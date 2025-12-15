Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Boise Awards; RENT Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for Boise & beyond.
The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Boise Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Boise Standings
Best Choreography Of A Play Or Musical
Amanda Watson
- THE PRINCE OF EGYPT
- Music Theatre of Idaho
29%
Nikki Wesselman
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Huckleberry Star Theater
21%
Kyrie Brown
- URINETOWN
- Stage Coach Theatre
14%
Dugan Jackman
- FIDDLER ON THE ROOF
- Boise Music Week
12%
Taylor Vickers
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Boise Little Theater
12%
Shannon Peterson
- SOMETHING ROTTEN!
- Boise Little Theater
12%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Zoe Evans and Lincoln Wood
- RENT
- Lake City Playhouse
35%
Lesley Bidwell
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- The Huckleberry Star Theater
27%
Annie McKinney
- SOMETHING ROTTEN!
- Boise Little Theater
25%
Judy Zink
- FIDDLER ON THE ROOF
- Boise Music Week
13%
Best Dance Production THE PRINCE OF EGYPT
- The Music Theater of Idaho
45%CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- The Huckleberry Star Theater
41%HUCKLEBERRY STAR THEATER
- Charlie and the Chocolate Factory
14%Best Direction Of A Musical
Robby French
- RENT
- Lake City Playhouse
32%
Beth Summers
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- The Huckleberry Star Theater
16%
Taylor Nuttall
- URINETOWN
- Stage Coach Theatre
15%
Julie Thimmig
- SOMETHING ROTTEN!
- Boise Little Theater
12%
Kelliey Black Chavez
- LITTLE WOMEN
- Boise Little Theater
9%
Patti Finley
- FIDDLER ON THE ROOF
- Boise Music Week
9%
Hayden Pedersen
- BL!NK
- Boise Contemporary Theater
5%
Jen Stockwell-Fortner
- THE WIND IN THE WILDFLOWERS
- Elke Myers
3%Best Ensemble RENT
- Lake City Playhouse
27%THE PRINCE OF EYGPT
- The Music Theater of Idaho
20%URINETOWN
- Stage Coach Theatre
13%CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Huckleberry Star Theater
13%
LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Boise Little Theater
8%SOMETHING ROTTEN!
- Boise Little Theater
8%FIDDLER ON THE ROOF
- Boise Music Week
7%BL!NK
- Boise Contemporary Theater
3%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Joe Bidwell
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- The Huckleberry Star Theater
53%
Logan Tiedt
- RENT
- Lake City Playhouse
47%Best Music Direction & Orchestra Performance
Heather Brown
- RENT
- Lake City Playhouse
34%
Skylar Wixom
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- The Huckleberry Star Theater
20%
JaNele Hill
- FIDDLER ON THE ROOF
- Boise Music Week
18%
Eric Maine
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Boise Little Theater
14%
Skyler Wixom
- SOMETHING ROTTEN!
- Boise Little Theater
14%Best Musical RENT
- Lake City Playhouse
26%THE PRINCE OF EGYPT
- The Music Theater of Idaho
16%CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- The Huckleberry Star Theater
13%URINETOWN
- Stage Coach Theatre
13%LITTLE WOMEN
- Boise Little Theater
9%SOMETHING ROTTEN!
- Boise Little Theater
8%FIDDLER ON THE ROOF
- Boise Music Week
6%BL!NK
- Boise Contemporary Theater
5%THE MUSIC MAN
- Music Theatre of Idaho
4%THE WIND IN THE WILDFLOWERS
- Boise Contemporary Theater
0%Best Performer In A Musical
Daniel Renz
- RENT
- Lake City Playhouse
17%
Rebecca Duggan
- THE MUSIC MAN
- Music Theatre of Idaho
16%
Elliana Mckean
- URINETOWN
- Stage Coach Theatre
12%
Oskar Owens
- RENT
- Lake City Playhouse
10%
Daniel Fuhriman
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Huckleberry Star Theater
6%
Adelaide Ozuna
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Boise Little Theater
6%
Jonathan Perry
- FIDDLER ON THE ROOF
- Boise Music Week
5%
Sammi van Ormer
- URINETOWN
- Stage Coach Theatre
3%
Alyssa Koval
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Boise Little Theater
3%
Nico Lanza
- URINETOWN
- Stage Coach Theatre
3%
Christian Grey
- SOMETHING ROTTEN!
- Boise Little Theater
3%
Alyssa Koval
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Huckleberry Star
3%
William Golightly
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- The Huckleberry Star Theater
2%
Charlie Bailey
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- The Huckleberry Star Theater
2%
Paul Jeffries
- SOMETHING ROTTEN!
- Boise Little Theater
2%
Sammi Van Ormer
- BL!NK
- Boise Contemporary Theater
2%
Evie Elkins
- BL!NK
- Boise Contemporary Theater
2%
Paul Jefferies
- URINETOWN
- Stage Coach Theatre
1%Best Performer In A Play
Zeke Griffin
- SIGNIFICANT OTHER
- Stage Coach Theatre
34%
Heather Lee
- KEEP THEM LAUGHING
- Boise Little Theater
21%
Dakotah Brown
- THE CHRONICLES OF SHERLOCK HOLMES AND DR. WATSON
- Idaho Shakespeare Festival
15%
Elke Myers
- THE CHRONICLES OF SHERLOCK HOLMES AND DR. WATSON
- Idaho Shakespeare Festival
13%
Elke Myers
- LOVE'S LABORS LOST
- Boise Bard Players
10%
Kyrie Brown
- SIGNIFICANT OTHER
- Stage Coach Theatre
7%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Jolena Long
- RENT
- Lake City Playhouse
36%
Lesley Bidwell
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- The Huckleberry Star Theater
29%
Jonathan Perry
- FIDDLER ON THE ROOF
- Boise Music Week
17%
Jonathan Perry
- SOMETHING ROTTEN!
- Boise Little Theater
17%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Chris Grote
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Boise Little Theater
51%
Michael Isaacs
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- The Huckleberry Star Theater
49%Best Supporting Performer In A Musical
Emma Roy
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- The Huckleberry Star Theater
16%
James Padilla
- RENT
- Lake City Playhouse
14%
Stevie Astudillo
- RENT
- Lake City Playhouse
11%
Elizabeth Theriault
- RENT
- Lake City Playhouse
10%
Aidan Cook
- SOMETHING ROTTEN!
- Boise Little Theater
7%
Lundyn Jensen
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- The Huckleberry Star Theater
7%
Lori Lewis
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Boise Little Theater
6%
Aubrielle Holly
- LITTLE WOMEN
- Boise Little Theater
5%
Nico Lanza
- SOMETHING ROTTEN!
- Boise Little Theater
5%
Torey Routson
- RENT
- Lake City Playhouse
4%
Emily Drake
- FIDDLER ON THE ROOF
- Boise Music Week
3%
Bren Trotter
- BL!NK
- Boise Contemporary Theater
3%
Cody Bray
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Boise Little Theater
2%
Rachel Fichtman
- THE WIND IN THE WILDFLOWERS
- Boise Contemporary Theater
2%
Michaela McElroy
- LITTLE WOMEN
- Boise Little Theater
1%
Kevin Nielsen
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- The Huckleberry Star Theater
1%
Cassy Spenner
- LITTLE WOMEN
- Boise Little Theater
1%
Jayden Garrett
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- BLT
1%
Joe Bidwell
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- The Huckleberry Star Theater
1%
Josh Macmillan
- LITTLE WOMEN
- Boise Little Theater
1%Best Supporting Performer In A Play
Kiala Siman
- SIGNIFICANT OTHER
- Stage Coach Theatre
59%
Perry Daniels
- SIGNIFICANT OTHER
- Stage Coach Theatre
41%Best Theatre For Young Audiences Production CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- The Huckleberry Star Theater
49%SEUSSICAL
- BLT
37%THE WIND IN THE WILDFLOWERS
- Boise Contemporary Theater
15%Favorite Local Theatre
Lake City Playhouse
28%
Music Theatre of Idaho
22%
Boise Little Theater
18%
Huckleberry Star Theater
14%
Stage Coach Theatre
11%
Boise Contemporary Theater
4%
Boise Music Week
3%
