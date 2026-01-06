BROKEBACK MOUNTAIN Opens in São Paulo in Only the Second Official Stage Production Worldwide

🎭 NEW! Brazil Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Brazil & beyond. ✨ Sign Up

One of the most moving love stories of modern times is returning to the stage. O Segredo de Brokeback Mountain (Brokeback Mountain), the acclaimed theatrical adaptation of Annie Proulx’s short story, officially opens in São Paulo at Teatro Itália on January 14, marking only the second official stage production of the work anywhere in the world. Produced by Avante Produções, the musical runs through March 26 and brings to Brazilian audiences a production that has already earned major acclaim in London. The first stage version premiered in 2023 at Soho Place Theatre, starring Mike Faist and Lucas Hedges, and was celebrated for its emotional restraint, musical intimacy and powerful performances, collecting nominations and awards from the WhatsOnStage Awards and the Evening Standard Theatre Awards.

Set in the American West of the 1960s, Brokeback Mountain tells the story of Jack Twist and Ennis Del Mar, two young, impoverished cowboys hired to herd sheep on the isolated Brokeback Mountain. Weeks of harsh weather, solitude and grueling labor give way to an unexpected and deeply intense romance. When the job ends, the men return to their separate lives — marriages, routines and social expectations — leaving behind a part of themselves on the mountain that they spend the rest of their lives longing to reclaim. Written by Ashley Robinson and adapted directly from Proulx’s original text, the play explores themes of love, repression, fear and intolerance with remarkable delicacy. While the story is widely known through Ang Lee’s Oscar-winning 2005 film, the stage version offers a more intimate and immediate emotional experience, emphasizing silence, memory and the weight of unspoken desire.

The Brazilian production stars Marcéu Pierrotti and Júlio Oliveira as Ennis and Jack, respectively, and is directed by Moacyr Góes. The Portuguese translation is by Miguel Góes, and the original score is composed by Dan Gillespie Sells, whose music plays a central role in shaping the characters’ inner lives. In London, the songs were performed live onstage, a feature that helped critics praise the production’s understated yet devastating emotional impact.

After premiering in Rio de Janeiro in 2024, the Brazilian staging now arrives in São Paulo, reaffirming the story’s enduring relevance nearly two decades after it first reached the screen. At its core, Brokeback Mountain remains a universal reflection on the cost of denying love and the quiet courage required to feel deeply in a world that forbids it. With its blend of music, theatre and raw human emotion, O Segredo de Brokeback Mountain promises to be one of the most significant and affecting theatrical events of the season in São Paulo — a reminder that some love stories, no matter how restrained or silenced, continue to resonate across generations and borders.

From screen to stage: Brokeback Mountain finds new life as a play in São Paulo.

photo by Press Release.

Uma das histórias de amor mais marcantes dos tempos modernos chega finalmene aos palcos. O Segredo de Brokeback Mountain, adaptação teatral aclamada do conto de Annie Proulx, estreia oficialmente em São Paulo no Teatro Itália no dia 14 de janeiro, marcando apenas a segunda montagem oficial da obra no mundo.

O Segredo de Brokeback Mountain: o amor proibido que marcou o cinema contemporâneo

Lançado em 2005, O Segredo de Brokeback Mountain ultrapassou rapidamente a condição de filme independente para se tornar um dos títulos mais emblemáticos da história recente do cinema. Com orçamento modesto — cerca de US$ 14 milhões —, o longa dirigido por Ang Lee conquistou público, crítica e relevância cultural, arrecadando aproximadamente US$ 83 milhões em bilheteria mundial e provocando debates que extrapolaram as telas. Indicado a oito Oscars — incluindo Filme, Direção, Roteiro Adaptado, Ator (Heath Ledger), Ator Coadjuvante (Jake Gyllenhaal), Atriz Coadjuvante (Michelle Williams), Fotografia e Trilha Sonora —, o filme era considerado favorito ao prêmio principal em 2006. A vitória de Crash – No Limite na categoria de Melhor Filme gerou controvérsia e levantou questionamentos sobre o conservadorismo da Academia. Ainda assim, Brokeback Mountain saiu consagrado, vencendo as categorias de Melhor Diretor, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Trilha Sonora.

Brokeback Mountain Theatrical

release poster.

Mais do que um “filme sobre um romance gay”, a obra se impõe como um drama profundo sobre solidão, repressão emocional e os efeitos devastadores de um amor vivido às escondidas. Com ritmo deliberadamente lento e contemplativo, o longa toca espectadores que, independentemente de orientação sexual, já enfrentaram amores impossíveis, silêncios forçados e escolhas motivadas pelo medo ou pela pressão social. Ao retratar personagens que vivem uma mentira cotidiana, o filme expõe como a negação do afeto pode destruir não apenas indivíduos, mas também aqueles que os cercam.

A história é baseada no conto homônimo de E. Annie Proulx, autora de The Shipping News. O roteiro assinado por Larry McMurtry e Diana Ossana mantém extrema fidelidade ao texto original, expandindo situações e personagens sem trair o espírito da obra literária — inclusive em seu desfecho, já sugerido no conto. Grande parte da força do filme reside na direção sensível de Ang Lee. Estrangeiro olhando para um dos maiores mitos da cultura norte-americana — o cowboy —, Lee evita o sensacionalismo e trata o tema com delicadeza, humanidade e rigor estético. Curiosamente, o diretor já havia abordado conflitos semelhantes em O Banquete de Casamento (1993), filme que o revelou internacionalmente. Seu olhar distanciado sobre a paisagem e os códigos do Oeste americano contribuiu para transformar o romance em uma tragédia universal.

Ambientado em 1963, Brokeback Mountain acompanha Ennis Del Mar (Heath Ledger) e Jack Twist (Jake Gyllenhaal), dois jovens cowboys desempregados contratados para cuidar de ovelhas em uma montanha isolada no Wyoming. O cenário é hostil, frio e solitário — quase um personagem à parte. Ennis é introspectivo, fechado, incapaz de expressar sentimentos; Ledger constrói o personagem com gestos contidos e uma fala quase engolida, reforçando sua repressão emocional. Jack, por sua vez, é mais expansivo, mais consciente de seus desejos e menos disposto a aceitar o silêncio como destino.

Ao subverter o arquétipo do cowboy — símbolo máximo da virilidade e da masculinidade americana —, o filme não o ridiculariza nem o desconstrói de forma caricata. Pelo contrário: humaniza esses homens e revela a violência simbólica de uma cultura que não lhes permite amar livremente. Com o passar dos anos, O Segredo de Brokeback Mountain consolidou-se como uma obra fundamental do cinema do século XXI. Mais do que um marco na representação LGBTQIA+ nas telas, permanece como um retrato pungente daquilo que acontece quando o amor precisa ser escondido — e do preço alto cobrado por uma vida vivida à margem do próprio desejo.

Das telas para o palco: uma história de amor atemporal chega ao teatro brasileiro

Left to right: Marcéu Pierrotti (as Ennis del Mar)

and Júlio Oliveira (as Jack Twist).

photo by Terci Melo.

Com realização da Avante Produções, O Segredo de Brokeback Mountain fica em cartaz até 26 de março e traz ao público brasileiro uma produção que já conquistou grande reconhecimento em Londres. A primeira versão teatral estreou em 2023 no Soho Place Theatre, estrelada por Mike Faist e Lucas Hedges, sendo celebrada pela contenção emocional, pela intimidade musical e pelas atuações potentes, além de ter recebido indicações e prêmios do WhatsOnStage Awards e do Evening Standard Theatre Awards.

A montagem brasileira é protagonizada por Marcéu Pierrotti e Júlio Oliveira nos papéis de Ennis e Jack, com direção de Moacyr Góes. A tradução é de Miguel Góes e a trilha sonora original é assinada por Dan Gillespie Sells, cuja música tem papel central na construção emocional dos personagens. Em Londres, as canções eram interpretadas ao vivo em cena — um dos elementos mais elogiados pela crítica, que destacou o impacto emocional contido e devastador da produção.

Com texto de Ashley Robinson, fielmente adaptado do conto original de Proulx, a montagem aborda temas como amor, repressão, medo e intolerância com extrema delicadeza. Embora a história seja amplamente conhecida pela premiada versão cinematográfica dirigida por Ang Lee em 2005, a adaptação teatral propõe uma experiência mais íntima e imediata, valorizando o silêncio, a memória e o peso do desejo não dito. Assim a versão teatral também é ambientada no interior dos Estados Unidos na década de 1960, narrando a história dos dois jovens cowboys pobres contratados para cuidar de ovelhas em uma região isolada conhecida como Brokeback Mountain. Semanas de trabalho árduo, frio intenso e solidão dão lugar a uma intimidade inesperada, que se transforma em um romance profundo e conflituoso. Ao fim do trabalho, os dois retornam às suas vidas — marcadas por casamentos, rotinas e expectativas sociais — deixando na montanha uma parte essencial de quem são, que passam o resto da vida tentando recuperar.

Após temporada no Rio de Janeiro em 2024, a produção chega agora a São Paulo, reafirmando a força e a atualidade da narrativa quase duas décadas após sua consagração no cinema. No centro de O Segredo de Brokeback Mountain está uma reflexão universal sobre o custo de negar o amor e a coragem silenciosa necessária para sentir profundamente em um mundo que impõe limites. Unindo música, teatro e emoção humana em estado bruto, O Segredo de Brokeback Mountain promete ser um dos acontecimentos teatrais mais significativos e comoventes da temporada paulistana — um lembrete de que certas histórias de amor, mesmo silenciadas ou contidas, continuam a ecoar através do tempo e das fronteiras.

Brokeback Mountain still resonates as a modern love story.

photo by Press Release.

FICHA TÉCNICA

Idealização: Marcelo Brou

Texto: Ashley Robinson

Tradução: Miguel Góes

Direção: Moacyr Góes

Assistência de Direção: Daniela Stirbulov

Direção de Produção: Júlio Oliveira

Assistência de Produção: Yelon Daniel

Direção de Musical: Breno Ganz

Preparação Vocal: Angela de Castro

Designer de Luz: Adriana Ortiz

Designer: Julia Maez

Figurino: Ana Elisa Schumacher

Assessoria de Imprensa: Flávia Fusco

Redes Sociais: Yelon Daniel

Fotos de Estúdio: Terci Melo

Produção: Avante Produções

ELENCO

Marcéu Pierrotti (Ennis del Mar)

Júlio Oliveira (Jack Twist)

Daniel Tonsig (Ennis Del Mar)

Marcelo Brou (Ennis Del Mar mais velho)

Arlete Heringer (Garçonete e Mãe de Jack)

Francis Helena Cozta (Alma)

Eduardo Rieche (Joe Aguirre, Bill e Pai de Jack)

BANDA

Breno Ganz

Milena Suzano

Júlia Maez

SERVIÇO

O SEGREDO DE BROKEBACK MOUNTAIN

Temporada: de 14 de janeiro a 26 de março de 2026

Horários: quartas e quintas às 20h

Classificação: 16 anos

Duração: aprox. 1h30 (90 minutos)

Local: Teatro Itália

Endereço: Av. Ipiranga, 344 - Subsolo, na República, Centro de São Paulo

INGRESSOS:

PLATEIA: R$ 100,00 (inteira) | R$ 50,00 (meia entrada)

Capacidade Máxima: 302 lugares