Kaupunginteatteri Tuo Näyttämölle Lasten Ja Nuorten Näkökulman Ilmastonmuutokseen

Helsingin Kaupunginteatterin ja ShedHelsingin Metsän joulu tuo ensimmäistä kertaa teatterinäyttämölle myös erityislasten ja -nuorten näkökulman ilmastonmuutokseen. Kotimainen musiikkiteatteriuutuus on jouluinen tarina yllättävästä ystävyydestä ja metsien tärkeydestä.

Valtavirrasta poikkeava, erityislapset ja -nuoret huomioiva uusi joulumusikaali Metsän joulu saa ensi-iltansa Helsingin Kaupunginteatterin studio Pasilassa 7. joulukuuta. Heikki Sankarin ohjaaman musikaalin käsikirjoituksesta vastaa ShedHelsingin työryhmä, jonka lapset ja nuoret pääsevät harjoitusprosessin kuluessa vaikuttamaan näytelmätekstin sisältöön.

"Haluan Metsän joulussa korostaa teatterileikkiä, ja päästää lapset ja nuoret esille paitsi esiintyjinä myös tuoda esiin heidän äänensä ja näkökulmansa aiheeseen. Viime keväänä nuoret esittivät huolensa ilmastonmuutoksesta Greta Thunberginjohdolla, ja viime viikkoina huolta ovat aiheuttaneet Amazonin metsäpalot. Nyt nuoret pääsevät aiheeseen liittyen ääneen myös teatterinäyttämöllä. Tällainen teatteriryhmä luo hyvän alustan yhteisvastuulliselle kasvamiselle", sanoo ohjaaja Heikki Sankari.

Metsän joulu on vauhdikas ja jouluinen tarina yllättävästä ystävyydestä, luonnon monimuotoisuuden suojelemisesta ja siitä, mikä joulussa on kaikkein tärkeintä.

Näytelmä kertoo juuri jouluksi uuteen kotiin muuttaneesta Kuusisen perheestä. Joulunodotusta varjostaa kuitenkin äidin työttömyys. Perheen lapset Usko, Toivo ja Lempi päättävät lähteä metsään löytääkseen perheelle joulukuusen, jota tänä vuonna ei ole varaa ostaa. Metsässä he tapaavat metsän eläimet ja puut, jotka osaavatkin puhua. Kun metsä on jälleen uhattuna uuden rakennusprojektin johdosta, lapset päättävät toimia yhdessä eläinten kanssa metsän pelastamiseksi. Ensin heidän täytyy keksiä keino, jolla metsän hakkuu estetään. Vastassaan heillä on ahne pormestari apureineen.

Musikaalissa esiintyy yli sata 8-21-vuotiasta lasta ja nuorta, joista suurin osa on ollut mukana ShedHelsingin musiikkiteatteritoiminnassa alusta (2016) saakka, ja osa nousee suurelle estradille ensimmäistä kertaa. Jotkut nuorista kelailevat pyörätuoleilla, toisia esiintyminen auttaa keskittymään - ja jokaisella rohkeus sekä halu laittaa itsensä likoon.

Teoksen uuden musiikin on säveltänyt Tuomas Kesälä, joka toimii myös nelihenkisen orkesterin kapellimestarina. Koreografian suunnittelevat Tiina Peltonen ja Jyri Numminen ja lavastuksen ja puvut Vilma Mattila. Valosuunnittelusta vastaa Teppo Saarinen.

Ikäsuositus 4-vuotiaasta alkaen.

ShedHelsinki lyhyesti

ShedHelsinki on valtavirrasta poikkeava musiikkiteatterihanke, jossa matka on määränpäätä merkityksellisempi. Toiminta mahdollistaa lapsille ja nuorille tilaisuuden olla esillä omina, ainutkertaisina yksilöinä. Yhdessä ja turvassa.

Tavoitteena on vakiinnuttaa monimuotoisuutta korostava musiikkiteatteri Suomeen ja tehdä Suomesta paikka, jossa uskalletaan uskoa unelmiin ja tulla nähdyksi juuri sellaisena kuin on.

ShedHelsingin esikuvana on Lontoossa toimiva Chickenshed-teatteri, joka on tehnyt erilaisuudesta taidetta yhdessä lasten ja nuorten kanssa jo yli 40 vuotta.

ShedHelsinki Säätiö lyhyesti

Elisan vuonna 2017 perustama säätiö, jonka tarkoituksena on tehdä ShedHelsingin toiminnasta pitkäjänteistä. Säätiön tärkein työ tehdään musiikkiteatteritoiminnan kautta. Sen ansiosta lapset ja nuoret löytävät ystäviä ja pääsevät kokeilemaan ja kehittämään kykyjään. Säätiö mahdollistaa monimuotoista ja erityislapset huomioivaa lapsi- ja nuorisotyötä. Säätiö tukee yhteistyökumppaneiden kanssa luovan esittämisen tilaisuuksia ja tapahtumia kuten musikaaleja.

Metsän joulu -ensi-illat 7.12.2019 klo 14 ja klo 19 Helsingin Kaupunginteatterin studio Pasilassa (Ratamestarinkatu 5)

Liput: 39 € (sis. pm)

Helsingin Kaupunginteatterin lipunmyynti, Ensi linja 2, ma-pe klo 9-17.30, Eläintarhantie 5 la klo 11-19 ja tuntia ennen esitystä sekä Lippupiste ma-la klo 9 - 21, su klo 10 - 18, puh. 0600 900 900 (2 €/min+pvm)

www.hkt.fi

https://www.shedhelsinki.fi/

https://hkt.fi/





