Celebrating Theater in São Paulo City, BIBI FERREIRA AWARD Announces Nominees for the 10th Edition

O evento que, desde 2012, vem reunindo cada vez mais os grandes profissionais do teatro brasileiro, se prepara para mais uma noite especial dedicada a artistas, criativos, técnicos e todos aqueles que fazem a magia da arte acontecer em grande estilo. Marcado para 17 de outubro, no Teatro Santander, localizado no Complexo JK Iguatemi, o espaço será palco do Prêmio Bibi Ferreira pela terceira vez, e conta com a apresentação do Santander, através da Lei de Incentivo à Cultura.

Empenhado em fortalecer e valorizar cada vez mais o mercado teatral na capital paulista, em constante crescimento desde os anos 2000, o projeto, idealizado pelo produtor e diretor Marllos Silva, se fortalece também na missão de lançar luz sobre o trabalho daqueles que atuam de forma ativa dentro deste fomento, bem como na missão de manter acesa e luminosa a reverência feita à grande estrela Bibi Ferreira, pioneira no segmento.

“A gente acaba, morre, vai embora, desaparece. Mas eu não, eu vou ficar aí, porque tenho um prêmio que leva o meu nome. Meu pai dizia que através de mim viveria duas vezes. E eu digo que, através deste prêmio, também vou viver duas vezes”,

disse a estrela em 2015, às vesperas da terceira edição.

UMA DÉCADA DE HONRA

Com essa chancela honrosa a láurea chegou à sua 10ª edição com novidades no cerimonial. Sob a direção de Marllos Silva e Rogério Matias, a noite não abrirá mão dos tradicionais números musicais, incluindo abertura e encerramento, além dos espetáculos indicados na categoria Melhor Musical. As homenagens, feitas através do In Memorian e da entrega da Medalha Arthur Azevedo, também estarão no roteiro, assinado por Marllos Silva e Daniel Salve. Se unem ainda ao time, composto por mais de 250 profissionais envolvidos na grande realização, Mariana Barros na coreografia, Marco Lima na cenografia, Kleber Montanheiro nos figurinos, Tulio Pezzoni no desenho de luz e Tocko Michelazzo no desenho de som.

Celebrando os espetáculos que cumpriram temporada na cidade de São Paulo entre 1º de julho de 2022 e 21 de junho de 2023, ao todo mais de 64 produções, entre prosa e musical, foram avaliadas pelo comitê de nomeação de musicais e pelo comitê de nomeação de prosa, e concorrem nas 32 categorias destacadas, onde as técnicas e criativas costumam indicar, em sua maioria, até três nomes, e as artísticas de três a cinco nomes; já a categoria mais aguardada da noite, Melhor Musical, que une produções brasileiras e estrangeiras, ressalta o trabalho de até sete produções.

Para compor a lista de indicados, representada este ano por mais de 130 nomes divididos entre as diferentes áreas, é necessário que a temporada do espetáculo seja inédita dentre as edições do prêmio, e realize apresentações oficiais em teatros que integrem o circuito profissional da cidade de São Paulo. Para os espetáculos musicais, são necessárias 12 apresentações ou mais, já para o teatro de prosa, são necessárias pelo menos 16 apresentações em espaços com capacidade mínima de 300 lugares.

Nesta edição, os espetáculos musicais elegíveis passaram pelo crivo do compositor, maestro, diretor musical, ator e dublador Charles Dalla; pela bailarina e coreógrafa Gisele Bellot; pelo diretor de teatro, professor e pesquisador Dr. em Artes Cênicas Jamil Dias; pelo ator, diretor, dramaturgo e produtor Marllos Silva; pelo jornalista e Mestre em Artes Miguel Arcanjo Prado; pelo ator, pianista, diretor, cantor e arte-educador Rogério Matias; e pelo jornalista especializado em cultura Ubiratan Brasil.

Já o corpo de jurados do teatro de prosa é composto pela encenadora, diretora teatral, atriz, dramaturga, professora, diretora de movimento e pesquisadora Christina Trevisan; pela diretora de teatro e Ópera e dramaturga Edna Ligieri atriz, diretora e dramaturga; pelo jornalista, sociólogo, e professor Mestre e Dr. na ECA-USP Ferdinando Martins; pelo ator, diretor, dramaturgo e produtor Marllos Silva; e pelo ator, autor, diretor e professor em Artes Cênicas Zécarlos de Andrade.

Conheça os indicados ao Prêmio Bibi Ferreira 2023:

LISTA DE INDICADOS – TEATRO MUSICAL

MELHOR VERSÃO EM MUSICAIS

Claudio Botelho – Alguma Coisa Podre

Mariana Elisabetsky – Once, O Musical

Rafael Oliveira – Bonnie & Clyde

MELHOR DESENHO DE LUZ EM MUSICAIS

César Pivetti – O Bem Amado Musicado

Fran Barros e Tulio Pezzoni – Once, O Musical

Wagner Antônio – Museu Nacional

MELHOR DESENHO DE SOM EM MUSICAIS

Audio S.A – Marrom, O Musical

Gabriel D’Angelo – Jacksons do Pandeiro

João Henrique Baracho – Once, O Musical

MELHOR VISAGISMO EM MUSICAIS

Alisson Rodrigues – O Bem Amado Musicado

Anderson Bueno – O Pequeno Príncipe, O Musical

Feliciano San Roman – Alguma Coisa Podre

MELHOR CENÁRIO EM MUSICAIS

Cesar Costa e Zé Henrique de Paula – Once, O Musical

Duda Arruk – Alguma Coisa Podre

Rogério Falcão – O Pequeno Príncipe, O Musical

MELHOR FIGURINO EM MUSICAIS

Fábio Namatame – Alguma Coisa Podre

Theodoro Cochrane – Once, O Musical

Theodoro Cochrane – O Pequeno Príncipe, O Musical

M ELHOR ARRANJO ORIGINAL EM MUSICAIS

Daniel Rocha – Ney Matogrosso, Homem com H, O Musical

Guilherme Terra – Marrom, O Musical

Jules Vandystadt – Elas Brilham – Doc Musical

MELHOR LETRA E MÚSICA EM MUSICAIS

Danilo Moura e Mau Alves – Glam, O Musical

Marco França, Zeca Baleiro e Newton Moreno – O Bem Amado Musicado

Maria Zélia Marão, Marcus Vinicius Silva, Sheila Dryzun e Thiago Gimenes – O Pequeno Príncipe, O Musical

MELHOR DRAMATURGIA ORIGINAL EM MUSICAIS

Emilio Boechat e Marilia Toledo – Ney Matogrosso, Homem com H, O Musical

Fernanda Brandalise – Clube da Esquina – Os sonhos não envelhecem

Flávio Marinho – Judy – O arco-íris é aqui

Guilherme Gila – A Igreja do Diabo – Um Musical Imoral e Hilário

Sheila Dryzun – O Pequeno Príncipe, O Musical



MELHOR COREOGRAFIA EM MUSICAIS

Alonso Barros – Alguma Coisa Podre

Barbara Guerra e Rafael Machado – Marrom, O Musical

Gabriel Malo – Once, O Musical

Kátia Barros – O Pequeno Príncipe, O Musical

Keila Bueno – Bonnie & Clyde

MELHOR DIREÇÃO MUSICAL EM MUSICAIS

Alfredo Del-Penho e Beto Lemos – Jacksons do Pandeiro

Claudio Cruz – West Side Story

Fernanda Maia – Once, O Musical

Thiago Gimenes – Alguma Coisa Podre

Thiago Rodrigues – Anastasia, O Musical

MELHOR DIREÇÃO EM MUSICAIS

Duda Maia – Jacksons do Pandeiro

Gustavo Barchilon – Alguma Coisa Podre

Miguel Falabella – Marrom, O Musical

Ricardo Grasson – O Bem Amado Musicado

Zé Henrique de Paula – Once, O Musical

REVELAÇÃO EM MUSICAIS

Anastácia Lia – Marrom, O Musical

Edyelle Brandão – A Igreja do Diabo – Um Musical Imoral e Hilário

Lucas Lima – Once, O Musical

Luís Vasconcelos – Sidney Magal: Muito Mais Que Um Amante Latino

Mattilla – Los Hermanos – Musical Pré-Fabricado

MELHOR ATOR COADJUVANTE EM MUSICAIS

André Torquato – West Side Story

Claudio Lins – Bonnie & Clyde

George Sauma – Alguma Coisa Podre

Marco França – O Bem Amado Musicado

Tiago Abravanel – Anastasia, O Musical

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE EM MUSICAIS

Letícia Soares – Marrom, O Musical

Luciana Ramanzini – O Pequeno Príncipe, O Musical

Carol Costa – Anastasia, O Musical

Liane Maya – Além do Ar – Um Musical Inspirado em Santos Dumont

Bel Lima – Alguma Coisa Podre

MELHOR ATOR EM MUSICAIS

Beto Sargentelli – Bonnie & Clyde

Beto Sargentelli – West Side Story

Marcos Veras – Alguma Coisa Podre

Renan Mattos – Ney Matogrosso, Homem com H, O Musical

Tiago Barbosa – Clube da Esquina – Os sonhos não envelhecem

MELHOR ATRIZ EM PEÇA DE TEATRO

Bruna Guerin – Once, O Musical

Eline Porto – Bonnie & Clyde

Giovanna Rangel – Anastasia, O Musical

Giulia Nadruz – West Side Story

Luciana Braga – Judy – O arco-íris é aqui

MELHOR MUSICAL OFF

A Igreja do Diabo, Um Musical Imoral e Hilário – A Casa que Fala

Glam, O Musical – Cerejeiras Produções

Tempo Certo, O Musical – Bravart Entretenimento e Iguaya Produções



MELHOR MUSICAL BRASILEIRO

Clube da Esquina – Os sonhos não envelhecem - Buenos Dias, MRG e Grupo Prisma

Jacksons do Pandeiro – Sarau Agência de Cultura e Barca dos Corações Partidos

Marrom, O Musical – Fato Produções Artísticas

Ney Matogrosso, Homem com H, O Musical – Paris Cultural

O Bem Amado Musicado – Velloni Produções

MELHOR MUSICAL

Alguma Coisa Podre – Barho Produções e Touché Entretenimento

Anastasia, O Musical – Cara Di Boi e T4F Entretenimento

Bonnie & Clyde - Del Claro Produções e H Produções Culturais

Jacksons do Pandeiro – Sarau Agência de Cultura e Barca dos Corações Partidos

Marrom, O Musical – Fato Produções Artísticas

Once, O Musical – Palco 7 Produções, Rega Início Produções e Solo Entretenimento

West Side Story – Santa Marcelina Cultura



LISTA DE INDICADOS – PROSA

MELHOR DESENHO DE LUZ EM PEÇA DE TEATRO

César Pivetti – Gaslight – Uma Relação Tóxica

Fran Barros e Tulio Pezzoni – A Herança

Paulo César Medeiros – F(r)icções



MELHOR CENÁRIO EM PEÇA DE TEATRO

Bia Junqueira – F(r)icções

Marco Lima – Gaslight – Uma Relação Tóxica

Marisa Bentivegna – Mary Stuart

MELHOR FIGURINO EM PEÇA DE TEATRO

Karen Brusttolin – Gaslight – Uma Relação Tóxica

Karen Brusttolin – Dom Quixote

Tiago Ribeiro – Três Mulheres Altas

MELHOR DIREÇÃO EM PEÇA DE TEATRO

Fernando Philbert – Três Mulheres Altas

Jô Soares (In memorian) e Mauricio Guilherme – Gaslight - Gaslight – Uma Relação Tóxica

Nelson Baskerville – Mary Stuart

Rodrigo Portella – F(r)icções

Zé Henrique de Paula – A Herança

MELHOR DRAMATURGIA ORIGINAL EM PEÇA DE TEATRO

Andréa Pachá – A Vida Não é Justa

Kiko Rieser – Nasci pra ser Dercy

Leonardo Cortez – Veraneio

MELHOR ATOR COADJUVANTE EM PEÇA DE TEATRO

André Torquato – A Herança

Fernando Pavão – Mary Stuart

Leandro Lima – Gaslight – Uma Relação Tóxica

Maurício de Barros – Veraneio

Rafael Primot – A Herança

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE EM PEÇA DE TEATRO

Deborah Evelyn – Três Mulheres Altas

Kéfera Buchmann – Gaslight – Uma Relação Tóxica

Miriam Mehler – A Herança

Neusa Maria Faro (In Memorian) – Gaslight – Uma Relação Tóxica

Renata Ricci – Ponto a Ponto

MELHOR ATOR EM PEÇA DE TEATRO

Emiliano Queiroz – A Vida Não é Justa

Fulvio Stefanini – O Pai

Giovani Tozi – Gaslight – Uma Relação Tóxica

Marco Antônio Pâmio – A Herança

Odilon Wagner – A Última Sessão de Freud

MELHOR ATRIZ EM PEÇA DE TEATRO

Clarisse Abujamra – Veraneio

Eliane Giardini – Intimidade Indecente

Grace Gianoukas – Nasci pra ser Dercy

Léa Garcia – A Vida Não é Justa

Vera Holtz – F(r)icções

MELHOR PEÇA DE TEATRO

A Herança – Bruno Fagundes e Zé Henrique de Paula

A Última Sessão de Freud – Diaféria Produções e Itaporã Comunicação

F(r)icções – Seven Produções

Gaslight – Uma Relação Tóxica – BricaBraque Produções e Tozi Produções

Veraneio – Contorno Produções e Pequeno Ato

NÚMEROS DE INDICAÇÕES - MUSICAL

por ordem alfabética

A Igreja do Diabo, Um Musical Imoral e Hilário – 03 Indicações

Além do Ar – Um Musical Inspirado em Santos Dumont – 01 indicação

Alguma Coisa Podre – 11 Indicações

Anastasia, O Musical – 05 Indicações

Bonnie & Clyde – 06 Indicações

Clube da Esquina – Os sonhos não envelhecem – 03 Indicações

Elas Brilham, Doc Musical – 01 indicação

Glam, O Musical – 02 indicações

Jacksons do Pandeiro – 03 Indicações

Judy – O arco-íris é aqui – 02 Indicações

Los Hermanos – Musical Pré-Fabricado – 01 Indicação

Marrom, O Musical – 08 indicações

Museu Nacional – 01 indicação

Ney Matogrosso, Homem com H, O Musical – 04 indicações

O Bem Amado Musicado – 06 indicações

O Pequeno Príncipe, O Musical – 07 indicações

Once, O Musical – 11 indicações

Sidney Magal: Muito Mais Que Um Amante Latino – 01 indicação

Tempo Certo, O Musical – 01 indicação

West Side Story – 05 Indicações

NÚMEROS DE INDICAÇÕES - PROSA

por ordem alfabética

A Herança – 07 Indicações

A Última Sessão de Freud – 02 Indicações

A Vida Não é Justa – 02 Indicações

Dom Quixote – 01 Indicação

F(r)icções – 05 Indicações

Gaslight – Uma Relação Tóxica – 08 indicações

Intimidade Indecente – 01 Indicação

Mary Stuart – 03 Indicações

Nasci pra ser Dercy – 02 Indicações

O Pai – 01 Indicação

Ponto a Ponto – 01 Indicação

Três Mulheres Altas – 02 Indicações

Veraneio – 04 Indicações