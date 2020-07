BWW Review: In a Brazil-Portugal Live, Saulo Vasconcelos and Carolina Puntel Will Take You To THE BEST OF BROADWAY IN 60 MINUTES

Saulo Vasconcelos and Carolina Puntel will take you to the Broadway universe in "The Best of Broadway in 60 Minutes", via Volto platform (www.volto.live). The live will be done July 9 at 6 pm in Brazil and at 10 pm in Portugal. It will be a journey through the universe of Broadway, with music as the main protagonist through unforgettable classics, such as "The Phantom of the Opera", "Memory", "Hair" and "Mamma Mia!", among many others!

Phantom of the Opera: Saulo and Carolina as Raoul and Christine

photo by Ze











Não se trata de uma transmissão gravada, mas sim de uma live direta do "The Best of Broadway em 60 Minutos".

Será uma viagem pelo universo da Broadway, sendo a música a grande protagonista através de clássicos inesquecíveis, tais como "The Phantom of the Opera", "Memory", "Hair", "Mamma Mia!", entre muitos outros!

Saulo Vasconcelos e Carolina Puntel, dois grandes atores brasileiros que, sem textos ou diálogos, interpretam de forma magistral cada uma das canções que nos fazem viajar e reviver canções inesquecíveis.

Carolina Puntel sings"Memory"

photo by Ze



O público presente no Teatro Armando Cortez irá juntar-se a quem irá assistir em suas casas para juntos cantarem e emocionarem-se com alguns dos mais belos temas da história dos musicais.

Mesmo não podendo estar fisicamente presente, será possível ter acesso a Cultura por um valor de 5€ e poder ver em casa.

É música para todos!

FICHA TÉCNICA:

If I Were A Rich Man: Vasconcelos as

Fiddler On The Roof's Tevye

photo by Ze

"THE BEST OF BROADWAY IN 60 MINUTES"

Data: Quinta feira, dia 9 de Julho às 18h.

Onde: www.volto.live

Preço: 5€

Encenação: Paulo Sousa Costa

Arranjo musical: Minchelli Fiuza

Coreografia: Pedro Borralho e Vasco Alves

Luz: Ricardo Guerreiro

Produção: YSC

Figurino: YSC

