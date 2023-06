LOS HERMANOS – MUSICAL PRE-FABRICADO Is Now Playing in Sao Paulo

Los Hermanos, Brazilian rock band created 25 years ago wins homage in innovative show, full of reinterpretations and never seen stories, under the direction of Michel Melamed.

Los Hermanos is a rock band from Rio de Janeiro, Brazil. The group was formed in 1997 by Marcelo Camelo (vocals/guitar), Rodrigo Amarante (guitar/vocals), Rodrigo Barba (drums), and Bruno Medina (keyboards/keyboard bass). Currently they are on an extended hiatus, performing some concerts sporadically.

Although the band is Brazilian, the name is Spanish, meaning "the brothers", which would be "Os Irmãos" in Portuguese.

The show, a production by Sapo Produções and Plano Criativa, with text and direction by Michel Melamed, revisits, reinvents and relocates the work of the cult band from Rio de Janeiro, which exploded in the radios with the hit "Anna Júlia", in 1999. The "controversial" song, in fact, starts a humorous, disruptive and innovative narrative created by Melamed for the production, which has a plural and diverse team of artists formed by Ariane Souza, Estrela Blanco, Felipe Adetokunbo, Leandro Melo, Matheus Macena, Mattilla, Paula Fagundes and Yasmin Gomlevsky. They are accompanied by a six-piece band.

Grupo criado há 25 anos ganha homenagem em espetáculo inovador, cheio de reinterpretações e histórias inéditas, sob a direção de Michel Melamed

O espetáculo, uma produção da Sapo Produções e da Plano Criativa, com texto e direção de Michel Melamed, revisita, reinventa e realoca a obra da cultuada banda carioca, formada por Marcelo Camelo, Rodrigo Amarante, Bruno Medina e Rodrigo Barba, que estourou nas rádios com o hit "Anna Júlia", em 1999. A "controversa" música, aliás, dá início a uma narrativa bem-humorada, disruptiva e inovadora criada por Melamed para a montagem, que conta com um plural e diverso time de artistas formado por Ariane Souza, Estrela Blanco, Felipe Adetokunbo, Leandro Melo, Matheus Macena, Mattilla, Paula Fagundes e Yasmin Gomlevsky. Eles são acompanhados por uma banda de seis músicos.

Episódico e surpreendente, o espetáculo, que fez sua estreia no Rio de Janeiro em 17 de março, no Teatro Casa Grande, não remonta o grupo em cena de forma convencional, vai além: revela histórias curiosas por trás das músicas dos Los Hermanos que nunca antes foram contadas. “Eu conversei com o Amarante, por exemplo, e ele relembrou coisas do momento de composições, inspirações. São coisas que a gente não sabia. Então, só quem vier ao espetáculo... (risos). É uma peça para ser apreciada não só por fãs porque é um espetáculo teatral a partir de uma obra musical, uma grande obra musical”, diz Michel Melamed.

Assim, "Sentimental", "Morena", "Casa Pré-Fabricada", "Veja Bem Meu Bem", "A Flor" e “Conversa de Bota Batidas", entre outras, ocupam o palco e dialogam com outras épocas e obras da cultura pop, apresentando desde o nascimento dessas canções até sua execução, passando por situações cotidianas e até inimagináveis.

“O que justifica o espetáculo é a obra deles rica, profunda, atemporal. Ela permite múltiplas interpretações. Um clássico, como Shakespeare, por exemplo, é remontado pois permite infinitas abordagens, tem diversas camadas. Por isso também o nosso espetáculo não se refere apenas a quatro caras do fim dos anos 90 do Rio. Pode estar no passado, no futuro, em outros lugares. E nosso elenco é assim, formado por todo tipo de gente maravilhosa: pretos, brancos, LGBTQIAP+... A obra deles está viva hoje, dialogando com o presente", diz o autor e diretor.

Esse mosaico criado por Melamed funciona justamente sem tempo nem espaço, reunindo a poesia das letras da banda e também rock, comédia e drama. A montagem se desenrola em quatro grandes cubos brancos no palco. "Curiosamente, nos últimos projetos, quando sento para escrever, o cenário tem nascido junto, seja no teatro ou na TV. Comecei a trabalhar com as formas geométricas e então a ideia das molduras de Led com cada cor tendo um significado. Atrás dos cubos, totens com os mais diversos refletores. A luz é um objeto cênico, escultórico, não existe apenas para iluminar o ator, assim como acontece nos shows de música."

Grande homenagem ao grupo Los Hermanos, o espetáculo exalta não só o cancioneiro do grupo, mas a legião de fãs que os cultuam até hoje. "Os Los Hermanos são importantes porque a obra deles é importante", define Melamed.

O que levou Felipe Argollo e Paula Rollo a produzirem o musical foi um grande desejo de homenagear a banda e os fãs, uma montagem de fã para fã. "E para isso, alguns pilares foram necessários: um diretor e roteirista que adorasse tanto quanto nós a obra dos Los Hermanos, e que tivesse uma linguagem estética primorosa e soubesse colocar em cena a catarse que sentimos nos shows do Maracanã e do Anhembi. Diretores musicais que conhecessem a importante trajetória criativa de cada disco da banda e tudo o que os quatro álbuns revelam", explicam os produtores.

"E, por fim, como dois produtores de teatro musical, queríamos levar ao palco um espetáculo que chegasse a todos os públicos, do fã da banda, ao fã do gênero musical, do fã de teatro, ao fã de música, até ao novo espectador, àquele que temos a honra de arrebatar com a arte! Consideramos que fomos felizes em todas as nossas bases de sustentação, pois 'Los Hermanos - Musical Pré-Fabricado' é divertido, inteligente, criativo, moderno, energético!”, concluem os idealizadores.

Sobre a produção do espetáculo

Em 2023, a Sapo Produções completa 15 anos de expertise e execução na área de espetáculos teatrais, casting e produção executiva e técnica de projetos incentivados e privados. A montagem atual é uma coprodução e idealização entre a Sapo, do produtor geral Felipe Argollo, junto com a empresa Plano Criativa, da produtora geral Paula Rollo, que possui vasta experiência na elaboração de projetos culturais para atender editais públicos e privados e foi responsável pelo gerenciamento de grandes projetos, tais como Raia 30 – o musicaL, Gilberto Gil – Aquele Abraço – o musical, Zeca Pagodinho – uma história de amor ao samba, Chaplin – o musical, Dinos Experience – mega show, dentre outros.

Serviço

Los Hermanos - Musical Pré-Fabricado

Teatro Liberdade: R. São Joaquim, 129, São Paulo

Quinta e Sexta, às 21h. Sábado, às 16h e às 21h. Domingo, às 19h.

13 de Maio a 25 de Junho.

Duração: 140 minutos (com intervalo de 15 minutos).

Classificação Indicativa: 14 anos (menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis).

Ingressos: Balcão A e B (R$ 75), plateia (R$ 200) e plateia VIP (R$ 220).

Ingressos disponíveis em: https://bileto.sympla.com.br/event/80610/d/182204

Ficha Técnica

Dramaturgia e Direção Artística: Michel Melamed

Elenco: Ariane Souza, Estrela Blanco, Felipe Adetokunbo, Leandro Melo, Matheus Macena, Mattilla, Paula Fagundes e Yasmin Gomlevsky

Músicos: Bianca Santos, Estevan “Cípri” Barbosa, Evelyne Garcia, Felipe Pacheco Ventura, Marcelo Cebukin, Pedro Coelho e Yuri Villar

Direção Musical: Felipe Pacheco Ventura e Pedro Coelho

Arranjos Vocais e Preparação Vocal: Claudia Elizeu

Cenografia: Marieta Spada e Michel Melamed

Iluminação: Adriana Ortiz

Figurinista: Luiza Marcier

Adereços e Produção de Objetos: José Cohen e Lucila Belcic

Visagismo: Rubens Libório

Coreografias e Preparação Corporal: Daniella Visco

Design de Som: Gabriel D’Angelo e Rodrigo Oliveira

Assistência de Direção: Luisa Espindula

Cenotécnico: André Salles

Produção de Elenco: Felipe Ventura

Projeto Gráfico: Olivia Ferreira e Pedro Garavaglia / Estúdio Radiográfico

Fotografia: André Mantelli

Assessoria de Imprensa: Barata Comunicação

Coordenação de Comunicação: Marcelo Mucida

Produção Técnica: Fred Tolipan

Produção Executiva – Temporada RJ: Monna Carneiro

Assistência de Produção: Mariana Teixeira

Produção Geral: Felipe Argollo e Paula Rollo

Idealização e Produção: Sapo Produções Artísticas e Culturais e Plano Criativa