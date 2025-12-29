Last Chance to Vote for the 2025 BroadwayWorld Los Angeles Awards; JESUS CHRIST SUPERSTAR Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for Los Angeles & beyond.
This is the final chance to vote for the 2025 BroadwayWorld Los Angeles Awards. The deadline to vote is December 31, 2025 at midnight.
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Los Angeles Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Gina Zollman
- ORIGINALS
- Catalina Jazz Club
14%
Candace Nicholas Lippman
- A ROSE CALLED CANDACE
- The Robey Theater
7%
Eva Noblezada
- EVA NOBLEZADA AND PACIFIC JAZZ ORCHESTRA
- The Soraya
7%
CHRISSI ERICKSON
- ARENA: A HOUSE MUSICAL THE CONCERT
- LOS ANGELES LGBT CENTER
6%
Susan Edwards Martin
- YOU'VE GOTTA HAVE HEART
- The Luxe Sunset Hotel
5%
Annie Laurie Daniel
- INTERNATIONAL PARTY GIRL
- Broadwater Theatre, Hollywood Fringe Featival
4%
Emily Goglia
- THE LIMELIGHT CLUB
- Bar Lubitsch
4%
Kerry O'Malley, Robert Yacko, Adrienne Stiefel, Ava Madison Gray, Jason Graae, Sydney DeMaria, Bruce Kimmel
- KRITZERLAND - THE DISNEY SHOW
- Catalina Jazz Club
4%
Marissa Fennell
- ITS ALL A JOKE
- Whitefire Theatre
4%
Dylan F. Thomas
- THE BEST OF BROADWAY... AND EVERYTHING ELSE
- Valley Opera and Performing Arts
3%
Scott Golden
- GHOST STORY OF CHRISTMAS
- Big Bear Theatre Project
3%
Ronnie Marmo
- I'M NOT A COMEDIAN, I'M LENNY BRUCE
- Theatre 68
3%
Mary Kennedy
- HAIL MARY, NONE OF THE GRACE
- The Whitefire Theatre
3%
Hannah Leskosky
- ALONE
- Jaxx Theatre
2%
Gary Stockdale
- SHOWSTOPPER
- Whitefire Theatre
2%
Margot Rose
- UNCONDITIONAL
- Skylight Theater
2%
Dana Benedict
- DANA BENEDICT'S ALCHEMY & POETRY
- Illusion Magic Lounge
2%
CASEY ALCOSER
- ARENA: A HOUSE MUSICAL THE CONCERT
- LOS ANGELES LGBT CENTER
2%
Dan Ruth
- A LIFE BEHIND BARS
- Whitefire Theatre
2%
Nina Dicker
- TANGERINE VAGINA
- Whitefire Theatre
2%
Jim Caruso & Billy Stritch
- CAST PARTY
- Catalina Jazz Club
2%
Laural Meade
- MISS TUCKER WILL SEE YOU NOW
- LGBT Center
2%
Hugh Panaro
- MAN WITHOUT A MASK
- Catalina Jazz Club
2%
Jennifer Kersey
- MRS. CLAUS CABARET
- Storybook Family Playhouse
2%
Rheagan Wallace
- STAGE MAMMA: FROM CHILD STAR TO LEADING LADY
- Zephyr Theatre
2%Best Choreography Of A Play Or Musical
Celina Lee Surniak
- THE OPPOSITE OF LOVE
- Hudson Theatres
20%
Scott Thompson
- ONE FOR MY BABY
- All Roads Theatre Company
13%
Calista Loter
- HEATHERS
- Backyard Playhouse: Treetop Production
6%
Carmen 'Michele' Chavez
- HAIR
- Conundrum Theatre
4%
Anasha Milton
- CINDERELLA
- Wisteria Theater
3%
Anasha Milton
- THE 25TH AVENUE PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Wisteria Theater
3%
Wendy Babb, Imani White
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Conejo Players Theatre
3%
Clarice Ordaz
- CABARET
- 5 Star Theatricals
2%
Augusto Guardado
- HAIRSPRAY
- Simi Valley Cultural Arts Center
2%
Marycarmen Portillo
- ROMEO Y JULIETA
- BFA
2%
Andrew Pinon
- SHAKESPEARE IN LOVE
- Maverick Theater
2%
Becky Castells
- RAGTIME
- Actors' Repertory Theatre of Simi
2%
Michelle Elkin
- THE WEDDING SINGER
- The Colony Theatre
2%
Laura Sofía Domínguez
- ANY TIME AND PLACE
- Bumblebee Productions
2%
Jennifer Maples
- BAT BOY: THE MUSICAL
- The Open Fist Theatre Co.
2%
Jeremy Lucas
- PIPPIN
- Jaxx Theatre
2%
Mercy Thornton
- IN THE HEIGHTS
- Electric Company Theatre
2%
Gary Roberts
- DIE FLEDERMAUS
- Valley Opera and Performing Arts
2%
Cheryl Baxter
- DRAT! THE CAT!
- The Group Rep
2%
Hisato Masuyama
- DIE HARD XMAS
- The Hudson Mainstage
2%
Augusto Guardado
- RENT
- Simi Valley Cultural Arts Center
2%
Jennifer Matthews & Diane Makas
- SOMETHING ROTTEN!
- Rose Center Theater
2%
Sjaan Trowbridge
- SOMETHING ROTTEN!
- Torrance Theatre Company
1%
Jennifer Matthews & Diane Makas
- ANNIE
- Rose Center Theater
1%
Jennifer Matthews & Diane Makas
- OKLAHOMA!
- Rose Center Theater
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Sage Barrie
- THE OPPOSITE OF LOVE
- Hudson Theatres
20%
Shon LeBlanc
- ONE FOR MY BABY
- All Roads Theatre Company
9%
Amy Setterlund
- A DOLL’S HOUSE
- House of Bards Theatre Company
5%
Michael Mullen
- BAT BOY: THE MUSICAL
- OpenFist
4%
Paige Loter
- HEATHERS
- Backyard Playhouse: Treetop Production
4%
Adam Ramirez
- IN THE HEIGHTS
- Electric Company Theatre
3%
A. Jeffrey Schoenberg
- THE SPITFIRE GRILL
- Actors Co-op Theatre
3%
A Jeffery Schoenberg
- AMERIKA: OR THE MAN WHO DISAPPEARED
- Open Fist Theatre Company
2%
Tanya Cyr
- SHREK
- Nocturne Theatre
2%
Viviane Ortega
- ANY TIME AND PLACE
- Bumblebee Productions
2%
AnaRosa Cortes & Keny Marine
- PIPPIN
- Jaxx Theatre
2%
Christina Bayer
- A CHRISTMAS CAROL
- Long Beach Playhouse
2%
Aja Bell
- THESE SHINING LIVES
- Curtis Theatre / Begins and Ends with A
2%
Austin Peterson
- ANASTASIA
- Conejo Players Theatre
1%
AnaRosa Cortes & Keny Marine
- CABARET
- Jaxx Theatre
1%
Marina Wagner
- OKLAHOMA!
- Valley Opera and Performing Arts
1%
Jan Glasband
- RAGTIME
- Simi Valley Cultural Arts Center
1%
Morgan Taylor
- HAG
- The Queen's Fools
1%
Carole Zelinger
- OKLAHOMA!
- Rose Center Theater
1%
Jenna Bergstraesser
- THE WEDDING SINGER
- The Colony Theatre
1%
Beth Eslick
- BOOK OF WILL
- Conejo Players Theatre
1%
Carole Zelinger
- SOMETHING ROTTEN!
- Ross Center Theater
1%
Marianne Parker
- DIE HARD XMAS
- The Hudson Mainstage
1%
Penny Krevenas
- HOTBED HOTEL
- Conejo Players Theatre
1%
Kate Bergh
- TWELFTH NIGHT
- Antaeus Theatre Company
Scott Thompson
- ONE FOR MY BABY
- All Roads Theatre Company
12%
Amanda Weier
- BAT BOY: THE MUSICAL
- Open Fist Theater Company
6%
Jesse Alex Fulton
- HEATHERS
- Backyard Playhouse: Treetop Production
5%
Aliza & Talia Berger
- NEWSIES
- Conundrum Theatre
4%
Ignoisco Miles
- HAIR
- Conundrum Theatre
4%
Dylan F. Thomas
- OKLAHOMA!
- Valley Opera and Performing Arts
3%
Brayden Hade
- INTO THE WOODS
- Wisteria Theater
2%
Gregory Cohen
- FIDDLER ON THE ROOF
- Long Beach Playhouse
2%
Brian and Callie Johnson
- IN THE HEIGHTS
- Electric Company Theatre
2%
Bruce Kimmel
- DRAT! THE CAT!
- Group Rep
2%
Michael Donovan
- THE WEDDING SINGER
- The Colony Theatre
2%
Bonnie Hellman
- THE SPITFIRE GRILL
- Actors Co-op Theatre
2%
Jeremy Lucas
- PIPPIN
- Jaxx Theatre
2%
Brayden Hade
- XANADU
- Wisteria Theater
2%
Joel Grey
- FIDDLER ON THE ROOF IN YIDDISH
- The Soraya
2%
Erin Fagundes
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Conejo Players Theatre
2%
Jason Graae
- AN EVENING WITH THE MAESTRO
- Broad Stage at the Santa Monica College Performing Arts Center
2%
Tim Nelson
- ANNIE
- Rose Center Theater
2%
Anne Kenny
- UNCONDITIONAL
- Skylight Theater
2%
Sandro Monetti
- DIE HARD XMAS
- The Hudson Mainstage
2%
David Ralphe
- RAGTIME
- Simi Valley Cultural Arts Center
2%
Julia Rodriguez-Elliott
- A MAN OF NO IMPORTANCE
- A Noise Within
2%
EDUARDO ARTEAGA
- CINDERELLA
- Canyon Theatre Guild
2%
Sasha Travis
- CABARET
- Jaxx Theatre
2%
Jim Hormel
- HELLO, DOLLY!
- Cypress college
2%Best Direction Of A Play
Melora Marshall
- THE OPPOSITE OF LOVE
- Hudson Theatres
20%
Alan Waserman
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Conejo Players Theatre
5%
Renee O’Connor
- A DOLL’S HOUSE
- House of Bards Theatre Company
4%
Arpita Mukherjee
- HOW I MET YOUR MASI
- Dynasty Typewriter
4%
Jeffrey Lesser
- TORCH SONG
- Morgan-Wixson
3%
Amanda DeMaio
- AUGUST: OSAGE COUNTY
- Curtis Theatre
3%
Akin Omotoso
- KING JAMES
- Little Fish Theatre
3%
Tracee Meltzer, Robert Nguyen & David Navarro
- MATILDA THE HUN: THE RAW MEAT
- The Actors Company
2%
Armin Shimerman
- TWELFTH NIGHT
- Antaeus Theatre Company
2%
Brian Johnson
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Electric Company Theatre
2%
Joy Arzaga
- A CHRISTMAS CAROL
- Long Beach Playhouse
2%
Sean Cowing
- ANY TIME AND PLACE
- Bumblebee Productions
2%
William Wilday
- PINOCCHIO
- Morgan Wixson
2%
Mason Conrad
- HAG
- The Queen's Fools
1%
Brent Beerman
- THE HEIDI CHRONICLES
- The Group Rep
1%
Dana Marley-Kolb
- BOOK OF WILL
- Conejo Players Theatre
1%
Brian Newell
- SHAKESPEARE IN LOVE
- Maverick Theater
1%
Greg Stokes
- ARSENIC & OLD LACE
- Westminster Community Playhouse
1%
Steve Chivers
- THE IRISH CURSE 2.0 THE DIVERSE CURSE
- Broadwater Black Box
1%
Jeremy Thompson
- STUPID f-ing BIRD
- The MAIN
1%
Michael T. Smith
- A CHRISTMAS CAROL
- Canyon Theatre Guild
1%
Brooklyn Sample
- TO EACH THEIR OWN
- Art Crush LA
1%
Amanda Hallman
- THESE SHINING LIVES
- Curtis Theatre / Begins and Ends with A
1%
J. Scott Lapp
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Lewis Family Playhouse
1%
Nico Pang
- TALES OF THE TRANSCESTORS: THE DIVINE
- Celebration Theatre
1%Best Ensemble ONE FOR MY BABY
- All Roads Theatre Company
9%THE OPPOSITE OF LOVE
- Hudson
6%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Hollywood Bowl
6%HOW I MET YOUR MASI
- Dynasty Typewriter
5%A DOLL’S HOUSE
- House of Bards Theatre Company
3%HAIR
- Conundrum Theatre
3%A CHRISTMAS CAROL
- Long Beach Playhouse
3%HEATHERS
- Backyard Playhouse: Treetop Production
3%ANNIE
- Rose Center Theater
2%ROMEO Y JULIETA
- BFA
2%OKLAHOMA!
- Valley Opera and Performing Arts
2%AN EVENING WITH THE MAESTRO
- Broad Stage at the Santa Monica College Performing Arts Center
2%AUGUST: OSAGE COUNTY
- Curtis Theatre
2%MATILDA THE HUN: THE RAW MEAT
- The Actors Company
2%RAGTIME
- Simi Valley Cultural Arts Center
1%PIPPIN
- Jaxx Theatre
1%160 YEARS OF WALKING
- Towne Street Theater
1%SHAKESPEARE IN LOVE
- Maverick Theater
1%SHREK
- Nocturne Theatre
1%CABARET
- Jaxx Theatre
1%IN THE HEIGHTS
- Electric Company Theatre
1%HAG
- The Queen's Fools
1%CORIOLANUS
- Foolish Production Co
1%DIE HARD XMAS
- The Hudson Mainstage
1%FIDDLER ON THE ROOF
- La Mirada
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Omar Madkour
- THE OPPOSITE OF LOVE
- Hudson Theatres
20%
Paul Black
- ONE FOR MY BABY
- All Roads Theatre Company
8%
Aelin Nyx
- HAIR
- Conundrum Theatre
5%
Quincy De Vere
- HEATHERS
- Backyard Playhouse: Treetop Production
5%
Hayden Kirschbaum
- HOW I MET YOUR MASI
- Dynasty Typewriter
4%
Aiden Vice
- HAG
- The Queen's Fools
3%
David Zahacewski
- A DOLL’S HOUSE
- House Of Bards
3%
David Navarro
- MATILDA THE HUN: THE RAW MEAT
- The Actors Company
3%
Atticus Jones
- CABARET
- Jaxx Theatre
2%
Atticus Jones
- PIPPIN
- Jaxx Theatre
2%
Gregory Crafts
- ANY TIME AND PLACE
- Bumblebee Productions
2%
Brandon Baruch
- BAT BOY: THE MUSICAL
- Open Fist Theater Company
2%
Dan Weingarten
- FIDDLER ON THE ROOF IN YIDDISH, WITH ENGLISH SUPERTITLES
- The Soraya
1%
Nick Foran
- DIE HARD XMAS
- The Hudson Mainstage
1%
Chris Caputo
- ANNIE
- Rose Center Theater
1%
Chris Caputo
- SOMETHING ROTTEN!
- Rose Center Theater
1%
Melissa Mejia
- A CHRISTMAS CAROL
- Long Beach Playhouse
1%
Chris Caputo
- OKLAHOMA!
- Rose Center Theater
1%
Katie Ohrn
- OKLAHOMA!
- Valley Opera and Performing Arts
1%
Donny Jackson
- THE PIANO LESSON
- Long Beach playhouse
1%
Eduardo Arteaga & Michael T. Smith
- CATS!
- Canyon Theatre Guild
1%
Justin Huen
- THE WEDDING SINGER
- The Colony Theatre
1%
Vickie Scott
- TWELFTH NIGHT
- Antaeus Theatre Company
1%
Mike Billings
- BONNIE & CLYDE
- Rubicon Theatre Company
1%
Heather Harless
- THESE SHINING LIVES
- Curtis Theatre / Begins and Ends with A
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Fred Barton
- ONE FOR MY BABY
- All Roads Theatre Company
13%
Anthony Lopez and Jillian Risigari-Gai
- A DOLL’S HOUSE
- House of Bards Theatre Company
7%
Brad Ellis
- THE DROWSY CHAPERONE
- Broad Stage at the Santa Monica College Performing Arts Center
5%
Anthony Zediker
- PUMP UP THE VOLUME
- Hudson Backstage
5%
Johnny Perle
- HAIR
- Conundrum Theatre
4%
BEN LARSON
- ARENA: A HOUSE MUSICAL THE CONCERT
- LOS ANGELES LGBT CENTER
3%
Gabrielle Maldonado
- IN THE HEIGHTS
- Electric Company Theatre
3%
Elizabeth Rossi
- DIE HARD XMAS
- The Hudson Mainstage
3%
David Navarro
- MATILDA THE HUN: THE RAW MEAT
- The Actors Company
3%
Jan Roper
- HEATHERS
- Backyard Playhouse: Treetop Production
3%
Brent Crayon
- THE WEDDING SINGER
- The Colony Theatre
2%
Bradley Hampton
- HELLO, DOLLY!
- Cypress college
2%
Zalmen Mlotek
- FIDDLER ON THE ROOF IN YIDDISH
- The Soraya
2%
Chris Wade
- DRACULA
- Nocturne Theatre
2%
Noreen Green
- OKLAHOMA!
- Valley Opera and Performing Arts
2%
Ari Bocian
- DIE FLEDERMAUS
- Valley Opera and Performing Arts
2%
Karis Brizendine
- HEATHERS
- Backyard Playhouse: Treetop Production
2%
CARLA CAVALLO
- CATS!
- Canyon Theatre Guild
2%
Gary Poirot
- RAGTIME
- Simi Valley Cultural Arts Center
2%
Bradley Hampton
- SOMETHING ROTTEN!
- Torrance Theatre Company
2%
Stephen Olear
- FIDDLER ON THE ROOF
- Long Beach Playhouse
2%
Gerald Sternbach
- DRAT! THE CAT!
- The Group Rep
2%
Chris Walden & The Pacific Jazz Orchestra
- FLY ME TO THE MOON: A TRIBUTE TO QUINCY JONES
- The Soraya
2%
LC Powell
- CABARET
- Jaxx Theatre
1%
Tim Nelson
- OKLAHOMA!
- Rose Center Theater
1%Best Musical JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Hollywood Bowl
10%ORIGINALS
- The Gardenia Club
8%HEATHERS
- Backyard Playhouse: Treetop Production
4%HAIR
- Conundrum Theatre
4%SHREK
- Nocturne Theatre
3%ANNIE
- Rose Center Theater
3%BAT BOY: THE MUSICAL
- Open Fist Theatre Company
3%A MAN OF NO IMPORTANCE
- A Noise Within
3%CATS!
- Canyon Theatre Guild
2%WEST SIDE STORY
- Canyon Theatre Guild
2%ANASTASIA: THE MUSICAL
- Conejo Players Theatre
2%LITTLE SHOP OF HORRORS
- South Coast Rep.
2%PIPPIN
- Jaxx Theatre
2%OKLAHOMA!
- Valley Opera and Performing Arts
2%FIDDLER ON THE ROOF
- La Mirada
2%BAT BOY: THE MUSICAL
- Open Fist Theatre Company
2%THE WEDDING SINGER
- The Colony Theatre
2%CABARET
- Jaxx Theatre
2%DIE HARD XMAS
- The Hudson Mainstage
2%FIDDLER ON THE ROOF
- Long Beach Playhouse
2%IN THE HEIGHTS
- The Electric Company Theatre
2%NEWSIES
- Conundrum Theatre
2%THE DROWSY CHAPERONE
- Broad Stage at the Santa Monica College Performing Arts Center
1%SHOWSTOPPER
- Whitefire Theatre
1%BONNIE & CLYDE
- Rubicon Theatre Company
1%Best New Play Or Musical THE OPPOSITE OF LOVE
- Hudson
17%ONE FOR MY BABY
- All Roads Theatre Company
14%THE IMPACT OF DILDOS ON A FUNERAL
- Loft Ensemble
6%HOW I MET YOUR MASI
- Dynasty Typewriter
6%I'LL GIVE YOU MY HEART
- Colony Theatre
3%FULLERTON: OUR TOWN (A LITTLE BIT WILDER!)
- Electric Company Theatre
2%THE BOOK OF WILL
- Conejo Players Theatre
2%MY DAD’S KID
- Beverly Hills Playhouse
2%ARENA: A HOUSE MUSICAL THE CONCERT
- WeHo Pride Arts Festival / TNH Productions / LA LGBT Center
2%AMERIKA: OR THE MAN WHO DISAPPEARED
- Open Fist Theatre Company
2%WHICH WAY THE WIND BLOWS
- Charles Stewart Howard Playhouse
2%ONE JEWISH BOY
- The Echo Theatre Company
2%SHOWSTOPPER
- Whitefire Theatre
2%ANY TIME AND PLACE
- Bumblebee Productions
2%MIRACLE ON 55TH ST.
- Pacific Resident Theatre
2%TALES OF THE TRANSCESTORS: THE DIVINE
- Celebration Theatre
2%PUMP UP THE VOLUME
- Hudson Backstage
2%HAG
- The Queen's Fools
2%160 YEARS OF WALKING
- Towne Street Theater
2%THE AMAZING SEX LIFE OF RABBITS
- The Broadwater
2%UNCONDITIONAL
- Skylight Theater
2%FOUR TOP
- Group Rep Theater
1%BUDDIES
- SkyPilot Theatre
1%HAIL MARY, NONE OF THE GRACE
- The Whitefire Theatre
1%THE IRISH CURSE 2.0 THE DIVERSE CURSE
- Broadwater Black Box
1%Best Performer In A Musical
Adam Lambert
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Hollywood Bowl
15%
Cynthia Erivo
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Hollywood Bowl
7%
Shantilly Tuazon
- HAIR
- Conundrum Theatre
6%
Lana Gordon
- ONE FOR MY BABY
- All Roads Theatre Company
4%
C.J. Eldred
- ONE FOR MY BABY
- All Roads Theatre Company
3%
Calista Loter
- HEATHERS
- Backyard Playhouse: Treetop Production
3%
Everly Guerra
- ANNIE
- Rose Center Theater
3%
Abigail Stewart
- MY SPIRITS SOAR
- Group Repertory Theatre
3%
Jason Alexander
- FIDDLER ON THE ROOF
- La Mirada Theatre
2%
Amanda Minano
- THE LITTLE MERMAID
- Ivrt
2%
Alex Mohajer
- RAGTIME
- Simi Valley Cultural Arts Center
2%
Gary Stockdale
- SHOWSTOPPER
- Whitefire Theatre
2%
Bonnie Gordon
- DIE HARD XMAS
- The Hudson Mainstage
1%
Ben Raanan
- BAT BOY: THE MUSICAL
- Open Fist Theatre Company
1%
Analia Romero
- IN THE HEIGHTS
- The Electric Company Theatre
1%
Gabriel Navarro
- AN EVENING WITH THE MAESTRO
- Broad Stage at the Santa Monica College Performing Arts Center
1%
Eric Schiffer
- FIDDLER ON THE ROOF
- Long Beach Playhouse
1%
Maya Puterbaugh – Anya
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Conejo Players Theatre
1%
Luba Mason
- ONE FOR MY BABY
- All Roads Theatre Company
1%
Amanda Dayhoff
- BONNIE & CLYDE
- Rubicon Theatre Company
1%
Blake Jenner
- THE WEDDING SINGER
- The Colony Theatre
1%
Margot Rose
- UNCONDITIONAL
- Skylight Theater
1%
Zach Troutman
- HEATHERS
- Backyard Playhouse: Treetop Production
1%
Sean McGibbon
- ONE FOR MY BABY
- All Roads Theatre Company
1%
Jeremy Lucas
- CABARET
- Jaxx Theatre
1%Best Performer In A Play
Ashley Griffin
- THE OPPOSITE OF LOVE
- Hudson Theatres
16%
Michael Mullen
- TORCH SONG
- Morgan-Wixson
3%
Adonis Williams
- THE IRISH CURSE 2.0 THE DIVERSE CURSE
- Broadwater Black Box
2%
Abigail Stewart
- THESE SHINING LIVES
- Actors Co-op Theatre
2%
Stacy Castiglione
- AUGUST: OSAGE COUNTY
- Curtis Theatre
2%
Sara Jane Bradford
- A DOLL’S HOUSE
- House of Bards
2%
Azucena Flores Pizaña
- ANY TIME AND PLACE
- Bumblebee Productions
2%
Ann Noble
- THE UNRAVELING
- Ghost Road Company at the Broadwater
2%
Ava Madison Gray
- THE DIARY OF ANNE FRANK
- La Mirada Theatre
2%
Robert Nguyen
- MATILDA THE HUN: THE RAW MEAT
- The Actors Company
2%
Alexandra Rae
- A CHRISTMAS CAROL
- Long Beach Playhouse
2%
Ted Tobin
- A CHRISTMAS CAROL
- Canyon Theatre Guild
1%
Victor Parra
- ROMEO Y JULIETA
- BFA
1%
Kasey Mahaffy
- ONE MAN, TWO GUVNORS
- A Noise Within
1%
Alan Waserman
- THE BOOK OF WILL
- Conejo Players Theatre
1%
Aly Trasher
- HAG
- The Queen's Fools
1%
Eric Schiffer
- THE DIARY OF ANNE FRANK
- La Mirada Theatre
1%
Steven L Sears
- A DOLL’S HOUSE
- House of Bards Theatre Company
1%
Amy Earhart
- THE HEIDI CHRONICLES
- Group Rep Theater
1%
Lucy Owen
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- Found Spaces through L.A./The Streetcar Project
1%
Amir Levi
- MIRACLE ON 55TH STREET
- Pacific Resident Theatre
1%
William Wilson
- TO EACH THEIR OWN
- Art Crush LA
1%
Cristina Glezoro
- ROMEO Y JULIETA
- BFA
1%
Scott Ruiz
- A CHRISTMAS CAROL
- Long Beach Playhouse
1%
Mitch Rosander
- RIGHT
- Whitefire Theatre
1%Best Play THE OPPOSITE OF LOVE
- Hudson Theatres
13%HOW I MET YOUR MASI
- Dynasty Typewriter
5%A DOLL'S HOUSE
- House of Bards
3%THE DIARY OF ANNE FRANK
- La Mirada Theatre
3%A CHRISTMAS CAROL
- Long Beach Playhouse
3%A CHRISTMAS CAROL
- Canyon Theatre Guild
3%ROMEO Y JULIETA
- BFA
3%A DOLL’S HOUSE
- House of Bards
2%AUGUST: OSAGE COUNTY
- Curtis Theatre
2%CREVASSE
- Son of Semele & Victory Theatre Center
2%1984
- Theatre 68
2%THE BOOK OF WILL
- Conejo Players Theatre
2%DIE HARD XMAS
- The Hudson Mainstage
2%ONE MAN, TWO GUVNORS
- A Noise Within
2%STUPID f-ing BIRD
- The MAIN
2%160 YEARS OF WALKING
- Towne Street Theater
2%MATILDA THE HUN: THE RAW MEAT
- The Actors Company
2%ARSENIC & OLD LACE
- Westminster Community Playhouse
2%MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Conejo Players Theatre
2%HELLO, DOLLY!
- Jewish Women's Repertory Company
1%MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Electric Company Theatre
1%TALES OF THE TRANSCESTORS: THE DIVINE
- Celebration Theatre
1%REEL TO REEL
- Rogue Machine
1%ANY TIME AND PLACE
- Bumblebee Productions
1%HAG
- The Queen's Fools
1%Best Production of an Opera DIE FLEDERMAUS
- Valley Opera and Performing Arts
27%PAGLIACCI
- Pacific Opera Project / Heritage Square Museum
17%H.M.S PINAFORE
- Pacific Opera Project / Heritage Square Museum
16%COLD SASSY TREE
- Mission Opera
15%THE MIGHTY CASEY
- Lyric Opera OC
12%SANCTA SUSANNA
- Source/Filter Music Collective
7%DON BUCEFALO
- Pacific Opera Project / The Garibaldina
6%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Joyce Hong and You Chen Zhang
- THE OPPOSITE OF LOVE
- Hudson Theatres
20%
Paul Black
- ONE FOR MY BABY
- All Roads Theatre Company
8%
Aelin Nyx
- HAIR
- Conundrum Theatre
5%
Renee O’Connor
- A DOLL’S HOUSE
- House of Bards
4%
Annie Claire Hudson
- SISTAAHS!: THE BLACK FLAME EXPERIENCE
- Wisteria Theater
4%
Tracee Meltzer & David Navarro
- MATILDA THE HUN: THE RAW MEAT
- The Actors Company
4%
Paige Loter
- HEATHERS
- Backyard Playhouse: Treetop Production
3%
Brad Bentz
- BAT BOY: THE MUSICAL
- The Open Fist Theatre Co.
2%
Brian Johnson
- IN THE HEIGHTS
- Electric Company Theatre
2%
Chris Caputo
- ANNIE
- Rose Center Theater
2%
Dylan F. Thomas
- OKLAHOMA!
- Valley Opera and Performing Arts
2%
Brian Peterson
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Conejo Players Theatre
2%
Colin Tracy
- CABARET
- Jaxx Theatre
2%
Joel Daavid
- IN THE BAR OF A TOKYO HOTEL
- Hudson Theatre Backstage
1%
Chris Caputo
- SOMETHING ROTTEN!
- Rose Center Theater
1%
Brayden Hade/Tanya Cyr
- XANADU
- Wisteria Theater
1%
Greg Stokes/JaylynKale/Michael Corcoran
- ARSENIC & OLD LACE
- Westminster Community Playhouse
1%
Audrey Szot
- DRAT! THE CAT!
- Group Rep
1%
Brayden Hade/Tanya Cyr
- INTO THE WOODS
- Wisteria Theater
1%
Anthony Backman
- THE MARRIAGE ZONE
- SkyPilot Theatre
1%
Mark Mendelson
- THE WEDDING SINGER
- The Colony Theatre
1%
Tom Brown
- TO EACH THEIR OWN
- Art Crush LA
1%
Rick Steinberg
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Conejo Players Theatre
1%
Danny Cistone
- 1984
- Theatre 68
1%
Dana Marley-Kolb, Mark McCandless, Rick Steinberg
- BOOK OF WILL
- Conejo Players Theatre
1%Best Solo Production ORIGINALS
- The Gardenia Club
16%HA HA HA HA HA HA HA
- Pasadena Playhouse
8%ALONE
- Jaxx Theatre
6%ITS ALL A JOKE
- Whitefire Theatre
6%BARRYMORE
- Whitefire Theatre
5%MISS TUCKER WILL SEE YOU NOW
- LGBT Center
5%EMILY GOGLIA’S LIMELIGHT CLUB
- Bar Lubitsch
5%SHOWSTOPPER
- Whitefire Theatre
4%TANGERINE VAGINA
- Whitefire Theatre
4%GHOST STORY OF CHRISTMAS
- Big Bear Theatre Project
4%STAGE MAMMA: FROM CHILD STAR TO LEADING LADY
- Zephyr Theatre
4%UNCONDITIONAL
- Skylight Theatre
4%A LIFE BEHIND BARS
- Whitefire Theatre
4%HAIL MARY, NONE OF THE GRACE
- The Whitefire Theatre
3%QFWFQ
- Los Angeles LGBT center
3%GET HER OFF THIS SET!
- Lyric Hyperion
3%COMMITTED
- Rogue Machine
3%RESERVOIR DOLLS
- Broadwater Studio
3%UNRECONCILED
- Moving Arts
2%THE YOUNG JANE SHOW
- Eastwood Performing Arts Center
2%AND HER CHILDREN
- Hobgoblin Playhouse
2%BUYER & CELLAR
- The 6th Act
2%HANNAH LESKOSKY
- Jaxx Theatre
2%IN SOME DARK VALLEY
- Moving Arts
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Marshall McDaniel
- THE OPPOSITE OF LOVE
- Hudson Backstage Theatre
22%
Jonathan Burke
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Hollywood Bowl
6%
Jillian Risigari-Gai and Anthony Lopez
- A DOLL’S HOUSE
- House of Bards
4%
Allen Barton
- MY DAD’S KID
- Beverly Hills Playhouse
4%
Nicolas Diaz
- HOW I MET YOUR MASI
- Dynasty Typewriter
4%
Alessio Festuccia
- HA HA HA HA HA HA HA
- Pasadena Playhouse
3%
Sean Gray
- A CHRISTMAS CAROL
- Long Beach Playhouse
3%
David Navarro
- MATILDA THE HUN: THE RAW MEAT
- The Actors Company
2%
Jamie Humiston
- CABARET
- Jaxx Theatre
2%
Elizabeth Rossi
- DIE HARD XMAS
- The Hudson Mainstage
2%
Chris Moscatiello
- BAT BOY: THE MUSICAL
- The Open Fist Theatre Co.
2%
Jeff Gardner
- A MAN OF NO IMPORTANCE
- A Noise Within
2%
Andrew Nagy
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Lewis Family Playhouse
2%
Julia Timmons
- OKLAHOMA!
- Valley Opera and Performing Arts
2%
Danny Fiandaca
- BONNIE & CLYDE
- Rubicon Theatre Company
2%
Josh Swezey
- ANY TIME AND PLACE
- Bumblebee Productions
2%
DAN NEWMAN
- CATS!
- Canyon Theatre Guild
2%
Andy Ames
- HOTBED HOTEL
- Conejo Players Theatre
1%
Joe Krause
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Conejo Players Theatre
1%
Brian Newell
- SHAKESPEARE IN LOVE
- Maverick Theater
1%
Ray Gibson
- NATASHA, PIERRE AND THE GREAT COMET OF 1812
- Cypress college
1%
Veronika Vorel
- PUMP UP THE VOLUME
- Hudson Theatres
1%
Ian Sutherland
- STUPID f-ing BIRD
- The MAIN
1%
Izzy Donenberg
- HAG
- The Queen's Fools
1%
Cricket Myers
- THE UNRAVELING
- Ghost Road Company at the Broadwater
1%Best Special Event JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Hollywood Bowl
25%BROADWAY SHOWSTOPPERS
- Fred Barton & His Orchestra
9%A DOLL’S HOUSE
- House of Bards
9%IMMIGRATION IS BEAUTIFUL
- Color & Light Theatre Ensemble
7%YOU WILL BE FOUND - BENEFIT CONCERT FOR NAMI GREATER LOS ANGELES COUNTY
- Entire Cast
6%FIDDLER ON THE ROOF IN YIDDISH
- The Soraya
6%A HOLIDAY CELEBRATION FEATURING ANGEL CITY BIG BAND & VOPA VOCALISTS
- Valley Opera and Performing Arts
5%SWALLOW
- LA LGBT Center
4%AN EVENING WITH THE MAESTRO
- Broad Stage at the Santa Monica College Performing Arts Center
4%READERS THEATRE A CHRISTMAS CAROL
- Conejo Players Theatre
3%WHAT EVER HAPPENED TO BABY J? A LIVE TABLE READ FUNDRAISER
- Dynasty Typewriter at the Hayworth Theatre
3%CRAZY TALENTED ASIANS
- AJ rafael and East West Players
3%AROUND THE WORLD WITH SONG & SWEETS
- Valley Opera and Performing Arts
3%PHANTOM: AN IMMERSIVE EXPERIENCE
- Charlotte Crocker
2%FELIZ NAVIDAD FIESTA
- Sara Niemietz & Bella Music Group @ Jaxx Theatre
2%SANTASIA - A HOLIDAY COMEDY
- Brandon Loeser, Shaun Loeser, Omar Heywood, Chey Kennedy, Rusty Locke, Tara Jean O'Brien and Adam Slemon
2%SWEET LORRAINE
- WeHo Pride Arts Festival / Celebration Theatre / LA LGBT Center
2%THE FREQUENT FLOATERS
- Laura Schein & Clayton Farris
2%CONEJO IMPROV PLAYERS
- Conejo Players Theatre
1%BILLY BARNES BASH @ CATALINA JAZZ CLUB
- Kay Cole, Director
1%Best Supporting Performer In A Musical
Bar Yosef Ashkenazy
- CATS!
- Canyon Theatre Guild
9%
Amber Wright
- ONE FOR MY BABY
- All Roads Theatre Company
8%
Alex Denysov
- OKLAHOMA!
- Valley Opera and Performing Arts
7%
Audrey Lee
- HEATHERS
- Backyard Playhouse: Treetop Production
4%
Ali Houhoughi
- PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Wisteria Theater
4%
Kay Cole
- THE WEDDING SINGER
- The Colony Theatre
3%
Bernadette ‘Colette’ Peters
- OKLAHOMA!
- Rose Center Theater
2%
Amanda Benjamin
- OKLAHOMA!
- Valley Opera and Performing Arts
2%
Natalie Holt MacDonald
- ONE FOR MY BABY
- All Roads Theatre Company
2%
Charlotte Nevins
- HEATHERS
- Backyard Playhouse: Treetop Production
2%
James Ramirez
- HAIR
- Conundrum Theatre
2%
Lianne Marie Dobbs
- ONE FOR MY BABY
- All Roads Theatre Company
2%
Analía Romero
- IN THE HEIGHTS
- Electric Company Theatre
1%
April Audia
- DRAT! THE CAT!
- Group Rep
1%
Allegra Greenawalt
- NEWSIES
- Conundrum Theatre
1%
Roberto Williams
- A DOLL’S HOUSE
- House of Bards
1%
Bethany Koulias
- BAT BOY: THE MUSICAL
- Open fist theatre company
1%
Amir Levi
- BAT BOY: THE MUSICAL
- The Open Fist Theatre Co.
1%
Benjamin Mitnick
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Conejo Players Theatre
1%
Lisa Stanley
- PIPPIN
- Jaxx Theatre
1%
Amanda Webb
- GROUNDHOG DAY
- Long Beach Landmark Theatre Company
1%
Tara Cox
- SHREK
- Nocturne Theatre
1%
Chris Caputo
- SOMETHING ROTTEN!
- Rose Center Theater
1%
Chris Bey
- THE WEDDING SINGER
- The Colony Theatre
1%
Will Riddle
- PUMP UP THE VOLUME
- Hudson Theatres
1%Best Supporting Performer In A Play
Michael Mullen
- LOVE! VALOUR! COMPASSION!
- Kentwood Players
6%
Aaron Hunt
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Electric Company Theatre
4%
Delilah Bank
- THE DIARY OF ANNE FRANK
- La Mirada Theatre
4%
Branda Lock
- A DOLL'S HOUSE
- House of Bards
4%
Azuay Esteban
- ROMEO Y JULIETA
- BFA
3%
Ahkei Togun
- LEAR REDUX
- Odyssey Theatre Ensemble
3%
April Hom
- MATILDA THE HUN: THE RAW MEAT
- The Actors Company
3%
Amanda Godoy
- AS YOU LIKE IT
- Shakespeare by the Sea
2%
Bethany Koulias
- STUPID f-ing BIRD
- The MAIN
2%
Josh Swezey
- ANY TIME AND PLACE
- Bumblebee Productions
2%
Allison Turek
- PAINTINGS OF LOV-VE
- Stephanie Feury Studio Theatre 2025 Hollywood Fringe
2%
Courtney King
- A DOLL'S HOUSE
- House of Bards
2%
Benjamin Rasmussen
- A CHRISTMAS CAROL
- Long Beach Playhouse
2%
Vivien Latham
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Conejo Players Theatre
1%
Angel Lopez
- STUPID f-ing BIRD
- The MAIN
1%
Amy Shaughnessy
- THE HEIDI CHRONICLES
- The Group Rep
1%
Amy Shaughnessy
- THE CURIOUS SAVAGE
- The Group Rep
1%
Caroline Buddendorf
- STUPID f-ing BIRD
- The MAIN
1%
Trina Estanislao
- A CHRISTMAS CAROL
- Long Beach Playhouse
1%
Mason Conrad
- HAG
- The Queen's Fools
1%
Erica Wise
- THE DIARY OF ANNE FRANK
- La Mirada Theatre
1%
Armin Shimerman
- OUTSIDE MULLINGAR
- The 6th Act
1%
Wylie Keele
- SUDDENLY LAST SUMMER
- Whitmore Lindley Theatre Center
1%
William Fix
- A CHRISTMAS CAROL
- Canyon Theatre Guild
1%
Shelly Day
- AUGUST: OSAGE COUNTY
- Curtis Theatre
1%Best Theatre For Young Audiences Production ALICE IN WONDERLAND
- Nine o’clock players
14%A DOLL’S HOUSE
- House of Bards Theatre Company
11%ANNIE
- Rose Center Theater
11%SCHOOL OF ROCK
- Jaxx Theatre
9%NEWSIES
- Conundrum Theatre
8%CHARLOTTE'S WEB
- Lewis Family Playhouse
7%THE SPONGEBOB MUSICAL: YOUTH EDITION
- Conejo Players Theatre
6%VELVETEEN RABBIT: A TOY STORY
- Conejo Players Theatre
5%THE LITTLE MERMAID
- Buena Park Youth Theater
5%FULLERTON: OUR TOWN (A LITTLE BIT WILDER!)
- Electric Company Theatre
5%JUNIE B. JONES
- Morgan Wixson Theater
4%SATURDAY’S KIDS
- Newhall Family Theatre for the Performing Arts
4%DEAR MRS. CLAUS
- Storybook Family Playhouse
4%PINOCCHIO
- Morgan Wixson Theatre
3%WIND IN THE WILLOWS
- Culver City Public Theatre
3%Favorite Local Theatre
Hudson Theatres
7%
Backyard Playhouse: Treetop Production
4%
House of Bards
4%
Ahmanson Theatre
4%
Rose Center Theater
4%
El Portal
3%
A Noise Within
3%
Conejo Players Theatre
3%
Whitefire Theatre
2%
Jaxx Theatre
2%
Conundrum Theatre
2%
Canyon Theatre Guild
2%
5 Star Theatricals
2%
The Colony Theatre
2%
Pasadena Playhouse
2%
Long Beach Playhouse
2%
Valley Opera and Performing Arts
2%
La Mirada Theatre for the Performing Arts
2%
Simi Valley Cultural Arts Center
2%
LA LGBT Center
2%
Rogue Machine
1%
Curtis Theatre
1%
Elysian Theatre
1%
Wisteria Theater
1%
905 Cole Theatre
1%