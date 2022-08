Based on One of the Most Popular Brazilian Soap Operas O BEM AMADO Gets a Musical Version

O BEM AMADO MUSICADO (The Beloved), by Dias Gomes, is a comedy that satirizes the daily life of a fictional town on the coast of Bahia. The "beloved" in question is the corrupt and demagogue Odorico Paraguaçu, candidate for mayor of Sucupira, adored by most of the population. As there is no cemetery in the city, which forces residents to bury their dead in neighboring municipalities, the politician is elected with the slogan "Vote for a serious man and win a cemetery". The big question for Odorico is that no one dies for the cemetery to be inaugurated. The mayor then decides to use all kinds of artifices to avoid losing popular support, even allowing the terrible gunslinger Zeca Diabo to return to the city, with the full guarantee that he will not be arrested. There is hope that he will kill someone and get him a corpse. The mayor just didn't imagine that Zeca Diabo returns to Sucupira willing to never kill anyone again, because he wants to become a correct man, a man of God! At the end of the plot, it is Odorico himself who inaugurates the cemetery, after being shot dead by Zeca Diabo. Everyone was sorry. Mayor Odorico became a martyr.

The show has lyrics and music by Zeca Baleiro and Newton Moreno, with musical direction by Marco França and features Cassio Scapin, Marco França, Eduardo Semerjian, Rebeca Jamir, Luciana Ramanzini, Kátia Daher, Ando Camargo, Heitor Garcia, Roquildes Júnior and Guilherme Sant'Anna as guest star.

.

.

.

Considerado um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira, Dias Gomes (1922-1999) celebraria seus 100 anos em 2022. E, para marcar essa data, o diretor Ricardo Grasson estreia uma adaptação musicada de uma das maiores obras do autor baiano, O Bem Amado.

Com produção de Rodrigo Velloni, o espetáculo estreia no dia 5 de agosto no Sesc Santana, onde segue em cartaz até 11 de setembro, com apresentações às sextas-feiras, às 21h; aos sábados, às 20h; e aos domingos, às 18h e nos dias 02 e 09, sextas, sessão vespertina às 15h.

Zeca Diabo and Odorico Paraguaçu

photo by Ronaldo Gutierrez

Escrita em 1962, "Odorico, o Bem Amado, ou Os Mistérios do Amor e da Morte" é considerada um clássico do teatro moderno brasileiro e ficou bastante conhecida pelo grande público ao ser adaptada na primeira telenovela exibida em cores no Brasil e a ser exportada. A versão, exibida pela TV Globo em 1973, era dirigida por Régis Cardoso e estrelada por Paulo Gracindo, Lima Duarte, Jardel Filho, Sandra Bréa, Ida Gomes e outros grandes atores.

"O Bem Amado é um marco do realismo fantástico brasileiro. Dias Gomes toca com o sincretismo peculiaridade e maestria, em temas mais que atuais e fundamentais para a informação e a formação de gerações, como a crítica contestadora, o tom sarcástico e demagogo, a política, os costumes moralistas, a diversidade, religioso, a relação entre homens e o poder subversivo e todas as suas consequências", reflete o diretor Ricardo Grasson.

Ele ainda conta como decidiu montar esta obra: "Foi em uma entrevista, em um canal na internet, que ouvi o Cassio (Scapin) contando da vontade de representar o personagem Odorico Paraguaçu, pela importância do autor e do texto na atual situação em que nós, como cidadãos e artistas, nos encontrávamos. Liguei para o Cassio, nos conhecemos há alguns anos e durante este período de pandemia fizemos alguns trabalhos juntos, então fiz o convite: O que você acha de montarmos O Bem Amado? Ele disse sim!".

O Bem Amado's company

photo by Ronaldo Gutierrez

A comédia satiriza o cotidiano de Sucupira, uma cidade fictícia no litoral baiano, onde vive o político corrupto e demagogo Odorico Paraguaçu. Como não há um cemitério na cidade, o que obriga os moradores a enterrar seus mortos em municípios vizinhos, ele se elege prefeito com o slogan "Vote em um homem sério e ganhe um cemitério".

O grande problema é que não morre ninguém em Sucupira para que o cemitério seja inaugurado. E, para resolver esse dilema e não perder o apoio de seus eleitores, ele se alia ao terrível pistoleiro Zeca Diabo, que foi expulso da cidade. O que ele não sabe é que o matador não pretende matar mais ninguém, pois deseja virar um homem de Deus.

Para trazer ao palco a pequena, seca, rude, litorânea e quente cidade de Sucupira, Grasson conta que procurou referências nas bases do realismo fantástico. "Somos inspirados pelos filmes de Federico Fellini, pela xilogravura nordestina moderna com influência de obras de artistas como Speto, pelo teatro popular brasileiro e pelos movimentos e desdobramentos da confecção dos livros 'pop up' (tipo de ilustrações em dobraduras de papel que saltavam dos livros)", revela.

As Irmãs Cajazeiras

photo by Ronaldo Gutierrez

Ele ainda acrescenta que busca uma encenação de contornos populares, vibrantes, alegres e tipicamente brasileiros. "Queremos uma encenação enraizada na cultura nordestina brasileira, na interpretação e composição visceral dos atores e na linguagem de alcance direto, popular".

E, sobre o processo de musicar a obra de Dias Gomes, o encenador comenta: "Incorporar na obra as músicas originais, somará nas nuances dramatúrgicas linguísticas típicas do autor, em brasilidades necessárias, transpondo para elementos e personagens da cultura nacional referências cotidianas e místicas, originárias nos personagens criados e descritos pelo autor".



Sinopse

O Bem Amado Musicado: the musicians

photo by Ronaldo Gutierrez

O BEM AMADO, de Dias Gomes, é uma comédia que satiriza o cotidiano de uma cidade fictícia no litoral baiano. O "bem-amado" em questão é o corrupto e demagogo Odorico Paraguaçu, candidato a prefeito de Sucupira, adorado pela maior parte da população. Como não há um cemitério na cidade, o que obriga os moradores a enterrar seus mortos em municípios vizinhos, o político se elege com o slogan "Vote em um homem sério e ganhe um cemitério". A grande questão para Odorico é que não morre ninguém para que o cemitério seja inaugurado. O prefeito resolve, então, lançar mão de todo tipo de artifício para não perder o apoio popular, até mesmo consentir a volta à cidade do terrível pistoleiro Zeca Diabo, com a total garantia de que ele não será preso. Há a esperança de que ele mate alguém e lhe arranje um defunto. O prefeito só não imaginava que Zeca Diabo volta a Sucupira disposto a nunca mais matar ninguém, pois quer virar um homem correto, um homem de Deus! No final da trama, é o próprio Odorico quem inaugura o cemitério, após ser morto com tiros por Zeca Diabo. Todos lamentavam-se. O prefeito Odorico tornou-se um mártir.

Ficha Técnica

Autor: Dias Gomes

Direção: Ricardo Grasson

Produção: Rodrigo Velloni

Letras e Músicas: Zeca Baleiro e Newton Moreno

Direção Musical: Marco França

Música Original (Instrumental): Marco França

Arranjos: Marco França e Zeca Baleiro

Cenário: Chris Aizner

Desenho de Luz: Cesar Pivetti

Figurino: Fábio Namatame

Direção de Movimento e Coreografia: Katia Barros e Tutu Morasi

Designer Gráfico: Ricardo Cammarota

Fotografia: Ronaldo Gutierrez

Preparação Vocal: Marco França

Visagismo: Alisson Rodrigues

Adereços: Kleber Montanheiro

Assistente de Direção: Heitor Garcia

Designer de Som: Fernando Wada

Produção Executiva: Swan Prado e Felipe Back

Assistente de Produção: Adriana Souza

Assessoria de Imprensa: Pombo Correio

Assessoria Jurídica: Martha Macruz de Sá e Vinícius Precioso

Gestão Financeira: Vanessa Velloni

Idealização: Ricardo Grasson e Cassio Scapin

Administração: Velloni Produções Artísticas

Realização: Sesc São Paulo

Elenco

Ator Convidado

Guilherme Sant'Anna

Cassio Scapin

Marco França

Eduardo Semerjian

Rebeca Jamir

Luciana Ramanzini

Kátia Daher

Ando Camargo

Heitor Garcia

Roquildes Júnior

Músicos

Marco França

Bruno Menegatti

Daniel Warschauer

Roquildes Júnior

Serviço

O BEM AMADO MUSICADO

de Dias Gomes, com direção de Ricardo Grasson

Temporada: 5 de agosto a 11 de setembro

Às sextas, às 21h; aos sábados, às 20h; e aos domingos, às 18h

E dias 02 e 09, sextas, sessão vespertina às 15h

Sesc Santana - Av. Luiz Dumont Villares, 579, Santana

Ingressos: R$40 (inteira), R$20 (meia-entrada) e R$12 (credencial plena)

https://cloud.broadwayworld.com/rec/ticketclick.cfm?fromlink=2189510®id=150&articlelink=https%3A%2F%2Fwww.sescsp.org.br%2Fprogramacao%2Fo-bem-amado%2F?utm_source=BWW2022&utm_medium=referral&utm_campaign=article&utm_content=bottombuybutton1

Duração: 100 minutos

Classificação etária: 12 anos

Gênero: comédia musicada