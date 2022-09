O PEQUENO PRÍNCIPE, O MUSICAL (The Little Prince) Opens Drawing a Parallel Between the Fable and What Lies Behind of One of the Best-Selling Books of All Time

Inspired by one of the greatest classics of universal literature, written in 1943 by Antoine de Sant-Exupéry, The Little Prince, The Musical tells the story of a pilot who crashes his plane in the Sahara desert, where he meets a boy with golden hair who asks you to draw a sheep. From there, the two start a beautiful friendship and reflect on the relationships between people, the love for the planet, what it's like to be a child, what it's like to be an adult and the true meaning of life.

The show has its premiere scheduled for the September 30th and points out the reopening of Teatro Villa Lobos. In the cast, names like Thiago Machado and Bruna Guerin tell the adventures of the intrepid boy sewn into the story of the author himself, Antoine de Saint-Exupéry, who put a lot of himself when he wrote the work.

Inspirado em um dos maiores clássicos da literatura universal, escrito em 1943 por Antoine de Sant-Exupery, O Pequeno Príncipe, O Musical conta a história de um piloto que cai com seu avião no deserto do Saara, onde encontra um menino de cabelos dourados que lhe pede para desenhar um carneiro. A partir daí os dois iniciam uma linda amizade e refletem sobre as relações entre as pessoas, o amor ao planeta, sobre que é ser criança, o que é ser adulto e o verdadeiro sentido da vida.

"All grown-ups were once children...

but only few of them remember it."

Thiago Machado as Aviator and The Little Prince

photo by Marcos Mesquita

Espetáculo tem estreia marcada para o dia 30/9 e marca a reabertura do Teatro Villa Lobos. No elenco, nomes como Thiago Machado e Bruna Guerin contam as aventuras do intrépido garoto costuradas à história do próprio autor, Antoine de Saint-Exupery, que colocou muito de si mesmo quando escreveu a obra.

O Pequeno Príncipe, o Musical foi pensado para evidenciar os motes de superação, amor, fé e consciência ecológica trazidos pelo livro. O ineditismo e gancho inovador do roteiro fizeram com que o espetáculo tivesse apoio da familia de Antoine de Saint-Exupéry, que, inclusive, passou à produção do musical informações e detalhes inéditos sobre a vida do autor.

Com roteiro de Sheila Dryzun, especialista no tema e que vem construindo o musical há quase cinco anos, O Pequeno Príncipe, o Musical trará ao público algumas destas curiosidades inéditas da vida do autor. "O público irá se surpreender ao descobrir que o conto é uma autobiografia de Saint-Exupéry, que, por exemplo, foi um aventureiro e aviador. Garanto que o texto está recheado de novidades e coincidências entre obra e autor", comenta Dryzun.

"And now here is my secret, a very simple secret:

It is only with the heart that one can see rightly;

what is essential is invisible to the eye."

photo by Marcos Mesquita

Renato Zindeluk, filho de Sheila Dryzun e produtor do espetáculo, comenta que "quando, em 2004, trouxemos o personagem para o país, a ideia foi exatamente mostrá-lo como esse importante mensageiro de valores como amizade, respeito, sustentabilidade e amor. O primeiro grande êxito desta missão foi a exposição na OCA que, somada às exposições itinerantes em shoppings de todo país, encantou mais de 1,6 milhão".

Além de Dryzun, o musical ainda conta com direção de produção Renata Alvim (O Rei Leão e o Fantasma da Ópera) e direção artística de Fernanda Chamma (Silvio Santos Vem Aí e Ney Matogrosso - Homem com H). A realização é da Luk Produções, também responsável pelas exposições sobre o Pequeno Príncipe na OCA (SP) e em outras cidades do Brasil.

"It is the time you have wasted for your rose

that makes your rose so important."

The Little Prince and the Rose (Bruna Guerin)

photo by Marcos Mesquita

Os já conhecidos personagens, a Raposa (Luciana Ramanzini), e a Rosa (Bruna Guerin) ajudam o Pequeno Príncipe (interpretado por um supertime de atores mirins que se reveza a cada sessão) a contar a sua jornada pelo nosso planeta e a descobrir a criança que ainda existe dentro de cada um de nós. A novidade é a entrada do personagem Aviador (Thiago Machado), alusão ao autor Antoine de Saint-Exupéry, que entra na costura da história para trazer analogias e similaridades entre criação e criador. Confira elenco completo:

"You become responsible, forever,

​​​​​​for what you have tamed."

Luciana Ramanzini as the Fox

photo by PedroDimitrow

Elenco:

Thiago Machado: Aviador

Anna Beatriz Simões: Pequeno Príncipe

Davi Martins: Pequeno Príncipe

Leonardo Freire: Pequeno Príncipe

Levi Asaf: Pequeno Príncipe

Bruna Guerin: Rosa

Luciana Ramanzini: Raposa

Natasha Jascalevich: Serpente

Abner Depret: Ensemble/ Cover Aviador

Bia Barros: Ensemble / Cover Serpente

Bruna Pazinato: Ensemble / Vulcão / Cover Raposa

Sofia Savietto: Ensemble / Geógrafa / Cover Rosa

Diego Lemos: Ensemble / Estrela

Fernando Rubro: Ensemble/ Vulcão

Graciely Junqueira: Ensemble / Estrela

Larissa Noel: Ensemble / Acendedor

Marcelo Ferrari: Ensemble / Vaidoso

Nick Vila Maior: Ensemble / Rei

Rafael Aragão: Ensemble / Bêbado

Sara Milca: Ensemble / Estrela

Thór Junior: Ensemble / Vulcão

Bruno Albuquerque: Swing

Murilo Ohl: Swing

Yasmin Calbo: Swing

Criativos:

Roteiro: Sheila Dryzun

Direção artística: Fernanda Chamma

Direção Musical: Thiago Gimenes

Direção associada: Daniela Cury

Coreografia: Katia Barros

Assistente de Coreografia - Thiago Garça

Supervisão de roteiro: Mariana Elisabetsky

Músicas: Sheila Dryzun, Maria Zélia Marão, Marcus Vinicius Silva e Thiago Gimenes

Realização: Luk Produções

Para mais informações sobre o espetáculo, acesse:

https://www.instagram.com/musicalopequenoprincipe/

SERVIÇO

O PEQUENO PRÍNCIPE, O MUSICAL

Local: Teatro Villa Lobos (Av. Drª Ruth Cardoso, 4777 - Jardim Universidade Pinheiros - CEP: 05477-000 São Paulo/SP)

Realização: Luk Produções

Duração: 1º ato 50 minutos | 2º ato 40 minutos | intervalo de 15 minutos

Classificação etária: Livre

Capacidade: 720 lugares

Ar-condicionado: Sim

Acessibilidade: Sim

Temporada:

30/9 a 18/12/2022

Sextas 21h; sábados 16h e 20h; domingos 15h e 18h

Sexta 21h

Plateia Premium R$ 220,00 (inteira) R$ 110,00 (meia entrada)

Plateia R$ 190,00 (inteira) R$ 95,00 (meia entrada)

Balcão R$ 50,00 (inteira) R$ 25,00 (meia entrada)

Sábado 16h e 20h |

Domingo 15h e 18h

Plateia Premium R$ 260,00 (inteira) R$ 130,00 (meia entrada)

Plateia R$ 200,00 (inteira) R$ 100,00 (meia entrada)

Balcão R$ 50,00 (inteira) R$ 25,00 (meia entrada)



Obs.: Confira a legislação vigente para meia-entrada. Ingressos PCD e acompanhantes, vendas somente na bilheteria do teatro. Crianças com até 2 anos incompletos não pagam.

Ingressos em:

Com taxa de conveniência: https://cloud.broadwayworld.com/rec/ticketclick.cfm?fromlink=2199476®id=150&articlelink=https%3A%2F%2Fbileto.sympla.com.br%2Fevent%2F76675%2Fd%2F158920?utm_source=BWW2022&utm_medium=referral&utm_campaign=article&utm_content=bottombuybutton1

Sem taxa de conveniência: Toten de vendas no Shopping Villa Lobos (1º piso em frente ao Restaurante America) Bilheteria do Teatro Villa Lobos (nos dias do espetáculos, 1h antes do horário do espetáculo até o inicio da apresentação)

Mais informações em https://www.shoppingvillalobos.com.br/teatro