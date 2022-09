For the First Time on Stage, Musical TEMPO CERTO (Right Time) Features Songs by Roberta Campos

Tempo Certo is the first original show of Circuito Off label (Youtube, Facebook and Instagram), launched in 2016 with the aim of bringing the Off-Broadway format to Brazil, promoting greater accessibility and democratization of culture.

The text was inspired by the Brazilian short film "Nem Que Tudo Termine Como Antes", by Daniel Caselli and Mariana Martinez, and has songs by Roberta Campos, a Latin Grammy nominated singer and songwriter. The show takes place in a metropolis and tells the story of two characters who try to control the time of their relationship, to avoid the complexities and end of passion. The text addresses several contemporary aspects such as the dynamics of the metropolis, liquid relationships, fears and our eternal search for time control. Finally, the two characters are played by 4 actors, composing four different couples.

The musical features Daniel Cabral, Éri Correia, Álvaro Real and Vanessa Mello. The idealization is by Daniel Cabral and Éri Correia, the artistic direction and libretto are by Rafael Pucca, the direction is by Álvaro Real and the musical direction and arrangements are by Thiago Perticarrari.

Tempo Certo will run at Teatro Viradalata from September 3rd through November 28th.

Inspirado no curta-metragem Nem Que Tudo Termine Como Antes, de Daniel Caselli e Mariana Martinez, o musical Tempo Certo é o primeiro espetáculo original do selo Circuito Off. Com canções de Roberta Campos - artista indicada ao Grammy Latino -, a peça traz no elenco Daniel Cabral, Éri Correia, Álvaro Real e Vanessa Mello. A idealização é de Daniel Cabral e Éri Correia, a direção artística e o texto são de Rafael Pucca, a direção geral é de Álvaro Real e a direção musical e arranjos são de Thiago Perticarrari. Tempo Certo faz temporada no Teatro Viradalata a partir do dia 3 de setembro, sábado, 21h.

Dan Cabral (as Duda), Éri Correa (as Cris),

Vanessa Mello (as Duda) and Álvaro Leal (as Cris)

photo by Caio Gallucci

A trama é um romance leve que conduz o espectador por reflexões sobre as relações líquidas que são estabelecidas nos dias de hoje. Passando-se numa metrópole, o enredo apresenta Cris e Duda, duas pessoas que partilham de uma conexão especial e fazem um acordo inusitado para tentar evitar as dores do fim da paixão. Além da dinâmica acelerada da cidade, a peça também aborda temas como as relações superficiais, os medos contemporâneos e a eterna busca por controle do tempo.

"Nós esperamos oito anos após o lançamento do selo Circuito Off para produzirmos um espetáculo ao vivo porque queríamos fazer de uma forma saudável e economicamente viável para todos. É fundamental para a economia criativa que os novos produtores, artistas e criativos tenham apoio de grandes patrocinadores para desenvolverem seus projetos e contarem novas histórias", diz Álvaro Real, diretor geral do projeto e também integrante do elenco.

Dan Cabral (as Duda) and Álvaro Leal (as Cris)

photo by Caio Gallucci

Os dois personagens são interpretados por todo o elenco, compondo quatro casais diversos. "O texto passou por diversas mudanças, mas a mais radical foi a de ter quatro atores interpretando dois personagens e revezando entre si. Um passo ousado que está valendo a pena", diz Rafael Pucca. Para o diretor, os maiores desafios foram deixar a história clara, mesmo com tantas trocas e saltos temporais, e criar uma peça a partir de uma ideia já eternizada no audiovisual, cuidando de honrar sua origem, mas também deixá-la com uma marca autoral dessa nova produção.

"Eu sempre senti falta de mais produções autorais e me lembrei de um curta-metragem que eu tinha assistido uma vez e tinha me encantado. Chamei o Daniel pra entrar nessa comigo e ele abraçou a ideia na hora! Depois chamamos nossos amigos que também toparam de pronto e hoje temos em mãos esse presente que é o Tempo Certo", diz Éri Corrêa, idealizadora da peça e que também está no elenco.

A peça é embalada por sucessos de Roberta Campos, cantora e compositora que se destacou nos últimos anos com mais de 200 composições, indicação ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira e outros destaques, como 19 canções em trilhas de novelas e o prêmio de Melhor Cantora de MPB no Prêmio Profissionais da Música de 2016. "Me sinto honrado por ter sido convidado para fazer a direção musical dessa peça ao lado de pessoas tão talentosas e queridas. Criar arranjos a partir das músicas da Roberta Campos foi uma responsabilidade e desafio imensos, assim como o prazer em ver o resultado disso tudo tomando forma", diz Thiago Perticarrari, diretor musical e arranjador.

Em Tempo Certo, algumas das músicas da artista que foram rearranjadas para o espetáculo são De Janeiro a Janeiro, Minha Felicidade, No Tempo Certo das Horas e Sete Dias. Além disso, Roberta também compôs uma música inédita especialmente para o espetáculo, que conta com uma estética narrativa mais próxima a do teatro musical.

Éri Correa (as Cris) and Vanessa Mello (as Duda)

photo by Caio Gallucci

"Falar sobre o amor e sobre o controle do tempo não é nada fácil. O maior desafio é trazer a mesma sintonia para o mesmo personagem, interpretado por dois atores em multiversos diferentes. Estou muito feliz de ter pessoas incríveis trabalhando juntas para que essa história chegue para as pessoas e possa tocá-las de alguma maneira", finaliza Daniel Cabral.

Ficha Técnica:

Idealização: Daniel Cabral e Éri Correia

Roteiro e direção: Rafael Pucca

Direção musical e arranjos: Thiago Perticarrari

Figurino: Graziela Bastos

Desenho de luz: Wagner Freire

Desenho de som: Gustavo Inca

Cenografia: Ianara Elisa

Diretora de produção: Andréa Real

Direção Geral: Álvaro Real

Co-produção: Bravart e Iguaya Entretenimento

Serviço:

TEMPO CERTO, O MUSICAL

De 3 de setembro a 28 de novembro. Sábados, 21h; e domingos, 19h.

Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). À venda pela Sympla ou na bilheteria do Teatro Viradalata.

Local: Teatro Viradalata

Endereço: Rua Apinajés, 1387. Perdizes - São Paulo (SP)

Capacidade: 273 lugares

Duração: 1h30 min

Classificação indicativa: 14 anos

BIlheteria:

Horário de Funcionamento:

sábados - das 14h até 22h

domingos - das 14h até 20h

Dúvidas:

(11) 3868-2535

contato@teatroviradalata.com.br