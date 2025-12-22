Final Weeks to Vote for the 2025 BroadwayWorld Los Angeles Awards; Hudson Theatres Leads Favorite Theatre!

Get all the top news & discounts for Los Angeles & beyond.
We're in the final weeks to vote for the 2025 BroadwayWorld Los Angeles Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Los Angeles Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Gina Zollman
- ORIGINALS
- Catalina Jazz Club
14%
Candace Nicholas Lippman
- A ROSE CALLED CANDACE
- The Robey Theater
7%
Eva Noblezada
- EVA NOBLEZADA AND PACIFIC JAZZ ORCHESTRA
- The Soraya
7%
CHRISSI ERICKSON
- ARENA: A HOUSE MUSICAL THE CONCERT
- LOS ANGELES LGBT CENTER
6%
Susan Edwards Martin
- YOU'VE GOTTA HAVE HEART
- The Luxe Sunset Hotel
5%
Annie Laurie Daniel
- INTERNATIONAL PARTY GIRL
- Broadwater Theatre, Hollywood Fringe Featival
4%
Kerry O'Malley, Robert Yacko, Adrienne Stiefel, Ava Madison Gray, Jason Graae, Sydney DeMaria, Bruce Kimmel
- KRITZERLAND - THE DISNEY SHOW
- Catalina Jazz Club
4%
Emily Goglia
- THE LIMELIGHT CLUB
- Bar Lubitsch
4%
Marissa Fennell
- ITS ALL A JOKE
- Whitefire Theatre
4%
Dylan F. Thomas
- THE BEST OF BROADWAY... AND EVERYTHING ELSE
- Valley Opera and Performing Arts
3%
Scott Golden
- GHOST STORY OF CHRISTMAS
- Big Bear Theatre Project
3%
Ronnie Marmo
- I'M NOT A COMEDIAN, I'M LENNY BRUCE
- Theatre 68
3%
Mary Kennedy
- HAIL MARY, NONE OF THE GRACE
- The Whitefire Theatre
3%
Hannah Leskosky
- ALONE
- Jaxx Theatre
2%
Dana Benedict
- DANA BENEDICT'S ALCHEMY & POETRY
- Illusion Magic Lounge
2%
Gary Stockdale
- SHOWSTOPPER
- Whitefire Theatre
2%
CASEY ALCOSER
- ARENA: A HOUSE MUSICAL THE CONCERT
- LOS ANGELES LGBT CENTER
2%
Dan Ruth
- A LIFE BEHIND BARS
- Whitefire Theatre
2%
Jim Caruso & Billy Stritch
- CAST PARTY
- Catalina Jazz Club
2%
Nina Dicker
- TANGERINE VAGINA
- Whitefire Theatre
2%
Margot Rose
- UNCONDITIONAL
- Skylight Theater
2%
Jennifer Kersey
- MRS. CLAUS CABARET
- Storybook Family Playhouse
2%
Hugh Panaro
- MAN WITHOUT A MASK
- Catalina Jazz Club
2%
Laural Meade
- MISS TUCKER WILL SEE YOU NOW
- LGBT Center
2%
LUIS ENRIQUE CEJA
- ARENA: A HOUSE MUSICAL THE CONCERT
- LOS ANGELES LGBT CENTER
2%Best Choreography Of A Play Or Musical
Celina Lee Surniak
- THE OPPOSITE OF LOVE
- Hudson Theatres
19%
Scott Thompson
- ONE FOR MY BABY
- All Roads Theatre Company
13%
Calista Loter
- HEATHERS
- Backyard Playhouse: Treetop Production
6%
Carmen 'Michele' Chavez
- HAIR
- Conundrum Theatre
4%
Anasha Milton
- CINDERELLA
- Wisteria Theater
3%
Anasha Milton
- THE 25TH AVENUE PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Wisteria Theater
3%
Augusto Guardado
- HAIRSPRAY
- Simi Valley Cultural Arts Center
2%
Wendy Babb, Imani White
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Conejo Players Theatre
2%
Clarice Ordaz
- CABARET
- 5 Star Theatricals
2%
Marycarmen Portillo
- ROMEO Y JULIETA
- BFA
2%
Becky Castells
- RAGTIME
- Actors' Repertory Theatre of Simi
2%
Andrew Pinon
- SHAKESPEARE IN LOVE
- Maverick Theater
2%
Laura Sofía Domínguez
- ANY TIME AND PLACE
- Bumblebee Productions
2%
Mercy Thornton
- IN THE HEIGHTS
- Electric Company Theatre
2%
Jennifer Maples
- BAT BOY: THE MUSICAL
- The Open Fist Theatre Co.
2%
Jeremy Lucas
- PIPPIN
- Jaxx Theatre
2%
Michelle Elkin
- THE WEDDING SINGER
- The Colony Theatre
2%
Cheryl Baxter
- DRAT! THE CAT!
- The Group Rep
2%
Gary Roberts
- DIE FLEDERMAUS
- Valley Opera and Performing Arts
2%
Augusto Guardado
- RENT
- Simi Valley Cultural Arts Center
2%
Hisato Masuyama
- DIE HARD XMAS
- The Hudson Mainstage
2%
Jennifer Matthews & Diane Makas
- SOMETHING ROTTEN!
- Rose Center Theater
2%
Sjaan Trowbridge
- SOMETHING ROTTEN!
- Torrance Theatre Company
1%
Jennifer Matthews & Diane Makas
- ANNIE
- Rose Center Theater
1%
Jennifer Matthews & Diane Makas
- OKLAHOMA!
- Rose Center Theater
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Sage Barrie
- THE OPPOSITE OF LOVE
- Hudson Theatres
20%
Shon LeBlanc
- ONE FOR MY BABY
- All Roads Theatre Company
9%
Paige Loter
- HEATHERS
- Backyard Playhouse: Treetop Production
4%
Amy Setterlund
- A DOLL’S HOUSE
- House of Bards Theatre Company
4%
Adam Ramirez
- IN THE HEIGHTS
- Electric Company Theatre
3%
Michael Mullen
- BAT BOY: THE MUSICAL
- OpenFist
3%
A. Jeffrey Schoenberg
- THE SPITFIRE GRILL
- Actors Co-op Theatre
3%
A Jeffery Schoenberg
- AMERIKA: OR THE MAN WHO DISAPPEARED
- Open Fist Theatre Company
2%
Tanya Cyr
- SHREK
- Nocturne Theatre
2%
Viviane Ortega
- ANY TIME AND PLACE
- Bumblebee Productions
2%
AnaRosa Cortes & Keny Marine
- PIPPIN
- Jaxx Theatre
2%
Aja Bell
- THESE SHINING LIVES
- Curtis Theatre / Begins and Ends with A
2%
Christina Bayer
- A CHRISTMAS CAROL
- Long Beach Playhouse
2%
Jan Glasband
- RAGTIME
- Simi Valley Cultural Arts Center
2%
Austin Peterson
- ANASTASIA
- Conejo Players Theatre
1%
AnaRosa Cortes & Keny Marine
- CABARET
- Jaxx Theatre
1%
Morgan Taylor
- HAG
- The Queen's Fools
1%
Marina Wagner
- OKLAHOMA!
- Valley Opera and Performing Arts
1%
Beth Eslick
- BOOK OF WILL
- Conejo Players Theatre
1%
Jenna Bergstraesser
- THE WEDDING SINGER
- The Colony Theatre
1%
Carole Zelinger
- OKLAHOMA!
- Rose Center Theater
1%
Carole Zelinger
- SOMETHING ROTTEN!
- Ross Center Theater
1%
Marianne Parker
- DIE HARD XMAS
- The Hudson Mainstage
1%
Penny Krevenas
- HOTBED HOTEL
- Conejo Players Theatre
1%
Elena Mills, Penny Krevenas
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Conejo Players Theatre
1%Best Dance Production CABARET
- Jaxx Theatre
16%IN THE HEIGHTS
- The Electric Company Theatre
13%LEGALLY BLONDE
- La Mirada
13%THE WEDDING SINGER
- The Colony Theatre
10%THE NUTCRACKER
- Relevé Revelry at the Jaxx Theatre
9%PIPPIN
- Jaxx Theatre
7%DIE HARD XMAS
- The Hudson Mainstage
7%BALLET BC
- The Soraya
6%RENT
- Jaxx Theatre
6%HELLO, DOLLY!
- Nate Holden Theatre
5%DORRANCE DANCE: THE NUTCRACKER SUITE
- The Soraya
4%LA DANCES GRAHAM100
- The Soraya
3%Best Direction Of A Musical
Scott Thompson
- ONE FOR MY BABY
- All Roads Theatre Company
12%
Amanda Weier
- BAT BOY: THE MUSICAL
- Open Fist Theater Company
6%
Jesse Alex Fulton
- HEATHERS
- Backyard Playhouse: Treetop Production
5%
Aliza & Talia Berger
- NEWSIES
- Conundrum Theatre
4%
Ignoisco Miles
- HAIR
- Conundrum Theatre
4%
Dylan F. Thomas
- OKLAHOMA!
- Valley Opera and Performing Arts
3%
Gregory Cohen
- FIDDLER ON THE ROOF
- Long Beach Playhouse
3%
Brian and Callie Johnson
- IN THE HEIGHTS
- Electric Company Theatre
3%
Brayden Hade
- INTO THE WOODS
- Wisteria Theater
3%
Michael Donovan
- THE WEDDING SINGER
- The Colony Theatre
2%
Bruce Kimmel
- DRAT! THE CAT!
- Group Rep
2%
Jason Graae
- AN EVENING WITH THE MAESTRO
- Broad Stage at the Santa Monica College Performing Arts Center
2%
Jeremy Lucas
- PIPPIN
- Jaxx Theatre
2%
Joel Grey
- FIDDLER ON THE ROOF IN YIDDISH
- The Soraya
2%
Erin Fagundes
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Conejo Players Theatre
2%
Tim Nelson
- ANNIE
- Rose Center Theater
2%
Brayden Hade
- XANADU
- Wisteria Theater
2%
Sandro Monetti
- DIE HARD XMAS
- The Hudson Mainstage
2%
Bonnie Hellman
- THE SPITFIRE GRILL
- Actors Co-op Theatre
2%
David Ralphe
- RAGTIME
- Simi Valley Cultural Arts Center
2%
Anne Kenny
- UNCONDITIONAL
- Skylight Theater
2%
Julia Rodriguez-Elliott
- A MAN OF NO IMPORTANCE
- A Noise Within
2%
EDUARDO ARTEAGA
- CINDERELLA
- Canyon Theatre Guild
2%
Jim Hormel
- HELLO, DOLLY!
- Cypress college
2%
Sasha Travis
- CABARET
- Jaxx Theatre
2%Best Direction Of A Play
Melora Marshall
- THE OPPOSITE OF LOVE
- Hudson Theatres
19%
Alan Waserman
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Conejo Players Theatre
5%
Arpita Mukherjee
- HOW I MET YOUR MASI
- Dynasty Typewriter
4%
Amanda DeMaio
- AUGUST: OSAGE COUNTY
- Curtis Theatre
3%
Renee O’Connor
- A DOLL’S HOUSE
- House of Bards Theatre Company
3%
Akin Omotoso
- KING JAMES
- Little Fish Theatre
3%
Jeffrey Lesser
- TORCH SONG
- Morgan-Wixson
3%
Tracee Meltzer, Robert Nguyen & David Navarro
- MATILDA THE HUN: THE RAW MEAT
- The Actors Company
3%
Armin Shimerman
- TWELFTH NIGHT
- Antaeus Theatre Company
2%
Brian Johnson
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Electric Company Theatre
2%
Joy Arzaga
- A CHRISTMAS CAROL
- Long Beach Playhouse
2%
Sean Cowing
- ANY TIME AND PLACE
- Bumblebee Productions
2%
William Wilday
- PINOCCHIO
- Morgan Wixson
2%
Mason Conrad
- HAG
- The Queen's Fools
2%
Brent Beerman
- THE HEIDI CHRONICLES
- The Group Rep
2%
Dana Marley-Kolb
- BOOK OF WILL
- Conejo Players Theatre
1%
Brian Newell
- SHAKESPEARE IN LOVE
- Maverick Theater
1%
Steve Chivers
- THE IRISH CURSE 2.0 THE DIVERSE CURSE
- Broadwater Black Box
1%
Jeremy Thompson
- STUPID f-ing BIRD
- The MAIN
1%
Greg Stokes
- ARSENIC & OLD LACE
- Westminster Community Playhouse
1%
Michael T. Smith
- A CHRISTMAS CAROL
- Canyon Theatre Guild
1%
Amanda Hallman
- THESE SHINING LIVES
- Curtis Theatre / Begins and Ends with A
1%
Brooklyn Sample
- TO EACH THEIR OWN
- Art Crush LA
1%
Nico Pang
- TALES OF THE TRANSCESTORS: THE DIVINE
- Celebration Theatre
1%
J. Scott Lapp
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Lewis Family Playhouse
1%Best Ensemble ONE FOR MY BABY
- All Roads Theatre Company
10%THE OPPOSITE OF LOVE
- Hudson
7%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Hollywood Bowl
6%HOW I MET YOUR MASI
- Dynasty Typewriter
5%HAIR
- Conundrum Theatre
3%A CHRISTMAS CAROL
- Long Beach Playhouse
3%HEATHERS
- Backyard Playhouse: Treetop Production
3%A DOLL’S HOUSE
- House of Bards Theatre Company
2%ANNIE
- Rose Center Theater
2%ROMEO Y JULIETA
- BFA
2%MATILDA THE HUN: THE RAW MEAT
- The Actors Company
2%OKLAHOMA!
- Valley Opera and Performing Arts
2%AUGUST: OSAGE COUNTY
- Curtis Theatre
2%RAGTIME
- Simi Valley Cultural Arts Center
2%AN EVENING WITH THE MAESTRO
- Broad Stage at the Santa Monica College Performing Arts Center
1%PIPPIN
- Jaxx Theatre
1%SHREK
- Nocturne Theatre
1%IN THE HEIGHTS
- Electric Company Theatre
1%160 YEARS OF WALKING
- Towne Street Theater
1%HAG
- The Queen's Fools
1%SHAKESPEARE IN LOVE
- Maverick Theater
1%CORIOLANUS
- Foolish Production Co
1%DIE HARD XMAS
- The Hudson Mainstage
1%FIDDLER ON THE ROOF
- La Mirada
1%THE WEDDING SINGER
- The Colony Theatre
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Omar Madkour
- THE OPPOSITE OF LOVE
- Hudson Theatres
19%
Paul Black
- ONE FOR MY BABY
- All Roads Theatre Company
8%
Quincy De Vere
- HEATHERS
- Backyard Playhouse: Treetop Production
5%
Aelin Nyx
- HAIR
- Conundrum Theatre
5%
Hayden Kirschbaum
- HOW I MET YOUR MASI
- Dynasty Typewriter
3%
Aiden Vice
- HAG
- The Queen's Fools
3%
David Navarro
- MATILDA THE HUN: THE RAW MEAT
- The Actors Company
3%
Atticus Jones
- CABARET
- Jaxx Theatre
2%
Atticus Jones
- PIPPIN
- Jaxx Theatre
2%
David Zahacewski
- A DOLL’S HOUSE
- House Of Bards
2%
Gregory Crafts
- ANY TIME AND PLACE
- Bumblebee Productions
2%
Brandon Baruch
- BAT BOY: THE MUSICAL
- Open Fist Theater Company
2%
Dan Weingarten
- FIDDLER ON THE ROOF IN YIDDISH, WITH ENGLISH SUPERTITLES
- The Soraya
1%
Chris Caputo
- ANNIE
- Rose Center Theater
1%
Melissa Mejia
- A CHRISTMAS CAROL
- Long Beach Playhouse
1%
Chris Caputo
- SOMETHING ROTTEN!
- Rose Center Theater
1%
Nick Foran
- DIE HARD XMAS
- The Hudson Mainstage
1%
Chris Caputo
- OKLAHOMA!
- Rose Center Theater
1%
Katie Ohrn
- OKLAHOMA!
- Valley Opera and Performing Arts
1%
Eduardo Arteaga & Michael T. Smith
- CATS!
- Canyon Theatre Guild
1%
Donny Jackson
- THE PIANO LESSON
- Long Beach playhouse
1%
Justin Huen
- THE WEDDING SINGER
- The Colony Theatre
1%
Mike Billings
- BONNIE & CLYDE
- Rubicon Theatre Company
1%
Heather Harless
- THESE SHINING LIVES
- Curtis Theatre / Begins and Ends with A
1%
Matt Mankiewicz
- IN THE HEIGHTS
- Electric Company Theatre
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Fred Barton
- ONE FOR MY BABY
- All Roads Theatre Company
13%
Anthony Lopez and Jillian Risigari-Gai
- A DOLL’S HOUSE
- House of Bards Theatre Company
6%
Brad Ellis
- THE DROWSY CHAPERONE
- Broad Stage at the Santa Monica College Performing Arts Center
5%
Anthony Zediker
- PUMP UP THE VOLUME
- Hudson Backstage
5%
Johnny Perle
- HAIR
- Conundrum Theatre
4%
BEN LARSON
- ARENA: A HOUSE MUSICAL THE CONCERT
- LOS ANGELES LGBT CENTER
4%
Gabrielle Maldonado
- IN THE HEIGHTS
- Electric Company Theatre
3%
David Navarro
- MATILDA THE HUN: THE RAW MEAT
- The Actors Company
3%
Elizabeth Rossi
- DIE HARD XMAS
- The Hudson Mainstage
3%
Jan Roper
- HEATHERS
- Backyard Playhouse: Treetop Production
3%
Brent Crayon
- THE WEDDING SINGER
- The Colony Theatre
3%
Bradley Hampton
- HELLO, DOLLY!
- Cypress college
2%
Zalmen Mlotek
- FIDDLER ON THE ROOF IN YIDDISH
- The Soraya
2%
Ari Bocian
- DIE FLEDERMAUS
- Valley Opera and Performing Arts
2%
Karis Brizendine
- HEATHERS
- Backyard Playhouse: Treetop Production
2%
Chris Wade
- DRACULA
- Nocturne Theatre
2%
Noreen Green
- OKLAHOMA!
- Valley Opera and Performing Arts
2%
CARLA CAVALLO
- CATS!
- Canyon Theatre Guild
2%
Gary Poirot
- RAGTIME
- Simi Valley Cultural Arts Center
2%
Bradley Hampton
- SOMETHING ROTTEN!
- Torrance Theatre Company
2%
Stephen Olear
- FIDDLER ON THE ROOF
- Long Beach Playhouse
2%
Gerald Sternbach
- DRAT! THE CAT!
- The Group Rep
2%
LC Powell
- CABARET
- Jaxx Theatre
2%
Chris Walden & The Pacific Jazz Orchestra
- FLY ME TO THE MOON: A TRIBUTE TO QUINCY JONES
- The Soraya
2%
Chris Diem
- AS YOU LIKE IT
- Shakespeare by the Sea
1%Best Musical JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Hollywood Bowl
9%ORIGINALS
- The Gardenia Club
8%HEATHERS
- Backyard Playhouse: Treetop Production
4%HAIR
- Conundrum Theatre
4%SHREK
- Nocturne Theatre
3%ANNIE
- Rose Center Theater
3%A MAN OF NO IMPORTANCE
- A Noise Within
3%CATS!
- Canyon Theatre Guild
2%BAT BOY: THE MUSICAL
- Open Fist Theatre Company
2%ANASTASIA: THE MUSICAL
- Conejo Players Theatre
2%WEST SIDE STORY
- Canyon Theatre Guild
2%LITTLE SHOP OF HORRORS
- South Coast Rep.
2%PIPPIN
- Jaxx Theatre
2%BAT BOY: THE MUSICAL
- Open Fist Theatre Company
2%FIDDLER ON THE ROOF
- La Mirada
2%OKLAHOMA!
- Valley Opera and Performing Arts
2%THE WEDDING SINGER
- The Colony Theatre
2%DIE HARD XMAS
- The Hudson Mainstage
2%IN THE HEIGHTS
- The Electric Company Theatre
2%FIDDLER ON THE ROOF
- Long Beach Playhouse
2%NEWSIES
- Conundrum Theatre
2%CABARET
- Jaxx Theatre
2%THE DROWSY CHAPERONE
- Broad Stage at the Santa Monica College Performing Arts Center
2%RAGTIME
- Actors' Repertory Theatre Of Simi
1%OKLAHOMA!
- Rose Center Theater
1%Best New Play Or Musical THE OPPOSITE OF LOVE
- Hudson
17%ONE FOR MY BABY
- All Roads Theatre Company
14%THE IMPACT OF DILDOS ON A FUNERAL
- Loft Ensemble
6%HOW I MET YOUR MASI
- Dynasty Typewriter
5%I'LL GIVE YOU MY HEART
- Colony Theatre
3%THE BOOK OF WILL
- Conejo Players Theatre
2%FULLERTON: OUR TOWN (A LITTLE BIT WILDER!)
- Electric Company Theatre
2%MY DAD’S KID
- Beverly Hills Playhouse
2%ONE JEWISH BOY
- The Echo Theatre Company
2%ARENA: A HOUSE MUSICAL THE CONCERT
- WeHo Pride Arts Festival / TNH Productions / LA LGBT Center
2%ANY TIME AND PLACE
- Bumblebee Productions
2%AMERIKA: OR THE MAN WHO DISAPPEARED
- Open Fist Theatre Company
2%SHOWSTOPPER
- Whitefire Theatre
2%MIRACLE ON 55TH ST.
- Pacific Resident Theatre
2%WHICH WAY THE WIND BLOWS
- Charles Stewart Howard Playhouse
2%TALES OF THE TRANSCESTORS: THE DIVINE
- Celebration Theatre
2%HAG
- The Queen's Fools
2%160 YEARS OF WALKING
- Towne Street Theater
2%PUMP UP THE VOLUME
- Hudson Backstage
2%THE AMAZING SEX LIFE OF RABBITS
- The Broadwater
2%FOUR TOP
- Group Rep Theater
2%BUDDIES
- SkyPilot Theatre
1%UNCONDITIONAL
- Skylight Theater
1%THE IRISH CURSE 2.0 THE DIVERSE CURSE
- Broadwater Black Box
1%THE BROTHERS ABELSON SINCE 1946
- Electric Lodge
1%Best Performer In A Musical
Adam Lambert
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Hollywood Bowl
14%
Cynthia Erivo
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Hollywood Bowl
7%
Shantilly Tuazon
- HAIR
- Conundrum Theatre
7%
Lana Gordon
- ONE FOR MY BABY
- All Roads Theatre Company
4%
C.J. Eldred
- ONE FOR MY BABY
- All Roads Theatre Company
3%
Calista Loter
- HEATHERS
- Backyard Playhouse: Treetop Production
3%
Everly Guerra
- ANNIE
- Rose Center Theater
3%
Abigail Stewart
- MY SPIRITS SOAR
- Group Repertory Theatre
3%
Jason Alexander
- FIDDLER ON THE ROOF
- La Mirada Theatre
2%
Amanda Minano
- THE LITTLE MERMAID
- Ivrt
2%
Alex Mohajer
- RAGTIME
- Simi Valley Cultural Arts Center
2%
Bonnie Gordon
- DIE HARD XMAS
- The Hudson Mainstage
2%
Gary Stockdale
- SHOWSTOPPER
- Whitefire Theatre
1%
Gabriel Navarro
- AN EVENING WITH THE MAESTRO
- Broad Stage at the Santa Monica College Performing Arts Center
1%
Ben Raanan
- BAT BOY: THE MUSICAL
- Open Fist Theatre Company
1%
Analia Romero
- IN THE HEIGHTS
- The Electric Company Theatre
1%
Maya Puterbaugh – Anya
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Conejo Players Theatre
1%
Eric Schiffer
- FIDDLER ON THE ROOF
- Long Beach Playhouse
1%
Luba Mason
- ONE FOR MY BABY
- All Roads Theatre Company
1%
Amanda Dayhoff
- BONNIE & CLYDE
- Rubicon Theatre Company
1%
Blake Jenner
- THE WEDDING SINGER
- The Colony Theatre
1%
Zach Troutman
- HEATHERS
- Backyard Playhouse: Treetop Production
1%
Wesley Chavez
- IN THE HEIGHTS
- Electric Company Theatre
1%
Jeremy Lucas
- CABARET
- Jaxx Theatre
1%
Margot Rose
- UNCONDITIONAL
- Skylight Theater
1%Best Performer In A Play
Ashley Griffin
- THE OPPOSITE OF LOVE
- Hudson Theatres
16%
Michael Mullen
- TORCH SONG
- Morgan-Wixson
2%
Adonis Williams
- THE IRISH CURSE 2.0 THE DIVERSE CURSE
- Broadwater Black Box
2%
Stacy Castiglione
- AUGUST: OSAGE COUNTY
- Curtis Theatre
2%
Abigail Stewart
- THESE SHINING LIVES
- Actors Co-op Theatre
2%
Azucena Flores Pizaña
- ANY TIME AND PLACE
- Bumblebee Productions
2%
Robert Nguyen
- MATILDA THE HUN: THE RAW MEAT
- The Actors Company
2%
Ann Noble
- THE UNRAVELING
- Ghost Road Company at the Broadwater
2%
Alexandra Rae
- A CHRISTMAS CAROL
- Long Beach Playhouse
2%
Ava Madison Gray
- THE DIARY OF ANNE FRANK
- La Mirada Theatre
2%
Ted Tobin
- A CHRISTMAS CAROL
- Canyon Theatre Guild
2%
Kasey Mahaffy
- ONE MAN, TWO GUVNORS
- A Noise Within
1%
Victor Parra
- ROMEO Y JULIETA
- BFA
1%
Alan Waserman
- THE BOOK OF WILL
- Conejo Players Theatre
1%
Eric Schiffer
- THE DIARY OF ANNE FRANK
- La Mirada Theatre
1%
Aly Trasher
- HAG
- The Queen's Fools
1%
Sara Jane Bradford
- A DOLL’S HOUSE
- House of Bards
1%
Amy Earhart
- THE HEIDI CHRONICLES
- Group Rep Theater
1%
Lucy Owen
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- Found Spaces through L.A./The Streetcar Project
1%
Amir Levi
- MIRACLE ON 55TH STREET
- Pacific Resident Theatre
1%
William Wilson
- TO EACH THEIR OWN
- Art Crush LA
1%
Cristina Glezoro
- ROMEO Y JULIETA
- BFA
1%
Scott Ruiz
- A CHRISTMAS CAROL
- Long Beach Playhouse
1%
Steven L Sears
- A DOLL’S HOUSE
- House of Bards Theatre Company
1%
Barry Brisco
- THE WISDOM OF EVE
- Whitefire Theatre
1%Best Play THE OPPOSITE OF LOVE
- Hudson Theatres
13%HOW I MET YOUR MASI
- Dynasty Typewriter
5%THE DIARY OF ANNE FRANK
- La Mirada Theatre
3%A CHRISTMAS CAROL
- Long Beach Playhouse
3%A CHRISTMAS CAROL
- Canyon Theatre Guild
3%ROMEO Y JULIETA
- BFA
3%AUGUST: OSAGE COUNTY
- Curtis Theatre
3%A DOLL'S HOUSE
- House of Bards
2%THE BOOK OF WILL
- Conejo Players Theatre
2%1984
- Theatre 68
2%A DOLL’S HOUSE
- House of Bards
2%DIE HARD XMAS
- The Hudson Mainstage
2%STUPID f-ing BIRD
- The MAIN
2%ONE MAN, TWO GUVNORS
- A Noise Within
2%MATILDA THE HUN: THE RAW MEAT
- The Actors Company
2%160 YEARS OF WALKING
- Towne Street Theater
2%CREVASSE
- Son of Semele & Victory Theatre Center
2%MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Conejo Players Theatre
2%ARSENIC & OLD LACE
- Westminster Community Playhouse
2%REEL TO REEL
- Rogue Machine
1%TALES OF THE TRANSCESTORS: THE DIVINE
- Celebration Theatre
1%HELLO, DOLLY!
- Jewish Women's Repertory Company
1%MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Electric Company Theatre
1%ANY TIME AND PLACE
- Bumblebee Productions
1%HAG
- The Queen's Fools
1%Best Production of an Opera DIE FLEDERMAUS
- Valley Opera and Performing Arts
26%PAGLIACCI
- Pacific Opera Project / Heritage Square Museum
17%H.M.S PINAFORE
- Pacific Opera Project / Heritage Square Museum
16%COLD SASSY TREE
- Mission Opera
15%THE MIGHTY CASEY
- Lyric Opera OC
12%SANCTA SUSANNA
- Source/Filter Music Collective
7%DON BUCEFALO
- Pacific Opera Project / The Garibaldina
7%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Joyce Hong and You Chen Zhang
- THE OPPOSITE OF LOVE
- Hudson Theatres
20%
Paul Black
- ONE FOR MY BABY
- All Roads Theatre Company
8%
Aelin Nyx
- HAIR
- Conundrum Theatre
5%
Annie Claire Hudson
- SISTAAHS!: THE BLACK FLAME EXPERIENCE
- Wisteria Theater
4%
Tracee Meltzer & David Navarro
- MATILDA THE HUN: THE RAW MEAT
- The Actors Company
4%
Paige Loter
- HEATHERS
- Backyard Playhouse: Treetop Production
3%
Renee O’Connor
- A DOLL’S HOUSE
- House of Bards
3%
Brad Bentz
- BAT BOY: THE MUSICAL
- The Open Fist Theatre Co.
2%
Brian Johnson
- IN THE HEIGHTS
- Electric Company Theatre
2%
Chris Caputo
- ANNIE
- Rose Center Theater
2%
Dylan F. Thomas
- OKLAHOMA!
- Valley Opera and Performing Arts
2%
Brian Peterson
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Conejo Players Theatre
2%
Colin Tracy
- CABARET
- Jaxx Theatre
2%
Greg Stokes/JaylynKale/Michael Corcoran
- ARSENIC & OLD LACE
- Westminster Community Playhouse
1%
Brayden Hade/Tanya Cyr
- XANADU
- Wisteria Theater
1%
Brayden Hade/Tanya Cyr
- INTO THE WOODS
- Wisteria Theater
1%
Audrey Szot
- DRAT! THE CAT!
- Group Rep
1%
Joel Daavid
- IN THE BAR OF A TOKYO HOTEL
- Hudson Theatre Backstage
1%
Anthony Backman
- THE MARRIAGE ZONE
- SkyPilot Theatre
1%
Tom Brown
- TO EACH THEIR OWN
- Art Crush LA
1%
Chris Caputo
- SOMETHING ROTTEN!
- Rose Center Theater
1%
Rick Steinberg
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Conejo Players Theatre
1%
Mark Mendelson
- THE WEDDING SINGER
- The Colony Theatre
1%
Morgan Taylor
- HAG
- The Queen's Fools
1%
Chris Caputo
- OKLAHOMA!
- Rose Center Theater
1%Best Solo Production ORIGINALS
- The Gardenia Club
17%HA HA HA HA HA HA HA
- Pasadena Playhouse
9%ALONE
- Jaxx Theatre
6%ITS ALL A JOKE
- Whitefire Theatre
6%MISS TUCKER WILL SEE YOU NOW
- LGBT Center
5%BARRYMORE
- Whitefire Theatre
5%EMILY GOGLIA’S LIMELIGHT CLUB
- Bar Lubitsch
4%SHOWSTOPPER
- Whitefire Theatre
4%TANGERINE VAGINA
- Whitefire Theatre
4%GHOST STORY OF CHRISTMAS
- Big Bear Theatre Project
4%STAGE MAMMA: FROM CHILD STAR TO LEADING LADY
- Zephyr Theatre
4%A LIFE BEHIND BARS
- Whitefire Theatre
4%HAIL MARY, NONE OF THE GRACE
- The Whitefire Theatre
3%UNCONDITIONAL
- Skylight Theatre
3%GET HER OFF THIS SET!
- Lyric Hyperion
3%QFWFQ
- Los Angeles LGBT center
3%COMMITTED
- Rogue Machine
3%RESERVOIR DOLLS
- Broadwater Studio
3%AND HER CHILDREN
- Hobgoblin Playhouse
2%THE YOUNG JANE SHOW
- Eastwood Performing Arts Center
2%UNRECONCILED
- Moving Arts
2%BUYER & CELLAR
- The 6th Act
2%HANNAH LESKOSKY
- Jaxx Theatre
2%IN SOME DARK VALLEY
- Moving Arts
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Marshall McDaniel
- THE OPPOSITE OF LOVE
- Hudson Backstage Theatre
22%
Jonathan Burke
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Hollywood Bowl
6%
Allen Barton
- MY DAD’S KID
- Beverly Hills Playhouse
4%
Nicolas Diaz
- HOW I MET YOUR MASI
- Dynasty Typewriter
3%
Alessio Festuccia
- HA HA HA HA HA HA HA
- Pasadena Playhouse
3%
Sean Gray
- A CHRISTMAS CAROL
- Long Beach Playhouse
3%
Jillian Risigari-Gai and Anthony Lopez
- A DOLL’S HOUSE
- House of Bards
3%
David Navarro
- MATILDA THE HUN: THE RAW MEAT
- The Actors Company
3%
Jamie Humiston
- CABARET
- Jaxx Theatre
2%
Elizabeth Rossi
- DIE HARD XMAS
- The Hudson Mainstage
2%
Chris Moscatiello
- BAT BOY: THE MUSICAL
- The Open Fist Theatre Co.
2%
Jeff Gardner
- A MAN OF NO IMPORTANCE
- A Noise Within
2%
Andrew Nagy
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Lewis Family Playhouse
2%
Julia Timmons
- OKLAHOMA!
- Valley Opera and Performing Arts
2%
Josh Swezey
- ANY TIME AND PLACE
- Bumblebee Productions
2%
Danny Fiandaca
- BONNIE & CLYDE
- Rubicon Theatre Company
2%
DAN NEWMAN
- CATS!
- Canyon Theatre Guild
2%
Andy Ames
- HOTBED HOTEL
- Conejo Players Theatre
2%
Ray Gibson
- NATASHA, PIERRE AND THE GREAT COMET OF 1812
- Cypress college
1%
Joe Krause
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Conejo Players Theatre
1%
Brian Newell
- SHAKESPEARE IN LOVE
- Maverick Theater
1%
Izzy Donenberg
- HAG
- The Queen's Fools
1%
Ian Sutherland
- STUPID f-ing BIRD
- The MAIN
1%
Veronika Vorel
- PUMP UP THE VOLUME
- Hudson Theatres
1%
Cricket Myers
- THE UNRAVELING
- Ghost Road Company at the Broadwater
1%Best Special Event JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Hollywood Bowl
26%BROADWAY SHOWSTOPPERS
- Fred Barton & His Orchestra
9%IMMIGRATION IS BEAUTIFUL
- Color & Light Theatre Ensemble
7%A DOLL’S HOUSE
- House of Bards
7%YOU WILL BE FOUND - BENEFIT CONCERT FOR NAMI GREATER LOS ANGELES COUNTY
- Entire Cast
6%FIDDLER ON THE ROOF IN YIDDISH
- The Soraya
6%A HOLIDAY CELEBRATION FEATURING ANGEL CITY BIG BAND & VOPA VOCALISTS
- Valley Opera and Performing Arts
5%SWALLOW
- LA LGBT Center
5%AN EVENING WITH THE MAESTRO
- Broad Stage at the Santa Monica College Performing Arts Center
4%READERS THEATRE A CHRISTMAS CAROL
- Conejo Players Theatre
4%WHAT EVER HAPPENED TO BABY J? A LIVE TABLE READ FUNDRAISER
- Dynasty Typewriter at the Hayworth Theatre
3%CRAZY TALENTED ASIANS
- AJ rafael and East West Players
3%AROUND THE WORLD WITH SONG & SWEETS
- Valley Opera and Performing Arts
3%PHANTOM: AN IMMERSIVE EXPERIENCE
- Charlotte Crocker
2%FELIZ NAVIDAD FIESTA
- Sara Niemietz & Bella Music Group @ Jaxx Theatre
2%SANTASIA - A HOLIDAY COMEDY
- Brandon Loeser, Shaun Loeser, Omar Heywood, Chey Kennedy, Rusty Locke, Tara Jean O'Brien and Adam Slemon
2%SWEET LORRAINE
- WeHo Pride Arts Festival / Celebration Theatre / LA LGBT Center
2%THE FREQUENT FLOATERS
- Laura Schein & Clayton Farris
2%CONEJO IMPROV PLAYERS
- Conejo Players Theatre
1%BILLY BARNES BASH @ CATALINA JAZZ CLUB
- Kay Cole, Director
1%Best Supporting Performer In A Musical
Bar Yosef Ashkenazy
- CATS!
- Canyon Theatre Guild
8%
Amber Wright
- ONE FOR MY BABY
- All Roads Theatre Company
8%
Alex Denysov
- OKLAHOMA!
- Valley Opera and Performing Arts
6%
Audrey Lee
- HEATHERS
- Backyard Playhouse: Treetop Production
4%
Ali Houhoughi
- PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Wisteria Theater
4%
Kay Cole
- THE WEDDING SINGER
- The Colony Theatre
3%
Bernadette ‘Colette’ Peters
- OKLAHOMA!
- Rose Center Theater
3%
Amanda Benjamin
- OKLAHOMA!
- Valley Opera and Performing Arts
2%
Natalie Holt MacDonald
- ONE FOR MY BABY
- All Roads Theatre Company
2%
James Ramirez
- HAIR
- Conundrum Theatre
2%
Charlotte Nevins
- HEATHERS
- Backyard Playhouse: Treetop Production
2%
Lianne Marie Dobbs
- ONE FOR MY BABY
- All Roads Theatre Company
2%
Analía Romero
- IN THE HEIGHTS
- Electric Company Theatre
2%
April Audia
- DRAT! THE CAT!
- Group Rep
2%
Allegra Greenawalt
- NEWSIES
- Conundrum Theatre
1%
Bethany Koulias
- BAT BOY: THE MUSICAL
- Open fist theatre company
1%
Amir Levi
- BAT BOY: THE MUSICAL
- The Open Fist Theatre Co.
1%
Benjamin Mitnick
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Conejo Players Theatre
1%
Lisa Stanley
- PIPPIN
- Jaxx Theatre
1%
Amanda Webb
- GROUNDHOG DAY
- Long Beach Landmark Theatre Company
1%
Tara Cox
- SHREK
- Nocturne Theatre
1%
Chris Caputo
- SOMETHING ROTTEN!
- Rose Center Theater
1%
Chris Bey
- THE WEDDING SINGER
- The Colony Theatre
1%
Augusto Guardado
- RENT
- Simi Valley Cultural Arts Center
1%
Emmon Amid
- THE PRODUCERS
- Kentwood Players
1%Best Supporting Performer In A Play
Michael Mullen
- LOVE! VALOUR! COMPASSION!
- Kentwood Players
5%
Aaron Hunt
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Electric Company Theatre
4%
Delilah Bank
- THE DIARY OF ANNE FRANK
- La Mirada Theatre
4%
Azuay Esteban
- ROMEO Y JULIETA
- BFA
3%
April Hom
- MATILDA THE HUN: THE RAW MEAT
- The Actors Company
3%
Ahkei Togun
- LEAR REDUX
- Odyssey Theatre Ensemble
3%
Amanda Godoy
- AS YOU LIKE IT
- Shakespeare by the Sea
3%
Branda Lock
- A DOLL'S HOUSE
- House of Bards
3%
Josh Swezey
- ANY TIME AND PLACE
- Bumblebee Productions
2%
Bethany Koulias
- STUPID f-ing BIRD
- The MAIN
2%
Allison Turek
- PAINTINGS OF LOV-VE
- Stephanie Feury Studio Theatre 2025 Hollywood Fringe
2%
Benjamin Rasmussen
- A CHRISTMAS CAROL
- Long Beach Playhouse
2%
Vivien Latham
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Conejo Players Theatre
2%
Angel Lopez
- STUPID f-ing BIRD
- The MAIN
2%
Amy Shaughnessy
- THE HEIDI CHRONICLES
- The Group Rep
1%
Mason Conrad
- HAG
- The Queen's Fools
1%
Caroline Buddendorf
- STUPID f-ing BIRD
- The MAIN
1%
Amy Shaughnessy
- THE CURIOUS SAVAGE
- The Group Rep
1%
Trina Estanislao
- A CHRISTMAS CAROL
- Long Beach Playhouse
1%
Erica Wise
- THE DIARY OF ANNE FRANK
- La Mirada Theatre
1%
Armin Shimerman
- OUTSIDE MULLINGAR
- The 6th Act
1%
Shelly Day
- AUGUST: OSAGE COUNTY
- Curtis Theatre
1%
Lara Blanco
- WHICH WAY THE WIND BLOWS
- Charles Stewart Howard Playhouse
1%
Wylie Keele
- SUDDENLY LAST SUMMER
- Whitmore Lindley Theatre Center
1%
William Fix
- A CHRISTMAS CAROL
- Canyon Theatre Guild
1%Best Theatre For Young Audiences Production ALICE IN WONDERLAND
- Nine o’clock players
14%ANNIE
- Rose Center Theater
11%SCHOOL OF ROCK
- Jaxx Theatre
9%A DOLL’S HOUSE
- House of Bards Theatre Company
9%NEWSIES
- Conundrum Theatre
8%CHARLOTTE'S WEB
- Lewis Family Playhouse
7%THE SPONGEBOB MUSICAL: YOUTH EDITION
- Conejo Players Theatre
6%VELVETEEN RABBIT: A TOY STORY
- Conejo Players Theatre
6%THE LITTLE MERMAID
- Buena Park Youth Theater
6%FULLERTON: OUR TOWN (A LITTLE BIT WILDER!)
- Electric Company Theatre
5%JUNIE B. JONES
- Morgan Wixson Theater
5%SATURDAY’S KIDS
- Newhall Family Theatre for the Performing Arts
4%DEAR MRS. CLAUS
- Storybook Family Playhouse
3%WIND IN THE WILLOWS
- Culver City Public Theatre
3%PINOCCHIO
- Morgan Wixson Theatre
3%Favorite Local Theatre
Hudson Theatres
6%
Backyard Playhouse: Treetop Production
4%
Ahmanson Theatre
4%
Rose Center Theater
4%
El Portal
3%
Conejo Players Theatre
3%
A Noise Within
3%
House of Bards
2%
Whitefire Theatre
2%
Jaxx Theatre
2%
Canyon Theatre Guild
2%
Conundrum Theatre
2%
The Colony Theatre
2%
Pasadena Playhouse
2%
5 Star Theatricals
2%
Long Beach Playhouse
2%
Simi Valley Cultural Arts Center
2%
Valley Opera and Performing Arts
2%
La Mirada Theatre for the Performing Arts
2%
LA LGBT Center
2%
Rogue Machine
1%
Curtis Theatre
1%
Elysian Theatre
1%
Wisteria Theater
1%
South Coast Repertory
1%