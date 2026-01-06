THE MORNING AFTER (A Manhã Seguinte): International Comedy Hit Opens Brazilian Run in São Paulo

by Claudio Erlichman. The production runs from January 09th trough March 1st, at Teatro VillaLobos.
São Paulo, Brazil — What if love begins after the first "good morning"? That playful question is at the heart of The Morning After (A Manhã Seguinte), the hit romantic comedy by acclaimed British playwright Peter Quilter, which opens in São Paulo on January 9 at Teatro VillaLobos, inside Shopping Villa Lobos. The production runs through March 1, with performances on Fridays and Saturdays at 8 p.m. and Sundays at 6 p.m.
A success in more than ten countries, The Morning After arrives in São Paulo following a warmly received premiere in Rio de Janeiro and sold-out performances in other Brazilian cities. Light, witty and full of unexpected turns, the play explores chance encounters, unconventional families and the emotional chaos that arises when no one quite says what they are feeling. The Brazilian cast brings together well-known names from stage and screen: Carol Castro, Bruno Fagundes, Gustavo Mendes and Angela Rebello. Direction is shared by Thereza Falcão and Bel Kutner, who emphasize the play’s delicate balance between humor and emotional truth.
The story centers on Kátia (Carol Castro) and Tomás (Bruno Fagundes), two strangers who meet by chance and wake up the next morning in the same bedroom—surrounded by awkward silences and unanswered questions. What might have remained an intimate, if uncomfortable, moment quickly escalates when Kátia’s outspoken mother, played by Angela Rebello, shows up unannounced, armed with strong opinions and zero filter. Adding fuel to the fire is Márcio (Gustavo Mendes), Kátia’s irreverent brother, whose sharp humor and lack of restraint turn the situation into comedic chaos. Together, this irresistible quartet transforms an ordinary morning into a revealing—and hilarious—reckoning. “For me, directing The Morning After is about exploring, with delicacy and humor, the discomfort of the unexpected,” says director Thereza Falcão. “The play is really about real encounters—and especially about everything that remains unsaid.” Bel Kutner adds, “What’s most beautiful about this comedy is that it makes us laugh at who we are: vulnerable, contradictory and human. It’s theatre rooted in affection, lightness and truth.”
Beyond its Brazilian success, The Morning After has earned glowing reviews internationally, with critics praising its sharp writing and crowd-pleasing humor. British and European publications have described it as “pure fun,” “wonderfully funny” and “a radiant production greeted with standing ovations.” The play’s intimate setting and emotional warmth resonate deeply with everyday life, highlighting how meaningful stories often begin in the most unexpected moments. Written by Peter Quilter—one of the most widely staged contemporary playwrights in the world—The Morning After reinforces his reputation for combining humor, emotional depth and memorable characters. With its mix of laughter, tenderness and surprise, the production promises São Paulo audiences an engaging reminder that sometimes life—and love—really does begin the morning after.
E se o amor começasse depois do primeiro “bom dia”? Essa pergunta espirituosa está no centro de A Manhã Seguinte, comédia romântica de sucesso do aclamado dramaturgo britânico Peter Quilter, que estreia em São Paulo no dia 9 de janeiro, no Teatro VillaLobos, no Shopping Villa Lobos. A temporada segue até 1º de março, com sessões às sextas e sábados, às 20h, e aos domingos, às 18h.
Sucesso em mais de dez países, A Manhã Seguinte chega à capital paulista após uma estreia calorosamente recebida no Rio de Janeiro e sessões lotadas em cidades como Belo Horizonte, Curitiba, João Pessoa e Brasília. Leve, espirituosa e repleta de reviravoltas, a peça aborda encontros inesperados, famílias nada convencionais e o caos emocional que surge quando ninguém diz exatamente o que está sentindo. O elenco brasileiro reúne nomes consagrados do teatro e da televisão: Carol Castro, Bruno Fagundes, Gustavo Mendes e Angela Rebello. A direção é assinada por Thereza Falcão e Bel Kutner, que destacam o equilíbrio delicado entre humor e verdade emocional presente na obra.
A trama acompanha Kátia (Carol Castro) e Tomás (Bruno Fagundes), dois desconhecidos que se conhecem por acaso e acordam na manhã seguinte no mesmo quarto, cercados de silêncios constrangedores e perguntas sem resposta. O que poderia permanecer como um momento íntimo — ainda que embaraçoso — ganha novos contornos com a chegada inesperada da mãe de Kátia, vivida por Angela Rebello, uma mulher franca, cheia de opiniões e sem qualquer filtro. Para completar o caos, surge Márcio (Gustavo Mendes), o irmão irreverente, dono de um humor afiado e talento especial para bagunçar tudo. Juntos, os quatro transformam uma manhã comum em um acerto de contas revelador — e hilariante. “Dirigir A Manhã Seguinte é explorar com delicadeza e humor o desconforto do inesperado”, afirma Thereza Falcão. “A peça fala sobre encontros reais — e, sobretudo, sobre tudo aquilo que não é dito”. Bel Kutner complementa: “O mais bonito dessa comédia é que ela nos faz rir daquilo que somos: vulneráveis, contraditórios e humanos. É um teatro de afeto, leveza e verdade”.
Além do sucesso no Brasil, A Manhã Seguinte acumula elogios da crítica internacional, com veículos destacando o texto afiado e o humor envolvente. Publicações do Reino Unido e da Europa descrevem o espetáculo como “pura diversão”, “maravilhosamente engraçado” e “uma montagem radiante, ovacionada de pé pelo público”.
Escrita por Peter Quilter, um dos dramaturgos contemporâneos mais encenados do mundo, A Manhã Seguinte reafirma sua marca registrada: humor, emoção e personagens inesquecíveis. O ambiente íntimo e o tom afetivo da peça dialogam diretamente com a vida cotidiana, lembrando que histórias transformadoras muitas vezes nascem dos encontros mais improváveis. Com risos, ternura e surpresa, o espetáculo promete ao público paulistano uma experiência envolvente — e a lembrança de que, às vezes, a vida (e o amor) só começam mesmo… na manhã seguinte.
Ficha técnica:
A MANHÃ SEGUINTE
Texto: Peter Quilter
Adaptação do texto: Thereza Falcão
Direção: Thereza Falcão e Bel Kutner
Elenco: Carol Castro, Bruno Fagundes, Gustavo Mendes e Angela Rebello
Cenário: Nello Marrese
Figurino: Mauro Leite
Produção de Elenco: Felipe Ventura
Assessoria de Imprensa: Carlos Pinho
Apoios: Marcela Rosário
Marketing e Comercial: Mauricio Tavares
Produção Geral, Financeiro e Administração: Sérgio Lopes
Direção de Produção: Filomena Mancuzo
Produção Executiva: Álvaro Antônio
Serviço:
Temporada: de 09 de janeiro a 01 de março de 2026
Sessões: sexta e sábado, às 20h, e domingo, às 18h
Local: Teatro VillaLobos – Shopping Villa Lobos – Av. Dra. Ruth Cardoso, 4777 - Jardim Universidade Pinheiros, São Paulo - SP
Classificação etária: 12 anos
Duração: 80 minutos
Gênero: comédia
Ingressos: de R$ 21 a R$ 150
Vendas pela internet: https://bileto.sympla.com.br/event/112709/d/346847
Rede social: https://www.instagram.com/amanhaseguinte/
