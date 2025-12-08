 tracker
Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Phoenix Awards; Arizona Broadway Theatre Leads Favorite Theatre!

Voting continues through December 31, 2025.

By: Dec. 08, 2025
Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Phoenix Awards; Arizona Broadway Theatre Leads Favorite Theatre! Image
The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Phoenix Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.

This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

Vote Now

2025 BroadwayWorld Phoenix Standings

Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Gretchen Wirges - EVERYTHING YOU'VE GOT - Scoundrel & Scamp Theatre 38%

Hope Kalin - VCP CABARET - Velvet Curtain Productions 17%

Asenahana Fulilangi - VCP CABARET - Velvet Curtain Productions 17%

Landon Kalin - VCP CABARET - Velvet Curtain Productions 15%

Jazlynn Damasco - VCP CABARET - Velvet Curtain Productions 14%

Best Choreography Of A Play Or Musical
Hope Kalin - WE ARE THE TIGERS - Velvet Curtain Productions 15%

Breona Conrad - ANASTASIA: THE MUSICAL - Don Bluth Front Row Theatre 15%

Breona Conrad - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Front Row Theatre 10%

Cambrian James - ANYTHING GOES - Hale Centre Theatre 9%

Haizy Kovac - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Starlight Community Theater 8%

Mickey Nugent - XANADU - Arts Express Theatre 8%

Deshik Vansadia - ROMEO & JULIET - Southwest Shakespeare Company 7%

Cambrian James/Rebekah Raun - ANASTASIA - Hale Centre Theatre 6%

Andrew McDuff - DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Zao Theatre 5%

Marley DeGroodt - FIRST DATE: THE MUSICAL - Scottsdale Desert Stages Theatre 5%

Mickey Nugent - JOSEPH AND THE TECHN - Arts Express Theatre 5%

Yoshi DeLisa - LEADING LADIES - Don Bluth Front Row Theatre 4%

Gianluca Russo - HEATHERS - Velvet Curtain Productions 2%

Cambrian James - HOLIDAY INN - Hale Centre Theatre 2%

Best Costume Design Of A Play Or Musical
Brielle Hawkes - ANASTASIA - Hale Centre Theatre 14%

Angee Lewandowski - THE SECRET GARDEN - Southwest Shakespeare Company 10%

Landon Kalin - HEATHERS - Velvet Curtain Productions 10%

Heather Riddle - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Theater 8%

Toya Abrams - EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!) - Fountain Hills Theater 8%

Teresa Knudson - ANASTASIA: THE MUSICAL - Don Bluth Front Row Theatre 8%

Landon Kalin - THE LIGHTNING THIEF - Velvet Curtain Productions 5%

Cynthia Meier - TARTUFFE - The Rogue Theatre 5%

Heather Riddle - DONE TO DEATH - Don Bluth Front Row Theatre 5%

Nina Christensen - THE WIZARD OF OZ - Saguaro city musical theater 5%

Briana Thompson - LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL - The Black Theatre Troupe 4%

Brielle Hawkes - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Hale Centre Theatre 3%

Ange Lewandoski & LeeAnn Jensen - ROMEO & JULIET - Southwest Shakespeare Company 3%

Brielle Hawkes - HOLIDAY INN - Hale Centre Theatre 3%

Emma Denny - BASKERVILLE - Ghostlight Theatre 2%

Amgee Lewandowski - TWELFTH NIGHT - Southwest Shakespeare Company 2%

Heather Riddle - THE RAINMAKER - Don Bluth Theater 2%

Heather Riddle - LEADING LADIES - Don Bluth Front Row Theatre 1%

Marianne trombino - THE CAKE - Invisible theater 1%

Best Dance Production
ANYTHING GOES - Hale Centre Theatre 36%

ANASTASIA - Hale Centre Theatre 31%

HEATHERS - Velvet Curtain Productions 22%

HOLIDAY INN - Hale Centre Theatre 11%

Best Direction Of A Musical
Danny Gorman - BEAUTIFUL - Arizona Broadway Theatre 12%

Cambrian James - ANASTASIA - Hale Centre Theatre 12%

Chanel Bragg - LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL - The Black Theatre Troupe 10%

JC Kovac - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Starlight Community Theater 10%

Landon Kalin - WE ARE THE TIGERS - Velvet Curtain Productions 10%

Don Bluth - ANASTASIA: THE MUSICAL - Don Bluth Front Row Theatre 9%

Don Bluth - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Front Row Theatre 9%

Van Rockwell - FIRST DATE: THE MUSICAL - Scottsdale Desert Stages Theatre 8%

Cambrian James - ANYTHING GOES - Hale Centre Theatre 5%

Gianluca Russo - HEATHERS - Velvet Curtain Productions 4%

Mickey Bryce - DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Zao Theatre 4%

Cambrian James - SCARLET PIMPERNEL - Hale Centre Theatre 3%

Scott Weinstein - WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL - The Phoenix Theatre 2%

Mickey Nugent - XANADU - Arts Express Theatre 1%

Best Direction Of A Play
Annika Maher & Zac Austin - MACBITCHES - The Scoundrel & Scamp Theatre 10%

Rod Ambrose - THE MOMENT - New Carpa Theater Co. 8%

Matthew Eads - SCOTLAND ROAD - Starlight Community Theater 8%

Chanel Bragg - THE AFRICAN COMPANY PRESENTS RICHARD III - The Black Theatre Troupe 8%

Cheryl Schaar - LEADING LADIES - Don Bluth Front Row Theatre 7%

Amie Bjorkland - TWELFTH NIGHT - Southwest Shakespeare Company 6%

Van Rockwell - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Front Row Theatre 6%

AJ Flores - SWING STATE - Theatrikos Theatre Company 5%

Van Rockwell - DONE TO DEATH - Don Bluth Front Row Theatre 4%

Cheryl Schaar - IT'S A WONDERFUL LIFE - The Don Bluth Front Row Theatre 4%

Cody Goulder - A DOLL'S HOUSE - Ronin Theatre Collective 4%

Camilla Ross - DRIVING MISS DAISY - Emerson Theater Collaborative 4%

Joseph McGrath - TARTUFFE - The Rogue Theatre 3%

Jan Rominger - THE PLAY THAT GOES WRONG - Theatrikos Theatre Company 3%

James Cougar Canfield - THE SECRET GARDEN - Southwest Shakespeare Company 3%

Carol Macleod - ART - Theatre Artists Studio 3%

Samantha Cormier - EVERYTHING YOU'VE GOT - Scoundrel & Scamp Theatre 3%

Deshik Vansadia/ Grant Mudge - ROMEO & JULIET - Southwest Shakespeare Company 3%

Gretchen wirges - BIRDS OF NORTH AMERICA - Invisible Theatre 2%

Diedra Celeste Miranda - HEAVEN CAN WAIT - Don Bluth Front Row Theatre 2%

Claude N Pensis - THE GLASS MENAGERIE - GCU Ethington Theatre 2%

Camilla Ross & Kaycee Palumbo - SILENCE IS NOT GOLDEN - Emerson Theater Collaborative 1%

Diedra Celeste Miranda - THE RAINMAKER - Don Bluth Theater 1%

Kaycee Palumbo - SILENCE IS NOT GOLDEN - Emerson Theater Collaborative 1%

Beau Heckman - THE MERCHANT OF VENICS - Southwest Shakespeare Company 1%

Best Ensemble
TOOTSIE - Arizona Broadway Theatre 20%

HEATHERS - Velvet Curtain Productions 9%

ANYTHING GOES - Hale Centre Theatre 8%

THE MOMENT - New Carpa Theater Co. 6%

A CHORUS LINE - Mesa Encore Theatre 6%

CRAZY FOR YOU - Don Bluth Front Row Theatre 5%

BEAUTIFUL - Arizona Broadway Theatre 5%

IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS - Zao Theatre 5%

A DOLL'S HOUSE - Ronin Theatre Collective 4%

ANASTASIA: THE MUSICAL - Don Bluth Front Row Theatre 4%

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Starlight Community Theater 4%

LITTLE SHOP OF HORRORS - Stray Cat Theater 3%

THE CHRISTMAS CAROL: A QUEER FANTASIA - All Queer Shakespeare 3%

THE PRINCE OF EGYPT - TheaterWorks 2%

THE PLAY THAT GOES WRONG - Theatrikos Theatre Company 2%

THE SECRET GARDEN - Southwest Shakespeare Company 2%

HOLIDAY INN - Hale Centre Theatre 1%

IT IS A WONDERFUL LIFE - Don Bluth Theater 1%

XANADU - Arts Express Theatre 1%

MACBITCHES - The Scoundrel & Scamp Theatre 1%

ART - Theatre Artists Studio 1%

THE WIZARD OF OZ - Saguaro City Music Theatre 1%

TARTUFFE - The Rogue Theatre 1%

DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Zao Theatre 1%

FIRST DATE: THE MUSICAL - Scottsdale Desert Stages Theatre 1%

Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Landon Kalin - HEATHERS - Velvet Curtain Productions 11%

Ashton Corey - ANASTASIA - Hale Centre Theatre 9%

Don Bluth - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Theater 8%

Stacey Walston - THE SECRET GARDEN - Southwest Shakespeare Company 7%

Christopher Mason - MACBETH - The Scoundrel & Scamp Theatre 6%

Jeff A Davis - LITTLE SHOP OF HORRORS - Stray Cat Theater 6%

Don Bluth - IT'S A WONDERFUL LIFE - Don Bluth Front Row Theatre 6%

Haizy Kovac - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Starlight Community Theater 5%

Alex J Alegria - LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL - The Black Theatre Troupe 5%

Jeff A Davis - THE PRINCE OF EGYPT - TheaterWorks 5%

Don Bluth & Bret Reese - ANASTASIA: THE MUSICAL - Don Bluth Front Row Theatre 4%

Bret Reese - ANASTASIA - Don Bluth Front Row Theatre 4%

Stacie Walston - ROMEO & JULIET - Southwest Shakespeare Company 4%

Don Bluth - LEADING LADIES - Don Bluth Theater 3%

Don Bluth - HEAVEN CAN WAIT - Don Bluth Theater 3%

Haizy Kovac - FIRST DATE - Desert Stages 3%

Ashton Corey - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Hale Centre Theatre 3%

Haizy Kovac - ARSENIC & OLD LACE - Starlight Community Theater 2%

Domino Mannheim - MARJORIE PRIME - The Rogue Theatre 2%

Jim Blair - THE CAKE - Invisible theater 2%

Nathaniel White - TWELFTH NIGHT - Southwest Shakespeare Company 1%

Robert Murdock - RAINMAKER - Don Bluth Front Row Theatre 1%

Maz Sailer - DRIVING MISS DAISY - Hazeltine Theater 0

Sarah Woods - SILENCE IS NOT GOLDEN - Emerson Theater Collaborative 0

Best Music Direction & Orchestra Performance
Chris Tackett - NUTCRACKER - Temple, Music and Art 14%

Sam Shaw - HEATHERS - Velvet Curtain Productions 13%

Jessica Wells - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Starlight Community Theater 12%

Roger McKay - ANASTASIA: THE MUSICAL - Don Bluth Front Row Theatre 12%

Roger McKay - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Front Row Theatre 11%

Jay Melberg - FIRST DATE: THE MUSICAL - Scottsdale Desert Stages Theatre 8%

Elizabeth Spencer - XANADU - Arts Express Theatre 8%

Cory D Duger - LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL - The Black Theatre Troupe 7%

David Thomas - DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Zao Theatre 7%

Gregg Hammer - WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL - The Phoenix Theatre 5%

Russell Ronnebaum - IF ON A WINTER'S NIGHT A TRAVELER - The Rogue Theatre 3%

Best Musical
TOOTSIE - Arizona Broadway Theatre 23%

ANASTASIA: THE MUSICAL - Don Bluth Front Row Theatre 9%

WE ARE THE TIGERS - Velvet Curtain Productions 7%

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Starlight Community Theater 7%

A CHORUS LINE - Mesa Encore Theatre 7%

BEAUTIFUL - Arizona Broadway Theatre 6%

HEATHERS - Velvet Curtain Productions 5%

CRAZY FOR YOU - Don Bluth Front Row Theatre 4%

LITTLE SHOP OF HORRORS - Stray Cat Theater 4%

THE LIGHTENING THIEF - Velvet Curtain Productions 4%

THE WIZARD OF OZ - Saguaro City Music Theatre 4%

THE PRINCE OF EGYPT - TheaterWorks 4%

LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL - The Black Theatre Troupe 3%

HOLIDAY INN - Hale Centre Theatre 3%

FIRST DATE: THE MUSICAL - Scottsdale Desert Stages Theatre 2%

WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL - The Phoenix Theatre 2%

XANADU - Arts Express Theatre 2%

DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Zao Theatre 2%

CABARET - Fountain Hills Theater 1%

SCARLET PIMPERNEL - Hale Centre Theatre 0%

Best New Play Or Musical
HARRY POTTER & THE CURSED CHILD - QCPAC 27%

CRAZY FOR YOU - Don Bluth Theater 16%

THE SECRET GARDEN - Southwest Shakespeare Company 12%

THE CHRISTMAS CAROL: A QUEER FANTASIA - All Queer Shakespeare 9%

WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL - The Phoenix Theatre 9%

CHRISTMAS CAROL FOR TWO - Southwest Shakespeare Company 8%

THE MOMENT - New Carpa Theater Co. 8%

LEADING LADIES - Don Bluth Theater 3%

EVERYTHING YOU'VE GOT - Scoundrel & Scamp Theatre 3%

IF ON A WINTER'S NIGHT A TRAVELER - The Rogue Theatre 2%

MADE IN AMERICA - Ronin Theatre Collective 2%

THE DINNER - Emerson Theater Collaborative 1%

SILENCE IS NOT GOLDEN - Emerson Theater Collaborative 0

Best Performer In A Musical
Reba Hartman - TOOTSIE - Arizona Broadway Theatre 28%

Asenahana Fulilangi - WE ARE THE TIGERS - Velvet Curtain Productions 9%

Matthew Eads - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Starlight Community Theater 7%

Devin Baheshone - A CHORUS LINE - Mesa Encore Theatre 6%

Chanel Bragg - LITTLE SHOP OF HORRORS - Stray Cat Theater 5%

Isaac Greenland - LITTLE SHOP OF HORRORS - Stray Cat Theater 5%

Caelan Creaser - FROZEN - The Phoenix Theatre 4%

Melissa Campbell - BEAUTIFUL - Arizona Broadway Theatre 4%

Hector Corris - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Front Row Theatre 4%

Brie Wadsworth-Gates - ANASTASIA - Hale Centre Theatre 3%

Rico Burton - LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL - The Black Theatre Troupe 3%

Maddie Canfield - BEAUTIFUL - Arizona Broadway Theatre 3%

Hope Kalin - WE ARE THE TIGERS - Velvet Curtain Productions 2%

Jazlynn Damasco - WE ARE THE TIGERS - Velvet Curtain Productions 2%

Gregg Hammer - WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL - The Phoenix Theatre 2%

Brie Wadsworth-Gates - ANYTHING GOES - Hale Centre Theatre 2%

Gina kim - DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Zao Theatre 2%

Robert Allocca - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Front Row Theatre 2%

Landon Kalin - HEATHERS - Velvet Curtain Productions 2%

Zach Walsh - FIRST DATE: THE MUSICAL - Scottsdale Desert Stages Theatre 2%

Yoshi DeLisa - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Front Row Theatre 2%

Bryan Stewart - DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Zao Theatre 2%

Abbi Rye - XANADU - Arts Express Theatre 2%

Brandt Norris - HOLIDAY INN - Hale Centre Theatre 1%

Jacob Shore - ANASTASIA: THE MUSICAL - Don Bluth Front Row Theatre 1%

Best Performer In A Play
Rachel Finley - THE MOMENT - New Carpa Theater Co. 9%

Matthew Harris - LEADING LADIES - Don Bluth Front Row Theatre 8%

Wyatt Murphy - THE SECRET GARDEN - Southwest Shakespeare Company 7%

Isaac Greenland - KIMBERLY AKIMBO - Order/Chaos Theater Company 6%

Isaac Greenland - IT'S A WONDERFUL LIFE - The Don Bluth Front Row Theatre 6%

Alexandra Utpadel - LEADING LADIES - Don Bluth Front Row Theatre 5%

Matthew Harris - DONE TO DEATH - The Don Bluth Front Row Theatre 4%

Ryan Glover - THE CHRISTMAS CAROL: A QUEER FANTASIA - All Queer Shakespeare 4%

Tom Mangum - EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!) - Fountain Hills Theater 4%

Jason Isaak - ART - Theatre Artists Studio 4%

Wolfe Bowart - THE WOBO SHOW - The Scoundrel & Scamp Theatre 4%

Dominik Rebilas - ART - Theatre Artists Studio 4%

Alex Palmatier - EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!) - Fountain Hills Theater 3%

Bryn Booth - ROMEO & JULIET - The Rogue Theatre 3%

Abeth Spencer - DONE TO DEATH - Don Bluth Front Row Theatre 3%

Roger Prenger - EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!) - Fountain Hills Theater 3%

Ashley Letizia - PETER AND THE STARCATCHER - Fountain Hills Community Theatre 3%

Keath Hall - TWELFTH NIGHT - Southwest Shakespeare Company 2%

David Lorello - THE MERCHANT OF VENICE - Southwest Shakespeare Company 2%

Alex Parker - INAGINARY INVALID - Mesa Community College 2%

Silver Days - THE MOMENT - New Carpa Theater Co. 2%

Gretchen Wirges - EVERYTHING YOU'VE GOT - Scoundrel and Scamp 1%

Emily Sussman - LEADING LADIES - Don Bluth Front Row Theatre 1%

Gretchen Wirges - THE CAKE - Invisible theater 1%

Paul Perkins - THE AFRICAN COMPANY PRESENTS RICHARD III - The Black Theatre Troupe 1%

Best Play
THE PLAY THAT GOES WRONG - Theatrikos Theatre Company 14%

THE SECRET GARDEN - Southwest Shakespeare Company 13%

CRAZY FOR YOU - Don Bluth Theater 10%

THE MOMENT - New Carpa Theater Co. 7%

THE CHRISTMAS CAROL: A QUEER FANTASIA - All Queer Shakespeare 6%

DONE TO DEATH - Don Bluth Front Row Theatre 6%

LEADING LADIES - Don Bluth Front Row Theatre 6%

THE GLASS MENAGERIE - GCU Ethington Theatre 5%

THE CAKE - Invisible theater 5%

MACBITCHES - The Scoundrel & Scamp Theatre 4%

THE COMEUPPANCE - Stray Cat Theater 4%

ART - Theatre Artists Studio 3%

KIMBERLY AKIMBO - Order/Chaos Theater Company 3%

EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!) - Fountain Hills Theater 3%

RIPCORD - Live theatre workshop 3%

PETER AND THE STARCATCHER - Fountain Hills community Theatre 2%

LIFE IS WONDERFUL - Don Bluth Theater 2%

DRIVING MISS DAISY - Emerson Theater Collaborative 2%

ROMEO & JULIET - Southwest Shakespeare Company 2%

HEAVEN CAN WAIT - Don Bluth Front Row Theatre 2%

TARTUFFE - The Rogue Theatre 1%

THE MERCHANT OF VENICE - Southwest Shakespeare Company 1%

EVERYTHING YOU'VE GOT - Scoundrel and Scamp Theater 1%

THE MINUTES - Live Theatre Workshop 1%

SILENCE IS NOT GOLDEN - Emerson Theater Collaborative 0

Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Jeff Rudolf - HEATHERS - Velvet Curtain Productions 13%

JC Kovac - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Starlight Community Theater 12%

Cheryl Schaar & Don Bluth - ANASTASIA - Don Bluth Front Row Theatre 11%

Stephen Gifford - SEUSSICAL - The Phoenix Theatre 11%

Ally Baumlin - FIRST DATE: THE MUSICAL - Scottsdale Desert Stages Theatre 8%

Bryan Rafael Falcón - MACBETH - The Scoundrel & Scamp Theatre 8%

Tiana Torrilhon-Wood - TWELFTH NIGHT - Southwest Shakespeare Company 8%

Diedra Celeste Miranda & Cheryl Schaar - THE RAINMAKER - Don Bluth Front Row Theatre 6%

Sarah Harris - LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL - The Black Theatre Troupe 6%

Jim Blair And Betsy Craig - INVISIBLE THEATER - Invisible theater 4%

Cheryl Schaar - DONE TO DEATH - Don Bluth Front Row Theatre 4%

Cheryl Schaar - LEADING LADIES - Don Bluth Front Row Theatre 3%

Jeff Thomson - IMAGINARY INVALID - MCC Theatre 3%

Liz Neuberger - ARSENIC & OLD LACE - Starlight Community Theater 2%

Joseph McGrath - TARTUFFE - The Rogue Theatre 1%

Best Sound Design Of A Play Or Musical
Don Bluth & Roger Mckay - ANASTASIA - Don Bluth Front Row Theatre 19%

James Canfield - THE SECRET GARDEN - Southwest Shakespeare Company 14%

Annika Maher - MACBETH - The Scoundrel & Scamp Theatre 13%

Ben Tyler, Van Rockwell - EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!) - Fountain Hills Theater 10%

Peter Bish - THE MERCHANT OF VENICE - Southwest Shakespeare Company 10%

Van Rockwell & Roger McKay - DONE TO DEATH - Don Bluth Front Row Theatre 10%

Cheryl Schaar - LEADING LADIES - Don Bluth Theater 7%

Elizabeth Broeder - MADE IN AMERICA - Ronin Theatre Collective 5%

Don Bluth & Roger McKay - IT'S A WONDERFUL LIFE - Don Bluth Front Row Theatre 4%

Emmanuel Antillon - 12TH NIGHT - Southwest Shakespeare Company 4%

Diedra Celeste Miranda & Roger McKay - HEAVEN CAN WAIT - Don Bluth Front Row Theatre 3%

Ginny Burkitt - SILENCE IS NOT GOLDEN - Emerson Theater Collaborative 1%

Best Supporting Performer In A Musical
Sarah Joy Kane - TOOTSIE - Arizona Broadway Theatre 21%

Kerrington Fink - THE LIGHTENING THIEF - Velvet Curtain Productions 13%

Adam Vargas - TOOTSIE - Arizona Broadway Theatre 9%

Ixy Utpadel - ANASTASIA: THE MUSICAL - Don Bluth Front Row Theatre 5%

Tony Blosser - TOOTSIE - Arizona Broadway Theatre 3%

Landon Kalin - HEATHERS - Velvet Curtain Productions 3%

Hector Coris - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Front Row Theatre 3%

Emmy Robinson - FIRST DATE: THE MUSICAL - Scottsdale Desert Stages Theatre 3%

Hector Coris - LITTLE SHOP OF HORRORS - Stray Cat Theater 3%

Rob Stuart - ANASTASIA - Hale Centre Theatre 3%

James Schultz - BEAUTIFUL - Arizona Broadway Theatre 3%

Corgan Atkins - WE ARE THE TIGERS - Velvet Curtain Productions 2%

Matthew Harris - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Front Row Theatre 2%

Fernando Rubio - THE PRINCE OF EGYPT - TheaterWorks 2%

Noah Archibald - JERSEY BOYS - The Phoenix Theatre 2%

Angel Castaneda - FIRST DATE: THE MUSICAL - Scottsdale Desert Stages Theatre 2%

Lacey Dixon - FIRST DATE: THE MUSICAL - Scottsdale Desert Stages Theatre 2%

Samantha Celaya - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Front Row Theatre 2%

Shelby Hanks - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Front Row Theatre 2%

Calvin J Worthen - LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL - The Black Theatre Troupe 2%

Hope Kalin - HEATHERS - Velvet Curtain Productions 2%

Kaylee Forth - IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS - Zao Theatre 1%

Jerry Maggio - DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Zao Theatre 1%

Barbara McBain - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Front Row Theatre 1%

Barbara McBain - ANASTASIA - Don Bluth Front Row Theatre 1%

Best Supporting Performer In A Play
Stephen Kessen - THE MOMENT - New Carpa Theater Co. 15%

Ixy Utpadel - LEADING LADIES - Don Bluth Front Row Theatre 11%

Xochitl Martinez - THE WOBO SHOW - The Scoundrel & Scamp Theatre 7%

Devon Mahon - THE SECRET GARDEN - Southwest Shakespeare Company 7%

Chris Cook - ROMEO & JULIET - Southwest Shakespeare Company 6%

Jaden Sparkman - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Theater 5%

Barbara McBain - DONE TO DEATH - Don Bluth Front Row Theatre 5%

Bonnie Beus Romney - THE SECRET GARDEN - Southwest Shakespeare Company 5%

Brandon Erickson-Moen - THE GLASS MENAGERIE - GCU Ethington Theatre 5%

Adam Petzold - DONE TO DEATH - Don Bluth Front Row Theatre 4%

James Yaw - DRIVING MISS DAISY - Emerson Theater Collaborative 3%

Danny Rosenbaum - HEAVEN CAN WAIT - Don Bluth Front Row Theatre 3%

Tom Endicott - LEADING LADIES - Don Bluth Front Row Theatre 3%

Myani Watson - THE CAKE - Invisible theater 3%

Nia Hughes - THE GLASS MENAGERIE - GCU Ethington Theatre 3%

Ryan MacNamara - RAINMAKER - Don Bluth Theater 3%

Sophie Gibson Rush - TARTUFFE - The Rogue Theatre 3%

Brandon Erickson-Moen - DONE TO DEATH - Don Bluth Front Row Theatre 2%

Bethany Baca - THE SECRET GARDEN - Southwest Shakespeare Company 2%

Nick Philips - RAINMAKER - Don Bluth Front Row Theatre 2%

Shalay Garcia - SILENCE IS NOT GOLDEN - Emerson Theater Collaborative 2%

Kandace Kapelle - SILENCE IS NOT GOLDEN - Emerson Theater Collaborative 1%

Joe Musil - HEAVEN CAN WAIT - Don Bluth Front Row Theatre 1%

Eric-Lee Olsen - HEAVEN CAN WAIT - Don Bluth Front Row Theatre 1%

Daniel Brugger - LEADING LADIES - Don Bluth Front Row Theatre 0

Best Theatre For Young Audiences Production
WILLY WONKA - Saguaro City Music Theatre 45%

GOOSEBUMPS: THE MUSICAL - Starlight Community Theater 39%

THE WOBO SHOW - The Scoundrel & Scamp Theatre 11%

HOPSCOTCH TO INFINITY - Invisible Theatre 5%

Favorite Local Theatre
Arizona Broadway Theatre 38%

Velvet Curtain Productions 8%

Hale Centre Theatre 8%

New Carpa Theater Co. 6%

Don Bluth Front Row Theatre 6%

Zao Theatre 5%

Mesa Encore Theatre 5%

Starlight Community Theater 4%

All Queer Shakespeare 3%

Stray Cat Theater 3%

Desert Stages 3%

Scoundrel and Scamp 3%

Saguaro City Music Theatre 2%

Ronin Theatre Collective 2%

The Rogue Theatre 1%

Theatre Artists Studio 1%

Live Theatre Workshop 1%

TheaterWorks 1%

Arts Express Theatre 1%

Southwest Shakespeare Company 0

Invisible Theatre 0

Fountain Hills 0

Emerson Theater Collaborative 0

Regional Awards
Phoenix Awards - Live Stats
Best Musical - Top 3
1. TOOTSIE (Arizona Broadway Theatre)
23% of votes
2. ANASTASIA: THE MUSICAL (Don Bluth Front Row Theatre)
8.6% of votes
3. WE ARE THE TIGERS (Velvet Curtain Productions)
7% of votes

