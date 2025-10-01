TV: Así son los saludos finales de WICKED en el Nuevo Alcalá de Madrid

Get Access To Every Broadway Story



La compañía de WICKED, El Musical ya ha subido el telón en el Teatro Alcalá de Madrid, y cada función culmina con un momento muy especial: los saludos finales del elenco completo, que reciben la ovación del público tras más de dos horas de magia y emoción sobre el escenario.

Con Cristina Picos como Elphaba y Cristina Llorente como Glinda al frente de un gran reparto, la producción española del fenómeno internacional de Broadway muestra la misma espectacularidad y emoción que ha conquistado a millones de personas en todo el mundo.

La superproducción de ATG Entertainment, dirigida y adaptada por David Serrano, se estrenó oficialmente el pasado 3 de octubre y marca un antes y un después en la cartelera madrileña. Con canciones inolvidables como Desafiar la Gravedad, Popular o For Good, WICKED se confirma como uno de los grandes acontecimientos teatrales de la temporada.