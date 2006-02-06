First Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Boise Awards; ANASTASIA: THE MUSICAL Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for Boise & beyond.
The first standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Boise Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Boise Standings
Best Choreography Of A Play Or Musical
Nikki Wesselman
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Huckleberry Star Theater
21%
Kyrie Brown
- URINETOWN
- Stage Coach Theatre
19%
Amanda Watson
- THE PRINCE OF EGYPT
- Music Theatre of Idaho
18%
Taylor Vickers
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Boise Little Theater
16%
Shannon Peterson
- SOMETHING ROTTEN!
- Boise Little Theater
14%
Dugan Jackman
- FIDDLER ON THE ROOF
- Boise Music Week
13%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Zoe Evans and Lincoln Wood
- RENT
- Lake City Playhouse
39%
Lesley Bidwell
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- The Huckleberry Star Theater
26%
Annie McKinney
- SOMETHING ROTTEN!
- Boise Little Theater
26%
Judy Zink
- FIDDLER ON THE ROOF
- Boise Music Week
10%
Best Dance Production CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- The Huckleberry Star Theater
48%THE PRINCE OF EGYPT
- The Music Theater of Idaho
35%HUCKLEBERRY STAR THEATER
- Charlie and the Chocolate Factory
17%Best Direction Of A Musical
Robby French
- RENT
- Lake City Playhouse
36%
Taylor Nuttall
- URINETOWN
- Stage Coach Theatre
16%
Julie Thimmig
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- The Huckleberry Star Theater
13%
Julie Thimmig
- SOMETHING ROTTEN!
- Boise Little Theater
11%
Kelliey Black Chavez
- LITTLE WOMEN
- Boise Little Theater
9%
Patti Finley
- FIDDLER ON THE ROOF
- Boise Music Week
6%
Hayden Pedersen
- BL!NK
- Boise Contemporary Theater
6%
Jen Stockwell-Fortner
- THE WIND IN THE WILDFLOWERS
- Elke Myers
3%Best Ensemble RENT
- Lake City Playhouse
32%URINETOWN
- Stage Coach Theatre
16%CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Huckleberry Star Theater
13%LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Boise Little Theater
11%
THE PRINCE OF EYGPT
- The Music Theater of Idaho
10%SOMETHING ROTTEN!
- Boise Little Theater
9%FIDDLER ON THE ROOF
- Boise Music Week
6%BL!NK
- Boise Contemporary Theater
4%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Logan Tiedt
- RENT
- Lake City Playhouse
50%
Joe Bidwell
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- The Huckleberry Star Theater
50%Best Music Direction & Orchestra Performance
Heather Brown
- RENT
- Lake City Playhouse
37%
Skylar Wixom
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- The Huckleberry Star Theater
18%
Eric Maine
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Boise Little Theater
16%
JaNele Hill
- FIDDLER ON THE ROOF
- Boise Music Week
16%
Skyler Wixom
- SOMETHING ROTTEN!
- Boise Little Theater
14%Best Musical RENT
- Lake City Playhouse
31%URINETOWN
- Stage Coach Theatre
15%CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- The Huckleberry Star Theater
13%LITTLE WOMEN
- Boise Little Theater
12%SOMETHING ROTTEN!
- Boise Little Theater
9%THE PRINCE OF EGYPT
- The Music Theater of Idaho
8%BL!NK
- Boise Contemporary Theater
6%FIDDLER ON THE ROOF
- Boise Music Week
4%THE MUSIC MAN
- Music Theatre of Idaho
3%THE WIND IN THE WILDFLOWERS
- Boise Contemporary Theater
1%Best Performer In A Musical
Daniel Renz
- RENT
- Lake City Playhouse
16%
Oskar Owens
- RENT
- Lake City Playhouse
14%
Elliana Mckean
- URINETOWN
- Stage Coach Theatre
13%
Adelaide Ozuna
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Boise Little Theater
8%
Rebecca Duggan
- THE MUSIC MAN
- Music Theatre of Idaho
8%
Daniel Fuhriman
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Huckleberry Star Theater
6%
Alyssa Koval
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Boise Little Theater
4%
Sammi van Ormer
- URINETOWN
- Stage Coach Theatre
4%
Christian Grey
- SOMETHING ROTTEN!
- Boise Little Theater
3%
Nico Lanza
- URINETOWN
- Stage Coach Theatre
3%
Jonathan Perry
- FIDDLER ON THE ROOF
- Boise Music Week
3%
Sammi Van Ormer
- BL!NK
- Boise Contemporary Theater
3%
William Golightly
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- The Huckleberry Star Theater
3%
Alyssa Koval
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Huckleberry Star
3%
Evie Elkins
- BL!NK
- Boise Contemporary Theater
2%
Paul Jeffries
- SOMETHING ROTTEN!
- Boise Little Theater
2%
Paul Jefferies
- URINETOWN
- Stage Coach Theatre
2%
Charlie Bailey
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- The Huckleberry Star Theater
1%Best Performer In A Play
Zeke Griffin
- SIGNIFICANT OTHER
- Stage Coach Theatre
37%
Heather Lee
- KEEP THEM LAUGHING
- Boise Little Theater
20%
Elke Myers
- THE CHRONICLES OF SHERLOCK HOLMES AND DR. WATSON
- Idaho Shakespeare Festival
13%
Dakotah Brown
- THE CHRONICLES OF SHERLOCK HOLMES AND DR. WATSON
- Idaho Shakespeare Festival
13%
Elke Myers
- LOVE'S LABORS LOST
- Boise Bard Players
9%
Kyrie Brown
- SIGNIFICANT OTHER
- Stage Coach Theatre
7%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Jolena Long
- RENT
- Lake City Playhouse
42%
Lesley Bidwell
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- The Huckleberry Star Theater
27%
Jonathan Perry
- SOMETHING ROTTEN!
- Boise Little Theater
17%
Jonathan Perry
- FIDDLER ON THE ROOF
- Boise Music Week
14%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Chris Grote
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Boise Little Theater
54%
Michael Isaacs
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- The Huckleberry Star Theater
46%Best Supporting Performer In A Musical
Emma Roy
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- The Huckleberry Star Theater
17%
James Padilla
- RENT
- Lake City Playhouse
12%
Elizabeth Theriault
- RENT
- Lake City Playhouse
11%
Stevie Astudillo
- RENT
- Lake City Playhouse
11%
Lundyn Jensen
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- The Huckleberry Star Theater
8%
Aidan Cook
- SOMETHING ROTTEN!
- Boise Little Theater
7%
Aubrielle Holly
- LITTLE WOMEN
- Boise Little Theater
6%
Lori Lewis
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Boise Little Theater
5%
Torey Routson
- RENT
- Lake City Playhouse
5%
Nico Lanza
- SOMETHING ROTTEN!
- Boise Little Theater
4%
Bren Trotter
- BL!NK
- Boise Contemporary Theater
3%
Rachel Fichtman
- THE WIND IN THE WILDFLOWERS
- Boise Contemporary Theater
2%
Michaela McElroy
- LITTLE WOMEN
- Boise Little Theater
2%
Cody Bray
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Boise Little Theater
2%
Emily Drake
- FIDDLER ON THE ROOF
- Boise Music Week
1%
Cassy Spenner
- LITTLE WOMEN
- Boise Little Theater
1%
Josh Macmillan
- LITTLE WOMEN
- Boise Little Theater
1%
Joe Bidwell
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- The Huckleberry Star Theater
1%
Kevin Nielsen
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- The Huckleberry Star Theater
1%
Jayden Garrett
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- BLT
1%Best Supporting Performer In A Play
Kiala Siman
- SIGNIFICANT OTHER
- Stage Coach Theatre
61%
Perry Daniels
- SIGNIFICANT OTHER
- Stage Coach Theatre
39%Best Theatre For Young Audiences Production CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- The Huckleberry Star Theater
47%SEUSSICAL
- BLT
36%THE WIND IN THE WILDFLOWERS
- Boise Contemporary Theater
17%Favorite Local Theatre
Lake City Playhouse
33%
Boise Little Theater
21%
Stage Coach Theatre
15%
Huckleberry Star Theater
12%
Music Theatre of Idaho
11%
Boise Contemporary Theater
6%
Boise Music Week
3%
Whether you've got past experience writing about theater or just starting,
the BroadwayWorld Community offers a unique opportunity to become a champion
for your local arts community, helping raise awareness of local offerings and
adding another local voice to the conversation at a time arts coverage is shrinking
in the press across the continent. Join us and become a pivotal part of the movement
that celebrates and promotes the arts in the digital age.