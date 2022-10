World Famous Album CLUBE DA ESQUINA Gets Musical Theatrical Version Celebrating its Fiftieth Anniversary

Clube da Esquina (in English "Corner Club") was a Brazilian music artists collective, originating in the Brazilian state of Minas Gerais. It is also the name of a double album from 1972. Clube da Esquina mixes rock and roll, progressive rock, bossa nova and jazz styles, with Brazilian folk music and classical music influences. The Beatles and The Platters were also an important influence on Clube da Esquina.

Together with Tropicália, Clube da Esquina is usually regarded as the Brazilian musical movement that achieved the greatest international resonance in the post-bossa nova period (beginning in the late 1960s and early 1970s).

CLUBE DA ESQUINA - OS SONHOS NÃO ENVELHECEM was the first double album in the country and considered the best Brazilian long play of all time. Now turning 50 years, it gets theatrical version, under the direction of Dennis Carvalho and having Tiago Barbosa as the protagonist.



"A show about friendship and an artistic movement that went down in history. Clube da Esquina brought an innovative, transformative sound and managed to combine several references in their music, from different parts of Brazil and the world, and do something very different from what was musically produced at the time. Clube da Esquina - Os Sonhos Não Envelhecem is a Brazilian musical that also shows the history of our country", details director Dennis Carvalho - 74 years old - in his first job after leaving TV Globo, where he directed several soap operas for 40 years.



Based on the book "Os Sonhos Não Envelhecem - Histórias do Clube da Esquina", by Márcio Borges, the musical was conceived by co-producers Buenos Dias and MRG and has Grupo Prisma as an associate producer.

Tiago Barbosa as Milton Nascimento

photo by Julio Mello

Responsável pela adaptação e dramaturgia do livro de Márcio Borges, Fernanda Brandalise, de 27 anos - a mesma idade dos jovens retratados na peça -, busca ser o mais fiel possível à história dos músicos: "Clube da Esquina - Os Sonhos Não Envelhecem é sobre um grupo de jovens, em Minas Gerais, que sonhava em mudar o mundo com música. Contaremos, no palco, como surgiu o Clube da Esquina. Falaremos sobre amizade e poesia, fruto da esperança inabalável de que a arte pode transformar o mundo em algo melhor".

Assim, a ditadura militar, a evolução musical e a amizade de Milton (Tiago Barbosa), Wagner Tiso (Vitor Novello), Fernando Brant (Daniel Haidar), Lô Borges (Cadu Libonati), Márcio Borges (Rômulo Weber), Ronaldo Bastos (Gab Lara) e Beto Guedes (Tom Karabachian), integrantes do movimento, estão presentes nos 120 minutos do musical. Tiago Barbosa, o Milton do espetáculo, vem despontando como um dos grandes nomes do teatro musical - ele concorre inclusive ao Prêmio Broadwayworld Spain como melhor ator pelo musical Kinky Boots e também já foi preparador vocal e atuou no grupo Nós do Morro. Radicado na Europa, ele está de volta ao Brasil por causa do Clube da Esquina.

"De todos os planos que eu havia traçado nesse exato momento e contexto social, não havia melhor oportunidade para regressar: Milton Nascimento merece esse valor e destaque! Está sendo um privilégio contar essa história e fazê-la conhecida para novas gerações. Sinto-me honrado por representar esse cara de voz ativa, que reuniu pessoas incríveis naquela época, Milton Nascimento sempre foi um guerreiro", diz Tiago.

Tiago Barbosa (as Milton Nascimento) and

Elá Marinho (as Elis Regina)

photo by Julio Mello

O elenco foi escolhido em etapas online e presenciais. As audições receberam atores e atrizes de todo o país, sendo 16 selecionados para o musical. São inúmeros personagens em cena, todos reais: além de Milton, Lô, Márcio Borges, Beto Guedes, Fernando, Ronaldo e Wagner Tiso, Marilton Borges (Léo Bahia), Toninho Horta (Oscar Fabião), Salomão Borges (Rafael de Castro), Maricota Borges (Marya Bravo), Robertinho Silva (Guilherme Ferraz), Naná Vasconcelos (Celso Luz), Duca Leal (Eline Porto), Elis Regina (Elá Marinho) e a atriz francesa Jeanne Moreau (Ana Elisa Shumacher), também participam.

Na banda há seis instrumentistas, dirigidos musicalmente por Alexandre Kassin, que buscou respeitar a essência dos arranjos originais. Para o espetáculo foram escolhidas 25 canções, entre elas, as icônicas "Cais" (Milton Nascimento e Ronaldo Bastos), "Para Lennon e McCartney" (Lô Borges, Márcio Borges e Fernando Brant), "Trem Azul" (Lô Borges e Ronaldo Bastos) e "Tudo que Você Podia Ser" (Márcio Borges e Lô Borges), "Clube da Esquina" e "Clube da Esquina 2", dentre outras. "Poder desvendar os detalhes dessas canções maravilhosas e mergulhar nessas harmonias é um prazer e um desafio", conta Kassin.

A equipe criativa do musical é grande e faz parte da história do teatro e do audiovisual brasileiros: Alexandre Kassin (Diretor Musical) Maneco Quinderé (iluminador); Marília Carneiro (figurinista); Keller Veiga (cenógrafo); Vanessa Veiga (diretora de elenco); Olivia Ferreira e Pedro Garavaglia, do Estúdio Radiográfico (design e videografismos), só para citar alguns.

Clube da Esquina - Os Sonhos Não Envelhecem's company

photo by Julio Mello

Para reconstruir a época, 1972, a fachada do edifício Levy, no centro de Belo Horizonte, onde moravam a família Borges e Milton Nascimento, no início dos anos 60, será́ um dos panos de fundo do espetáculo, que possui 31 cenários criados por Keller Veiga. "Tudo é contrarregrado ou coreografado e se transforma aos olhos do público. No palco, também haverá um telão mostrando registros documentais da época", adianta Keller. Os figurinos de Marília Carneiro também são uma atração à parte. "Vou usar muitos acessórios como bonés e echarpes na maioria dos personagens. O do Milton terá muitas trocas de roupa porque ele passou por muitas fases. Dennis me pediu para repetir um figurino de Elis - A Musical, para homenagearmos a cantora", entrega Marilia.

Em 2013, aliás, Dennis dirigiu Elis - A Musical, com os mesmos 3 produtores de Clube da Esquina - Os Sonhos Não Envelhecem, Márcia Dias (Buenos Dias), Marilene Gondim (MRG) e Fernando Campos (Grupo Prisma), que na ocasião, era sócio de outra produtora. "Elis mudou a minha vida. Dizem que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, mas estou sendo uma feliz 'vítima' desse lugar incomum. Elis e Milton são o meu Clube da Esquina. Vai ser o máximo", promete o diretor.







SERVIÇO:

CLUBE DA ESQUINA - OS SONHOS NÃO ENVELHECEM

TEATRO LIBERDADE (900 lugares)

Endereço: R. São Joaquim 129, Liberdade

Temporada: 28 de outubro a 18 de dezembro de 2022 (quinta a domingo)

Dias e Horários: quinta, sexta e sábado às 21h; domingo às 19h

Ingressos: Plateia Premium: R$ 240,00 Plateia A: R$ 220,00 Plateia B: R$ 75,00

Balcão A: R$ 75,00 Balcão B: R$ 75,00

Duração: 120 minutos, com 15 minutos de intervalo.

Classificação Indicativa: 12 anos.

Vendas: bilheteria do Teatro Liberdade e no site www.sympla.com.br

FICHA TÉCNICA:

Direção: Dennis Carvalho

Texto Original: Márcio Borges

Texto Adaptado: Fernanda Brandalise

Direção Musical: Alexandre Kassin

Preparação Vocal: Claudia Eliseu

Designer De Som: Branco Ferreira

Iluminação: Maneco Quinderé

Figurino: Marília Carneiro

Visagismo: Dicko Lorenzo

Cenografia: Keller Veiga

Designer e videografismo: Olivia Ferreira e Pedro Garavaglia

ELENCO:

Alan Ribeiro, Ana Elisa Schumacher, Cadu Libonati, Celso Luz, Daniel Haidar, Elá Marinho, Eline Porto, Gab Lara, Guilherme Ferraz, Léo Bahia, Marya Bravo, Oscar Fabião, Rafael de Castro, Rômulo Weber, Tiago Barbosa, Tom Karabachian e Vitor Novello.

Assessoria de Imprensa Nacional: Barata Comunicação e Dobbs Scarpa

Produção Executiva Local: Põlobh (Vanessa Fonseca)

Assessoria de imprensa São Paulo - Morente Forte Comunicações