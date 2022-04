BWW Exclusive: Meet the Brazilian Cast of 4000 MILES (Ponto a Ponto)

For the first time in Brazil, and with a opening date scheduled for early June, at Copacabana Palace Theater, Rio de Janeiro, the new Barho Produções production, Ponto a Ponto - 4000 Milhas is a finely crafted play that examines how two strangers find their way in today's world. Due to be released simultaneously with the English production starring Timothée Chalamet at the Old Vic Theater, it was named the #1 Play or Musical by Time Magazine in 2012.

Directed by Gustavo Barchilon,of Barnum success, this gentle and warm drama tells us about Leo (Bruno Gissoni) who at age 21, after losing his best friend while they were on a bicycle trip across the country, seeks solace from his grandmother Vera (Luiz Fernando Guimarães), 91, in his apartment in the West Village, New York, when they discover strong bonds.

Luiz Fernando Guimarães will play Vera: a 91 years old grandma

photo by divulgação

Inédita no Brasil, e com data de estreia prevista para o início de junho, no Teatro Copacabana Palace, Rio de Janeiro, a nova realização da Barho Produções, Ponto a Ponto - 4000 Milhas é uma peça finamente trabalhada que examina como dois estranhos encontram seu caminho no mundo de hoje. Devendo ser lançada simultaneamente com a produção inglesa estrelada por Timothée Chalamet, no Old Vic Theater, foi nomeada a peça ou musical Nº 1, pela Revista Time, em 2012.

Com direção de Gustavo Barchilon (Barnum, O Rei do Show), este drama gentil e caloroso nos fala de Léo (Bruno Gissoni) que aos 21 anos, depois de perder seu melhor amigo enquanto eles estavam em uma viagem de bicicleta pelo país, busca o consolo de sua avó Vera (Luiz Fernando Guimarães), de 91 anos, em seu apartamento do West Village, Nova Iorque, quando descobrem fortes vínculos.

Bruno Gissoni as Leo

photo by divulgação

Um belo retrato da autora Amy Herzog, entre uma avó de esquerda das antigas - inspirada na sua própria -, e seu neto esquerdista mais "moderno" - inspirado em seu primo -, Ponto a Ponto - 4000 Milhas foi finalista do Prêmio Pulitzer de Drama e vencedora do Obie Award de 2012 de Melhor Nova Peça Americana. Por este texto a autora conquistou o Prêmio de Melhor Dramaturgia do New York Times, em 2012.

Renata Ricci completa o elenco nos papeis de Bec, a namorada de Léo, e Amanda, uma jovem americana de ascendência oriental.

Segundo o diretor, a peça é uma homenagem a Beatriz Segal que lhe apresentou o texto, assim como às grandes damas do teatro nacional.

Renata Ricci will play Bec and Amanda

photo by divulgação

De Amy Herzog. Direção Gustavo Barchilon, cenário de Natália Lana, iluminação de Maneco Quindere, visagismo de Feliciano San Roman, design de som de Gabriel Dangelo e figurino de Graziela Bastos.