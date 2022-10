Musical MUSEU NACIONAL [TODAS AS VOZES DO FOGO] Celebrates the Tenth Anniversary of Cia Barca dos Coracoes Partidos

Destroyed by a massive fire in September 2018, the year of its bicentennial, the National Museum in Rio de Janeiro lost much of its impressive collection of around 20 million items. Tragedy - in all its real and symbolic value - was the starting point for the creation of a show, with original libretto and music, Museu Nacional [todas as vozes do fogo] (National Museum [all voices of fire]), written and directed by Vinicius Calderoni, and musical direction by Alfredo Del-Penho and Beto Lemos. The musical opens at the same time that the Museum shows the first signs of its recovery by reopening its facade and gardens and also marks the tenth anniversary of the award-winning Cia Barca dos Corações Partidos and the 30th anniversary of Sarau Cultura Brasileira, a partner of the group throughout its trajectory, directed by the artistic producer Andréa Alves.

The national oppening will take place on October 14, at SESC Vila Mariana, in São Paulo, where it will run until October 30, sponsored by Instituto Cultural Vale, through the Cultural Incentive Law, and the support of SESC São Paulo.

Destruído por um incêndio de grandes proporções em setembro de 2018, ano de seu bicentenário, o Museu Nacional, no Rio de Janeiro, perdeu grande parte do seu impressionante acervo de cerca de 20 milhões de itens. A tragédia - em todo o seu valor real e simbólico -, foi o ponto de partida para a criação do espetáculo inédito, com texto e músicas originais, Museu Nacional [todas as vozes do fogo], escrito e dirigido por Vinicius Calderoni e com direção musical de Alfredo Del-Penho e Beto Lemos. O musical estreia na mesma época em que o Museu dá os primeiros sinais de sua recuperação ao reinaugurar sua fachada e jardins e marca também os dez anos da premiada Cia Barca dos Corações Partidos e os 30 anos da Sarau Cultura Brasileira, parceira do grupo em toda a sua trajetória, dirigida pela produtora artística Andréa Alves. A estreia nacional acontece em 14 de outubro, no SESC Vila Mariana, em São Paulo, onde fica em cartaz até o dia 30 de outubro e conta com o patrocínio do Instituto Cultural Vale, através da Lei de Incentivo à Cultura, e o apoio do SESC São Paulo.

photo by Daniel Barboza

"Entendo esse espetáculo como a conclusão de uma trilogia não planejada com a Sarau. Escrevi Elza, a história de uma pessoa; depois escrevi e dirigi Sísifo, a recriação livre de um mito, e agora, em Museu Nacional [todos as vozes do fogo], falo sobre a história de um lugar, que representa a fundação de um país e abrigou uma série de eventos históricos: foi a casa do Império; foi onde Leopoldina assinou a declaração de independência do Brasil; onde foi assinada a primeira Constituição do país; onde se deu o início da República; e originalmente foi a casa de um mercador de escravizados. E ao mesmo tempo é esse lugar que passou a reunir um patrimônio gigantesco, que encerra todas essas contradições. Por isso o incêndio de uma maneira é o fim de uma ideia de Brasil. Tem essa carga simbólica", analisa Vinicius Calderoni.

"Todas as Vozes do Fogo é um estudo de como um país cultiva, armazena e conserva sua memória - e todas as suas implicações simbólicas e concretas. É um mergulho imaginativo e lírico em múltiplas camadas de passado para pensar de maneira urgente nosso presente imediato e o futuro que estamos construindo", resume Andréa Alves, diretora de produção e idealizadora do espetáculo.

photo by Daniel Barboza

Em meio aos escombros do museu, peças do acervo estão sendo resgatadas e recuperadas, em um longo e minucioso processo. Uma das mais emblemáticas é o esqueleto humano de mais de 11 mil anos descoberto em Lagoa Santa (MG), em 1975. O mais antigo remanescente humano encontrado no país - a mulher de traços afro-indígenas batizada de Luzia -, cujo crânio resistiu ao incêndio no Museu, ganha vida e assume o papel de narradora atemporal do espetáculo, criando pontes entre diferentes momentos da história, na pele da atriz Ana Carbatti. Luzia, ela própria uma 'sobrevivente' do incêndio, faz uma espécie de visita guiada pelo edifício interditado pelo fogo, pelos setores do museu e suas peças, no primeiro dos três atos do espetáculo. No segundo ato, os limites do prédio são extrapolados e o Museu Nacional se transforma em uma metáfora da memória do Brasil, começando pela origem escravocrata, as oligarquias brancas, os povos originários e os povos negros. O terceiro e último ato trata do momento atual, a devastação do museu e do próprio país, de forma mais sóbria e realista. "Cada ato tem vetores de linguagem bem distintos: o primeiro mais lírico, o segundo com um tom mais paródico, cáustico, e o terceiro mais realista, sóbrio, sem artifícios. Não há personagens fixos e o elenco se alterna em dezenas de personagens, sejam pessoas ou objetos. E a música ajuda a amalgamar esses três momentos, criando uma unidade para essas intensidades tão diferentes", detalha Calderoni.

As cerca de 20 canções inéditas do espetáculo passeiam por diversos ritmos brasileiros e foram compostas por Alfredo Del-Penho e Beto Lemos - que assinam a direção musical - por Vinicius Calderoni e pelos atores, músicos e compositores Adrén Alves, Lucas dos Prazeres e Ricca Barros e são cantadas e tocadas por todo o elenco. Além de cinco integrantes da Barca - os atores e multi-instrumentistas Adrén Alves, Alfredo Del-Penho, Beto Lemos, Eduardo Rios e Ricca Barros - o musical conta com mais sete artistas convidados: Adassa Martins, Aline Gonçalves, Ana Carbatti, Felipe Frazão, Lucas dos Prazeres, Luiza Loroza e Rosa Peixoto.

photo by Daniel Barboza

SERVIÇO:

MUSEU NACIONAL [TODAS AS VOZES DO FOGO]

Temporada | 14 a 30 de outubro de 2022*

Horário | quinta a sábado, 21h e domingo, às 18h

Local | SESC Vila Mariana

Endereço | R. Pelotas, 141 - Vila Mariana / SP

Tel | (11) 5080-3000

Capacidade | 620 lugares

Ingressos | R$40 (inteira), R$20 (meia) e R$12 (credencial plena)

Duração | 120min

Classificação indicativa | 14 anos

Vendas | Em 4 de outubro, 12h, pelo Portal Sesc SP, e no dia 5, às 17h, nas unidades do Sesc em todo o Estado de SP

https://cloud.broadwayworld.com/rec/ticketclick.cfm?fromlink=2202777®id=150&articlelink=https%3A%2F%2Fwww.sescsp.org.br%2Fprogramacao%2Fmuseu-nacional-todas-as-vozes-do-fogo%2F?utm_source=BWW2022&utm_medium=referral&utm_campaign=article&utm_content=bottombuybutton1

*Todas as sessões serão acessíveis, com interpretação em Libras e audiodescrição

@sescvilamariana

FICHA TÉCNICA:

Criação: Barca dos Corações Partidos e Vinicius Calderoni

Texto e direção: Vinicius Calderoni

Com a Cia Barca dos Corações Partidos - Adrén Alves, Alfredo Del-Penho, Beto Lemos, Eduardo Rios e Ricca Barros

E os artistas convidados: Adassa Martins, Aline Gonçalves, Ana Carbatti, Felipe Frazão, Lucas dos Prazeres, Luiza Loroza e Rosa Peixoto

Direção musical: Alfredo Del-Penho e Beto Lemos

Música original: Adrén Alves, Alfredo Del-Penho, Beto Lemos, Lucas dos Prazeres, Ricca Barros e Vinicius Calderoni

Direção de produção e idealização: Andréa Alves

Direção de movimento e coreografia: Fabricio Licursi

Cenografia: André Cortez

Figurino: Kika Lopes e Rocio Moure

Iluminação: Wagner Antônio

Diretora assistente: Leticia Medella

Desenho de som: André Breda e Gabriel D'Angelo

Coordenação de produção: Rafael Lydio

Produção executiva: Rafael Fernandes