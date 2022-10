Gay, Colorful and Funny, GLAM – THE MUSICAL Opens with Drag Universe as its Theme

With direction, libretto and lyrics by Mau Alves and musical direction, music, arrangements and lyrics by Danilo Moura, GLAM is a musical comedy that tells the story of Atena (Mau Alves), a drag queen who owns the most famous nightclub in town. With her, three more drags, Velma (Igor Miranda), Lolita (Luan Carvalho) and Cereja (Wand Barbosa) promote exuberant shows in São Paulo. At the same time, Dante (Danilo Moura), is looking to change his life and hides in the back of the GLAM nightclub, to outwit a group of criminals (Amélia Gumes as Val, Júlia Morganti as Raíssa and Ester Elias as Tabata) who breathe down their neck. Chance promotes a friendship in an unimaginable place that goes beyond any prejudice.

With 14 original songs played live, the story talks about friendship, love, respect, homophobia and especially, the struggle of an LGBTQIA+ person to conquer their space in society.

GLAM é uma comédia musical que conta a história de Atena (Mau Alves), uma drag queen dona da boate mais famosa da cidade. Com ela, mais três drags, Velma (Igor Miranda), Lolita (Luan Carvalho) e Cereja (Wand Barbosa) promovem shows exuberantes em São Paulo. Em paralelo, Dante (Danilo Moura), está em busca de mudar de vida e se esconde nos fundos da boate GLAM, para despistar um grupo de criminosas (Amélia Gumes como Val, Júlia Morganti como Raíssa e Ester Elias como Tabata) que estão no seu pé. O acaso promove uma amizade num lugar inimaginável que vai além de qualquer preconceito. Com 14 músicas originais tocadas ao vivo, a história fala sobre amizade, amor, respeito, homofobia e principalmente, a luta de uma pessoa LGBTQIA+ para conquistar seu espaço na sociedade.

Mau Alves as Atena and Danilo Moura as Dante

photo by Caio Gallucci

Para Mau Alves, autor e diretor do espetáculo, trazer GLAM aos palcos é necessário! "Gay! Colorido! Divertido! GLAM é um marco na minha trajetória, porque como homem gay, me sinto honrado em contar essa história em um momento tão necessário, em um país que mais mata a população LGBTQIA+. Escrever e dirigir GLAM é dar voz e protagonismo a qualquer um que um dia se sentiu marginalizado por ser apenas quem é. Um musical original cantado e contado por pessoas LGBTQIA+ que traz reflexão e resistência, riso e um aperto na garganta. Quero que as pessoas saiam de lá cantando e sorrindo, mas principalmente, enxergando a quantidade de cores que existe no universo".

Já Danilo Moura, que assina a direção musical, "GLAM é um novo e delicioso desafio. Primeiro porque é a primeira vez que me foi confiada a direção musical de um espetáculo e a primeira vez que minhas composições vão para o palco dos teatros. Foi-me permitido abrir um olhar para um universo lindo que eu não conhecia tanto, o universo DRAG. Poder TENTAR transmutar esse universo em canções tem sido maravilhoso. O pop reina nesse espetáculo, as referências dos clássicos que conduziram esse universo, desde os anos 80, são ferozmente aplicadas ao nosso repertório. Não vejo um musical POP e divertido assim, desde Hairspray".

Júlia Morganti as Raíssa, Amélia Gumes as Val and

Ester Elias as Tabata

photo by Caio Gallucci

E na direção de produção Julia Morganti diz que GLAM é uma comemoração! "Através da cultura estamos festejando a vida e as amizades. Com uma equipe muito especial, estamos celebrando 10 anos da Cerejeira Produções da melhor forma, com música, arte, resistência e diversão. Obrigada a todes"!

As drag queens são parte fundamental da cultura brasileira e viveram muitos anos sofrendo preconceito ou servindo de entretenimento para a sociedade. A importância da realização deste musical está ligada ao fomento de se criar algo ORIGINAL no país no âmbito LGBTQIA+. O projeto gerará empregos diretos entre artistas, técnicos, equipe do teatro, equipe administrativa e terceiros. Vislumbramos uma oportunidade de incentivar os talentos locais e principalmente, LGBTQIA+. Acreditamos ser um momento oportuno para montar este espetáculo no Brasil, ampliando o acesso à cultura e estimulando a produção cultural como geradora de renda, emprego e desenvolvimento, além de trazer protagonistas que vão quebrar barreiras e até preconceitos.

Igor Miranda as Velma

photo by Caio Gallucci

SERVIÇO:

GLAM - O Musical

Teatro ViradaLata (240 lugares)

Rua Apinajés, 1387 - Sumaré

Horário bilheteria: Abre duas horas antes do espetáculo e aos finais de semana: Sábados das 14h às 22h e Domingos das 14h às 20h.

Informações 11.3868-2535

Estacionamento conveniado - Rua Capital Federal 260

ESTREIA 27 DE OUTUBRO

Temporada de 27 de outubro a 11 de novembro

Quintas e Sextas - 21h

Temporada de 15 a 25 de novembro

Terças a Sextas - 21h

Vendas: https://bileto.sympla.com.br/event/77224

Recomendação: 14 anos

Duração: 90 minutos

FICHA TÉCNICA:

Direção, Texto e Letras: Mau Alves

Direção Musical, Músicas, Arranjos e Letras: Danilo Moura



ELENCO:

Amélia Gumes

Claudio Ribeiro

Danilo Moura

Ester Elias

Glaucia Almeida

Igor Miranda

Julia Morganti

Luan Carvalho

Mau Alves

Wand Barbosa

Coreografias: Clara da Costa

Diretora Residente: Andressa Tristão

Direção Vocal e Cênica: Amélia Gumes

Cenografia: Renato Marques

Designer de Som: 220 Decibéis

Figurino: Lu Castro

Visagismo de Perucas: André Góes

Visagismo de Maquiagem: Allison Rodrigues

Assessoria de Imprensa: Beth Gallo e Thais Peres

Direção de Produção: Julia Morganti

Produção e Realização: Cerejeira Produções