【第49回日本アカデミー賞】最優秀作品賞は『国宝』が受賞！受賞結果結果一覧

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3月13日（金）、東京・グランドプリンスホテル新高輪にて「第49回日本アカデミー賞」の授賞式が開催された。本年度は年間興行収入が過去最高を記録する見込みとなるなど、活気に沸いた日本映画界。その一年を締めくくる祭典には、司会の羽鳥慎一、河合優実とともに多くの映画人が一堂に会した。本年度の主な受賞結果は以下の通り。

受賞結果

優秀作品賞

国宝

宝島

爆弾

ファーストキス 1ST KISS

TOKYOタクシー

最優秀作品賞

国宝

10冠を果たしたチーム国宝

優秀アニメーション作品賞

劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』

ひゃくえむ。

ペリリュー －楽園のゲルニカ－

劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像』

最優秀アニメーション作品賞

劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来

優秀監督賞

内田英治 『ナイトフラワー』

大友啓史 『宝島』

塚原あゆ子 『ファーストキス 1ST KISS』

永井聡 『爆弾』

李相日 『国宝』

最優秀監督賞

李相日 『国宝』

『国宝』監督 李相日

優秀主演男優賞

妻夫木聡 『宝島』

長塚京三 『敵』

松村北斗 『秒速5センチメートル』

山田裕貴 『爆弾』

吉沢亮 『国宝』

最優秀主演男優賞

吉沢亮 『国宝』

『国宝』主演 吉沢亮

優秀主演女優賞

北川景子 『ナイトフラワー』

長澤まさみ 『ドールハウス』

倍賞千恵子 『TOKYOタクシー』

広瀬すず 『遠い山なみの光』

松たか子 『ファーストキス 1ST KISS』

最優秀主演女優賞

倍賞千恵子 『TOKYOタクシー』

『TOKYOタクシー』主演 倍賞千恵子

優秀助演男優賞

佐藤二朗 『爆弹』

田中泯 『国宝』

松村北斗 『ファーストキス 1ST KISS』

横浜流星 『国宝』

渡辺謙 『国宝』

最優秀助演男優賞

佐藤二朗 『爆弹』

佐藤二朗

優秀助演女優賞

蒼井優 『TOKYOタクシー』

高畑充希 『国宝』

寺島しのぶ 『国宝』

森田望智 『ナイトフラワー』

森七菜 『国宝』

最優秀助演女優賞

森田望智 『ナイトフラワー』

森田望智

新人俳優賞

河内大和 『８番出口』

白山乃愛 『秒速5センチメートル』

中島瑠菜 『TOKYOタクシー』

坂東龍汰 『爆弾』

松谷鷹也 『栄光のバックホーム』

見上愛 『国宝』

森田望智 『ナイトフラワー』

新人俳優賞 受賞者

フォトギャラリー

レッドカーペットの様子

話題賞『ファーストキス 1ST KISS』：塚原あゆ子監督、俳優 松村北斗

優秀助演男優賞：佐藤二朗、田中泯、松村北斗、横浜流星、渡辺謙

優秀助演女優賞：蒼井優、高畑充希、寺島しのぶ、森田望智、森七菜

新人俳優賞：河内大和、白山乃愛、中島瑠菜

新人俳優賞：松谷鷹也、見上愛、森田望智

優秀主演男優賞：妻夫木聡、長塚京三、松村北斗、山田裕貴、吉沢亮

優秀主演女優賞：北川景子 、長澤まさみ、倍賞千恵子、松たか子、広瀬すず

話題賞：『ファーストキス 1ST KISS』より松村北斗、プレゼンター 森本慎太郎

主題歌賞：『国宝』主題歌「Luminane」を披露する原摩利彦と井口理

作品賞：『国宝』チーム。握手を交わす李相日監督

国宝チーム集合

Photo Credit :[©日本アカデミー賞協会 ©吉田修一／朝日新聞出版 ©2025 映画「国宝」製作委員会 ©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable ©2025 映画「TOKYO タクシー」製作委員会 ©呉勝浩／講談社 ©2025映画『爆弾』製作委員会 ©2025「ナイトフラワー」製作委員会]