TV: Así fue la Noche de Estreno de RAFFAELLA EL MUSICAL en el Capitol de Madrid

La producción de Dreamcatcher dirigida por Luciano Cannito y protagonizada por Lorena Santiago, ya se puede ver en la Gran Vía.
Anoche tuvo lugar el estreno oficial de RAFFAELLA EL MUSICAL en el Teatro Capitol, un espectáculo que recorre la carrera de la icónica Raffaella Carrà a través de sus canciones más queridas y protagonizado por Lorena Santiago en el papel de Rafaella.
La producción, dirigida por Luciano Cannito y con coreografía de Fabrizio Prolli, cuenta con escenografía de Italo Grassi, diseño de luces de Alessandro Caso y dirección musical de Dan Vidal Roloff. La compañía incluye un elenco encabezado por Lorena Santiago y acompañada por Robert Matchez, Chus Herranz, Paco García, Chemari Bello, entre otros.
Haz click aquí para ver el vídeo de la noche del estreno.
