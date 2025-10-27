TV: Max interpreta ‘You Will Be Found’ de DEAR EVAN HANSEN en OT2025

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



En la Gala 6 de la temporada actual de Operación Triunfo, emitida en Prime Video el 27 de octubre, Max escogió el tema You Will Be Found de DEAR EVAN HANSEN para intentar salvarse de la eliminación.

En los ensayos con los profesores a lo largo de la semana, el concursante ha confesado que mediante esa canción estaba ahondando en sus propias experiencias y dijo que, si tenía que irse esta semana, quería irse con una canción que transmitiese este mensaje de esperanza que nos recuerda que no estamos solos.

Finalmente, el público optó por salvar a Lucía Casani con sus votos, haciendo que el mensaje de You will be found quedase como legado de Max en la academia.

DEAR EVAN HANSEN se estrenó en Broadway en 2016 y protagonizada por Ben Platt rápidamente se convirtió en un fenómeno, con producciones tanto en el West End como en gira por Estados Unidos. Aunque tuvo que cerrar tras la pandemia a ambos lados del atlántico, tuvo una gira nacional por Reino Unido en una nueva producción que también ha podido verse en Filipinas y en Singapur. También ha tenido una producción en nuestro idioma en Argentiva bajo el nombre de QUERIDO EVAN.

En 2021 fue llevado al cine con Platt de nuevo como protagonista y con nombres como Danny Pino, Julianne Moore o Amy Adams en el reparto.

La historia de DEAR EVAN HANSEN nos presenta a Evan, un estudiante de instituto con graves dificultades para hacer amigos que se ve envuelto por accidente en una serie de mentiras de las que no sabe cómo salir sin hacer daño a quienes le rodean.