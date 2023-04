Contagious, Moving and Different Without Using Gimmicky ONCE – THE MUSICAL is Running in Sao Paulo

In a co-production between Palco 7 Produções, by Marco Griesi; Rega Início Produções, by Renata Alvim; and Solo Entretenimento, by Daniella Griesi, ONCE - O MUSICAL opens in São Paulo, at Teatro Villa Lobos, located inside Shopping Villa Lobos.

Once tells the story of a musician in Dublin who plays his own compositions to earn a few bucks. Spending a day by chance, a Czech immigrant is enchanted by the melodies and accidentally enters his life. When they least realize it, the two are composing sentimental songs together, but find it difficult to start a romance. She is married and he comes from a frustrated love relationship.

The show makes the debut of singer and multi-instrumentalist Lucas Lima in musicals, who, despite being already accustomed to the stage, now faces a new professional challenge when interpreting the role of Guy, an Irish street musician, skilled on the guitar, who works with his father in a vacuum cleaner repair shop and falls in love with Girl, an immigrant from the Czech Republic.

Bruna Guerin is responsible for starring in Girl role, an intelligent and witty pianist, who accidentally enters Guy's life and ends up changing everything. The actress already has experience on stage and screen, having participated in both shows and soap operas and streaming series.

Justamente quando você acha que tudo já foi feito no teatro musical surge Once! Contagiante, comovente e diferente sem usar de artifícios, a mensagem de Once - O Musical sobre o poder de cura da música foi o grande vencedor do Prêmio Tony de 2012 vencendo oito de onze indicações, incluindo Melhor Musical, Melhor Libreto e Melhor Ator. Levou também um Prêmio Grammy na categoria Melhor Álbum de Teatro Musical, em 2013.

Lucas Lima (as Ele) and Bruna Guerin (as Ela)

photo by Priscila Prade

Baseado no filme irlandês Apenas Uma Vez (Once, 2007), vencedor do Oscar de Melhor Canção (Falling Slowly), com composições de Glen Hansard e Markéta Irglová, então parceiros na banda The Swell Season, e também protagonistas no longa-metragem que na época foi uma surpreendente sensação, para muitos um cult movie, a história se passa em Dublin, Irlanda, num bar da Gralton Street, onde um rapaz, Ele, um violonista artista de rua que conserta aspiradores de pó, abre seu coração sobre um relacionamento fracassado para outros botequeiros, cada um deles tocando ao menos um instrumento musical. Uma jovem tcheca, Ela, é movida por suas epifanias musicais e o convence a não desistir da música. Eles eventualmente se apaixonam, mas o que permanece sendo o tema central em seu relacionamento é a música.

A história começa com Ele (Lucas Lima), de coração partido, que cantou uma última música nas ruas de Dublin, preparando-se para deixar seu violão e, possivelmente, o mundo, para trás. Então ele conhece Ela (Bruna Guerin) que vê a dor do rapaz, reconhece nela algo próprio e oferece a ele uma tábua de salvação de que ambos precisam. Dois corações feridos em uma cidade de poetas, a conexão de ambos se transforma em algo belo e necessário - e totalmente impossível (já que o tempo da história dura apenas cinco dias).

Me Afogando (Falling Slowly) number

photo by Joaquim Araújo

A maioria dos musicais se desenvolve em direção a um final feliz, mas aqui entendemos que nem todo romance termina bem, ou sequer começa. Em vez disso, aqui temos uma história de amor sobre sentir algo novo e que nutre - sobre romper o entorpecimento e a estase para crescer. Talvez o aspecto mais datado do show seja a estrutura da história, adaptada para o teatro musical por Enda Walsh, que posiciona a garota principalmente como salvadora do rapaz e só posteriormente como uma personagem complicada por si só, mas sua música - onde sempre está o coração de um musical - nunca diminui. Também ajuda que Guerin seja indiscutivelmente a estrela desta produção; sua esperteza mesclada de ironia e voz surpreendente emociona, tornando a personagem Ela muito real e muito humana. De quebra seu forte sotaque tcheco é ótimo!

O personagem Ele, de Lima, é um pouco menos emocionalmente acessível do que Ela, mas sua linda voz, excelente execução do violão e sutil domínio do tempo o torna um bom parceiro para Guerin. O título do musical refere-se aos muitos artistas talentosos que John Carney, diretor e roteirista do filme, conheceu e que adiaram suas carreiras dizendo "'uma vez' que eu resolver isso ou aquilo...", mas nunca tiveram sucesso porque adiaram por muito tempo tais resoluções. Isso descreve o protagonista Ele, que também é um produto do início dos anos 2000; ele pensa mais em sua própria dor do que na da garota, mas quando eles finalmente se entendem - e entendem que sua conexão não pode durar - é neste momento que ele a descobre. É quando nos apaixonamos por esta dupla improvável: Ele é generoso, gentil, um homem de boa alma que canta e toca violão, e Ela, sua nova companheira tcheca que toca piano primorosamente, é mal-humorada e destemida diante das adversidades em sua cidade adotiva.

Andrezza Massei (as Baruska ) and Nando Pradho (as Billy)

photo by Joaquim Araújo

No papel de Billy, Nando Pradho rouba a cena ao fazer o irlandês brutamontes, porém protetor e vulnerável, proprietário da loja de música onde a garota toca piano. Num papel bem diferente do que estamos acostumados assistir, Pradho nos entrega uma atuação engraçada, cheia de nuances, impetuoso e ao mesmo tempo irremediavelmente romântico, com um sotaque irlandês carregado divertidíssimo.

Tivemos algumas montagens de musicais onde os atores também eram a sua própria orquestra, tirando os instrumentos do fosso e os colocando em suas próprias mãos: Company (2006), Sweeney Todd (2005), Cabaret (1998), Pump Boys and Dinettes (1982), Buddy (1990) e The Band's Visit (2017) são alguns exemplos. Once também pode ser visto como um destes raros musicais em que os atores também "servem" de orquestra. Cada membro toca ao menos um instrumento em um ensemble baseado principalmente em cordas constituído de violões, bandolins, banjo, contrabaixo, violinos, violoncelo e ukulele, além de acordeão, concertina e percussão. Não há instrumentos de sopro, com exceção de uma escaleta, uma vez que ao elenco é requerido cantar. O som resultante tem um incontestável sabor folk variando de calmo e tranquilo ao dinâmico mais estimulante, com um arco-íris de cores musicais no meio. Once vira a música convencional da Broadway de cabeça para baixo, e o efeito sobre o público, tendo Rafael Miranda como preparador vocal e Fernanda Maia na direção musical, é mágico.

Podemos chamar a coreografia em Once, concebida por Gabriel Malo de forma alegre e animada, mais como "movimento de cena", que embora mais simples do que dançar, ainda transmite grande significado e muita emoção se tornando um dos pontos altos do musical. Os atores/músicos se movem em uníssono, quase como se fossem dançarinos irlandeses numa linha de coro, se elevando e girando juntos de uma maneira que talvez não possa ser chamada exatamente de dança, e mesmo assim muito elaborada. O resultado é de grande impacto e plasticidade cênica, causando euforia na plateia.

Sol (Gold) number

photo by Joaquim Araújo

Com uma direção intimista, Zé Henrique de Paula também assina, juntamente com César Costa, a cenografia realista de um autêntico pub irlandês/loja de música, onde nenhum detalhe foi esquecido: de fotos de irlandeses ilustres citados durante a peça como Enya e Bono Vox - além do alemão Felix Mendelssohn (cuja composição Lieder ohne Worte / Canção Sem Palavras é tocado pela garota) -, a caixas de instrumentos espalhadas pelos cantos e adereços de decoração próprios destes ambientes. Neste pano de fundo temos o design de luz de Fran Barros e Tulio Pezzoni criando dimensões de escuridão triste e feixes de luz esperançosos nas passagens de tempo. Os belos figurinos criados por Theo Cochrane, todo inspirado em estilistas britânicos, e padrões e tecidos próprios completa a atmosfera que nos transporta para uma viagem a The Fair City.

Do roteiro espirituoso de Enda Walsh às canções apaixonadas de Hansard e Irglová, muito bem versionadas para o Brasil por Mariana Elisabetsky, você deve assistir Once, belo e original, que faz maravilhas como musical, sendo tanto uma celebração do poder da música na bela cidade de Dublin quanto uma história de amor de fluxo e refluxo, ascensão e queda, surpresa e revelação, ao longo de cinco dias.

O caminho do amor nunca é tranquilo, como todos sabemos, e em um mundo de bruxas e homens-aranha voadores, musicais pop, remontagens de shows bem conhecidos e fantásticas fábricas de dinheiro mais preocupadas com o artifício do que com a arte, uma história convincente, personagens possíveis e uma nova maneira de apresentar teatro musical nos pega de surpresa. Quase um musical secreto. E é bom saber que alguém ainda pode fazer isso.

Bruna Guerin as Ela

EQUIPE CRIATIVA:

Versão brasileira - Mariana Elisabetsky

Direção - Zé Henrique de Paula

Direção musical - Fernanda Maia

Coreografia - Gabriel Malo

Design de som - João Henrique Baracho

Iluminação - Fran Barros e Tulio Pezzoni

Cenário - Zé Henrique de Paula e Cesar Costa

Figurino - Theo Cochrane

Diretora Residente - Bel Barros

Assistente de direção musical - Rafael Miranda

Realização - Palco 7 Produções, Rega Início Produções e Solo Entretenimento

ELENCO:

Bruna Guerin (Ela - Piano)

Lucas Lima (Ele - Violão)

Nando Pradho (Billy - Violão/cajon)

Andrezza Massei (Baruska - Acordeon e concertina)

Moises Lima (Pai - Bandolim/violoncelo)

Julia Klein (Reza - Violino)

Thiago Brisolla (Gerente do Banco - Violoncelo/violão/bandolim/banjo)

Abner Depret (Svec - Banjo/bandolim/violão/bateria)

Samir Alves (Andrej - Violão/Ukulelê/bandolim/violão/bateria)

Gui Leal (Eamon - Violão/piano/escaleta/cajon)

Paulinho Ocanha (MC - Violão/contrabaixo elétrico)

Bruna Zenti (Ex-namorada - violino)

Pedro Vulpe (Ensemble - violão)

Sofie Orleans (Ensemble - violino)

Thiago Mota (Ensemble - Violão/contrabaixo elétrico)

Mikael Marmorato (Ensemble - Violão/bateria)

Vanessa Espósito (Ela Cover - piano)



SERVIÇO:

ONCE - O MUSICAL

Dia: De 17 de março a 21 de maio

Horários: Sextas-feiras, às 21h; sábados, às 17h e 21h; e domingos, às 16h e 20h

Local: Teatro Villa Lobos

Endereço: Av. Drª Ruth Cardoso, 4777 - Jardim Universidade Pinheiros - São Paulo/SP

Classificação etária: Livre, menores de 12 anos acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

SEXTAS-FEIRAS

SETOR ½ ENTRADA INTEIRA PLATEIA PREMIUM CENTRAL R$90,00 R$180,00 PLATEIA PREMIUM LATERAL R$75,00 R$150,00 PLATEIA R$60,00 R$120,00 PLATEIA ALTA R$50,00 R$100,00 BALCÃO R$25,00 R$50,00



SÁBADOS E DOMINGOS

SETOR ½ ENTRADA INTEIRA PLATEIA PREMIUM CENTRAL R$100,00 R$200,00 PLATEIA PREMIUM LATERAL R$90,00 R$180,00 PLATEIA R$75,00 R$150,00 PLATEIA ALTA R$60,00 R$120,00 BALCÃO R$25,00 R$50,00

INGRESSOS

Sem taxa de conveniência:

Atendimento presencial: Toten de vendas no Shopping Villa Lobos (1º piso em frente ao Restaurante América), ou na bilheteria do Teatro Villa Lobos (nos dias do espetáculo, 1h antes do horário do espetáculo até o início da apresentação)

Com taxa de conveniência:

Click Here