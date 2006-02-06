 tracker
First Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Boise Awards; ANASTASIA: THE MUSICAL Leads Best Musical!

Voting continues through December 31, 2025.

By: Nov. 30, -0001
The first standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Boise Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.

This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

Vote Now

2025 BroadwayWorld Boise Standings

Best Choreography Of A Play Or Musical
Nikki Wesselman - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Huckleberry Star Theater 21%

Kyrie Brown - URINETOWN - Stage Coach Theatre 19%

Amanda Watson - THE PRINCE OF EGYPT - Music Theatre of Idaho 18%

Taylor Vickers - LITTLE WOMEN THE MUSICAL - Boise Little Theater 16%

Shannon Peterson - SOMETHING ROTTEN! - Boise Little Theater 14%

Dugan Jackman - FIDDLER ON THE ROOF - Boise Music Week 13%

Best Costume Design Of A Play Or Musical
Zoe Evans and Lincoln Wood - RENT - Lake City Playhouse 39%

Lesley Bidwell - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - The Huckleberry Star Theater 26%

Annie McKinney - SOMETHING ROTTEN! - Boise Little Theater 26%

Judy Zink - FIDDLER ON THE ROOF - Boise Music Week 10%

Best Dance Production
CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - The Huckleberry Star Theater 48%

THE PRINCE OF EGYPT - The Music Theater of Idaho 35%

HUCKLEBERRY STAR THEATER - Charlie and the Chocolate Factory 17%

Best Direction Of A Musical
Robby French - RENT - Lake City Playhouse 36%

Taylor Nuttall - URINETOWN - Stage Coach Theatre 16%

Julie Thimmig - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - The Huckleberry Star Theater 13%

Julie Thimmig - SOMETHING ROTTEN! - Boise Little Theater 11%

Kelliey Black Chavez - LITTLE WOMEN - Boise Little Theater 9%

Patti Finley - FIDDLER ON THE ROOF - Boise Music Week 6%

Hayden Pedersen - BL!NK - Boise Contemporary Theater 6%

Jen Stockwell-Fortner - THE WIND IN THE WILDFLOWERS - Elke Myers 3%

Best Ensemble
RENT - Lake City Playhouse 32%

URINETOWN - Stage Coach Theatre 16%

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Huckleberry Star Theater 13%

LITTLE WOMEN THE MUSICAL - Boise Little Theater 11%

THE PRINCE OF EYGPT - The Music Theater of Idaho 10%

SOMETHING ROTTEN! - Boise Little Theater 9%

FIDDLER ON THE ROOF - Boise Music Week 6%

BL!NK - Boise Contemporary Theater 4%

Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Logan Tiedt - RENT - Lake City Playhouse 50%

Joe Bidwell - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - The Huckleberry Star Theater 50%

Best Music Direction & Orchestra Performance
Heather Brown - RENT - Lake City Playhouse 37%

Skylar Wixom - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - The Huckleberry Star Theater 18%

Eric Maine - LITTLE WOMEN THE MUSICAL - Boise Little Theater 16%

JaNele Hill - FIDDLER ON THE ROOF - Boise Music Week 16%

Skyler Wixom - SOMETHING ROTTEN! - Boise Little Theater 14%

Best Musical
RENT - Lake City Playhouse 31%

URINETOWN - Stage Coach Theatre 15%

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - The Huckleberry Star Theater 13%

LITTLE WOMEN - Boise Little Theater 12%

SOMETHING ROTTEN! - Boise Little Theater 9%

THE PRINCE OF EGYPT - The Music Theater of Idaho 8%

BL!NK - Boise Contemporary Theater 6%

FIDDLER ON THE ROOF - Boise Music Week 4%

THE MUSIC MAN - Music Theatre of Idaho 3%

THE WIND IN THE WILDFLOWERS - Boise Contemporary Theater 1%

Best Performer In A Musical
Daniel Renz - RENT - Lake City Playhouse 16%

Oskar Owens - RENT - Lake City Playhouse 14%

Elliana Mckean - URINETOWN - Stage Coach Theatre 13%

Adelaide Ozuna - LITTLE WOMEN THE MUSICAL - Boise Little Theater 8%

Rebecca Duggan - THE MUSIC MAN - Music Theatre of Idaho 8%

Daniel Fuhriman - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Huckleberry Star Theater 6%

Alyssa Koval - LITTLE WOMEN THE MUSICAL - Boise Little Theater 4%

Sammi van Ormer - URINETOWN - Stage Coach Theatre 4%

Christian Grey - SOMETHING ROTTEN! - Boise Little Theater 3%

Nico Lanza - URINETOWN - Stage Coach Theatre 3%

Jonathan Perry - FIDDLER ON THE ROOF - Boise Music Week 3%

Sammi Van Ormer - BL!NK - Boise Contemporary Theater 3%

William Golightly - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - The Huckleberry Star Theater 3%

Alyssa Koval - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Huckleberry Star 3%

Evie Elkins - BL!NK - Boise Contemporary Theater 2%

Paul Jeffries - SOMETHING ROTTEN! - Boise Little Theater 2%

Paul Jefferies - URINETOWN - Stage Coach Theatre 2%

Charlie Bailey - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - The Huckleberry Star Theater 1%

Best Performer In A Play
Zeke Griffin - SIGNIFICANT OTHER - Stage Coach Theatre 37%

Heather Lee - KEEP THEM LAUGHING - Boise Little Theater 20%

Elke Myers - THE CHRONICLES OF SHERLOCK HOLMES AND DR. WATSON - Idaho Shakespeare Festival 13%

Dakotah Brown - THE CHRONICLES OF SHERLOCK HOLMES AND DR. WATSON - Idaho Shakespeare Festival 13%

Elke Myers - LOVE'S LABORS LOST - Boise Bard Players 9%

Kyrie Brown - SIGNIFICANT OTHER - Stage Coach Theatre 7%

Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Jolena Long - RENT - Lake City Playhouse 42%

Lesley Bidwell - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - The Huckleberry Star Theater 27%

Jonathan Perry - SOMETHING ROTTEN! - Boise Little Theater 17%

Jonathan Perry - FIDDLER ON THE ROOF - Boise Music Week 14%

Best Sound Design Of A Play Or Musical
Chris Grote - LITTLE WOMEN THE MUSICAL - Boise Little Theater 54%

Michael Isaacs - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - The Huckleberry Star Theater 46%

Best Supporting Performer In A Musical
Emma Roy - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - The Huckleberry Star Theater 17%

James Padilla - RENT - Lake City Playhouse 12%

Elizabeth Theriault - RENT - Lake City Playhouse 11%

Stevie Astudillo - RENT - Lake City Playhouse 11%

Lundyn Jensen - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - The Huckleberry Star Theater 8%

Aidan Cook - SOMETHING ROTTEN! - Boise Little Theater 7%

Aubrielle Holly - LITTLE WOMEN - Boise Little Theater 6%

Lori Lewis - LITTLE WOMEN THE MUSICAL - Boise Little Theater 5%

Torey Routson - RENT - Lake City Playhouse 5%

Nico Lanza - SOMETHING ROTTEN! - Boise Little Theater 4%

Bren Trotter - BL!NK - Boise Contemporary Theater 3%

Rachel Fichtman - THE WIND IN THE WILDFLOWERS - Boise Contemporary Theater 2%

Michaela McElroy - LITTLE WOMEN - Boise Little Theater 2%

Cody Bray - LITTLE WOMEN THE MUSICAL - Boise Little Theater 2%

Emily Drake - FIDDLER ON THE ROOF - Boise Music Week 1%

Cassy Spenner - LITTLE WOMEN - Boise Little Theater 1%

Josh Macmillan - LITTLE WOMEN - Boise Little Theater 1%

Joe Bidwell - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - The Huckleberry Star Theater 1%

Kevin Nielsen - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - The Huckleberry Star Theater 1%

Jayden Garrett - LITTLE WOMEN THE MUSICAL - BLT 1%

Best Supporting Performer In A Play
Kiala Siman - SIGNIFICANT OTHER - Stage Coach Theatre 61%

Perry Daniels - SIGNIFICANT OTHER - Stage Coach Theatre 39%

Best Theatre For Young Audiences Production
CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - The Huckleberry Star Theater 47%

SEUSSICAL - BLT 36%

THE WIND IN THE WILDFLOWERS - Boise Contemporary Theater 17%

Favorite Local Theatre
Lake City Playhouse 33%

Boise Little Theater 21%

Stage Coach Theatre 15%

Huckleberry Star Theater 12%

Music Theatre of Idaho 11%

Boise Contemporary Theater 6%

Boise Music Week 3%

