CARMINA BURANA BALLET Brings Dance, Music and Technology to São Paulo

São Paulo, Brazil — One of the most powerful musical works of the 20th century is about to gain a striking new life on the Brazilian stage. Carmina Burana Ballet, by Portugal’s acclaimed Vortice Dance Company, opens on January 22 at Teatro Liberdade, in São Paulo, for a short and highly anticipated season. Produced by Infinitus, part of Grupo IN, the production arrives in Brazil after winning over European audiences and has already proven its appeal: more than 2,500 tickets were sold during pre-sale alone, leading to the addition of two extra performances.

Inspired by Carl Orff’s iconic cantata composed in 1936, the ballet transforms the monumental score into an immersive sensory experience that unites contemporary dance, music and cutting-edge videomapping. Orff’s work, based on 24 medieval poems from the Carmina Burana manuscript — a collection of satirical, irreverent and often provocative texts written between the 11th and 13th centuries — is best known for its opening and closing movement, O Fortuna, one of the most frequently performed and recorded classical pieces in history.

Under the artistic and choreographic direction of Cláudia Martins and Rafael Carriço, Carmina Burana Ballet revisits these ancient verses and Orff’s dramatic music to create a powerful physical and visual dramaturgy. Themes such as love, desire, faith, power and the fragility of human existence are translated into movement, light and digital imagery, guiding the audience through a journey shaped by the ever-turning wheel of Fortune — a symbol of fate and constant transformation.

Originally developed in the cloisters of Portugal’s Alcobaça Monastery, the production reflects on the body in confinement and the human longing for transcendence. The dancers’ intense physicality, combined with innovative projections and digital scenography, turns the stage into a ritual space where the sacred and the profane, flesh and spirit, ecstasy and redemption coexist.

Renowned for seamlessly blending art and technology, the Vortice Dance Company is today one of Europe’s most awarded contemporary dance companies. Its repertoire includes internationally celebrated productions such as The Rite of Spring, Dracula and Chroma, presented in more than 30 countries. With its São Paulo debut, Carmina Burana Ballet offers Brazilian audiences a rare opportunity to experience a production of international caliber — reaffirming the city’s position as a major hub for large-scale cultural events in Latin America.

Carmina Burana Ballet blends contemporary dance, Carl Orff’s music

and digital technology in a groundbreaking sensory experience in Brazil.

photo by Rita Carmo.

Com produção e realização da Infinitus, do Grupo IN, o espetáculo da prestigiada Vortice Dance Company estreia em janeiro de 2026 no Teatro Liberdade, em São Paulo, após conquistar plateias europeias.

Uma das obras musicais mais poderosas do século XX está prestes a ganhar uma nova e impactante vida nos palcos brasileiros. Carmina Burana Ballet, da aclamada Vortice Dance Company, de Portugal, estreia no dia 22 de janeiro no Teatro Liberdade, em São Paulo, para uma curta e aguardada temporada. Produzido pela Infinitus, do Grupo IN, o espetáculo chega ao Brasil após conquistar plateias europeias e já demonstra sua força: mais de 2.500 ingressos foram vendidos apenas na pré-venda, o que motivou a abertura de duas sessões extras.

Inspirado na icônica cantata de Carl Orff, composta em 1936, o balé transforma a trilha monumental em uma experiência sensorial imersiva que une dança contemporânea, música e videomapping de última geração. A obra de Orff, baseada em 24 poemas medievais do manuscrito Carmina Burana — uma coleção de textos satíricos, irreverentes e frequentemente provocativos escritos entre os séculos XI e XIII — é mundialmente conhecida pelo movimento de abertura e encerramento, O Fortuna, uma das peças clássicas mais executadas e gravadas da história.

The Vortice Dance Company transforms the Teatro Liberdade stage

into a powerful visual and emotional ritual.

photo by Rita Carmo.

Sob a direção artística e coreográfica de Cláudia Martins e Rafael Carriço, Carmina Burana Ballet revisita esses versos ancestrais e a música dramática de Orff para construir uma potente dramaturgia física e visual. Temas como amor, desejo, fé, poder e a fragilidade da existência humana são traduzidos em movimento, luz e imagens digitais, conduzindo o público por uma jornada marcada pela roda da Fortuna — símbolo do destino e da constante transformação da vida.

Criado originalmente nos claustros do Mosteiro de Alcobaça, em Portugal, o espetáculo propõe uma reflexão sobre o corpo em confinamento e o anseio humano pela transcendência. A fisicalidade intensa dos bailarinos, aliada ao uso inovador de projeções e cenografia digital, transforma o palco em um espaço ritual, onde sagrado e profano, carne e espírito, êxtase e redenção coexistem.

Reconhecida por integrar arte e tecnologia com grande sensibilidade estética, a Vortice Dance Company é hoje uma das companhias de dança contemporânea mais premiadas da Europa. Seu repertório inclui produções consagradas internacionalmente como A Sagração da Primavera, Drácula e Chroma, apresentadas em mais de 30 países. Com sua estreia em São Paulo, Carmina Burana Ballet oferece ao público brasileiro a rara oportunidade de vivenciar um espetáculo de padrão internacional, reafirmando a cidade como um dos principais polos culturais da América Latina.

Through light, movement and sound, the performance invites reflection on the body,

time and human vulnerability.

photo by Rita Carmo.

SERVIÇO:

CARMINA BURANA BALLET

Local: Teatro Liberdade

Rua São Joaquim nº129 - Liberdade – São Paulo

Datas: Estreia 22/01/26 à 22/02/26 (Curta temporada)

Horário: 20h00 e nos dias 21 e 22/02/26 às 17h e 20h.

Setores:

Plateia Premium: R$220,00 (Inteira) | R$110,00 (Meia-entrada)

Plateia: R$180,00 (Inteira) R$60,00 | (Meia-entrada)

Balcão A Visão Parcial: R$80,00 (Inteira) | R$40,00 (Meia-entrada)

Balcão A: R$120,00 (Inteira) R$60,00 | (Meia-entrada)

Balcão B: R$100,00 (Inteira) | R$50,00 (Meia-entrada)

Vendas: Site Sympla (https://bileto.sympla.com.br/event/111898) e bilheteria física

Duração: 70 minutos

Gênero: Dança

Classificação: 16 anos

Abertura da casa: 1h antes do início do evento

Bilheteria física (sem taxa de conveniência)

Horário de funcionamento de bilheteria: Atendimento presencial: De terça à sábado das 13h00 às 19h00. Domingos e feriados apenas em dias de espetáculos até o início da apresentação.