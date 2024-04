Mel Lisboa Returns as the Queen of Brazilian Rock 'N' Roll in the All New RITA LEE – A MUSICAL AUTOBIOGRAPHY

Get Access To Every Broadway Story



Rita Lee Jones (1947 –2023) was a Brazilian rock singer, musician and songwriter. She was a member of the band Os Mutantes and a popular figure in Brazilian entertainment. She was also known for being an animal rights activist and a vegan. She sold more than 55 million records worldwide. Her autobiography Rita Lee: Uma Autobiografia was the best-selling non-fiction book of 2017 in Brazil.

Ten years after the opening of the hit Rita Lee Mora ao Lado, actress Mel Lisboa returns to play the rock star in an all new musical. With book and research by Guilherme Samora, direction by Marcio Macena and Débora Dubois and musical direction by Marco França and Marcio Guimarães, the show is based on the autobiography of the queen of Brazilian rock.

The show opens at Teatro Porto, in São Paulo, on April 26th, where it continues until June 30th, with performances on Fridays and Saturdays, at 8pm, and on Sundays, at 5pm.

Unlike the previous project, this time, Mel tells Rita's story based on the singer's book, released in 2016 and one of the biggest publishing successes in Brazil. The book narrates the ups and downs of Rita's career with blatant honesty, to the point of being highlighted as a “teaching for the artistic class” by the newspaper O Estado de São Paulo. The idea for the new musical came when Mel recorded the audiobook version, as Rita, in 2022.

Along with Mel in this new production, the cast includes Bruno Fraga, Fabiano Augusto, Carol Portes, Debora Reis, Flavia Strongolli, Yael Pecarovich, Antonio Vanfill, Gustavo Rezê and Roquildes Junior.





Com roteiro e pesquisa de Guilherme Samora, direção de Marcio Macena e Débora Dubois e direção musical de Marco França e Marcio Guimarães, espetáculo é baseado na autobiografia da rainha do rock brasileiro.

Rita Lee herself

photo by Divulgação

Dez anos depois da estreia do sucesso Rita Lee Mora ao Lado, a atriz Mel Lisboa volta a interpretar a roqueira-mor em um musical inédito, desta vez inspirado na autobiografia da cantora. Com direção de Marcio Macena e Débora Dubois, Rita Lee – Uma Autobiografia Musical estreia no Teatro Porto, em São Paulo, no dia 26 de abril, onde segue em cartaz até 30 de junho, com apresentações às sextas e aos sábados, às 20h, e aos domingos, às 17h.

Quando Mel Lisboa pisou pela primeira vez em cena como Rita Lee em 2014, ela não poderia prever algumas coisas: primeiro, de que seriam meses de casa cheia num dos maiores teatros de São Paulo. Segundo, que a própria Rita apareceria sem avisar, abençoaria sua performance e ainda voltaria para assistir ao espetáculo. Trabalho, aliás, que rendeu a Mel prêmios como melhor atriz e a colocou de vez entre os maiores nomes do teatro nacional, com uma frutífera e diversificada carreira.

Mel Lisboa as Rita Lee

photo by Caue Moreno

A nova montagem ainda tem direção musical de Marco França e Marcio Guimarães e, junto com Mel, estão no elenco Bruno Fraga, Fabiano Augusto, Carol Portes, Debora Reis, Flavia Strongolli, Yael Pecarovich, Antonio Vanfill, Gustavo Rezê e Roquildes Junior.

Diferentemente do projeto anterior, dessa vez, Mel conta a história de Rita com base no livro da cantora, lançado em 2016 e um dos maiores sucessos editoriais do Brasil. O livro narra os altos e baixos da carreira de Rita com uma honestidade escancarada, a ponto de ter sido apontado como “ensinamento à classe artística” pelo jornal O Estado de São Paulo. A ideia do novo musical surgiu quando Mel gravou a versão em audiolivro, como Rita, em 2022.

O texto de Rita, numa narrativa envolvente e perfeita para um musical biográfico, conta do primeiro disco voador avistado por ela ao último porre. Sem se poupar, ela fala da infância e dos primeiros passos na vida artística; de Mutantes e de Tutti-Frutti; de sua prisão em 1976, na ditadura; do encontro de almas com Roberto de Carvalho; das músicas e dos discos clássicos; do ativismo pelos direitos dos animais; dos tropeços e das glórias.

Bruno Fraga (as Roberto de Carvalho)

and Mel Lisboa (as Rita Lee)

photo by Priscila Prade

“A vida de Rita precisa ser contada e recontada. Sua existência transformou toda uma geração. E continua a conquistar fãs cada vez mais jovens. Rita não é ‘somente’ a roqueira maior. Ela compôs, cantou e popularizou o sexo do ponto de vista feminino em uma época em que isso era inimaginável. Ousou dizer o que queria e se tornou a artista mais censurada pela ditadura militar. Na época, foi presa grávida. Deu a volta por cima e conquistou uma legião de ‘ovelhas negras’. Se tornou a mulher que mais vendeu discos no país e a grande poetisa da MPB”, declara a Mel Lisboa.

Como diz Rita no livro, seu grande gol é ter feito um monte de gente feliz. E Mel, no palco como Rita, leva a sério essa missão: todas as vezes que encarnou Rita em cena, as pessoas se comportavam como se estivessem num show. Cantando junto, batendo palma e, não raras as vezes, correndo para dançar na frente do palco no “bis” do espetáculo. Viva Rita!

A montagem terá roteiro e pesquisa de Guilherme Samora inspirada no livro Rita Lee – Uma Autobiografia, onde a cantora fala abertamente da sua vida pessoal e profissional.

A ideia é criar uma versão inédita que mostre todas as facetas dessa grande cantora, compositora, multi-instrumentista, apresentadora, atriz, escritora e ativista dos direitos humanos e uma das maiores, se não a maior artista brasileira.

O Teatro Porto recebe a estreia do musical Rita Lee – Uma Autobiografia Musical em sintonia com as comemorações de seus 9 anos, que serão completados em maio. Como parte de seu compromisso em incentivar a cultura brasileira e fomentar a efervescência da região central da cidade, a peça se alinha à visão curatorial do teatro, que busca excelência artística enquanto promove a inclusão de diferentes públicos.

FICHA TÉCNICA:

Roteiro e Pesquisa: Guilherme Samora.

Direção Geral: Débora Dubois e Márcio Macena.

Direção Musical: Marco França e Marcio Guimarães.

Figurinista: Carol Lobato

Iluminação: Wagner Pinto.

Elenco: Mel Lisboa, Bruno Fraga, Fabiano Augusto, Carol Portes, Debora Reis, Flavia Strongolli, Yael Pecarovich, Antonio Vanfill, Gustavo Rezê e Roquildes Junior.

Coordenação de Produção: Edinho Rodrigue.

Realização: Brancalyone Produções.

photo by Priscila Prade

SERVIÇO

RITA LEE – UMA AUTOBIOGRAFIA MUSICAL

De 26 de abril a 30 de junho de 2024 - Sextas e sábados às 20h e domingos às 17h.

Ingressos: Sextas - Plateia: R$100,00 (inteira) Balcão e Frisas: R$80,00 (inteira)

Valor especial: R$40,00 (inteira)*

Sábados e Domingos - Plateia: R$120,00 (inteira) Balcão e Frisas: R$100,00 (inteira)

Valor Especial: R$40,00 (inteira)*

OBS: Dias 26, 27 e 28/04 – Sessões populares especiais com ingressos a R$40,00 (inteira) e R$20,00 (meia-entrada), em qualquer setor do teatro.

*O ingresso VALOR ESPECIAL é válido para todos os clientes e segue o plano de democratização da Lei Rouanet, havendo uma cota deste valor promocional por sessão.

Classificação: 12 anos.

Duração: 120 minutos.

TEATRO PORTO

Al. Barão de Piracicaba, 740 – Campos Elíseos – São Paulo.

Telefone (11) 3366.8700

Bilheteria:

Aberta somente nos dias de espetáculo, duas horas antes da atração.

Clientes Porto Bank mais acompanhante têm 50% de desconto.

Clientes Porto mais acompanhante têm 30% de desconto.

Vendas: https://bileto.sympla.com.br/event/92327/d/246563

Capacidade: 508 lugares.

Formas de pagamento: Cartão de crédito e débito (Visa, Mastercard, Elo e Diners).

Acessibilidade: 10 lugares para cadeirantes e 5 cadeiras para obesos.

Estacionamento no local: Gratuito para clientes do Teatro Porto.