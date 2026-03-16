LOS PILARES DE LA TIERRA celebra 400 funciones en Madrid en su temporada de despedida

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Madrid ha vivido un fin de semana de celebración en la Gran Vía. LOS PILARES DE LA TIERRA ha soplado las velas por sus 400 funciones, consolidándose como uno de los grandes éxitos de la producción propia en España de los últimos años. El hito se produce en el marco de su tercera temporada en la capital, la cual ha sido anunciada por la productora como la última de su estancia en la ciudad.

La producción se ha consolidado como una de las propuestas más ambiciosas de la cartelera española actual, tras una inversión inicial de 4,5 millones de euros. El montaje cuenta con un equipo compuesto por 27 actores y 75 profesionales técnicos, encargados de ejecutar una puesta en escena que busca recrear la atmósfera de la Inglaterra medieval a través de una combinación de música y proyecciones envolventes que transforman el patio de butacas.

Dentro del despliegue visual del espectáculo, destaca un rosetón artesanal de seis metros de diámetro, una pieza central de la escenografía compuesta por más de 2.200 cristales. Este elemento arquitectónico simboliza el eje de la trama de Ken Follett, centrada en la construcción de la catedral de Kingsbridge, y se integra en un diseño de producción que apuesta por el realismo histórico y la inmersión del espectador.

Con libreto de Félix Amador y música de Iván Macías, el musical cierra así un ciclo de tres temporadas en Madrid. La obra, que ha contado con el seguimiento del autor de la novela original, inicia ahora su cuenta atrás para el final de temporada, ofreciendo las últimas oportunidades para ver el montaje antes de su despedida definitiva de la capital.

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