Happiness Takes the Stage: Starring Zeca Baleiro Musical FELICIDADE Opens in São Paulo

What would happen if happiness arrived suddenly — and refused to leave? That simple yet provocative question lies at the heart of Felicidade, a new Brazilian musical comedy that opens on January 7, 2026, at Teatro Sérgio Cardoso, in São Paulo, running through February 1. Written by celebrated cartoonist and playwright Caco Galhardo and directed by Dani Angelotti, Felicidade blends theatre, music and comic-book aesthetics to tell the story of a successful writer, journalist and influencer who wakes up one morning inexplicably happy. There is no reason, no breakthrough, no external trigger — yet the joy persists. What begins as an unusually good day quickly becomes a radical transformation of identity, forcing the protagonist to adapt to a new way of being. But if she can change, will the world around her change too?

The lead role is played by Martha Nowill, whose performance explores the paradoxes of constant happiness in a society marked by anxiety, frustration and collective sadness. Being happy all the time, the play suggests, also has its costs — and its conflicts. The production arrives at a particularly resonant moment in Brazil, following studies that placed the country at the top of global depression rates during the Covid-19 pandemic, prompting deeper reflections on emotional well-being and collective joy. Music is a central character in Felicidade. The show features original songs and live musical direction by acclaimed singer-songwriter Zeca Baleiro, who also appears onstage alongside percussionist Layla Silva. Known for his long-standing relationship with theatre, Baleiro describes his presence in the production not as acting, but as embodying a stage persona — “an exu, an angel who sings, who guides destinies,” as he puts it. His live participation adds a concert-like energy that reinforces the show’s hybrid format.

Inspired by Tom Zé’s song Vai (Menina Amanhã de Manhã), the play was born from Galhardo’s imagination during the pandemic years. Listening to the song, he envisioned a woman overwhelmed by happiness overnight. The idea quickly became a script, which Galhardo personally shared with Tom Zé — and soon received the composer’s enthusiastic approval. Director Dani Angelotti embraced the challenge of translating Galhardo’s comic-strip sensibility to the stage, weaving together theatrical language, music and visual elements reminiscent of graphic novels. The result is a playful yet thoughtful production that offers multiple artistic experiences at once. According to Angelotti, the decision to invite Baleiro went beyond composing music: the collaboration evolved into a live, interactive presence that dialogues directly with the actors and the narrative.

The cast also includes Eduardo Estrela, Luisa Micheletti, Nilton Bicudo and Willians Mezzacapa, supporting Nowill in a story that balances humor, surrealism and social commentary. For Nowill, Felicidade marks her third collaboration with Galhardo — a partnership she values for its strong female protagonists and its distinctive blend of realism and absurdity. “There’s always something that displaces the characters from reality”, she notes, “something unexplained, almost surreal — and that’s what makes it so compelling”. Produced by Morente Forte Produções Teatrais, which celebrates 40 years of activity, and presented by Cubo Produções, Felicidade arrives as both entertainment and reflection. Light in tone but rich in meaning, the musical invites audiences to laugh, listen and consider a fundamental question: in a world full of conflicts, can happiness be personal — or must it also be shared?

What happens when happiness becomes permanent? Felicidade explores the idea.

photo by Jonatas Marques.

O que aconteceria se a felicidade chegasse de repente — e se recusasse a ir embora? Essa pergunta simples e provocadora está no centro de Felicidade, nova comédia musical brasileira que estreia em 7 de janeiro de 2026 no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, com temporada até 1º de fevereiro.

Escrita pelo consagrado cartunista e dramaturgo Caco Galhardo e dirigida por Dani Angelotti, Felicidade mistura teatro, música e estética de histórias em quadrinhos para contar a história de uma escritora, jornalista e influenciadora de sucesso que acorda, certa manhã, inexplicavelmente feliz. Não há motivo, conquista ou gatilho externo — ainda assim, a alegria persiste. O que começa como um dia excepcional logo se transforma em uma mudança radical de identidade, obrigando a protagonista a se adaptar a uma nova forma de existir. Mas, se ela muda, será que o mundo ao seu redor também mudará?

O papel principal é vivido por Martha Nowill, cuja interpretação explora os paradoxos da felicidade constante em uma sociedade marcada pela ansiedade, frustrações e tristezas coletivas. Ser feliz o tempo todo, sugere a peça, também tem seu preço — e seus conflitos. O espetáculo chega em um momento particularmente significativo no Brasil, após estudos que colocaram o país no topo do ranking mundial de casos de depressão durante a pandemia de Covid-19, despertando reflexões mais profundas sobre bem-estar emocional e felicidade coletiva.

Zeca Baleiro on stage in the musical Felicidade.

photo by Jonatas Marques.

A música é um personagem central em Felicidade. O espetáculo conta com canções originais e direção musical ao vivo de Zeca Baleiro, que também está em cena ao lado da percussionista Layla Silva. Conhecido por sua longa relação com o teatro, Baleiro descreve sua presença não como atuação, mas como a encarnação de um personagem de palco — “um exu, um anjo que canta, que conduz destinos”, como define. Sua participação ao vivo imprime ao espetáculo uma energia de show, reforçando o formato híbrido da montagem.

Inspirado na canção Vai (Menina Amanhã de Manhã), de Tom Zé, o texto nasceu da imaginação de Galhardo durante os anos da pandemia. Ao ouvir a música, ele visualizou uma mulher tomada pela felicidade da noite para o dia. A ideia rapidamente se transformou em dramaturgia, que o autor fez questão de compartilhar pessoalmente com Tom Zé — recebendo, pouco depois, a aprovação entusiasmada do compositor.

The lead role is played by Martha Nowill,

whose performance explores the paradoxes of constant happiness

in a society marked by collective anxiety, frustration, and sadness.

photo by Jonatas Marques.

A diretora Dani Angelotti abraçou o desafio de levar ao palco a sensibilidade de quadrinhos característica da obra de Galhardo, entrelaçando linguagem teatral, música e elementos visuais inspirados no universo das HQs. O resultado é um espetáculo leve, mas reflexivo, que oferece ao público múltiplas experiências artísticas. Segundo Angelotti, o convite a Zeca Baleiro foi além da composição da trilha: a parceria evoluiu para uma presença viva e interativa em cena, em diálogo direto com os atores e a narrativa.

O elenco conta ainda com Eduardo Estrela, Luisa Micheletti, Nilton Bicudo e Willians Mezzacapa, que contracenam com Nowill em uma história que equilibra humor, surrealismo e comentário social. Para Martha Nowill, Felicidade marca sua terceira colaboração com Galhardo — uma parceria que ela valoriza pela força das protagonistas femininas e pela mistura singular de realismo e absurdo. “Sempre há algo que desloca os personagens da realidade”, observa a atriz, “algo inexplicável, quase surreal — e é isso que torna tudo tão interessante”.

Produzido pela Morente Forte Produções Teatrais, que celebra 40 anos de trajetória, e realizado pela Cubo Produções, Felicidade chega como entretenimento e reflexão. Leve no tom, mas rica em significados, a comédia musical convida o público a rir, ouvir e refletir sobre uma questão fundamental: em um mundo repleto de conflitos, a felicidade pode ser apenas individual — ou precisa ser compartilhada?

What if happiness never went away?

Felicidade is a musical comedy about too much happiness.

photo by Jonatas Marques.

Ficha técnica

Texto: Caco Galhardo. Direção Geral: Dani Angelotti. Direção Musical e participação ao vivo: Zeca Baleiro.

Com: Martha Nowill, Eduardo Estrela, Luisa Micheletti, Nilton Bicudo, Willians Mezzacapa. Participação musical: Layla Silva.

Assistente de direção e Coro: Raphael Gama. Colaboração artística: André Acioli. Cenário e Figurino: Kleber Montanheiro. Identidade visual: Caco Galhardo e Luciana Nunes. Designer de Luz: Gabriele Souza. Designer de Som: João Baracho. Direção de movimento e Coreografias: Zuba Janaina. Preparação Vocal: Ana Luiza. Designer: Laerte Késsimos e Luciano Angelotti. Fotos: Edson Kumasaka. Visagismo: Louise Helène. Social Media: Isabella Pacetti. Assessoria de Imprensa: Adriana Balsanelli e Renato Fernandes. Camareira: Ana Preta. Operação de som: Carlos Pereira. Operação de luz: Rafael Boese. Contrarregra e Participação: Luiz Carlos Ferreira. Microfonista e Participação: Claudi Ferreira. Assistente de produção: Juliana Barbosa. Direção de Produção: Selma Morente. Coordenação de Comunicação: Célia Forte. Produção Executiva: Camila Scheffer e Egberto Simões. Idealização: Dani Angelotti e Martha Nowill. Uma produção Morente Forte Produções Teatrais. Realização: Cubo Produções.

SERVIÇO

FELICIDADE

Estreia 07 de janeiro de 2026

Temporada: 07 de janeiro a 1º de fevereiro

Quartas, quintas e sextas-feiras às 20h; Sábados às 17h e 20h; Domingos às 17h

Classificação etária: 14 anos. Duração: 80 minutos.

Instagram: @felicidadeteatro

Ingressos: https://bileto.sympla.com.br/event/112106

Quartas:

Plateia central frente: R$ 150,00

Plateia central fundo: R$ 120,00

Plateia lateral frente: R$ 130,00

Plateia lateral fundo: R$ 100,00

Balcão: R$ 70,00

Quintas:

Plateia central frente: R$ 160,00

Plateia central fundo: R$ 130,00

Plateia lateral frente: R$ 130,00

Plateia lateral fundo: R$ 110,00

Balcão: R$ 80,00

Sextas:

Plateia central frente: R$ 200,00

Plateia central fundo: R$ 160,00

Plateia lateral frente: R$ 180,00

Plateia lateral fundo: R$ 140,00

Balcão: R$ 100,00

Sábados e domingos:

Plateia central frente: R$ 220,00

Plateia central fundo: R$ 180,00

Plateia lateral frente: R$ 200,00

Plateia lateral fundo: R$ 160,00

Balcão: R$ 120,00

Para todos os dias:

Plateia central fundo (% limitada – Valor popular) – R$ 50,00

Plateia lateral fundo (% limitada – Valor popular) – R$ 50,00

Balcão (% limitada – Valor popular) – R$ 50,00

Venda: Sympla.com.br

Teatro Sérgio Cardoso

Teatro Sérgio Cardoso | Sala Nydia Licia (Capacidade: 827 lugares)

R. Rui Barbosa, 153 - Bela Vista, São Paulo – SP