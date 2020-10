BWW Review: New Show of Barca Dos Coracoes Partidos JACKSONS DO PANDEIRO - UMA HOMENAGEM SINCOPADA Premieres in Virtual Format

Live broadcast - October 10, 8:00 pm Youtube.com/barcadoscoracoespartidos and Canal Bis

José Gomes Filho (August 31, 1919 - July 10, 1982), more commonly known as Jackson do Pandeiro, was a Brazilian percussionist and singer who received the nickname 'King of Rhythm'. He is described by Allmusic as a key promotor of Northeastern Brazilian music (along with Luiz Gonzaga) and one of the most inventive and influential Brazilian musicians, though much of his recognition was posthumous.

Now Jackson do Pandeiro wins 'syncopated homage' with direction by Duda Maia, text by Braulio Tavares and Eduardo Rios and musical direction by Alfredo Del-Penho and Beto Lemos.

THe show would open in April, was postponed due to the pandemic and will be broadcast live for free on October 10th





Jackson do Pandeiro ganha 'homenagem sincopada' com direção de Duda Maia, texto de Braulio Tavares e Eduardo Rios e direção musical de Alfredo Del-Penho e Beto Lemos. O espetáculo iria estrear em abril, foi adiado por conta da pandemia e será transmitido ao vivo de forma gratuita no dia 10 de outubro.



JACKSONS DO PANDEIRO - Transmissão ao vivo - 10 de outubro, 20h

Youtube.com/barcadoscoracoespartidos e Canal Bis

photo by Renato Mangolin





Reconhecida por seu trabalho baseado em teatro e música, a companhia Barca dos Corações Partidos escolheu um homenageado à altura em seu novo projeto: Jackson do Pandeiro (1919-1982), cantor, compositor e multi-instrumentista paraibano que recebeu a alcunha de 'Rei do Ritmo' por suas mais de 400 canções recheadas de gêneros brasileiríssimos, como samba, forró, coco, baião e frevo.

Após incursões pela obra de Mario de Andrade (Macunaíma, Uma Rapsódia Musical) e Ariano Suassuna (Suassuna - O Auto do Reino do Sol), a Barca se debruçou sobre este cancioneiro para criar um espetáculo inédito. Jacksons do Pandeiro não é uma biografia, mas o texto - assinado por Braulio Tavares e Eduardo Rios - aborda episódios e músicas de Jackson que se relacionam com a vida dos atores em cena. Dirigida por Duda Maia, a montagem estrearia no início de abril e foi adiada a poucos dias de seu lançamento por conta do isolamento imposto pela pandemia do novo coronavírus.

photo by Renato Mangolin

Após promover um festival virtual e produzir clipes durante a quarentena, a Barca dos Corações Partidos retomou os ensaios e planejou uma estreia virtual do novo espetáculo, que tem direção musical de Alfredo Del-Penho e Beto Lemos e idealização de Andréa Alves, da Sarau Agência, produtora da Barca desde a sua criação. No próximo dia 10 de outubro, às 20h, Jacksons do Pandeiro será exibido ao vivo e gratuitamente pelo canal da Barca dos Corações Partidos no YouTube e com transmissão simultânea pelo Canal Bis (Globosat). O programa do espetáculo será disponibilizado por um QR-code em que poderá ser baixado.

A produção seguiu com rigidez os protocolos de segurança da OMS (Organização Mundial da Saúde). Todos os envolvidos foram testados e ficaram em quarentena até retomar o início dos trabalhos, quando seguiram isolados.

Os espectadores que quiserem colaborar com a manutenção da companhia poderão adquirir um ingresso solidário através deste link: bileto.sympla.com.br/event/66504

*******

photo by Renato Mangolin

O universo rítmico de Jackson do Pandeiro norteou toda a concepção do musical. Responsável pela preparação corporal do primeiro espetáculo da Barca, Duda Maia está no DNA da companhia, em parceria que se consagrou com a direção do premiado Auê (2016). Desta vez, ela aprofundou ainda mais a ideia de 'corpo-rítmico' dos atores, ao abordar um compositor cuja obra é marcada pelo suingue, ginga e síncope, aquele tempo musical presente no samba e em outros gêneros, quando o ritmo sai do tempo esperado.

Os integrantes da Barca (Adrén Alves, Alfredo Del-Penho, Beto Lemos, Eduardo Rios, Fábio Enriquez, Renato Luciano e Ricca Barros) dividem a cena com três artistas convidados: Everton Coroné, Lucas dos Prazeres e Luiza Loroza. Juntos, eles passaram meses envolvidos em oficinas, pesquisas e em um longo processo de ensaios, quando o texto foi desenvolvido a partir de exercícios e histórias pessoais.

'Optamos por distribuir a ação em brincantes que contam pedaços de suas histórias pessoais, as quais em muitos pontos coincidem com a história de Jackson. Falando de Jackson, falamos desses nordestinos anônimos. Falando deles, falamos do cantor e compositor que levou a vida deles para as rádios e as TVs, em forma de cocos e baiões', analisa Braulio Tavares, natural de Campina Grande (PB) e autor de Suassuna - O Auto do Reino do Sol, que desta vez divide a dramaturgia com o pernambucano Eduardo Rios, fundador da Barca e integrante de todas as seis montagens da companhia. Ambos têm profunda relação com a cultura nordestina e sua poesia popular.

photo by Renato Mangolin

Jacksons do Pandeiro traz ainda músicas novas, que transformam a obra do homenageado, ao dar novos arranjos, acrescentar letras e introduzir canções criadas no processo. 'É um 'pedir licença' à obra dele, mas sem deixar de homenageá-lo com todo respeito, carinho e admiração', conta Eduardo Rios, que ressalta a participação ativa da diretora Duda Maia neste trabalho. 'O texto surgiu depois dos ensaios já estarem seguindo. Duda entende a dramaturgia não somente como palavra falada. A ligação das cenas é feita por palavras, músicas ou por uma coreografia, por algo que não está escrito', diz.

Vinda do sucesso Elza, a diretora frisa que a encenação foi construída através de musicalidade e corporeidade, uma marca de seu trabalho. Assim como nas montagens anteriores, todos os instrumentos são tocados pelos atores em cena. 'Trazemos a forma sincopada do canto para o jogo de cena o tempo todo. Em nosso título, Jacksons aparece no plural porque são várias histórias que se cruzam e se confundem com Jackson', conta Duda Maia.

A diretora revela ainda que dividiu o palco em dois espaços cenográficos, nos quais os atores brincam com seus diferentes níveis e alturas. Como Jackson era fã de filmes de faroeste, ela concebeu a encenação de algumas canções como pequenos curtas-metragens ou clipes animados, apresentados em um local que remete a uma tela de cinema.

Samba, forró, baião e coco: um Garrincha da música

photo by Renato Mangolin

Vencedores dos prêmios Shell, APTR, Cesgranrio, Reverência e Botequim Cultural pelo trabalho em Suassuna - O Auto do Reino do Sol, Alfredo Del Penho e Beto Lemos repetem a parceria na direção musical do espetáculo. Após minuciosa pesquisa de Alfredo, mais de 400 composições compostas ou gravadas por Jackson foram levantadas e o grupo passou um período trabalhando em exercícios após a audição das canções. A lista comprova que Jackson era um artista sem fronteiras e que nunca se prendeu a um gênero específico, passeando por samba, forró, baião, coco, frevo, entre muitos outros.

O repertório contempla sucessos como Sebastiana, O Canto da Ema, Chiclete com Banana e Cantiga do Sapo, além de canções menos conhecidas que revelam mais da alma brasileira e sincopada do artista. 'Dá para dizer que ele era um Garrincha da música. Às vezes, o texto aparece em forma de música, às vezes como uma poesia ou um poema musicado. Cada vez que ele aparece, ele propõe uma nova brincadeira rítmica - mesmo não tendo uma métrica de poesia - por meio de um jogo de palavras ou outro mecanismo. A nossa ideia é fazer isso para dialogar com as músicas do Jackson, que tinham poesia, brincadeira e alegria', resume Braulio Tavares.

Jackson do Pandeiro

Jackson do Pandeiro himself

photo by Divulgação

Natural de Alagoa Grande (PB), José Gomes Filho (1919-1982) iniciou a sua trajetória artística ao acompanhar a mãe em rodas de coco, nos arredores de um engenho. Alfabetizado aos 35 anos, ele migra para o Rio de Janeiro e estreia em disco (1953) com um compacto que trazia dois sucessos que marcariam a sua carreira: Sebastiana e Forró em Limoeiro. Nos anos que seguiram, participou de filmes, festivais e apresentou composições - a maioria com um toque característico de humor - que entrariam para a história da música popular brasileira. Deixou como legado mais de 140 discos recheados dos mais diversos gêneros, como samba, forró, baião, entre outros.

A Barca dos Corações Partidos:

photo by Renato Mangolin

A Barca dos Corações Partidos se formou após a montagem de Gonzagão - A Lenda (2012), que rodou o Brasil por cinco anos em dezenas de cidades e centenas de apresentações. O tributo a Luiz Gonzaga foi sucedido por uma nova versão da emblemática Ópera do Malandro (2014), de Chico Buarque. O terceiro espetáculo da trupe, Auê (2016), usou como dramaturgia uma safra de canções inéditas compostas pelos próprios integrantes e misturava linguagens como teatro, show, circo e recital. Em 2017, a Barca comemorou os 90 anos de Ariano Suassuna com Suassuna - O Auto do Reino do Sol, texto inédito de Bráulio Tavares, com direção de Luiz Carlos Vasconcellos e músicas compostas especialmente pelo grupo em parceria com Chico César. O musical rendeu dezenas de troféus nas mais importantes premiações teatrais do país. Em 2019, a companhia passou nove meses estudando o clássico Macunaíma, de Mario de Andrade, ao lado da diretora Bia Lessa. O processo resultou na montagem de Macunaíma - Uma Rapsódia Musical, que colheu elogios em temporadas no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Produtora das cinco montagens e de Jacksons do Pandeiro, Andréa Alves, da Sarau Agência, foi também a idealizadora de todos os projetos.

*********

photo by Renato Mangolin

A Sarau e a Barca adotaram todas as medidas previstas na legislação para enfrentamento à disseminação da COVID-19, de forma a zelar pela saúde de toda a equipe contratada e permitir o exercício da profissão com segurança, antes e durante a realização do espetáculo. Antes do início dos ensaios, todos os profissionais envolvidos cumpriram quarentena e fizeram testes de COVID-19. Nossa homenagem a todos os artistas que há seis meses foram impedidos de exercer o seu ofício é estar no teatro, com responsabilidade e alegria, com fé e esperança. Estamos levando o teatro para a sua casa. Cuide-se, fique em casa, se puder.

#Quarentena #EmCasa #FiqueEmCasa #JuntosnaQuarentena



Jacksons do Pandeiro

Transmissão ao vivo dia 10 de outubro, às 20h pelo canal (YouTube.com/barcadoscoracoespartidos) e pelo Canal Bis (NET - 120/620, SKY - 560 e 160, OI - 131, Vivo - 535).

Direção: Duda Maia

Dramaturgia: Braulio Tavares e Eduardo Rios

Direção Musical: Alfredo Del-Penho e Beto Lemos

Idealização e Direção de Produção: Andréa Alves

Com a Cia. Barca dos Corações Partidos - Adrén Alves, Alfredo Del-Penho, Beto Lemos, Eduardo Rios, Fábio Enriquez, Renato Luciano e Ricca Barros

E os artistas convidados - Everton Coroné, Lucas dos Prazeres e Luiza Loroza

Figurinos: Kika Lopes e Rocio Moure

Cenário: André Cortez

Iluminação: Renato Machado

Design de som: Gabriel D'Angelo

Visagista: Uirandê de Holanda

Assistente de Direção: Júlia Tizumba, Eduardo Rios e Adrén Alves

Assistente de figurino: Masta Ariane

Assistente de cenografia e produção de arte: Tuca Benvenutti

Coordenação de Produção: Leila Maria Moreno

Produção Executiva: Rafael Lydio

Transmissão ao vivo:

Direção: Diego de Godoy

Direção de fotografia: Carol Quintanilha e Loiro Cunha

Shows View More Brazil Stories Related Articles