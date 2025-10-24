TV: THE BOOK OF MORMON celebra su estreno en la Gran Vía con su tercera temporada en Madrid

Get Access To Every Broadway Story



THE BOOK OF MORMON ha iniciado oficialmente su tercera temporada en Madrid, marcando su llegada a la Gran Vía con un estreno lleno de energía y ovaciones en el Teatro Rialto. Tras pasar dos temporadas en el Teatro Calderón, el fenómeno internacional producido por ATG Entertainment continúa consolidándose como uno de los grandes éxitos del teatro musical en España.

Dirigido en su versión española por David Serrano, el espectáculo ha sido galardonado con 17 premios nacionales, incluyendo los reconocimientos a Mejor Musical en los Premios Talía, BroadwayWorld Spain y los Premios de Teatro Musical de 2024. Este triple triunfo lo convierte en el primer espectáculo en la historia reciente del país en obtener los tres galardones en un mismo año.

Creado por Trey Parker y Matt Stone (autores de South Park) junto con Robert López (compositor de Frozen y Coco), el musical combina sátira, humor irreverente y un altísimo nivel de producción técnica. A nivel internacional, THE BOOK OF MORMON acumula más de 13 años en cartel en Broadway y más de una década en el West End londinense, además de 9 premios Tony y 4 Olivier, entre otros reconocimientos.

El elenco de esta nueva temporada está encabezado por Alexandre Ars (Elder Price), Alejandro Mesa (Elder Cunningham) y Aisha Fay (Nabulungi), acompañados por una compañía de 25 intérpretes y una banda sonora interpretada en directo. THE BOOK OF MORMON ya se encuentra en cartel en el Teatro Rialto, donde continuará acercando su humor y su irreverencia a nuevas generaciones de espectadores.