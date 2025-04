ÓPERA & ZARZUELA DREAMS llega al Teatro Rialto de Madrid

Get Access To Every Broadway Story



El próximo 25 de junio el Teatro Rialto de Madrid acogerá el estreno de ÓPERA & ZARZUELA DREAMS, un show una une teatro y cine y recoge 20 arias cantadas por grandes voces de la lírica.

ÓPERA & ZARZUELA DREAMS es un espectáculo único que reúne a un grupo de destacados cantantes líricos en una tertulia relajada, donde conversan y debaten sobre sus obras favoritas.

A medida que se sumergen en sus sueños, cada una de las 20 arias interpretadas cobra vida en el escenario, con la participación de coros, ballets y una cuidada puesta en escena que despierta la imaginación del público.

Álvaro Sáenz de Heredia es el director de ÓPERA & ZARZUELA DREAMS. Muy queridos por el público son sus trabajos en el cine con películas como El robobo de la Jojoya y Aquí llega Condemor y en la serie Ana y los 7. Aunque el gran público lo conozca por su exitosa faceta audiovisual admite que: "Me impactó el mundo del teatro y he vuelto a él siempre que he podido”.

En el equipo creativo también destacan nombres como los de Poty, el televisivo coreógrafo cántabro que llegó a nuestras casas a través de programas como Operación Triunfo. El reparto que podremos ver en escena incluye excepcionales intérpretes como Juan Carlos Barona (barítono), que estrenó el rol protagonista en la primera producción de EL FANTASMA DE LA ÓPERA, Camila Rivero (soprano), Eduvigis Monagas (soprano), Andrés Sánchez (tenor) Bernardino Atienza (tenor) y Andrés del Pino (barítono). A ellos se suman en esta segunda temporada, alternándose en las distintas funciones, Víctor Díaz Rodríguez, barítono imprescindible en el teatro musical de nuestro país, José Darío Cano Díaz (Tenor), Mariana Ortiz Rodríguez (Soprano), Andrés Lara (Tenor), John Heath (Barítono) y Paola Ariza (Soprano).

