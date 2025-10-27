TV: Ya está disponible el Tráiler Oficial de HOUDINI, UN MUSICAL MÁGICO en el Calderón

Enter Your Email to Unlock This Article



HOUDINI, UN MUSICAL MÁGICO ya está triunfando en Madrid y ahora está disponible también el Tráiler Oficial, que repasa los grandes momentos de la producción. El recorrido por la vida del mago más legendario de todos los tiempos: Harry Houdini, se estrenó el pasado 15 de octubre en el Teatro Calderón, en una noche inolvidable.

Con impresionantes trucos de magia, escapismo, ilusionismo y supervivencia esta obra promete no dejar a nadie indiferente. La historia recorre la última función de Houdini, que le provocaría su retirada definitiva de los escenarios, tras sufrir un grave accidente. Además, el musical aterriza en Madrid tras su exitoso estreno en Italia y antes de llegar a Broadway.

Por otro lado, la magia traspasa el escenario y los espectadores podrán disfrutar de una experiencia inmersiva única, que recorrerá los pasillos y espacios del Teatro Calderón con objetos originales de la época, trucos y juegos, y magos en directo. Antes de cada función, el público se sumergirá en la historia del ilusionismo y la magia, para devolver la emoción por el teatro y la fascinación por lo imposible.

Las entradas ya están disponibles desde 30 euros a través de la página oficial de HOUDINI, UN MUSICAL MÁGICO y las funciones se podrán disfrutar en cartelera de jueves a domingo, de momento hasta el 30 de noviembre. ¡No te lo pierdas!