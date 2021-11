Octavi Pujades y Mireia Mambo protagonizarán EL GUARDAESPALDAS en Barcelona

Después de su gira nacional, la producción de LetsGo de EL GUARDAESPALDAS llega al Coliseum de Barcelona a finales de este mes.

Con libreto de Alexander Dinelaris, el musical estará protagonizado por Octavi Pujades, en el papel de Frank Farmer, que ya defendió de gira por España, y Mireia Mambo como nueva protagonista en el papel de Rachel Marron.

Mireia Mambo ha formado parte recientemente de HAIRSPRAY en Londres junto a Michael Ball y en España ha protagonizado SISTER ACT, además de participar en musicales como HIGH SCHOOL MUSICAL o SCARAMOUCHE, y en Londres también en RAGTIME o MOTOWN.

Frank Farmer, ex agente del Servicio Secreto, es contratado para proteger a la superestrella Rachel Marron de un acosador desconocido. Cada uno sabe qué esperar del otro. Lo que no esperaban era enamorarse.

El musical está inspirado en la cinta de Mick Jackson que encumbró a Whitney Houston y que popularizó su icónica canción 'I will always love you'. Además de esta, el musical contiene muchas otras de las canciones de la banda sonora original -la más vendida de todos los tiempos y Grammy al Álbum del Año- y otros grandes éxitos de la diva del pop como 'Run to you', 'I have nothing', 'So emotional', 'One moment in time', 'Queen of the night' o 'I wanna dance with somebody'.

El espectáculo está dirigido por Federico Bellone -entre sus últimos trabajos destacan la versión italiana de MARY POPPINS (Disney y Cameron Mackintosh) y en España GHOST, actualmente en el Teatro EDP Gran Vía- y producido por LETSGO, productora y promotora de espectáculos con gran proyección internacional como la saga THE HOLE o KINKY BOOTS, en cartel en el Espacio Ibercaja Delicias.

Más información en la web oficial del musical.