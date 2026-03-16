ESPECIAL: Los momentos musicales clave de los Óscar 2026: De K-POP DEMON HUNTERS a Barbra Streisand

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La 98.ª edición de los Premios Óscar, celebrada este 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles bajo la batuta del cómico Conan O'Brien, dejó claro que el séptimo arte y la música siguen siendo compañeros de baile inseparables. Aunque el galardón principal a la Mejor Película recayó sobre el aclamado drama ONE BATTLE AFTER ANOTHER, para los seguidores del teatro y el cine musical la noche ofreció una partitura impecable de nostalgia, energía y emotividad.

Si hubo un instante que elevó las pulsaciones de esta entrega de los Óscar, fue sin duda la espectacular irrupción del fenómeno K-POP DEMON HUNTERS. La cinta, flamante ganadora de las estatuillas a Mejor Película de Animación y Mejor Canción Original por el vibrante tema "Golden", regaló a los espectadores un número musical absolutamente memorable. Bajo el nombre de la agrupación ficticia HUNTR/X, las artistas EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami tomaron el escenario con la firme intención de llevar la fuerza de la cultura coreana y un mensaje intergeneracional a la gala de la Academia. La apabullante puesta en escena transformó el patio de butacas en un auténtico concierto de estadio, logrando que estrellas de la talla de Emma Stone, Gwyneth Paltrow e incluso Steven Spielberg vibraran alzando varitas luminosas (glow sticks) desde sus asientos.

El éxito de esta producción marca un punto de inflexión muy importante: no solo demuestra que galardones de este calibre pueden recaer en producciones asiáticas, alejándose del monopolio tradicional estadounidense, sino que convierte a "Golden" en un fenómeno sin precedentes. A diferencia de otras bandas sonoras, este tema ha logrado consolidarse como un éxito pop masivo a nivel mundial, dominando las listas generalistas y sonando en todas partes fuera de las salas de cine. Además, la euforia por este universo está lejos de apagarse, ya que las propias artistas confirmaron que la esperada secuela de la película ya está en marcha.

El factor nostalgia elevó la emoción de la gala cuando la Academia decidió celebrar el cuarto de siglo de MOULIN ROUGE!, la película que revitalizó el musical cinematográfico moderno en 2001. Veinticinco años después de deslumbrar al mundo bajo la dirección de Baz Luhrmann, Nicole Kidman y Ewan McGregor protagonizaron un esperado y aplaudido reencuentro en el escenario para presentar uno de los galardones de la noche.

La aparición conjunta de los eternos Satine y Christian provocó una de las ovaciones más cálidas de la ceremonia. Con una innegable complicidad, los actores transportaron al público de vuelta al espectacular cabaret parisino, recordando la vigencia de sus arreglos musicales y el tremendo impacto que la obra original sigue teniendo a través de su exitosa adaptación teatral en Broadway y en el West End.

La intensidad musical de la velada encontró un espacio de profunda crudeza emocional con la actuación en directo de SINNERS, la aclamada cinta del director Ryan Coogler. El actor y músico Miles Caton tomó el escenario para interpretar "I Lied to You", un poderoso tema nominado a Mejor Canción Original que entrelaza las raíces del blues con el soul y el gospel.

El segmento "In Memoriam" siempre resulta ser el instante más reflexivo de los Óscar. La industria cinematográfica se despidió de varios talentos, rindiendo un emotivo tributo central a la legendaria figura de Robert Redford.

Para honrar la memoria del aclamado actor y director, el escenario se oscureció y dio paso a una aparición completamente sorpresa de Barbra Streisand, quien interpretó en directo "The Way We Were" para recordar a su icónico compañero. La inmortal balada de la película homónima que ambos protagonizaron dejó al auditorio sumido en un silencio reverencial, consolidándose al instante como uno de los homenajes musicales más bellos e irrepetibles.

En definitiva, la 98.ª edición de los Óscar dejó constancia del papel fundamental que juega la música en la narrativa cinematográfica actual. Desde la irrupción del pop de K-POP DEMON HUNTERS o el blues de SINNERS, hasta la vigencia de clásicos como MOULIN ROUGE! y el emotivo tributo a Robert Redford, la ceremonia de este 2026 ofreció un abanico de momentos que conectaron con públicos de distintas generaciones, demostrando que la integración de la música en directo sigue siendo uno de los grandes atractivos y pilares de la gala.

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