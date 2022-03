Using Britney Spears's Songs NOITES DE VERAO – O MUSICAL Gives a Contemporary and Gay Reinterpretation to Shakespeare's 'A Midsummer Night's Dream'

Can you imagine Shakespeare's A Midsummer Night's Dream told to the sound of pop princess Britney Spears in a musical, contemporary and with a completely new gay reinterpretation? For this is Noites de Verão (Summer Nights).



In this plot, the couples Hermes and Lissandro, Heleno and Demetrius go to Las Vegas, where the first couple intend to get married. In Sin City they find the Magic Chapel, that belongs to Oberon, a fortune teller who, together with his assistant, Puck, decides to give these boys a helping hand. A mistake caused by Puck ends up causing a big mess.

Noites de Verão é uma releitura gay e contemporânea do grande clássico de William Shakespeare Sonho de Uma Noite de Verão, com trama costurada por canções da princesinha do pop Britney Spears, que trazem um tom divertido, animado e muitas vezes irônico ao espetáculo.

Renan Mansur (as Demétrio), Lucas Gui (as Lissandro),

Julio Velloso (as Hermes) and

Gregory Olegario Fernandes (as Heleno)

photo by Arthur Pedroso

Na trama, os casais Hermes e Lissandro, Heleno e Demétrio vão para Las Vegas, onde o primeiro casal que vive um romance às escondidas pretende se casar. O segundo casal vai para lá em segredo a fim de apadrinhar a união.

Na "Cidade do Pecado", encontram a capela Magic Chapel, que pertence a Oberon, um vidente que, junto com sua assistente, Puck, resolve dar uma forcinha à vida amorosa dos meninos preparando um "drink especial". Mas um mal-entendido causado por Puck acaba criando uma grande confusão na vida deles.

Mas como tudo o que acontece em Vegas acaba em Vegas, Puck e Oberon percebem o erro e precisam correr contra o tempo para desfazer o feitiço antes que um dano maior aconteça.

Arthur Pedroso (as Oberon) and

Allana Silva (as Puck)

photo by Arthur Pedroso

Texto: Julio Velloso

Direção Geral e Coreografias: Julio Velloso

Direção Musical: Ricardo Taveira

Elenco: Julio Velloso, Gregory Olegario Fernandes, Lucas Gui, Renan Mansur, Arthur Pedroso, Allana Silva, Giulie Tanze, Gi Torelli e Bruno Germano

Figurinos: Julio Velloso e Gi Torelli

Cenografia: Julio Velloso e Arthur Pedroso

Redes Sociais: Arthur Pedroso



