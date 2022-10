Brazilian Pop Icon From the 80s is Honored in the Musical SIDNEY MAGAL: MUITO MAIS QUE UM AMANTE LATINO (Sidney Magal: Much More Than a Latin Lover)

Sidney Magal: Muito Mais Que Um Amante Latino - O Musical (Much More Than a Latin Lover) opens at Teatro Porto, in São Paulo. Based on the singer's official biography written by Bruna Ramos da Fonte, released to commemorate 50 years of the artist's career.

The show stars the actors Juan Alba, who plays Sidney Magal as an adult, and Luís Vasconcelos, who plays the Latin idol in his youth. The direction is by Débora Dubois. In addition to remembering the various successes of the Brazilian popular music icon, the musical will outline the artist's trajectory, revealing the backstage of his life.

.O espetáculo Sidney Magal: Muito Mais Que Um Amante Latino - O Musical estreia no Teatro Porto, em São Paulo, no dia 21 de outubro, sexta-feira, às 20h. Baseado na biografia oficial do cantor escrita por Bruna Ramos da Fonte, lançada na comemoração dos 50 anos de carreira do artista, a direção artística é de Débora Dubois. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, e as sessões acontecem às sextas e sábados, às 20h e aos domingos, às 17h, até 11 de dezembro.

O ator Juan Alba, com passagens por novelas nas principais emissoras do país, e o jovem ator Luís Vasconcelos dividem o palco e interpretam o papel de Sidney Magal em diferentes fases da vida, unindo passado, presente, futuro e revelando os bastidores do ser humano por detrás do Amante Latino.

Sidney Magal himself

photo by Divulgação

"Abrimos as cortinas para fazer um espetáculo que pretende mostrar, com humor, a vida de um homem de grande coração, simples e doce e que arrastou uma legião de fãs por onde passou. Nessa saga, recheada de músicas e grandes atuações, a plateia vai se emocionar e se encantar", garante a diretora, Débora Dubois.

De acordo com o maestro Caique Vandera, que há 26 anos acompanha o ídolo, o público pode esperar não só uma retrospectiva da carreira do Magal, desde os primeiros programas de televisão, primeira gravadora, sua passagem pela Itália, mas também descobrir de onde vieram suas influências e as pessoas que foram importantes em sua vida, entre elas, Dona Sônia, sua mãe, uma brilhante cantora de rádio que precisou abandonar a carreira para atender os padrões esperados para uma mulher da época.

Luís Vasconcelos and Juan Alba as Sidney Magal

photo by Priscila Prade

Grandes sucessos

Entre os eternos sucessos que prometem fazer a plateia cantar com os atores, estão releituras de obras como: Meu Sangue Ferve por Você, Amante Latino, Tenho, Sandra Rosa Madalena, Me chama que eu Vou. Além de músicas de Maysa, Caetano Veloso, Elis Regina, Gilberto Gil, Wanderley Cardoso, entre outras, que ilustrarão momentos vividos por Magal. O público também poderá conferir duas músicas inéditas escritas pela biógrafa Bruna Ramos da Fonte e musicadas pelo maestro. "Acredito que conseguimos injetar uma dose boa de Magal nos duetos que vão sensibilizar o público", complementa Caique Vandera, responsável pela direção musical.

Elenco de peso

O elenco também é formado pela atriz uruguaia Yael Pecarovich, que interpreta dona Sônia, mãe de Sidney Magal; Joaz Campos que dá vida a seu Darcy, pai de Magal; Flávia Strongolli, que interpreta a esposa Magali; Breno Manfredini que fará o produtor argentino Roberto Livi; Jéssica Stephens que entra em cena no papel da cantora Elizeth Cardoso e Fernando Vieira que vive quatro personagens, entre eles o poeta Vinícius de Moraes, Roberto Menescal e os apresentadores Chacrinha e Fausto Silva.

"São artistas muito talentosos que estão profundamente envolvidos com os seus papéis, com os personagens aos quais dão vida e isso resulta em uma entrega fora do comum que poderá ser vista e sentida no espetáculo", afirma Bruna Ramos da Fonte, que ainda é responsável pela adaptação dramatúrgica do musical.

Sidney Magal: Muito Mais Que Um Amante Latino's company

photo by Priscila Prade

Figurino

O público também deve se encantar com o figurino do espetáculo. Os looks alegres, coloridos, e com muito brilho de Sidney Magal ditaram moda, inclusive entre as crianças. O figurino do espetáculo passou por um longo processo de pesquisa e leva a assinatura de Fábio Namatame, um dos mais premiados figurinistas do teatro brasileiro.

"Fiz um book com fotos de todas as fases do artista. Na construção do figurino, fiquei livre para criar, claro que inspirado no estilo, no corte, tecidos, estrutura dos figurinos do ídolo. Sidney Magal já possui um figurino tão interessante que facilitou o trabalho, só precisei deixar mais exuberante, dando um toque a mais de texturas e brilhos", contou Namatame.

O musical Sidney Magal: muito mais que um Amante Latino foi Idealizado por Paulo Del Castro, que também coordena o projeto; a direção de produção é de Edinho Rodrigues. A realização do espetáculo é uma coprodução entre Brancalyone Produções e Tiarajú Produções Artísticas e Culturais.

"Sidney Magal faz parte do nosso imaginário e assim será para sempre. Desde a sua primeira aparição Magal conquistou a todos com o seu carisma e talento inigualáveis. Ter a oportunidade de homenagear não apenas o ídolo, mas o ser humano, o cidadão, o pai de família, uma das pessoas mais amada do país é uma grande honra, um grande presente e uma grande responsabilidade", finaliza Paulo Del Castro.





FICHA TÉCNICA:

Baseado na obra biográfica Sidney Magal: Muito mais que um Amante Latino da Autora Bruna Ramos da Fonte (Editora Irmãos Vitale)

Adaptação dramatúrgica/teatral, roteiro e pesquisa: Bruna Ramos da Fonte

Direção Artística e Concepção: Débora Dubois

Arranjos e Direção Musical: Caique Vandera

Elenco: Juan Alba, Luis Vasconcelos, Yael Pecarovich, Breno Manfredini, Fernando Vieira, Flavia Strongolli, Jessica Stephens, Joaz Campos, Fernanda Salla, Paulo Victor, Thaiane Chuvas e Thiago Alves

Codireção musical e músico: André Bedurê

Músicos/Intérpretes: Eliel Sousa, Gustavo Souza, Rovilson Pascoal e Gabriel Fabbri

Assistência de Direção e Preparação vocal: Lui Vizotto

Coreografias: Patrícia Kfouri

Diretora Ouvinte: Luciana Kfouri

Figurinos: Fábio Namatame

Iluminação: Wagner Freire

Designer de Som: André Omote

Fotos: João Caldas e Priscila Prade

Design Gráfico: Rodrigo Tavata

Social Media: Beatriz Carlos

Assessoria de Imprensa: Mídia Brazil Comunicação Integrada

Produção Executiva: Fabrício Síndice e Vanessa Campanari

Videomaker: Halei Rembrandt

Direção de Produção: Edinho Rodrigues

Idealização e Coordenação Geral do Projeto: Paulo Del Castro

Realização: Brancalyone Produções & Tiarajú Produções Artísticas e Culturais

SERVIÇO:

Sidney Magal: Muito Mais Que Um Amante Latino - O Musical

De 21 de outubro a 11 de dezembro

Sextas e sábados, às 20h e domingos, às 17h.

Ingresso: Sexta-feira: R$ 80,00 / R$ 40,00 (plateia) e R$ 70,00 / R$ 35,00 (frisa e balcão);

Sábados e Domingos: R$ 90,00 / R$ 45,00 (plateia) e R$ 80,00 / R$ 40,00 (frisa e balcão).

Duração: 120 minutos.

Classificação: 12 anos.

Vendas: https://cloud.broadwayworld.com/rec/ticketclick.cfm?fromlink=2204176®id=150&articlelink=https%3A%2F%2Fbileto.sympla.com.br%2Fevent%2F76399%2Fd%2F157409?utm_source=BWW2022&utm_medium=referral&utm_campaign=article&utm_content=bottombuybutton1

TEATRO PORTO

Al. Barão de Piracicaba, 740 - Campos Elíseos - São Paulo.

Telefone (11) 3366.8700

Bilheteria:

Aberta somente nos dias de espetáculo, duas horas antes da atração.

Clientes Porto Seguro Bank mais acompanhante têm 50% de desconto.

Clientes Porto mais acompanhante têm 30% de desconto.

Vendas: www.sympla.com.br/teatroporto

Capacidade: 508 lugares.

Formas de pagamento: Cartão de crédito e débito (Visa, Mastercard, Elo e Diners).

Acessibilidade: 10 lugares para cadeirantes e 5 cadeiras para obesos.

Estacionamento no local: Gratuito para clientes do Teatro Porto.

Siga o Teatro Porto nas redes sociais:

Facebook: facebook.com/teatroporto

Instagram: @teatroporto