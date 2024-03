Musical COMO E QUE SE DIZ EU TE AMO - AO SOM DE LEGIAO URBANA (How do You Say I Love You - to The Sound of Legiao Urbana) Opens in Sao Paulo

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



The musical Como É que Se Diz Eu Te Amo - Ao Som de Legião Urbana (Portuguese for “How do You Say I Love You - to The Sound of Legião Urbana”) opens on April 3 in São Paulo, at Teatro Itália Bandeirantes. The season will run until April 24th, always on Wednesdays, at 8pm. The soundtrack is composed of great hits by the band Legião Urbana, which also inspired the creation of the characters in the play.

Legião Urbana was a Brazilian rock band formed in 1982 in Brasília, disbanded officially in 1996, after frontman Renato Russo's death, becoming one of the most famous Brazilian bands.

The story is set in a small town in the countryside, where young Daniel and his class experience the last months of high school. Meanwhile, they begin to discover love in all shapes and sizes, and that growing up is a difficult task.

The dilemmas of adolescence and the difficulties of adult life are revealed throughout the lives of the characters, who find strength in their friendships to move forward.

The play, which since 2016 has moved more than 7,000 people during its tours to Belém (PA), Macapá (AP) and São Paulo (SP), this season has the direction of Rafael Pucca, musical direction and original arrangements by Gui Leal, choreographic and movement direction by Zuba Janaína and production signed by Tomate Produções.

Como É que Se Diz Eu Te Amo Cast

photo by Diego Dalmaso e Anne Beatriz

O musical Como É que Se Diz Eu Te Amo - Ao Som de Legião Urbana estreia em 3 de abril em São Paulo, no Teatro Itália Bandeirantes. A temporada ficará em cartaz até 24 de abril, sempre às quartas-feiras, às 20h. A trilha sonora é composta por grandes sucessos da banda Legião Urbana, que também inspirou a criação dos personagens da peça.

A história é ambientada em uma cidade pequena no interior, onde o jovem Daniel e sua turma vivenciam os últimos meses do ensino médio. Enquanto isso, começam a descobrir o amor em diversas formas e tamanhos, e que crescer é uma tarefa difícil.

Os dilemas da adolescência e as dificuldades da vida adulta são revelados ao longo da trajetória de vida das personagens, que encontram em suas amizades força para seguir em frente.

A peça, que desde 2016 já emocionou mais de 7 mil pessoas em suas passagens por Belém (PA), Macapá (AP) e São Paulo (SP), foi escrita pelo paraense Léo Corrêa, e conta, nesta temporada, com a direção geral de Rafael Pucca, direção musical e arranjos originais de Gui Leal, direção coreográfica e de movimento de Zuba Janaína e produção assinada pela Tomate Produções.

SERVIÇO:

COMO É QUE SE DIZ EU TE AMO – AO SOM DE LEGIÃO URBANA

Data: Curta temporada - De 03/04/2024 a 27/04/2024

Horários: Quartas-feiras às 20h00

Duração: 2h30min (com intervalo de 15min)

Gênero: Musical

Classificação: 14 anos

Local: Teatro Itália Bandeirantes

End: Av. Ipiranga, 344 - República, São Paulo

Abertura da casa: 1h antes do início do evento

Ingressos: https://bileto.sympla.com.br/event/90293/d/235703/s/1603206

R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia-entrada)

FICHA TÉCNICA:

Produção geral: Marcos Mattje e Titto Gonçalves

Produção executiva: Gregory Pena

Assistência de produção: Barbara Trabasso, Fabio Victoriano e Vitor Colli

Coordenação artística e Dramaturgia: Léo Corrêa

Direção geral: Rafael Pucca

Direção musical e arranjos: Gui Leal

Direção coreográfica e de movimento: Zuba Janaína

Figurino: Mariana Garcia

Cenografia: Jeferson Spessoto

Desenho de luz: Rodrigo Pivetti

Elenco: Anne Beatriz, Carol Tello, Caroll Badon, Ceci Maria, Fabíola Martins, Gabriel Arjona, Giulia Lavínia, Gregory Pena, Jefferson Rodrigues, Larissa Carneiro, Léo Corrêa, Lugui Carvalho, Pedro Indra, Priscila Lavorato, Renan Rezende, Rúbia Abati, Rupa Figueira, Sidnei Dias e Víctor Barros.