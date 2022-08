MARROM, O MUSICAL Celebrates the 50th Anniversary of Career of the Great Brazilian Samba Singer Alcione

Marrom, o Musical - third show of a samba trilogy, with libreto and direction by Miguel Falabella, opens in São Paulo, august 26th, at Teatro Sérgio Cardoso.

After Cartola and Dona Ivone Lara, now Alcione's musical opens in celebration of her 50 years of career.

Alcione Dias Nazareth (born November 21, 1947) also known as, "Alcione", and "A Marrom" ("the brown one" in English) is one of the most famous Brazilian samba singer. She first gained international recognition in the late 1970 and has had nineteen golden records, as well as five platinum and double platinum records.

Com quantas histórias se faz a vida de uma artista com 50 anos de carreira? Um simples ser humano pode contá-las ou seria preciso convocar uma entidade ao mesmo tempo sagrada e profana - quiçá um bando inteiro delas?

Marrom, o Musical ensemble

photo by Caio Gallucci

Como falar de Alcione sem falar do Maranhão? Impossível! Por isso, o que se verá no palco, é uma história triste que acaba em festa, a história do Boi revisitada, entremeada com a história dessa maranhense ilustre, que lá atrás foi apenas uma menina no meio de nove irmãos, filha de Filipa e João Carlos.



Alcione pode ser muitas: menina, mulher, uma loba, filha amorosa, musicista apaixonada, perseguidora de sonhos. De onde ela veio, qualquer criança sabe, desde sempre, a história do Boi. Aliás, ela e o Boi são ambos filhos do Maranhão - terra tão amada e muito cantada pela Marrom. E de lá vieram 4 quatro artistas para integrar ao elenco e boa parte dos mais de 300 figurinos também foram bordadas em São Luís, na Cooperativa Cuxá, numa parceria sócio-cultural promovida pelo Instituto Humanitas360.



Marrom, o Musical traz 23 atores e atrizes em cena, texto e direção de Miguel Falabella e como uma grande produção acaba movimentando não só a cena mas também a economia da cidade. São mais de 250 empregos diretos e indiretos gerados neste período desde a concepção até o fim da temporada que se inicia no dia 26 de agosto e vai até 07 de novembro, no Teatro Sérgio Cardoso, na região central de São Paulo.

Director Miguel Falabella (in the center) and company

photo by Caio Gallucci

O espetáculo pretende reafirmar o teatro como um ato de comunhão. Que vai fazer rir, chorar, cantar junto, se espantar, se emocionar, ser criança de novo, encontrar o desconhecido. "Vive bem quem sempre espera um gracejo". Quem vier de olhos e braços abertos, vai certamente sair da plateia, depois das quase duas horas - pouco para contar e cantar tanto - como Alcione é com relação à vida e à arte: agradecida!

O ator e produtor Jô Santana, diretor da Fatto Produções, é o idealizador da "TRILOGIA DO SAMBA", começando em 2016 com o musical Cartola - O Mundo é um Moinho, em 2018 com Dona Ivone Lara-Um Sorriso Negro, e encerrando em 2022 com Marrom, o Musical.

Marrom, o Musical scene

photo by Caio Gallucci







SERVIÇO:



Marrom, o Musical

espetáculo de Miguel Falabella

Estreia: 26 de agosto

Temporada: 26 de agosto a 07 de novembro

Sessões: De sexta a segunda-feira (sexta, sábado e segunda - 20:30, domingo - 17:00 com sessão extra às 16:00 de sábado, a partir de 03/09)

Local: Teatro Sérgio Cardoso

Endereço: Rua Rui Barbosa, 153 - Bela Vista

Valores: De R$ 80,00 a R$ 200,00 inteiras

De R$ 40,00 a R$ 100,00 meias

Ingressos à venda: Plataforma Sympla: https://cloud.broadwayworld.com/rec/ticketclick.cfm?fromlink=2192956®id=150&articlelink=https%3A%2F%2Fbileto.sympla.com.br%2Fevent%2F74871%2Fd%2F148103?utm_source=BWW2022&utm_medium=referral&utm_campaign=article&utm_content=bottombuybutton1

Telefone: (11) 3288-0136

Classificação: Livre