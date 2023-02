VÍDEO: MILENIAL THE SHOW se presenta en el Alfil de Madrid

Ferrán Faba, que en este momento está protagonizando el musical WE WILL ROCK YOU en el Gran Teatro Caixabank Príncipe Pío, ha lanzado hoy 14 de febrero coincidiendo con el día de los enamorados su tema Cita en el Metaverso, la primera canción en español dedicada al metaverso compuesta por Alejandro de Pinedo, Michael Torres y Jesús Cañadilla.