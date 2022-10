ELAS BRILHAM DOC.MUSICAL Opens in Sao Paulo Celebrating Women in the History of Music in the 20th and 21st Centuries

From the same team of 60! DÉCADA DE ARROMBA and 70? DÉCADA DO DIVINO MARAVILHOSO, this new DOC. MUSICAL was conceived to give voice and tell the stories of women who broke prejudices, conquered machismo and opened the doors to the future of humanity. More than a show, Elas Brilham - Vozes que Iluminam e Transformam o Mundo - DOC.MUSICAL intends to celebrate women and open a space for speech, which is so necessary, for them. The season at Teatro Claro SP will start on October 7th.

On stage, seven Brazilian musical theater actresses sing from Aretha Franklin's soul, to Rita Lee and Tina Turner's rock, from the talent of Elis Regina, to the authorial compositions of Dona Ivone Lara, from the eternal voice of Whitney Houston to the pop of Madonna, from the feminejo of Marília Mendonça to the new voices that continue to illuminate the world. They are singers, writers, scientists, actresses, painters, teachers, housewives. They are voices that shine, transform the world and are represented by the music in this show.

Dos mesmos criadores de 60! DÉCADA DE ARROMBA e 70? DÉCADA DO DIVINO MARAVILHOSO, esse novo DOC. MUSICAL foi concebido para dar voz e contar as histórias de mulheres que quebraram preconceitos, venceram o machismo e abriram as portas para o futuro da humanidade. Mais que um espetáculo, Elas Brilham - Vozes que Iluminam e Transformam o Mundo - DOC.MUSICAL pretende celebrar a mulher e abrir um espaço de fala, tão necessário, a elas. A temporada no Teatro Claro SP será a partir de 7 de outubro.

Em cena, sete atrizes do teatro musical brasileiro cantam do soul de Aretha Franklin, ao rock de Rita Lee e Tina Turner, do talento de Elis Regina, às composições autorais de Dona Ivone Lara, da voz eterna de Whitney Houston ao pop da Madonna, do feminejo de Marília Mendonça às novas vozes que continuam a iluminar o mundo. ELAS são cantoras, escritoras, cientistas, atrizes, pintoras, professoras, donas de casa. São vozes que brilham, transformam o mundo e estão representadas pela música neste espetáculo.

O DOC.MUSICAL é a experimentação de um novo gênero cênico que une ferramentas do documentário, teatro e música para contar a história dos grandes momentos da humanidade. O DOC.MUSICAL não apresenta a biografia de nenhum artista, porque o olhar está no coletivo, no grupo, numa época, portanto, é de fato, a música a grande protagonista. A utilização de material de arquivo (fotos, vídeos e depoimentos reais) somado a cenas, textos e canções cantadas ao vivo pelos atores é um dos recursos adotados para que o público tenha a oportunidade de reviver fatos históricos e descobrir, por exemplo, a verdadeira origem das músicas de sucesso da época, como elas surgiram, em que contexto foram criadas e como afetaram a vida do artista e da geração que o acompanhou.

Em Elas Brilham - Vozes que iluminam e transformam o mundo - Doc.Musical, o formato foi pensado pois a história da humanidade registrada em livros e ensinada nas escolas é em grande parte contada a partir do ponto de vista masculino, as mulheres raramente estão em foco, apontando sempre os homens para que sejam vistos como exemplo e como única fonte capaz de revoluções ou conquistas. Por isso, o espetáculo propõe uma nova narrativa histórica que tem as mulheres como protagonistas, inovadoras, pioneiras e transformadoras do mundo e da música.

photo by Roberto Filho

Nos anos 30 e 40, na Era de Ouro da Rádio no Brasil, Ângela Maria, Carmem Miranda e as cantoras da rádio enfrentaram o preconceito por serem artistas quando a profissão não era considerada decente e brilharam. Vozes modernistas como a de Bertha Lutz foram importantes na conquista de direitos básicos como o direito ao voto feminino.

O Jazz/Soul/Blues com Aretha Franklin, Ella Fitzgerald, Nina Simone, Etta James e Sarah Vaughan apresenta os movimentos de mulheres negras na conquista de direitos civis no mundo.

A mulher que deu origem ao rock and roll, Sister Rosetha, Janis Joplin, Wanderlea, Rita Lee, Marina Lima, Cássia Eller, Annie Lenox, Tina Turner descontroem padrões do papel feminino e enfrentam as mais diversas tentativas de domar, castrar e padronizar o comportamento das mulheres.

photo by Roberto Filho

No Samba, Elza Soares, Dona Ivone Lara, Clementina de Jesus, Alcione, Clara Nunes, Beth Carvalho e Jovelina Pérola Negra resgataram o poder ancestral da força divina das mulheres e dominaram o gênero musical que antes era exclusivo dos homens.

Na MPB, Elis Regina, Gal Costa, Maria Bethânia, Baby do Brasil, Fafá de Belém, Sandra de Sá e muitas outras artistas provam que com sua voz ser mulher no Brasil já é um ato político. Conquistas como a pílula anticoncepcional, o divórcio e a delegacia da mulher possibilitaram um avanço nos direitos femininos.

O movimento da Disco Music com Donna Summer, Gloria Gaynor e Frenéticas, a Era do Brilho, época em que as mulheres autoafirmaram-se frente à sociedade machista e utilizaram-se de figurinos sexy e luxuosos para demonstrar também a sua importância e seu esplendor para todos que as discriminavam.

No Pop Music, Madonna, Beyoncé e muitas outras conquistam o topo da indústria musical, com salários milionários, vendas estratosféricas e mostram ao mundo que mulheres podem e devem ser poderosas, chefes, líderes, livres e escreverem suas próprias histórias.

Os gêneros FORRÓ com Elba Ramalho, o AXÉ com Margareth Menezes, Ivete, Claudia Leitte, o FUNK com Fernanda Abreu, Tati Quebra Barraco, Luísa Sonza, Anitta, o FEMINEJO com Simone e Simaria, Maiara e Maraísa, Naiara Azevedo e Marília Mendonça provam que as mulheres conquistaram o sucesso e dominam as paradas em gêneros musicais que antes eram exclusivamente masculinos. Mulheres devem ocupar todos os espaços.

Outras Mulheres incríveis que mudaram o mundo e que são homenageadas em ELAS BRILHAM: Dandara, Chiquinha Gonzaga, Nísia Floresta, Angela Davis, Rosa Parks, Simone de Beauvoir, Lélia Gongalez, Tia Ciata, Bibi Ferreira, Leila Diniz, Dorina Nowill, Dercy Gonçalves, Maria Da Penha, Malala, Michele Obama, Preta Gil e muitas outras.







EQUIPE CRIATIVA:

• DIRETOR: FREDERICO REDER

• ROTEIRISTA: MARCOS NAUER

• ASSISTENTE DE DIREÇÃO/DIREÇÃO RESIDENTE: ROSANA CHAYIN

• DIRETOR MUSICAL: JULES VANDYSTADT

• DIRETOR DE COMUNICAÇÃO/MARKETING: MAURICIO TAVARES

• DIRETORA DE ARTE: BÁRBARA LANA

• CENÓGRAFA: NATÁLIA LANA

• FIGURINISTA: BRUNO PERLATTO

• COREÓGRAFO: VICTOR MAIA

• ILUMINADORA: MARIANA PITTA

• DESIGNER DE SOM: TALITA KURODA

• VISAGISTA: ADRIANA ALMEIDA

EQUIPE DE PRODUÇÃO:

• PRODUTOR GERAL: FREDERICO REDER

• PRODUTOR EXECUTIVO: ALEX FELIPPE

• PRODUTORES ASSISTENTES: ALAIN CATEIN E CAMILLE ABOUD



