Inspired by Machado De Assis A IGREJA DO DIABO – UM MUSICAL IMORAL E HILÁRIO is a Pop/LGBTQ+ Show that Opens at Nucleo Experimental

A Igreja do Diabo - Um Musical Imoral e Hilário (The Church of the Devil - An Immoral and Hilarious Musical) is a pop show, inspired on a short story by Machado de Assis, in which, tired of a lack of organization, Diaba decides to found her own church. Humanity, little by little, adheres to the new religion where doing evil acts is courageous, and being a good person is the worst thing you can be. Soon, everyone learns about "the seven deadly sayings" and begins to make the world a worse place. The cast includes Edyelle Brandão, Rupa Figueira, Jorge William, Samir Alves, Giovana Brandão, Olivia Lopes and Ana Carolina Batista.

Through comedy and with pop and pop-funk music, the show tells the story of the tale in three distinct parts, in a single act. The first being the idea of the Devil and the creation of the Church; the second in one day in the already created Church of the Devil; and the third showing the long-term effects of the Church, both in heaven and in hell. Morality is the central point of this musical, and the pop-style songs, accompanied by queer language choreography, represent the sound dominated by women and LGBTQ+ artists (who throughout history have always been seen as immoral), in addition to giving versatility to the music. narrative.

The musical opens on February 27th, at Teatro do Núcleo Experimental, with sessions on Mondays and Tuesdays, at 8:30 pm, in a short season. Tickets are on sale at Sympla.com with a value from R$35.00 to R$70.00.

A Igreja do Diabo - Um Musical Imoral e Hilário é um espetáculo pop, inspirado no conto de Machado de Assis, no qual cansada de uma falta de organização a Diaba decide fundar sua própria igreja. A humanidade, aos poucos, adere a nova religião onde fazer atos de maldade é corajoso, e ser uma pessoa boa é a pior coisa que se pode ser. Logo, todos aprendem sobre "os sete ditados capitais" e começam a transformar o mundo em um lugar pior. No elenco estão Edyelle Brandão, Rupa Figueira, Jorge William, Samir Alves, Giovana Brandão, Olivia Lopes e Ana Carolina Batista.

photo by Pedro Veras

Através da comédia e com músicas pop e pop-funk, o espetáculo conta a história do conto em três partes distintas, em um único ato. A primeira sendo a ideia da Diaba e a criação da Igreja; a segunda em um dia na Igreja do Diabo já criada; e a terceira mostrando os efeitos da Igreja a longo prazo, tanto no céu quanto no inferno. A moral é o ponto central deste musical, e as músicas do estilo pop, acompanhadas por coreografias de linguagem queer, representam a sonoridade dominada por artistas mulheres e LGBTQ+ (que ao longo da história sempre foram vistos como imorais), além de dar versatilidade à narrativa.

O musical estreia dia 27 de fevereiro, no Teatro do Núcleo Experimental, com sessões às segundas e terças-feiras, às 20h30, em curta temporada. Os ingressos estão à venda pela Sympla.com com valor de R$70,00 (inteira) e R$35,00 (meia).

photo by Pedro Veras

Ficha Técnica:

Texto, Letras e Músicas: Guilherme Gila

Direção Geral: Guilherme Gila

Preparação de Elenco: Maria Clara Haro

Direção Musical: Samir Alves

Coreografia: Gabriella Medeiros

Elenco: Edyelle Brandão, Rupa Figueira, Jorge William, Samir Alves, Giovana Brandão, Olivia Lopes e Ana Carolina Batista.

Produção Executiva: Jorge William e Eduarda Zafra

Produção: A Casa que Fala

Assistente de Produção: Lucca Capoleto

Figurinos: Grazi Bastos

Cenografia: Isis Patacho e Laís Damato

Design de Luz: Fran Barros

Identidade Visual: Dan Maschio

Apoio: Núcleo Experimental

Assessoria de Imprensa: May Calixto por Unicórnio Assessoria e Mídia



Serviço:

A Igreja do Diabo - Um Musical Imoral e Hilário

Estreia: 27 de fevereiro

Curta temporada

Segundas e Terças-Feiras, às 20h30

Teatro do Núcleo Experimental - R. Barra Funda, 637 - Barra Funda, São Paulo - SP

Ingressos: R$70,00 (inteira) e R$35,00 (meia)

Vendas online: www.sympla.com.br/nucleoexperimental

Classificação indicativa: 14 anos

Duração: 90 minutos (sem intervalo)

Benfeitoria: https://benfeitoria.com/projeto/aigrejadodiabomusical