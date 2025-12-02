PHOTOS: Comienzan las audiciones de SIX en Madrid

SIX, el fenómeno global que ha reescrito con energía pop la historia de las seis esposas de Enrique VIII, continúa su avance imparable hacia la Gran Vía madrileña. Esta mañana, en la escuela JANA, se vivió una jornada decisiva dentro del proceso de audiciones para conformar el elenco de la primera producción del musical en español, que se estrenará en septiembre de 2026 en el Teatro Gran Vía. Más de 1.200 intérpretes se inscribieron inicialmente en la convocatoria, pero solo unas cuantas han llegado a esta fase presencial en la que se buscan a las protagonistas del nuevo Queendom español.

Desde primera hora, el ambiente se cargó de expectación. En la sala estaban presentes miembros clave del equipo creativo internacional: Katy Richardson, directora musical de la producción original; Nicole Bondzie, coreógrafa asociada; Alexandra Spencer-Jones, directora asociada; Demid Naumov, associate producer (International); y Gara Roda, directora residente del montaje en España; además de Julia Gómez Cora, productora del título en nuestro país junto a Stellar Show.

La expectación en torno al casting refleja la magnitud del proyecto. SIX ha sido visto por más de 3,5 millones de personas cada año en todo el mundo y acumula más de 35 premios internacionales, incluidos dos Tony Awards y una nominación al Grammy. Su impacto va mucho más allá del teatro: videos virales que suman más de 3 millones de horas vistas, 32 millones de visualizaciones en TikTok y una banda sonora que supera los 5.500 millones de reproducciones. Un fenómeno que nació como un proyecto universitario de Toby Marlow y Lucy Moss en Cambridge, y que elevó a Moss a convertirse en la directora más joven de Broadway en más de cuarenta años.

La llegada del musical a Madrid supone un nuevo capítulo en su historia internacional. Tras su reciente éxito en Barcelona con la producción original en inglés, su desembarco en la capital será la primera vez que SIX se interprete íntegramente en español. El espectáculo, que reimagina la historia de Catalina de Aragón, Ana Bolena, Jane Seymour, Ana de Cleves, Catalina Howard y Catalina Parr con una mezcla irreverente de humor, ritmo pop y narrativa contemporánea, se prepara para conquistar la Gran Vía con una réplica de la producción original y un elenco completamente nacional. Para Julia Gómez Cora, responsable de traer el musical a España, la apuesta es clara: “En cuanto vi SIX sentí la chispa de los primeros musicales que me enamoraron. Su energía, su humor y su capacidad para conectar con un público muy joven me hicieron saber que debía traerlo a nuestro país”.

El proceso de audiciones continuará durante toda la semana, con la mirada puesta en encontrar a las seis reinas que encabezarán esta producción histórica. Las intérpretes seleccionadas se convertirán en las nuevas voces del Queendom español, un movimiento global de fans que ha adoptado como mantra el ya icónico “divorced, beheaded, died, divorced, beheaded, survived”. Con el estreno previsto para septiembre de 2026 en el Teatro Gran Vía de la capital, SIX se prepara para coronarse como uno de los grandes acontecimientos teatrales del próximo año en Madrid.

Fotos: Alejandro Palacios



