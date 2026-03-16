Cap Butaca Buida! 2026: 248 teatros coordinan una jornada de movilización el 21 de marzo

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La tercera edición de la iniciativa Cap Butaca Buida – Diada del Teatre tendrá lugar el próximo 21 de marzo, coincidiendo con la Semana Mundial del Teatro. La convocatoria movilizará a un total de 248 teatros que ofrecerán 288 espectáculos y 324 funciones programadas de forma simultánea. Con una oferta que supera las 90.000 butacas disponibles, el proyecto busca incentivar la asistencia a las salas y visibilizar la capacidad de convocatoria del sector de las artes escénicas.

La distribución territorial de la jornada muestra una participación mayoritaria en la provincia de Barcelona, que concentra 157 teatros adscritos, seguida de Tarragona con 22, Girona con 20 y Lleida con 17 espacios participantes. La propuesta ha extendido su alcance geográfico más allá de Cataluña, integrando este año a 20 salas de la Comunidad Valenciana y 9 de Mallorca. Asimismo, la dimensión internacional de la iniciativa se consolida con la adhesión de centros culturales en Andorra, Buenos Aires y l’Alguer, configurando un despliegue entre diversos territorios.

Además de la actividad estrictamente escénica, la edición de 2026 contempla acciones complementarias que vinculan el evento con otros sectores. Entre ellas destaca la iniciativa "Pa del Teatre", desarrollada junto a Turris y diversos obradores artesanales para los días 20 y 21 de marzo. Se trata de una propuesta simbólica que busca reivindicar la cultura como un "alimento esencial" para la vida comunitaria, equiparando el consumo artístico con una necesidad básica para la sociedad.

En el plano de la cooperación institucional, se ha formalizado un vínculo con The Freedom Theatre de Jenin, en Cisjordania. Esta colaboración tiene como propósito poner de relieve la función del teatro como herramienta de mediación cultural y social en contextos internacionales de conflicto.

Según ha manifestado Isabel Vidal, presidenta de ADETCA, el objetivo principal es facilitar que teatros, compañías y profesionales trabajen de manera coordinada para optimizar la ocupación de las plateas en todo el territorio. La programación completa se encuentra disponible en la web oficial del evento. La jornada se posiciona como una de las principales acciones de fomento de la audiencia dentro del calendario anual de las artes escénicas.

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