -- Don Bluth Theater

DONE TO DEATH

5%

Barbara McBain -- Don Bluth Front Row Theatre

THE SECRET GARDEN

5%

Bonnie Beus Romney -- Southwest Shakespeare Company

THE GLASS MENAGERIE

5%

Brandon Erickson-Moen -- GCU Ethington Theatre

DONE TO DEATH

4%

Adam Petzold -- Don Bluth Front Row Theatre

DRIVING MISS DAISY

3%

James Yaw -- Emerson Theater Collaborative

HEAVEN CAN WAIT

3%

Danny Rosenbaum -- Don Bluth Front Row Theatre

LEADING LADIES

3%

Tom Endicott -- Don Bluth Front Row Theatre

THE CAKE

3%

Myani Watson -- Invisible theater

THE GLASS MENAGERIE

3%

Nia Hughes -- GCU Ethington Theatre

RAINMAKER

3%

Ryan MacNamara -- Don Bluth Theater

TARTUFFE

3%

Sophie Gibson Rush -- The Rogue Theatre

DONE TO DEATH

2%

Brandon Erickson-Moen -- Don Bluth Front Row Theatre

THE SECRET GARDEN

2%

Bethany Baca -- Southwest Shakespeare Company

RAINMAKER

2%

Nick Philips -- Don Bluth Front Row Theatre

SILENCE IS NOT GOLDEN

2%

Shalay Garcia -- Emerson Theater Collaborative

SILENCE IS NOT GOLDEN

1%

Kandace Kapelle -- Emerson Theater Collaborative

HEAVEN CAN WAIT

1%

Joe Musil -- Don Bluth Front Row Theatre

HEAVEN CAN WAIT

1%

Eric-Lee Olsen -- Don Bluth Front Row Theatre

LEADING LADIES

0

Daniel Brugger -- Don Bluth Front Row Theatre

WILLY WONKA

45%

- Saguaro City Music Theatre

GOOSEBUMPS: THE MUSICAL

39%

- Starlight Community Theater

THE WOBO SHOW

11%

- The Scoundrel & Scamp Theatre

HOPSCOTCH TO INFINITY

5%

- Invisible Theatre

38%

Arizona Broadway Theatre

8%

Velvet Curtain Productions

8%

Hale Centre Theatre

6%

New Carpa Theater Co.

6%

Don Bluth Front Row Theatre

5%

Zao Theatre

5%

Mesa Encore Theatre

4%

Starlight Community Theater

3%

All Queer Shakespeare

3%

Stray Cat Theater

3%

Desert Stages

3%

Scoundrel and Scamp

2%

Saguaro City Music Theatre

2%

Ronin Theatre Collective

1%

The Rogue Theatre

1%

Theatre Artists Studio

1%

Live Theatre Workshop

1%

TheaterWorks

1%

Arts Express Theatre

0

Southwest Shakespeare Company

0

Invisible Theatre

0

Fountain Hills

0

Emerson Theater Collaborative

