PHOTOS: EL HILO INVISIBLE se presenta en el Alcázar de Madrid

El espectáculo llega este fin de semana al Teatro Alcázar tras su éxito en Barcelona, con nuevas imágenes en exclusiva para BroadwayWorld Spain.

By: Oct. 31, 2025
El equipo de EL HILO INVISIBLE ha presentado hoy su pase gráfico en el Teatro Alcázar de Madrid, donde este fin de semana tendrá lugar su esperado estreno en la capital. La producción de Focus y Viu el Teatre cuenta con un elenco encabezado por Beth Rodergas y Nerea Rodríguez. Beth se alternará en el papel de narradora de esta historia llena de emoción, música y ternura con María Virumbrales.

El musical, basado en el cuento original de Míriam Tirado, narra la aventura de Nura, una niña que descubre un hilo invisible que la conecta con las personas que más quiere, más allá del tiempo y el espacio. La adaptación escénica, firmada por Alicia Serrat, Daniel Anglès y Víctor Arbelo, combina sensibilidad, humor y una cuidada puesta en escena para toda la familia.

El reparto lo completan Nerea Rodríguez, Alfonso Marsán, Udara Zubillaga, Luis Páez, Paula Mori, Amanda Oropesa y Quim González, que aportan frescura y energía a una propuesta que ya ha conquistado al público catalán durante sus temporadas en Barcelona. La llegada a Madrid marca un nuevo capítulo en la trayectoria del espectáculo, que continúa expandiendo su mensaje de conexión y amor.

📸 Las fotografías que acompañan este artículo han sido realizadas por Alejandro Palacios, en exclusiva para BroadwayWorld Spain.

PHOTOS: EL HILO INVISIBLE se presenta en el Alcázar de Madrid Image
Nerea Rodríguez

PHOTOS: EL HILO INVISIBLE se presenta en el Alcázar de Madrid Image
Nerea Rodríguez

PHOTOS: EL HILO INVISIBLE se presenta en el Alcázar de Madrid Image
Nerea Rodríguez y el reparto de EL HILO INVISIBLE

PHOTOS: EL HILO INVISIBLE se presenta en el Alcázar de Madrid Image
El reparto de EL HILO INVISIBLE

PHOTOS: EL HILO INVISIBLE se presenta en el Alcázar de Madrid Image
Beth Rodergas (centro) y el reparto de EL HILO INVISIBLE

PHOTOS: EL HILO INVISIBLE se presenta en el Alcázar de Madrid Image
Beth Rodergas (centro) y el reparto de EL HILO INVISIBLE

PHOTOS: EL HILO INVISIBLE se presenta en el Alcázar de Madrid Image
Nerea Rodríguez, Beth Rodergas, Alfonso Marsán y Udara Zubillaga

PHOTOS: EL HILO INVISIBLE se presenta en el Alcázar de Madrid Image
El equipo completo de EL HILO INVISIBLE

PHOTOS: EL HILO INVISIBLE se presenta en el Alcázar de Madrid Image
Gisela Juanet, Alicia Serrat y Victor Arbelo




